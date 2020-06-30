Частный землеустроитель задержана в Киеве на взятке 30 тыс. долл. за решение вопросов в Госгеокадастре, - прокуратура. ФОТО

В Киеве правоохранителями задокументирован факт получения взятки в размере 30 000 долларов частным землеустроителем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что в марте 2020 частный землеустроитель выразила гражданину требование о предоставлении ей взятки за влияние на уполномоченных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области, а именно - за утверждение проектов землеустройства и присвоения кадастровых номеров двум земельным участкам в Киевской области.

30 июня, после получения указанной суммы взятки, землеустроителя задержали.

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Санкция ч. 2 ст. 369-2 УК предусматривает наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.