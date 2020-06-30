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Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирщины задержан на взятке 10 тыс. грн от сослуживца, - военная прокуратура. ФОТО

Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирщины задержан на взятке 10 тыс. грн от сослуживца, - военная прокуратура. ФОТО

30 июня правоохранители задержали на взятке командира взвода связи одной из воинских частей Житомирского гарнизона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Военнослужащий требовал и получил взятку в размере 10 тыс. грн от сослуживца, который переводится в другое место службы. За взятку подозреваемый обещал подписать обходной лист и акт приема передачи должности, а также предоставить доклад командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы.

Задержание командира взвода состоялось сразу после передаче вышеуказанной суммы взятки.

Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирщины задержан на взятке 10 тыс. грн от сослуживца, - военная прокуратура 01

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Согласно ч. 3 ст. 368 УК, взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: 

армия (3772) взятка (4713) Военная прокуратура (722) Житомирская область (1270)


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Топ коментарі
+3
ну этого командира таки и посадят.

ЭТО НЕ ПШОНКА с его многомиллионными хабарями...
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30.06.2020 21:32
+2
даремно не "дав" тепер на лоха спишуть всю недостачу за тридцять років ...
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30.06.2020 21:31
+2
Справа гнила, із самої фабули події. Для цього потрібно знати, що таке підрозділи зв'язку і як там обстоять справи із збереженням техніки та здачею посади. Я не стверджую, але... командир взводу, це найнижча офіцерська посада. За що може брати гроші "ніхто"? Це навіть не командир роти чи начштабу. Скоріше за усе, один взводник здавав посаду іншому (за відсутності новопризначеного), а той, добре розуміючи стан справ і техніки, що йому вішають на голову, перевів реальну нестачу в грошову суму і її озвучив. Наприклад - я у тебе це лайно приймати не буду, укомплектовуй, списуй, виплачую за "про.б", або давай грошима усе що профукав, щоби я потім мав із чого твої про.би усувати, а не за власний рахунок.
Яке ж це нах.р хабарництво???
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01.07.2020 10:27
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Всё прогнило насквозь.
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30.06.2020 21:23 Відповісти
Дааа, важко вам на раиссии
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30.06.2020 22:44 Відповісти
даремно не "дав" тепер на лоха спишуть всю недостачу за тридцять років ...
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30.06.2020 21:31 Відповісти
взвод связі- це ж золота жила для радіолюбителів та мародерів радіоапаратури,котрі звідти варварськи радіодеталі видирають з вмістом золота та рідкоземельних металів.Їх в совковій радіоапаратурі кілограмами було. Тим паче військового призначення.
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30.06.2020 22:13 Відповісти
Було. І ваш пост був актуальний років 25-20 тому.
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01.07.2020 10:22 Відповісти
ну этого командира таки и посадят.

ЭТО НЕ ПШОНКА с его многомиллионными хабарями...
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30.06.2020 21:32 Відповісти
А когда арестуют Коломойского ,Ахметова , Злочевского ,Порошенко ? -Ведь они украли всю Украину ,а потом продали Украинский Крым и Донбасс рассии . А сами со своими ублюдочными детьми живут по Лондонам .Когда эти твари с ихними ублюдочными мажорными детьми будут физически уничтожены чтоб твари и не размножались.
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30.06.2020 21:47 Відповісти
Бурчи, бурчи... сколько Лондонов в мире насчитал? Если как собирательный образ, то с прописной, бурчало огородное
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30.06.2020 22:00 Відповісти
опохмелись, дебил!
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30.06.2020 22:01 Відповісти
клятий Порох-камандіра взвода связі підставив!
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30.06.2020 22:08 Відповісти
Рузге, ты не можешь без украинцев?
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30.06.2020 22:47 Відповісти
Справа гнила, із самої фабули події. Для цього потрібно знати, що таке підрозділи зв'язку і як там обстоять справи із збереженням техніки та здачею посади. Я не стверджую, але... командир взводу, це найнижча офіцерська посада. За що може брати гроші "ніхто"? Це навіть не командир роти чи начштабу. Скоріше за усе, один взводник здавав посаду іншому (за відсутності новопризначеного), а той, добре розуміючи стан справ і техніки, що йому вішають на голову, перевів реальну нестачу в грошову суму і її озвучив. Наприклад - я у тебе це лайно приймати не буду, укомплектовуй, списуй, виплачую за "про.б", або давай грошима усе що профукав, щоби я потім мав із чого твої про.би усувати, а не за власний рахунок.
Яке ж це нах.р хабарництво???
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01.07.2020 10:27 Відповісти
 
 