В Україні відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного візиту до окупованого Криму французьких депутатів, - спікер прокуратури АРК Діденко

Приїзд французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим в Україні сприймається як підтримка агресивних дій проти незалежної держави.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перебування французьких депутатів Європарламенту на території кримського півострова - це не що інше, як свідчення підтримки окупації частини суверенної і незалежної держави. До того ж, здійснення ними окремих видів публічної діяльності розглядається як сприяння політиці Російської Федерації і спроба легітимізації незаконного "голосування", яке відбуватиметься завтра. Однак такі дії не створюють жодних правових наслідків щодо конституційно закріпленого статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як частини суверенної території України", - підкреслила Діденко.

Вона нагадала, що іноземні громадяни можуть в'їхати на територію півострова тільки через контрольно-пропускні пункти, розташовані на материковій частині України, попередньо отримавши на це дозвіл українських державних органів.

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"Прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного відвідування іноземними громадськими та державними діячами території Криму за ст. 332-1 КК України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном 30 червня звернула увагу на інформацію про візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані в окупований Росією Крим і попросила офіційної реакції.

Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму.