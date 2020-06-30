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Від початку року в дитячих садках України створено 2,4 тис. нових місць, - Міносвіти

Від початку року в дитячих садках України створено 2,4 тис. нових місць, - Міносвіти

Станом на червень 2020 року в дитячих садках України створено 2 396 додаткових місць

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Найбільше додаткових місць для дітей дошкільного віку у 2020 році створено в:

  • Запорізькій області - 435 місць;
  • Києві - 435 місць;
  • Київській області - 345 місць;
  • Тернопільській області - 330 місць;
  • Львівській області - 195 місць.

Додаткові місця в дитсадках було створено шляхом:

  • відкриття приватних дитячих садків - 27 закладів, 1 084 місце;
  • реконструкції дитячих садків - 7 закладів, 345 місць;
  • відкриття дитсадків у пристосованих приміщеннях - 7 закладів, 151 місце;
  • відкриття додаткових груп у функціонуючих дитячих садках - 22 групи, 445 місць;
  • відкриття груп і короткотривалим перебуванням дітей - 5 груп, 70 місць.

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Автор: 

дитячий садок (363) Міносвіти (1413)


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Но детсады будут работать дистанционно)))
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30.06.2020 23:06 Відповісти
Когда сады будут работать так, как раньше без этих придурастых ограничений.
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30.06.2020 23:08 Відповісти
О каких ограничениях речь?
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01.07.2020 00:12 Відповісти
это типа намёк, что можно снимать презервативы?)
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01.07.2020 00:48 Відповісти
Державною мовою попрошу! Чи це блог російської діаспори???? Ну, а за дитячі садочки наш прєЗЄдєнт дбає мабуть тому, що має малих дітей! Бо за військових "уклоніст" не дуже дбає... ))
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01.07.2020 03:17 Відповісти
не варто переживати: у садочках вивільниться додаткова кількість місць, коли влада нарешті проторпедує скорочення виплат неякісним дітям.
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01.07.2020 05:27 Відповісти
 
 