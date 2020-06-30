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Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов
В Україні можуть закрити курорти, зокрема Одесу, через збільшення кількості інфікованих COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Звичайно, можливе (закриття курортів, зокрема Одеси). Ми зараз спостерігаємо збільшення в деяких областях кількості зайнятих ліжок.
Так, наприклад, Закарпаття - це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно 56% - у Волинській області. Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+10 Олег Бондаренко #472412
показати весь коментар30.06.2020 22:35
+10 Nikolai Chizhevsky
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+9 irenka ko
показати весь коментар30.06.2020 22:59
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А это основной элехторат нынешнего гидранта)
Я уже месяц живу в Затоке - загрузка дай бог 10%. Много людей приехало на длинные выходные, но вчера уже снова всё полупустое. В Одессе то же самое.
Чего шлёпать губами, если не знаешь предмета - непонятно.
Верно, закрыть - это не очистные каниализационные сооружения строить, в море г*вно сливать привычнее как-то.
Давай, Степанов, лопочи еще про 'закрыть', 'запретить' и так далее, мы слушаем.
Я правильно понимаю, что в Украине сейчас президентствует и премьерствует "Ермак Степанович Зеленский"?