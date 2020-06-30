На засіданні Нацради реформ голова ФДМ Сенниченко заявив, що підготовлено новий законопроєкт щодо приватизації держпідприємств
Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на засіданні Національної ради реформ повідомив, що за участю Фонду державного майна підготовлено комплексний законопроект, який має зафіксувати процедуру передачі об’єктів у приватну власність, покращити процедуру приватизації в Україні та забезпечити її інституційну спроможність.
Про це Цензор.НЕТ заявили в пресслужбі президента України.
"Рішення про передачу об’єктів для приватизації має ухвалювати Кабінет Міністрів, якщо орган управління не має обґрунтованих причин залишити об’єкт у своїй власності, борги об’єкта перевищують 50% вартості активів, об’єкт використовується неефективно або не за цільовим призначенням чи перебуває в податковій заставі", - сказано в повідомленні.
На засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського, було представлено концепцію реформи приватизації.
"В Україні у державній власності перебувають 3600 підприємств. Кожне п’яте – збиткове, заборгованість із зарплати в таких структурах становить 2,9 мільярда гривень. Саме тому важливо кардинально пришвидшити приватизаційний процес. За п'ять місяців 2020 року завдяки приватизації до бюджету перераховано 500 мільйонів гривень, оголошено понад 800 аукціонів", - зазначається в повідомленні.
Голова ФДМ Сенниченко зазначив, що у 2020 році вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну не про здачу ж країни, знищення армії, економіки їм розповідати.
Поспішають продати державне майно. Позбавити права "мудрий нарід" вирішувати долю країни.