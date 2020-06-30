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Новини
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Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко

Петро Порошенко заявив, що не боїться ні розслідувань, ні суду, а випробування, які стоять перед Україною в 2014-2015 роках, були значно важчими, ніж політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Порушення понад два десятки кримінальних проваджень - це наслідок фобій Зеленського, які вміло використовує його оточення, щоб замаскувати провали в управлінні державою, - вважає Порошенко.

"Це - спроба Офісу президента або особисто Володимира Зеленського сховатися і відволікти увагу за "димовою завісою", прикрившись Портновим. Це - прямі вказівки з Офісу президента, конкретно пана Смирнова, який відповідно як адвокат пана Єфремова дуже дружний з Портновим. Він використовує зазначений сценарій для того, щоби подолати фобії, які існують в Офісі президента - фобії щодо ворогів України", - зазначає Порошенко.

"Мені дуже сподобалася аналогія: що є компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле і почав дуже швидко крутитися і показувати для нього неправильний напрямок. Ворог в Україні один, і цей ворог - країна-агресор. І країна повинна об'єднатися для того, щоб дати відсіч. А коли магнітні бурі постійно переключають напрямки війни, то дії влади надзвичайно неефективні", - зазначає Петро Порошенко.

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"Якби мова йшла про Порошенка, то Бог з ним. А якщо йдеться про Софію Федину, про Таню Чорновол, починаючи від Марусі Звіробій і закінчуючи Ріфмастером у справі Шеремета, від переслідування добровольців і закінчуючи волонтерами - це манера думати, що так можна вирішувати проблеми. Це пряма дискредитація України. Так проблеми не вирішиш. А від попкорну буває розлад шлунка", - іронізує Порошенко.

"Це помста дрібних людей за дрібні справи. Нікчемні. Він вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, які він пов'язує виключно з моїм ім'ям", - переконаний Петро Порошенко.

"Це спроба відвернути увагу від реальних проблем, з якими зіткнулася держава, спроби замість хліба людям дати поп-корн. І спробувати врятувати падаючий рейтинг за рахунок шоу. Тому що вони вважають, що шоу вони робити вміють. Але відсутність верховенства права, переслідування політичних опонентів дискредитує Україну по всьому світу", - переконаний п'ятий Президент.

"Мене не залякати. Я проходив і не таке. Я проходив набагато більш жорсткі випробування за ці п'ять президентських років. В тому числі і в 2014, і в 2015 роках. Це не найгірші випробування", - підкреслив Порошенко.

Він укотре закликав Зеленського до об'єднання зусиль для порятунку України, головний ворог якої в Кремлі. "Володимире Олександровичу, я дуже люблю Україну. Оскільки ви президент України, зокрема через це я вам точно не ворог. І зараз при викликах пікіруючої економіки, при викликах можливої ​​загрози різкого загострення агресії, при викликах пандемії, при викликах відкату реформ, руйнування світової коаліції на підтримку України - від президента країна потребує, щоб об'єдналися всі ресурси, всі сили, для того, щоб врятувати державу", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Автор: 

Порошенко Петро (15179) Яніна Соколова (27)


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Топ коментарі
+62
а тупее ничего придумать не смогло? или шарий ток о "нарах" орёт?))
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30.06.2020 22:10
+56
Зеленский не понимает, что проблемы ему создает тотальная некомпетентность, а не какие-то сценарии, связанные с моим именем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3584
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30.06.2020 22:10
+47
При упоминании Порошенка х**лоботы и шарой*бы дуплятся.
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30.06.2020 22:16
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***** на шворці - дріб"язок. Горіти повинна вся кацапія. Так шкода 3 % притомних.
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30.06.2020 23:56 Відповісти
хлищи щи, хоть ноги полощи, всосало, чмо?
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30.06.2020 23:53 Відповісти
Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 951
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30.06.2020 23:43 Відповісти
Зе лохторат на вибори вилазить з під плінтуса, а при небезбеці назад туди і шмигає.
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01.07.2020 11:41 Відповісти
Щоб допомогти об'єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я очолю штаб провідної української опозиційної сили. Дилетантизм та популізм руйнують управлінську вертикаль і ведуть до хаосу та дестабілізації. Україні потрібне перезавантаження влади. Ну, з Богом! Час визволяти країну від зеленських шмарклів.
Я - разом з "ЄС" до Перемоги!
Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8320
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30.06.2020 23:45 Відповісти
Обізвався "компетентний", Чорт який зробив Україну чи не найбіднішу державу в світі
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30.06.2020 23:51 Відповісти
Абсолютно верно!
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30.06.2020 23:52 Відповісти
Лично я читаю только то, что заспамлено. Чтоб пустое соевое не напрягало.
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30.06.2020 23:53 Відповісти
само пішу і само чітаю
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30.06.2020 23:55 Відповісти
Парашенко & Сабаков- Чорт
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30.06.2020 23:54 Відповісти
"Венедиктова записала видео для Порошенко" - воно, Зеленський, не президент, воно актор -виконавець роликів у ролі президента й заражає цим увесь свій непотріб, який поставив на владу ... Хтось добряче знав психотип цього Вироку України , він зробить справу Кремля неавіть не у ранзі ним завербованим
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30.06.2020 23:54 Відповісти
Мы 28 лет наблюдали и испытывали на себе работу "компетентных", включая и Петра Алексеевича. Кто-нибудь сможет пояснить: чего Украина, мы достигли за это время? Может, перестанем мешать некомпетентным - пусть потрудятся путем проб и ошибок. Хуже- точно не будет.
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01.07.2020 00:00 Відповісти
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/ Хуже- точно не будет.)))))))))))))
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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01.07.2020 00:45 Відповісти
Головне, що він не бажає навіть щось зрозуміти, бо особиста пиха заважає...
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01.07.2020 00:05 Відповісти
Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7018
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01.07.2020 00:35 Відповісти
да, вы ув. Петр Алексеевич правы.(испытание были тяжелей, но тогда зачем курицу у бабули бедной тырили? Вы столько сделали и так не серьёзно отмывали деньги.Вам спать не начем или голод или..., обьясните.
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01.07.2020 01:23 Відповісти
Усі на Майдан.Кажуть Допа порве ПОПа.
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01.07.2020 04:36 Відповісти
Руки геть від Порошенка, зесранська банда!!!
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01.07.2020 04:54 Відповісти
ПетюШарія тільки ногами .
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01.07.2020 06:57 Відповісти
Та які від тебе проблеми, брехунець? Кому ти потрібен, окрім портнова?
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01.07.2020 06:06 Відповісти
Вибрали якесь тупе непорозуміння, яке гробить Україну. Хіба не зрозуміло було хто воно.
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01.07.2020 07:22 Відповісти
Готуємо матеріали для Народного Трибуналу. Факти,факти і ще раз факти. Основне- це безпека країни,внутрішня політика та захист конституційного громадянина. Визначайте супротивника по його діям та наслідкам. Наприклад,Портнов: біглець, ухильник від мобілізації, захисту країни. Це вже є привідом до Трибуналу. Прокурори та замовники судилища над Стерненком: слідяий, куратор,замовник. Дівчина з Кагарлика: насилля над особою держслужбовцями, стан пиліції, керівник, дії прокуратури та місцеіої влади. Голови місцевої влади сходу та півдня України,що підтримали наступ агресора на українську землю. ТВ канали,що прширюють антидержавну агітацію,вектор подачі, запрошення та дискусіі з диверсантвами та ворогами України без дозволів служб державної безпеки. Ну і т.д. всі рішення Трибуналу будуть мати Статус Закону і оголошення до винесених рішень з Статусом "Державний злочинець". Готуємось!
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01.07.2020 07:52 Відповісти
Не компетентному ЗЕдебілу-клоуну поради дає компетентний мародер і злодюга - SE LA VIE!!!
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01.07.2020 08:29 Відповісти
Це слова розумної людини, державника. Але більшість настільки тупа і це не зрозуміють. Цій більшості закидуй гасла - мародьор! Липецька фабрика! 10000 добровольців в тюрмі!..І вони як папуги будуть повторювати, це їм легше, ніж думати.
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01.07.2020 09:02 Відповісти
ось він - мій СПРАВЖНІЙ Президент та Гетьман!
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01.07.2020 09:16 Відповісти
Порошенко очень правильно сказал -он очень компетентен .144 реформы при нем приняты,а намедни его суды оправдали судью по делам майдана.Петя фору даст любому ,как зарабатывать на бюджете.Несомненный фаворит.
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01.07.2020 09:33 Відповісти
та пишіть уже покороче: ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ СВЯТІШИЙ навіть від св.Петра..
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01.07.2020 09:34 Відповісти
гнилой из гнилейших,крутится как уж на сковородке.
НЕ БЫТЬ ему больше презом,как не старайтесь.
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01.07.2020 10:36 Відповісти
А щоб впевненіше було, придурку, з розбігу і головою об стіну довбанись кілька разів.
Ідіоте, проблема не в тому, що Порошенко хоче чи не хоче президентом буде. Проблема, що зелена мерзота державу руйную. Суть, скотино, розумієш?
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01.07.2020 12:36 Відповісти
Некомпентентность Зеленского и его К это мягко сказано!! зеленский и его дебильная команда, это воплощение зла для всей Украины!! Эти тупоголовые и дебильные клоуны, дворники, кухарки, и прочий сброд считают, что имеют право на развал Украины!!! За год Украина покатилась вниз по всем показателям. А Зеленский всё смотрит и смотрит в глаза *****!!! Что он хочет там увидеть?? Непонятно!! Но украинцам с каждым днём жить становится тяжелее!! Коруппция чиновников от слуг народа, при зеленском зашкаливает все разумные границы. А он на ТВ говорит, что всё хорошо!! Может ему и хорошо, а нам???Слепой что-ли???
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01.07.2020 12:29 Відповісти
1. Розширене РНБО, з участю Порошенко, забороняє нейтралізувати 100 російських спецпризначенців що зайняли ВР Криму. Ігноруючи звіт українських військових,що вони оточили ВР та готові зачистити окупантів. 2. 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР... Потім безперешкодний відхід Гіркіна з Слов"янська. По команді Порошенка ЗСУ випустили його з оточення без єдиного пострілу. Гіркін зразу зайняв Донецьк. Почалася ДНР. 3. Відвід військ на парад перед Ілловайськом, та тримання їх в Києві до безповоротного розвитку подій в Ілловайську. 4. Ігнорування попереджень розвідки про введення російських військ. 5. Пряма заборона Порошенка на введення військового стану в 2014-му році. Відсутність військового стану при безпосередній загрозі окупації України, виходу росіян до Києва не лише з Сходу, а й з боку Чернігова. 6. Силове розформування Добробатів, що вціліли після Ілловайська. Тоді база "Правого сектору" була взята в кільце військами. Українські бійці не почали вбивати один одного, хоча була вказівка Потроха на відкриття вогню. Він ненавидів Добробати і знищив їх. Єдина причина - Порошенко знищував все що йому не підкорялося. 7. Перемовини з окупантами про ротацію українських військових в Донецькому аеропорту. Моторолла особисто перевіряв і обшукував українських військових. Дозволялося провезти 60 патронів на одного. Такий "лівий" метод перемовин потім призведе до підриву аєропорту і загибелі бійців. 8. Залишення військ і техніки в Дебальцевському котлі. Неймовірні втрати укпвїнської техніки, покинутої або знищеної. Ворог захопив запаковану, з документами станцію антиартилерійського радару американського виробництва. Фактично вона була завезена для здачі ворогу, з усіма кодами,частотами,схемами. Після цього американці різко скоротили військову допомогу. 9. Знищення військових складів на території України. Не були прийняті запобіжні міри, аж поки основні арсенали не були знищені. 10. Куратором проведення перемовин в Мінську назначається Медведчук. Лише з дозволу кума Путіна візуються всі домовленності. Вони виписані так, що їх неможливо змінити без згоди Росії. Тобто спочатку вибори, потім вихід окупантів. 11. В Службу Зовнішньої Розвідки, на вищі керівні посади, сам Порошенко ********** агентів ФСБ - генерала Шайтанова, генерала Семочка. З врученням нагород та звань. Кого ще призначали ці агенти-генерали, це інше. 12. Системно порушуються добрі відносини з США, Польшою, Румунією, Угорщиною. Українців знову роблять ворогами по мовному принципу, хоча в АТО російською розмовляє більшість. Ворогом робиться не Путінський режим, а весь російський народ.Все для того, щоб прибутковий бізнес війни не затих. П"ять років війни - нема системи військових резервістів на кшталт Ізраїлю. Не побудований патронний завод - в воюючій країні нема виробництва патронів. Всі держзамовлення скеровані на підконтрольні Порошенку виробництва, ціни завищені, конкурентів банкротують. Результат - китайські медавтомобілі, міномети що вбивають своїх, загибель пілотів в відремонтованих б/в запчастинами літаках, неякісні бронежилети. На море виходять річкові бронекатери Порошенка, а морський корвет п"ять років гниє недобудованим в Миколаєві. Блокується поставка американських кораблів. В час війни процвітає тотальна корупція. Це тільки частинаі фактів. Але так міг діяти тільки агент ФСБ.
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01.07.2020 13:08 Відповісти
цей щойно заряджений пригожинський бот https://censor.net/user/472447 наочно демонструє, якою є типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора. До речі, по такій брехні достатньо легко ідентифікувати кожного випускника ФЭДа; а, як мінімум - упоротого зебіла.
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01.07.2020 13:18 Відповісти
На тему російсько-української війни:
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 13:13 Відповісти
Зеленский не понимает, что проблемы ему создает тотальная некомпетентность Порошенко.
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01.07.2020 18:06 Відповісти
я ще такого зебільного трешу не бачив...
Хоча, можливо, в прокурорських бенедіктових - ще більший? Але ці матеріали мені недоступні, на жель. Тому нехай так буде: https://censor.net/user/470316 = 73/43%-ний дебільний зебіл.
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01.07.2020 19:12 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе: "я ще такого кондитерського зебільного трешу не бачив...Хоча, можливо, в прокурорських бенедіктових - ще більший? Але ці матеріали мені недоступні, на жель. Тому нехай так буде: анмур = 23/8%-ний дебільний какао-зебіл."
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02.07.2020 02:49 Відповісти
Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 173
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01.07.2020 19:39 Відповісти
Истину говорит Порошенко. Жду-не дождусь, когда позорного клоуна поднимут на вилы патриоты Украины
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01.07.2020 21:46 Відповісти
Кожен наступний гірший попереднього. Це стає закономірністю для України. Сваримося, обурюємося, шлемо прокльони та скаржимося на важке життя, а разом з цим забуваємо, що за них голосували ми з вами. Що кожен з вибраних президентів є нашим волевиявленням. І отримуємо в результаті те на що заслуговуємо. Не поважаємо ми, не поважатимуть і нас. Голосуємо за «гречку» і нас продадуть за неї ж. Безліч кримінальних справ... Розслідуйте одну і покарайте, якщо є за що. А справи які з'являються, як гриби після дощу, і ще швидше закриваються, ефекту не справляють і довіри не викликають.
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06.07.2020 20:17 Відповісти
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