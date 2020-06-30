Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов

В Україні можуть закрити курорти, зокрема Одесу, через збільшення кількості інфікованих COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Звичайно, можливе (закриття курортів, зокрема Одеси). Ми зараз спостерігаємо збільшення в деяких областях кількості зайнятих ліжок.

Так, наприклад, Закарпаття - це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно 56% - у Волинській області. Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - зазначив міністр.

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