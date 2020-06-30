Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко

Петро Порошенко заявив, що не боїться ні розслідувань, ні суду, а випробування, які стоять перед Україною в 2014-2015 роках, були значно важчими, ніж політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Порушення понад два десятки кримінальних проваджень - це наслідок фобій Зеленського, які вміло використовує його оточення, щоб замаскувати провали в управлінні державою, - вважає Порошенко.

"Це - спроба Офісу президента або особисто Володимира Зеленського сховатися і відволікти увагу за "димовою завісою", прикрившись Портновим. Це - прямі вказівки з Офісу президента, конкретно пана Смирнова, який відповідно як адвокат пана Єфремова дуже дружний з Портновим. Він використовує зазначений сценарій для того, щоби подолати фобії, які існують в Офісі президента - фобії щодо ворогів України", - зазначає Порошенко.

"Мені дуже сподобалася аналогія: що є компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле і почав дуже швидко крутитися і показувати для нього неправильний напрямок. Ворог в Україні один, і цей ворог - країна-агресор. І країна повинна об'єднатися для того, щоб дати відсіч. А коли магнітні бурі постійно переключають напрямки війни, то дії влади надзвичайно неефективні", - зазначає Петро Порошенко.

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"Якби мова йшла про Порошенка, то Бог з ним. А якщо йдеться про Софію Федину, про Таню Чорновол, починаючи від Марусі Звіробій і закінчуючи Ріфмастером у справі Шеремета, від переслідування добровольців і закінчуючи волонтерами - це манера думати, що так можна вирішувати проблеми. Це пряма дискредитація України. Так проблеми не вирішиш. А від попкорну буває розлад шлунка", - іронізує Порошенко.

"Це помста дрібних людей за дрібні справи. Нікчемні. Він вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, які він пов'язує виключно з моїм ім'ям", - переконаний Петро Порошенко.

"Це спроба відвернути увагу від реальних проблем, з якими зіткнулася держава, спроби замість хліба людям дати поп-корн. І спробувати врятувати падаючий рейтинг за рахунок шоу. Тому що вони вважають, що шоу вони робити вміють. Але відсутність верховенства права, переслідування політичних опонентів дискредитує Україну по всьому світу", - переконаний п'ятий Президент.

"Мене не залякати. Я проходив і не таке. Я проходив набагато більш жорсткі випробування за ці п'ять президентських років. В тому числі і в 2014, і в 2015 роках. Це не найгірші випробування", - підкреслив Порошенко.

Він укотре закликав Зеленського до об'єднання зусиль для порятунку України, головний ворог якої в Кремлі. "Володимире Олександровичу, я дуже люблю Україну. Оскільки ви президент України, зокрема через це я вам точно не ворог. І зараз при викликах пікіруючої економіки, при викликах можливої ​​загрози різкого загострення агресії, при викликах пандемії, при викликах відкату реформ, руйнування світової коаліції на підтримку України - від президента країна потребує, щоб об'єдналися всі ресурси, всі сили, для того, щоб врятувати державу", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".