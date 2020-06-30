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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов

Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов

В Україні можуть закрити курорти, зокрема Одесу, через збільшення кількості інфікованих COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Звичайно, можливе (закриття курортів, зокрема Одеси). Ми зараз спостерігаємо збільшення в деяких областях кількості зайнятих ліжок.

Так, наприклад, Закарпаття - це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно 56% - у Волинській області. Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - зазначив міністр.

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Автор: 

карантин (18172) курорт (97) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Каких трупах? Может хватит уже этими несуществующими трупами запугивать людей?
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30.06.2020 22:35
+10
Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 3353 Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 6251- правильно закрывайте им еще и домашние курорты,европу закрыли, пусть почувствуют 73% ные что такое по приколу голосовать и "какаяразница" дома сидеть или отдыхать на море
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30.06.2020 22:37
+9
Ніхто нічого не закриє. Цей сезон буде самий жирний. Європа закрита, тому всі поїдуть в Одесу. А степашка хоче шоб одеські буржуї йому скинулись на мороженку, щоб він Одесу не закрив, от і весь кіпіш.
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30.06.2020 22:59
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Ну и кретиноид, срывает туристический сезон. Хороший губернатор, ческазать.
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30.06.2020 22:32 Відповісти
Туристический сезон на трупах?
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30.06.2020 22:34 Відповісти
Каких трупах? Может хватит уже этими несуществующими трупами запугивать людей?
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30.06.2020 22:35 Відповісти
Вы давно в Одессе были ? По периметру Дерибасовской стоят мобильные крематории, а возле Ибицы в Аркадии дежурят не менее 10 ковидных скорых.
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30.06.2020 23:08 Відповісти
Упоротое это ты, как и 73 % твоих собратьев)
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30.06.2020 23:52 Відповісти
Быдло обычно не понимает иронии)

А это основной элехторат нынешнего гидранта)
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30.06.2020 23:54 Відповісти
Онлайн - камера есть где -то поблизости ? Показать можешь ?
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01.07.2020 00:00 Відповісти
Сейчас темно, не увидишь...
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01.07.2020 00:06 Відповісти
Фонариком подсвети.
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01.07.2020 00:09 Відповісти
А де Лєнка ополченка лежить?
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30.06.2020 22:32 Відповісти
Точнее - под кем бедная ... ?
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30.06.2020 22:34 Відповісти
Теперь Зеля не сможет искупаться в канализации Ланжерона?
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30.06.2020 22:32 Відповісти
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30.06.2020 22:53 Відповісти
лишь бы мальдивы не закрыли!)
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30.06.2020 22:34 Відповісти
Зараз в тренді Оман.
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30.06.2020 22:48 Відповісти
Санетар с коронавирусом борется смерительной рубашкой
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30.06.2020 22:35 Відповісти
их задача - убить экономику
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30.06.2020 22:36 Відповісти
Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 3353 Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 6251- правильно закрывайте им еще и домашние курорты,европу закрыли, пусть почувствуют 73% ные что такое по приколу голосовать и "какаяразница" дома сидеть или отдыхать на море
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30.06.2020 22:37 Відповісти
Зря это сказал, теперь местные бандюки, которые зарабатывают на курортном сезоне миллионы, но платят копеечные налоги - будут на местах скрывать случаи. А в конце, в случае уже тотальной катастрофы - заблеют "это виноват зеееее, зеееее"
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30.06.2020 22:44 Відповісти
Це щоб допомогти кримчанам.
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30.06.2020 22:49 Відповісти
Ніхто нічого не закриє. Цей сезон буде самий жирний. Європа закрита, тому всі поїдуть в Одесу. А степашка хоче шоб одеські буржуї йому скинулись на мороженку, щоб він Одесу не закрив, от і весь кіпіш.
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30.06.2020 22:59 Відповісти
Рабам - работать за 6 тысяч летом в масках. А как вы, зебилы хотели?
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30.06.2020 23:12 Відповісти
Про зебилов не вам.
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30.06.2020 23:13 Відповісти
не только Одесса . всё азовское побережье щимить начали . уже местные решают какую сумму собирать необходимо .
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30.06.2020 23:43 Відповісти
Это тот случай, когда открываешь рот чисто ради открыть рот.

Я уже месяц живу в Затоке - загрузка дай бог 10%. Много людей приехало на длинные выходные, но вчера уже снова всё полупустое. В Одессе то же самое.

Чего шлёпать губами, если не знаешь предмета - непонятно.
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01.07.2020 09:02 Відповісти
Максімка! Ти шо такій дєрзкій, як понос рєзкій?
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01.07.2020 10:21 Відповісти
Я как одессит с этим категорически согласен!!!
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30.06.2020 23:07 Відповісти
Харчеватся за что будешь согласный, вся Одесса за счет туризма держится.
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30.06.2020 23:13 Відповісти
Это тебе кто такую чушь сказал ? В Одессе, к примеру, еще и рынок 7км есть, и порт, через который львиная часть грузов и авто заходят в Украину.
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30.06.2020 23:16 Відповісти
7 км тоже закроют, ты что думал только курорты.
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30.06.2020 23:18 Відповісти
Ну как бы не вся, а вот пробки в Одессе сейчас алес капут из за наплыва туристов (половина с которых, если бы не карантин, чухнула бы в Египет или Турцию). Там реально на дорогах сейчас глум. Потому то так одессит и пишет.
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30.06.2020 23:19 Відповісти
Так и я об этом, если туризм в Одессе закроют, для бюджета это полная опа будет.
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30.06.2020 23:21 Відповісти
Поправка: для городского бюджета.
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30.06.2020 23:23 Відповісти
Всё верно, так и есть!
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01.07.2020 01:57 Відповісти
Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 6510
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30.06.2020 23:11 Відповісти
Степанов ты ещё не понял? Ты стрелочник, мальчик для бития, если есть УМ вали в отставку, иначе всех на тебя собак повесят.
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30.06.2020 23:12 Відповісти
Степанов ещё не понял, что он не та ветвь власти, но за все ответит в полной мере.
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30.06.2020 23:14 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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30.06.2020 23:31 Відповісти
Забейте этому идиоту осиновый кол. Он на ночь глядя из склепа вылез.
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01.07.2020 00:05 Відповісти
Весь карантин были сплошные стенания, деньги заканчиваются, последние крошки доедаем, детей нечем кормить и тд...Теперь опять стенания - не можем поехать на заморские курорты а теперь и на свои.При таком " безденежье" и на своих отдыхать не копеечно. Удивительно,как удалось и на карантине просидеть и на курорты собрать.Наверно наша ментальность такая, и плакаться и прибедняться.)
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01.07.2020 00:08 Відповісти
очень верно подметила пани Машева про ментальность: в Украине якобы все бедные убогие, но все лучшие испанские и турецкие курорты через 3-4 недели будут заполнены под завязку украинскими "нищими" туристами.
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01.07.2020 02:48 Відповісти
Есть поговорка: кому-то щи пусты, а кому-то жемчуг мелкий. Но многим людям с этим карантинам, действительно очень тяжело и жрать нечего. Не ровняйте по тем, кто ездит на курорты-нищета дальше своего угла не пускает.
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01.07.2020 08:01 Відповісти
Вы про стенания конкретных людей, одних и тех же? Или просто всё в кучу? Да, у кого-то последние крошки, это факт.
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01.07.2020 09:22 Відповісти
Краще б реформами займався. А то, як попка-дурак сім раз на день про придуманий коронавірус триндить.
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01.07.2020 00:14 Відповісти
Сонце і море завжди було користно для здоров'я.Тільки "міністр" дебіл може закривати для людей парки та море.Краще закрити міністра-кацапа в підвал на самоїзоляцію та нехай там сидить поки не здохне.
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01.07.2020 00:22 Відповісти
Организовывют весь этот ковид олигархи посмотрите на их ТВ каналы. Такая возможность для критики власти но они как партизаны на допросе молчат. Нет такой отмашки. Только был бы жив ковид и нет других проблем . Вот их песня. Геть прихвостнив олигархии.
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01.07.2020 04:08 Відповісти
"Мы не исключаем закрытия курортов, в том числе Одессы, если число инфицированных будет расти, - Степанов"

Верно, закрыть - это не очистные каниализационные сооружения строить, в море г*вно сливать привычнее как-то.
Давай, Степанов, лопочи еще про 'закрыть', 'запретить' и так далее, мы слушаем.

Я правильно понимаю, что в Украине сейчас президентствует и премьерствует "Ермак Степанович Зеленский"?
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01.07.2020 06:28 Відповісти
 
 