Українці, які повернулися з країн "червоної" зони, можуть достроково припиняти обсервацію при негативному результаті ПЛР-тесту, - Украерорух
Двотижневу обсервацію чи самоізоляцію після повернення з країн із "червоного списку" МОЗ можуть припинити ті, хто пройде в Україні аналіз на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і отримає негативний результат.
Це правило діє як для іноземців, так і для громадян України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Украероруху".
"Така ж довідка, отримана у закордонних медичних закладах, не звільняє від обсервації та самоізоляції при поверненні в Україну", - говориться в повідомленні.
На держпідприємстві нагадують, що на 14-денну обсервацію або домашню самоізоляцію під контролем мобільного додатку "Дій вдома" направляються іноземці та громадяни України, які прибули з країни зі значним поширенням COVID-19. Також на карантин направляються громадяни таких країн, якщо вони не доведуть, що останні 14 днів перебували на території країн із "зеленого списку".
Звільняються від проходження карантину навіть ті особи, які прибули з країн "червоного списку", але прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон упродовж двох діб.
Не зможуть перетнути державний кордон іноземці та особи без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України та біженців) без наявного страхового полісу, який покриває витрати на лікування від COVID-19 і обсервацію та діє весь строк перебування в Україні. Наявність полісу є обов’язковою умовою для прибуття громадян як із "червоної", так і з "зеленої" зони. Поліс має бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, що має представництво чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України (асистанс).
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При этом тесты, сделанные за границей не прокатывают.
Бабло нужно украинским барыгам...
думаю тисячі 3-4..
Сделанный в любой лаборатории или медицинском учреждении имеющий лицензию МОЗ.
Результаты принимаются на любом языке.
http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/?fbclid=IwAR2vjkHY5vFlHA9AEaGetbFYItm0C9s7ZBTV0ghhevm_GntdaMwaOjtsX7M
При подготовке к тесту ПЦР необходимо В течение 2-4 часов до сдачи воздержаться от еды и питья, а также за сутки до исследования нужно исключить употребление алкоголя и жирной пищи.
Где можно сделать тест:
Adonis
Тест ПЦР - 1580 грн в клинике + 490 грн консультация врача, или 1830 грн анализ без консультации врача с оформлением всех документов.
Есть услуга вызова медсестры на дом.
Результат в течении 3 дней.
Телефон (044) 364-1-997
Diла
Тест ПЦР - 1800 грн. вместе с выездом медсестры на дом.
Результат 24-48 часов для Киева.
Результаты из других городов могут занимать до 78 часов Телефон (044) 364 49 91 - Киев
0 (800) 217 887 - всеукраинские номера
Мед Лаб - медична лабораторія
Тест ПЦР - 2200 грн.
Результат в течении 2 дней - при необходимости, если сдать анализ утром, вечером будет результат и утром можно забрать на бланке.
Телефон 0 (800) 30-87-78
Universum clinic
Тест ПЦР - выезд на дом - 2300 грн., тест в клинике 1800 грн.
Результат в течении 3 дней.
Телефон (044) 599-54-05
ДНК-лабораторией Тест ПЦР - 700 грн.в лаборатории Результат в течении 1 дня, если сдать до 9 утра.
Телефон ((044) 453-64-84
https://www.dnk-lab.com.ua/ru/ptsr-analiz-na-covid-19-v-dnk-laboratorii-otvechaem-na-osnovnye-voprosy/
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgA 600 грн.
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgG 600 грн.
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgM
или все сразу ?
сколько не листал сайты МОЗ и проч., нигде внятного ответа нет.
Быть может, форумчане более осведомленные?
Выполняются КАЧЕСТВЕННЫЕ и ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ТЕСТЫ:
"Тест на антитела к коронавирусу полуколичественно обнаруживает антитела IgG и IgM. В отличие от качественного теста на антитела к коронавирусу полуколичественный метод позволяет наблюдать уровень этих антител, то есть их снижение, а также их увеличение. Высокий уровень IgG и низкий уровень IgM могут указывать на инфекцию, в то время как высокий уровень IgM и низкий уровень IgG могут указывать на то, что инфекция может сохраняться.Полуколичественный тест на антитела к коронавирусу - что это?
Тест выявляет антитела IgG и IgM в крови пациента. Антитела IgM появляются первыми, даже в течение нескольких дней после заражения. Их определение должно быть сделано через 7 дней, а в случае антител IgG - через 10-14 дней. Тем не менее, следует помнить, что этот период может быть гораздо дольше, что связано с так называемым серологическое окно, которое представляет собой период между попаданием вируса в организм и выработкой антител иммунной системой.
По данным через неделю после заражения, 40% пациентов имеют антитела IgM и IgG. Однако через 15 дней после заражения антитела обнаруживаются у 94,4% субъектов, а в случае антител IgG - у 79,8% пациентов. Чувствительность и специфичность тестов оцениваются в более чем 90 - 95%"
ЦЕ ЯК !?
приїхав,заразив і попрямував далі ?
і хто відповість за МОЖЛИВУ смерть..
я б казав повісити того,хто написав подібну "інструкцію".НАвіть дебілів треба карати....
А чего уж мелочиться - нужен обязательный платный тест для всех поголовно. Зелохи должны платить!