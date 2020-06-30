Українці, які повернулися з країн "червоної" зони, можуть достроково припиняти обсервацію при негативному результаті ПЛР-тесту, - Украерорух

Двотижневу обсервацію чи самоізоляцію після повернення з країн із "червоного списку" МОЗ можуть припинити ті, хто пройде в Україні аналіз на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і отримає негативний результат.

Це правило діє як для іноземців, так і для громадян України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Украероруху".

"Така ж довідка, отримана у закордонних медичних закладах, не звільняє від обсервації та самоізоляції при поверненні в Україну", - говориться в повідомленні.

На держпідприємстві нагадують, що на 14-денну обсервацію або домашню самоізоляцію під контролем мобільного додатку "Дій вдома" направляються іноземці та громадяни України, які прибули з країни зі значним поширенням COVID-19. Також на карантин направляються громадяни таких країн, якщо вони не доведуть, що останні 14 днів перебували на території країн із "зеленого списку".

Звільняються від проходження карантину навіть ті особи, які прибули з країн "червоного списку", але прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон упродовж двох діб.

Не зможуть перетнути державний кордон іноземці та особи без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України та біженців) без наявного страхового полісу, який покриває витрати на лікування від COVID-19 і обсервацію та діє весь строк перебування в Україні. Наявність полісу є обов’язковою умовою для прибуття громадян як із "червоної", так і з "зеленої" зони. Поліс має бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, що має представництво чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України (асистанс).

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