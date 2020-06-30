Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирщины задержан на взятке 10 тыс. грн от сослуживца, - военная прокуратура. ФОТО

30 июня правоохранители задержали на взятке командира взвода связи одной из воинских частей Житомирского гарнизона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Военнослужащий требовал и получил взятку в размере 10 тыс. грн от сослуживца, который переводится в другое место службы. За взятку подозреваемый обещал подписать обходной лист и акт приема передачи должности, а также предоставить доклад командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы.

Задержание командира взвода состоялось сразу после передаче вышеуказанной суммы взятки.

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Согласно ч. 3 ст. 368 УК, взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.