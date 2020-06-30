"З міста втік COVID-19", - викиди в атмосферу на Криворізькому коксохімічному заводі. ВIДЕО
Депутат Криворізької міськради Микола Колесник опублікував кадри викидів в атмосферу великої кількості їдкого диму на коксохімічному заводі, який належить компанії "Арселор Міттал".
Як передає Цензор.НЕТ, він опублікував кадри в Фейсбуці.
Колесник зазначив: "Кривий Ріг. Коксохім. Арселор Міттал. З міста втік Covid-19, йому страшно, боїться захворіти. Ось так і живемо. Де там Міністерство екології, яке має бути тут у відрядженні".
Топ коментарі
+41 olele
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+22 Ksenia VB
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+21 Вальд Ще
показати весь коментар30.06.2020 20:45
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В Украине две беды: ковид-19 и квартал-95.
На запорожстали аналогичные явления.Проснулись после 25- летней спячки?
Бо керує людина, яка ні фіга не розуміє і не може.
Страной поставлен править человек, перед которым задача потсавлена его хозяевами ее развалить.
Носитесь с Барыгой как РФ с РПЦ...
Предприятия украинских миллиардеров, никакого ущерба экологии Украины не наносят и не наносили!
"Айкооос, айкоооос... Бабы, да!"
судя по его тормознутым речам и телячим мордам на камеру
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!!!
то усе натворили ПАПЕРЕДНИКИ!!!)))))
Хавайте теперь молча!!!
То КОКСЯШКА проводит дезинфекцию города)))
шо б не рождались шибко умные...одного придурка на Кривой Рог с головой
выбросы там от аглофабрики
Мальчик-коксохим.