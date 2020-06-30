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Кривий Ріг (1254) екологія (1328) Колесник (25) Арселор (184)

"З міста втік COVID-19", - викиди в атмосферу на Криворізькому коксохімічному заводі. ВIДЕО

Депутат Криворізької міськради Микола Колесник опублікував кадри викидів в атмосферу великої кількості їдкого диму на коксохімічному заводі, який належить компанії "Арселор Міттал".

Як передає Цензор.НЕТ, він опублікував кадри в Фейсбуці.

Колесник зазначив: "Кривий Ріг. Коксохім. Арселор Міттал. З міста втік Covid-19, йому страшно, боїться захворіти. Ось так і живемо. Де там Міністерство екології, яке має бути тут у відрядженні".

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Топ коментарі
+41
https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t @5AllanLeVito

В Украине две беды: ковид-19 и квартал-95.
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30.06.2020 20:45
+22
Країна розкладається.
Бо керує людина, яка ні фіга не розуміє і не може.
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30.06.2020 20:45
+21
Зеленський, ти не любиш Кривий Ріг?
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30.06.2020 20:45
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https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t @5AllanLeVito

В Украине две беды: ковид-19 и квартал-95.
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30.06.2020 20:45 Відповісти
и оба из Кривой Козы
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30.06.2020 23:47 Відповісти
Дивлячись чим дихав наш ********** в дитинстві, тепер зрозуміло його розумову відсталість, і любом до важких наркотиків
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01.07.2020 07:50 Відповісти
Зеленський, ти не любиш Кривий Ріг?
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30.06.2020 20:45 Відповісти
Зеленський, ти не любиш Кривий Ріг?

На запорожстали аналогичные явления.Проснулись после 25- летней спячки?
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30.06.2020 21:48 Відповісти
я таку "райдугу" бачив у 1972-1973 роках у Жданов Мариуполь сегодня как встанешь на пригорке и смротришь как по кругу вокруг города трубы испускают дымок высотой в 20 км синие фиолетовые красные оранжовые сиреневые желтые малиновые зеленые синие белые красота не то слово.... естественно в кавычках....
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30.06.2020 23:49 Відповісти
Країна розкладається.
Бо керує людина, яка ні фіга не розуміє і не може.
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30.06.2020 20:45 Відповісти
Опять же мне кажется что вы ошибаетесь.
Страной поставлен править человек, перед которым задача потсавлена его хозяевами ее развалить.
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30.06.2020 20:47 Відповісти
У него не хватит мозгов ни на развал, ни на созидание. Просто при нем можно делать все, что хочется (естетсвенно, не простым смертным, а бенями т.п.)
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30.06.2020 20:49 Відповісти
Не совсем так. Да, он полный идиот в экономике и т.д., однако задача признать Крым российским, сделать выборы на Донбассе по российскому сценарию, четко прослеживается в его дейтсвиях изначально. И это задачи он понимает и реализует.
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30.06.2020 20:58 Відповісти
Мне кажется, ничего он не реализовывает. Просто катится по течению абсолютно безсознательно. Вернее, реализовывает, только не свою программу (которой попросту нет). Не имея ни в чем собственного мнения (кроме параноидального желания посадить Пороха во что бы то ни стало), делает то, что внушают ему бени, шмыгали, и прочие серые кардиналы.
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30.06.2020 21:05 Відповісти
По экономике абсолютно так, но вот политически это четкая схема слива Украины по договоренности Х...ла и Коломойского. Сейчас она немножко тормознулась по ряду причин (уход Суркова, усиление влияния Рината на Зебила, Шмагаль, стагнация усиленная коронавирусом и т.д.), но она реализуется по плану.
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30.06.2020 21:13 Відповісти
кроме параноидального желания посадить Пороха во что бы то ни стало

Носитесь с Барыгой как РФ с РПЦ...
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30.06.2020 21:50 Відповісти
Не, это вы носитесь со своим членограем
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30.06.2020 22:05 Відповісти
Можно подумать у нас заводы начали дымить только после того как Зеленского избрали Ну вы хоть не смешите народ
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30.06.2020 21:37 Відповісти
Индийский обряд изгнания вируса.
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30.06.2020 20:46 Відповісти
Единственное предприятие, которое загрязняет окружающую среду и то принадлежит индийскому миллиардеру!

Предприятия украинских миллиардеров, никакого ущерба экологии Украины не наносят и не наносили!
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30.06.2020 20:47 Відповісти
Юмарист На Иллича сняли очистные еще 6 лет назад. Холопам пойдет и так.
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30.06.2020 20:48 Відповісти
А ну-ка покажите на Иллича коксовые печи Комбинат покупает коокс, сам не производит. Собственно это история того как Ахметов отжал предприятие у Бойко (Владимира Семеновича).
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30.06.2020 21:48 Відповісти
"Из города убежал COVID-19", - выбросы в атмосферу на Криворожском коксохимическом заводе - Цензор.НЕТ 6188
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30.06.2020 20:56 Відповісти
Десь зрозуміло чому Блазень такий притрушений.
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30.06.2020 20:47 Відповісти
Наркоман потому что.
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30.06.2020 20:57 Відповісти
Коксохім і сорок років тому воняв, ще більше.
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30.06.2020 20:53 Відповісти
Тому і зрозуміло чому грінпоц такий тупий, бо живучи багато років в такій атмосфері сірі клітини мозку зовсім атрофувались. Йому вже 42 і він нелох.
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30.06.2020 21:32 Відповісти
да он у вас в киеве этого пломбира в голову набрал !
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30.06.2020 22:02 Відповісти
Зе-нарику пофиг, у него своё:
"Айкооос, айкоооос... Бабы, да!"
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30.06.2020 20:55 Відповісти
скорее ай-КОКС))))
судя по его тормознутым речам и телячим мордам на камеру
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30.06.2020 20:58 Відповісти
Боюсь, что кокс для него уже "пройденный этап" и штыриться чем по сильнее.
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30.06.2020 21:02 Відповісти
Да какая РАЗНИЦА!!!
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!!!
то усе натворили ПАПЕРЕДНИКИ!!!)))))

Хавайте теперь молча!!!
То КОКСЯШКА проводит дезинфекцию города)))
шо б не рождались шибко умные...одного придурка на Кривой Рог с головой
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30.06.2020 20:57 Відповісти
водяной пар образующийся при гашении кокса это не выбросы,
выбросы там от аглофабрики
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30.06.2020 20:59 Відповісти
на Криворожском коксохимическом заводе/ Откуда ноги растут.Баканов юрист в компании "Студия квартал 95". / СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский 21.07.2019 На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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30.06.2020 21:00 Відповісти
Это шо за апокалипсис?
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30.06.2020 21:10 Відповісти
Это нормальный технологический процесс коксования угля Вообще что-то мне подсказывает, что это поймали процесс выгрузки печи. В нормальных условиях оно, вроде так не должно дымить...
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30.06.2020 21:41 Відповісти
это гашение кокса водой, просто заливают водой чтобы перестал гореть после выгрузки из за доступа воздуха
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30.06.2020 22:39 Відповісти
Или загрузка. В нормальных условиях секции печи, вроде должны быть закрыты без доступа воздуха...
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30.06.2020 21:43 Відповісти
вот вам и вакцина готовая!
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30.06.2020 21:14 Відповісти
Вот так в антисанитарных условиях там и появился на нашу голову клоун-айкос.
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30.06.2020 21:14 Відповісти
На России во многих городах заводы дымят ещё хуже.
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30.06.2020 21:24 Відповісти
покуй на рашку.. пусто они хоть жрут свои статуи петухов - но ни сотня миллионов кацапов, ни сотни миллиардов зеленых мух - не убедят нормальных людей во "вкусовых преимуществах" навоза
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30.06.2020 22:04 Відповісти
Ну теперь все нормально, а то я переживать начал. Значит хай и дальше дымит и радует Кривой Рог?
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30.06.2020 22:07 Відповісти
От этого дыма Рог и стал Кривым.
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30.06.2020 22:26 Відповісти
а машину евро-4 значит ввозить нельзя?
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30.06.2020 22:11 Відповісти
Зеленский с детства дышал таким дымом, потому теперь не может без айкосов и кокса.

Мальчик-коксохим.
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30.06.2020 22:25 Відповісти
Министерство экологии пилит деньги. Оно в Украине никогда не работало. Там то и работать некому.
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30.06.2020 22:55 Відповісти
Зеленский облажался с Кривым Рогом?Гора родила мышь.Баканов-ау!
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01.07.2020 09:37 Відповісти
 
 