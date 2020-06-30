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На засіданні Нацради реформ голова ФДМ Сенниченко заявив, що підготовлено новий законопроєкт щодо приватизації держпідприємств

На засіданні Нацради реформ голова ФДМ Сенниченко заявив, що підготовлено новий законопроєкт щодо приватизації держпідприємств

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на засіданні Національної ради реформ повідомив, що за участю Фонду державного майна підготовлено комплексний законопроект, який має зафіксувати процедуру передачі об’єктів у приватну власність, покращити процедуру приватизації в Україні та забезпечити її інституційну спроможність.

Про це Цензор.НЕТ заявили в пресслужбі президента України.

"Рішення про передачу об’єктів для приватизації має ухвалювати Кабінет Міністрів, якщо орган управління не має обґрунтованих причин залишити об’єкт у своїй власності, борги об’єкта перевищують 50% вартості активів, об’єкт використовується неефективно або не за цільовим призначенням чи перебуває в податковій заставі", - сказано в повідомленні.

На засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського, було представлено концепцію реформи приватизації.

"В Україні у державній власності перебувають 3600 підприємств. Кожне п’яте – збиткове, заборгованість із зарплати в таких структурах становить 2,9 мільярда гривень. Саме тому важливо кардинально пришвидшити приватизаційний процес. За п'ять місяців 2020 року завдяки приватизації до бюджету перераховано 500 мільйонів гривень, оголошено понад 800 аукціонів", - зазначається в повідомленні.

Голова ФДМ Сенниченко зазначив, що у 2020 році вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд розробив інтернет-магазин, у якому розміщено інформацію про приватизацію.

Читайте також: "Слуги народу" виключили з переліку держкомпаній, які не підлягають приватизації, підприємства, що забезпечують постачання води в Крим, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Автор: 

приватизація (1675) ФДМУ (1604) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+6
Цирк "Дю Солей" обанкротился, не выдержав конкуренции с правительством Зеленского
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30.06.2020 21:48
+5
Тобто розпродаж стратегічних підприємств за копійки,за спрощеною процедурою ?
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30.06.2020 21:47
+5
Зверніть увагу на важливе опитування, телевізійно-загальнодержавного значення

На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 1243
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30.06.2020 21:50
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Правила форума Рада форумчан
Тобто розпродаж стратегічних підприємств за копійки,за спрощеною процедурою ?
показати весь коментар
30.06.2020 21:47 Відповісти
На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 6615
показати весь коментар
30.06.2020 21:47 Відповісти
Зверніть увагу на важливе опитування, телевізійно-загальнодержавного значення

На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 1243
показати весь коментар
30.06.2020 21:50 Відповісти
На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 7361
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30.06.2020 21:53 Відповісти
На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 8778
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30.06.2020 21:55 Відповісти
Шоу для тупорилих.
Ну не про здачу ж країни, знищення армії, економіки їм розповідати.
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30.06.2020 21:56 Відповісти
Цирк "Дю Солей" обанкротился, не выдержав конкуренции с правительством Зеленского
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30.06.2020 21:48 Відповісти
Правительство Зеленского- это цирк, который заслуживает "Пис Дюлей".
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30.06.2020 21:52 Відповісти
Рейдерські схеми, у всій красі. При Зеленському прибуткові підприємства, чомусь, банкрутують і виставляються на продаж, як збиткові.
Поспішають продати державне майно. Позбавити права "мудрий нарід" вирішувати долю країни.
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30.06.2020 21:52 Відповісти
На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 7305
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30.06.2020 21:53 Відповісти
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30.06.2020 21:56 Відповісти
що ж у вас всіх виродків до чужого рученята тянуться ...ви спочатку щось збудуйте власним коштом а потім торгуйте ...так ні дай чуже подеребанити
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30.06.2020 21:56 Відповісти
Продавайте все українське-веси и гирі вам еще ваш ленин завещал.
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01.07.2020 01:23 Відповісти
 
 