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Новини Окуповані території
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В Україні відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного візиту до окупованого Криму французьких депутатів, - спікер прокуратури АРК Діденко

В Україні відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного візиту до окупованого Криму французьких депутатів, - спікер прокуратури АРК Діденко

Приїзд французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим в Україні сприймається як підтримка агресивних дій проти незалежної держави.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перебування французьких депутатів Європарламенту на території кримського півострова - це не що інше, як свідчення підтримки окупації частини суверенної і незалежної держави. До того ж, здійснення ними окремих видів публічної діяльності розглядається як сприяння політиці Російської Федерації і спроба легітимізації незаконного "голосування", яке відбуватиметься завтра. Однак такі дії не створюють жодних правових наслідків щодо конституційно закріпленого статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як частини суверенної території України", - підкреслила Діденко.

Вона нагадала, що іноземні громадяни можуть в'їхати на територію півострова тільки через контрольно-пропускні пункти, розташовані на материковій частині України, попередньо отримавши на це дозвіл українських державних органів.

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"Прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного відвідування іноземними громадськими та державними діячами території Криму за ст. 332-1 КК України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном 30 червня звернула увагу на інформацію про візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані в окупований Росією Крим і попросила офіційної реакції.

Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму.

Автор: 

Крим (14168) прокуратура (3680) Франція (3075)


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Топ коментарі
+4
В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов, - спикер прокуратуры АРК Диденко - Цензор.НЕТ 2995
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30.06.2020 22:27
+2
Путин все просчитал, когда вместо Англии и США (пункт 6 Будапештского Меморандума, где они были обязаны проводить "консультации") в Нормандский формат пригласил наших злейших врагов, Германию и Францию.

У левых и прочих еврокомиссаров Путин - этакий гейский альфа-самец.
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30.06.2020 23:44
+1
А вы всё ещё считаете Новый Троистый Союз "Гермофрарашия" другом Новой Атланты?Фашня прежней не бывает.
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30.06.2020 22:53
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Теперь французы в Крым. Опять проблемы с транзитом в обход Украины.
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30.06.2020 22:27 Відповісти
В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов, - спикер прокуратуры АРК Диденко - Цензор.НЕТ 2995
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30.06.2020 22:27 Відповісти
А вы всё ещё считаете Новый Троистый Союз "Гермофрарашия" другом Новой Атланты?Фашня прежней не бывает.
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30.06.2020 22:53 Відповісти
Сейчас весь Интерпол бросится ловить этих несчастных европроститутов!
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30.06.2020 23:05 Відповісти
Путин все просчитал, когда вместо Англии и США (пункт 6 Будапештского Меморандума, где они были обязаны проводить "консультации") в Нормандский формат пригласил наших злейших врагов, Германию и Францию.

У левых и прочих еврокомиссаров Путин - этакий гейский альфа-самец.
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30.06.2020 23:44 Відповісти
наших злейших врагов, Германию и Францию.

Ухахахахахаах!!!!! Чувак, я это заскринил!!! шедевр!
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30.06.2020 23:50 Відповісти
Ахаха! Давай, скринь!!! Я тоже заскриню, чувачелло!! Это новый Ося Бендер нарисовался, заграница нам поможет!!! (Как проржешься, поймешь, что самые последовательные противники евроинтеграции - Германия и Франция)
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30.06.2020 23:56 Відповісти
То есть Германия и Франция самые последовательные противники евроинтеграции, и тпоэтому - злейшие враги Украины? Ты, шо, Андрюша - дурак?
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01.07.2020 00:01 Відповісти
Браво, переход на личности и уровень дискуссии "сам дурак". Бурятец, ты уже спалился на Крымском мосте, так что не пыхти. Чему вас там в Лахте учат....
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01.07.2020 00:10 Відповісти
 
 