Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко
Петро Порошенко заявив, що не боїться ні розслідувань, ні суду, а випробування, які стоять перед Україною в 2014-2015 роках, були значно важчими, ніж політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій.
Порушення понад два десятки кримінальних проваджень - це наслідок фобій Зеленського, які вміло використовує його оточення, щоб замаскувати провали в управлінні державою, - вважає Порошенко.
"Це - спроба Офісу президента або особисто Володимира Зеленського сховатися і відволікти увагу за "димовою завісою", прикрившись Портновим. Це - прямі вказівки з Офісу президента, конкретно пана Смирнова, який відповідно як адвокат пана Єфремова дуже дружний з Портновим. Він використовує зазначений сценарій для того, щоби подолати фобії, які існують в Офісі президента - фобії щодо ворогів України", - зазначає Порошенко.
"Мені дуже сподобалася аналогія: що є компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле і почав дуже швидко крутитися і показувати для нього неправильний напрямок. Ворог в Україні один, і цей ворог - країна-агресор. І країна повинна об'єднатися для того, щоб дати відсіч. А коли магнітні бурі постійно переключають напрямки війни, то дії влади надзвичайно неефективні", - зазначає Петро Порошенко.
"Якби мова йшла про Порошенка, то Бог з ним. А якщо йдеться про Софію Федину, про Таню Чорновол, починаючи від Марусі Звіробій і закінчуючи Ріфмастером у справі Шеремета, від переслідування добровольців і закінчуючи волонтерами - це манера думати, що так можна вирішувати проблеми. Це пряма дискредитація України. Так проблеми не вирішиш. А від попкорну буває розлад шлунка", - іронізує Порошенко.
"Це помста дрібних людей за дрібні справи. Нікчемні. Він вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, які він пов'язує виключно з моїм ім'ям", - переконаний Петро Порошенко.
"Це спроба відвернути увагу від реальних проблем, з якими зіткнулася держава, спроби замість хліба людям дати поп-корн. І спробувати врятувати падаючий рейтинг за рахунок шоу. Тому що вони вважають, що шоу вони робити вміють. Але відсутність верховенства права, переслідування політичних опонентів дискредитує Україну по всьому світу", - переконаний п'ятий Президент.
"Мене не залякати. Я проходив і не таке. Я проходив набагато більш жорсткі випробування за ці п'ять президентських років. В тому числі і в 2014, і в 2015 роках. Це не найгірші випробування", - підкреслив Порошенко.
Він укотре закликав Зеленського до об'єднання зусиль для порятунку України, головний ворог якої в Кремлі. "Володимире Олександровичу, я дуже люблю Україну. Оскільки ви президент України, зокрема через це я вам точно не ворог. І зараз при викликах пікіруючої економіки, при викликах можливої загрози різкого загострення агресії, при викликах пандемії, при викликах відкату реформ, руйнування світової коаліції на підтримку України - від президента країна потребує, щоб об'єдналися всі ресурси, всі сили, для того, щоб врятувати державу", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".
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НЕ БЫТЬ ему больше презом,как не старайтесь.
Ідіоте, проблема не в тому, що Порошенко хоче чи не хоче президентом буде. Проблема, що зелена мерзота державу руйную. Суть, скотино, розумієш?
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
Хоча, можливо, в прокурорських бенедіктових - ще більший? Але ці матеріали мені недоступні, на жель. Тому нехай так буде: https://censor.net/user/470316 = 73/43%-ний дебільний зебіл.
на вот, прочти само себе о себе: "я ще такого кондитерського зебільного трешу не бачив...Хоча, можливо, в прокурорських бенедіктових - ще більший? Але ці матеріали мені недоступні, на жель. Тому нехай так буде: анмур = 23/8%-ний дебільний какао-зебіл."