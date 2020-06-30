Від початку року в дитячих садках України створено 2,4 тис. нових місць, - Міносвіти

Станом на червень 2020 року в дитячих садках України створено 2 396 додаткових місць

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Найбільше додаткових місць для дітей дошкільного віку у 2020 році створено в:

Запорізькій області - 435 місць;

Києві - 435 місць;

Київській області - 345 місць;

Тернопільській області - 330 місць;

Львівській області - 195 місць.

Додаткові місця в дитсадках було створено шляхом:

відкриття приватних дитячих садків - 27 закладів, 1 084 місце;

реконструкції дитячих садків - 7 закладів, 345 місць;

відкриття дитсадків у пристосованих приміщеннях - 7 закладів, 151 місце;

відкриття додаткових груп у функціонуючих дитячих садках - 22 групи, 445 місць;

відкриття груп і короткотривалим перебуванням дітей - 5 груп, 70 місць.

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