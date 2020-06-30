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Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів

Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів

Заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів на засіданні Національної ради реформ представила законопроєкт про підтримку та стимулювання інвестицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами заступниці голови ОП, законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою і він готовий до винесення на розгляд Верховної Ради.

Ковалів зазначила, що основою документа стала ідея, яку президент назвав "інвестиційними нянями". У проєкті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

"Це дає гарантію кожному конкретному проєкту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності", – зазначила Ковалів.

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

"Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів", – повідомила заступниця керівника Офісу президента

Читайте також: Нацрада реформ під головуванням Зеленського розглянула концепцію реформування митниці

Автор: 

Національна рада реформ (54) Ковалів Юлія (70) інвестняня (53)


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Топ коментарі
+25
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 2128
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30.06.2020 23:09
+24
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 154
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30.06.2020 23:14
+17
Законопроект об корабельных соснах уже готов к внесению в Верховную Раду.
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30.06.2020 23:13
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Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 2128
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30.06.2020 23:09 Відповісти
Всё гораздо проще: Смотрящие
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30.06.2020 23:11 Відповісти
Няня- да, няня-да.
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01.07.2020 00:06 Відповісти
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 5579
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01.07.2020 01:20 Відповісти
Какой ненормальный будет вкладывать в экономику страны, где во время кризиса не уменьшают, а увеличивают налоги?
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30.06.2020 23:11 Відповісти
Зебилы, уберите свою вонючие зеленые лапы от бизнеса вообще и IT в частности, нанимайте себе нянь в Трускавце.
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30.06.2020 23:11 Відповісти
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 154
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30.06.2020 23:14 Відповісти
Слава богу,хоть,свыней не тронули.Ох уж эти винницкие малдаване...
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01.07.2020 00:03 Відповісти
Да кто-же такую свыню тронет? Она кого угодно сама сожрет.

Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 8301
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01.07.2020 00:44 Відповісти
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3860
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30.06.2020 23:12 Відповісти
Законопроект об корабельных соснах уже готов к внесению в Верховную Раду.
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30.06.2020 23:13 Відповісти
На согласовании у Айкокса
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30.06.2020 23:33 Відповісти
поддуть бы его
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30.06.2020 23:34 Відповісти
Не понимаю, на хрена эти няни. Это как у нерадивого предпринимателя стоят везде камеры для контроля рабочего процесса в офисе. Затем надо садить еще одного смотрящего за смотрящими, потом опять. Армия чиновников опять вырастит, а нам их кормить. Не проще ли пересадить 80% судей с полной конфискацией у них, их семей, бывших жен, нынешних любовников и кумовей. Оставшиеся 20% будут грызть ментов, налоговиков, сбушников, прокуроров, чиновников что бы их не раскулачили.
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30.06.2020 23:16 Відповісти
А няни умеют пользоваться паяльниками и/или утюгами?
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30.06.2020 23:16 Відповісти
Думаю, что инвесторы с 30+ млн. евро вполне обойдутся своими, давно проверенными менеджерами и юристами. Няни нужны недееспособным дебилам.
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30.06.2020 23:17 Відповісти
Вот. В Украине официально создаётся институт решал.
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30.06.2020 23:18 Відповісти
Законопроект об инвестиционных нянях уже готов к внесению в Верховную Раду, – замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 5260
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30.06.2020 23:20 Відповісти
Пусть Ахметке с Беней няню предложат. А ответ, чтобы в прямом эфире транслировали.
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30.06.2020 23:21 Відповісти
Им вся Украина няня.
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30.06.2020 23:34 Відповісти
Ребятки, меняйте азировско-кролячий налоговый кодекс. Иначе ваши бла бла бла не проймут ни одного инвестора и не поможет даже сказ о "налоговых льготах".
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30.06.2020 23:26 Відповісти
Молодая динамично развивающаяся компания возьмьот в аренду степлер.
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30.06.2020 23:26 Відповісти
Сосну возьмет. Корабельную. За обе щеки
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30.06.2020 23:35 Відповісти
Зеленский ты лучше гони этого порохоботского премьера на хрен.
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https://zn.ua/POLITICS/v-amerike-osudili-politicheski-motivirovannye-dela-protiv-poroshenko-358222_.html Дело против пятого президента Украины Петра Порошенко портит имидж страны на международной арене и может стоить поддержки западных партнеров, признает премьер-министр Денис Шмыгаль.
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30.06.2020 23:27 Відповісти
))) Амедов, чучело ты! Шмыгаль правду сказал, реально Зеля - попадет под санкции, если Пороха завтра "закроют". А возможно и звиздюлей отхватит!
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30.06.2020 23:34 Відповісти
Сам ты чучело, Зеленский еще год назад должен был это дерьмо закрыть, а не ждать непонятно чего, не пойму, Зеленский президент или тряпка, долго он будет терпеть этого пороха.
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30.06.2020 23:38 Відповісти
Ага. Закрыть. Сейчас дело в суде развалится. Хотя такие как ты согласны на дефолт, лишь бы Петю по беспределу закрыли. Но это уже было. С Тюлькой. Почему вы так любите топтаться по одним граблям? Они вас все время по яйцам бьют и все время в одно место. Яйца лишние у вас есть?
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30.06.2020 23:44 Відповісти
так Петя , Беня....-грабли
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01.07.2020 01:13 Відповісти
Чуркобес, не звени рогами. Опущенного клоуна Бени уже предупредили США, что Моника с шоблой попадет под санкции.
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01.07.2020 08:34 Відповісти
Для одних Закон , а для других Беззаконие.И под попадают средний бизнес , на котором все держится в Развитых Странах.И вот так всегда , - Для мерседеса Правил нет , а для Запорожца и правила и Штрафы.
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30.06.2020 23:29 Відповісти
Хорошая няня - баба, как корабельная сосна!!! Баба-да, баба-да!!!
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30.06.2020 23:31 Відповісти
Німецькі інвестори ж уже чітко сказали: нам не потрібно ніяких нянь, просто зробіть нормальні суди. І все.
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30.06.2020 23:32 Відповісти
Якийсь дебільний закон.»Якщо інвестор вкладе 30міл.$ і створить 150 робочих місць,то йому держава гарантує десятиліття процвітання і стабільності».А що буде для інвестора,який вкладе мільйон гривень і дасть роботу трьом людям?Йому держава стабільність і захист не гарантує?
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30.06.2020 23:35 Відповісти
Это, наверное, кризис идей. А звучит громко и глупо. Это чтобы взятки шли непосредственно Сурикову, т.е. Зеленскому.
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30.06.2020 23:38 Відповісти
УЗАКОНЕННЫЕ СМОТРЯЩИЕ.
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30.06.2020 23:40 Відповісти
Вернувшись после поездки к https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 родителям , мать спрашивает дочурку:
- https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B Ты была паинькой, Леночка, вовремя ложилась https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в кроватку, не плакала?
- Да, мамочка, в среду https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83 пятницу https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 у меня спала няня.
- Следует говорить со мной спала няня, - поправляет https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B5 её https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B0 отец .
- https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 С https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%8B тобой , папочка, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B5 она спала в https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3 четверг ...
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30.06.2020 23:41 Відповісти
блин.. какие няни???, вы увеличьте мощность эллинии или нормы потребления воды или газа_ вас так изнасилуют, что вы лучши в молдавии свечной заводик откроете))))
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30.06.2020 23:41 Відповісти
Овощч й не здогадувався, що смотрящіх можна узаконити...
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30.06.2020 23:43 Відповісти
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 2710
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30.06.2020 23:46 Відповісти
...из Днепропетровска, где много диких ЛОХов, на которых я сделал свой первый миллион.
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30.06.2020 23:51 Відповісти
Хм во всем цивилизованном мире это называется коорупционные решалова только у нас почемуто инвестиционные няни!
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30.06.2020 23:47 Відповісти
Не во всем.
Во всяких там Нигерях и Ганнах именно так вопросы и решаются - через доверенных лиц местного королька, предоставляющих "инветорам" по желанию все от транспорта до проститок и наркоты.
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01.07.2020 00:11 Відповісти
Переименование Администрации Президента в ОХВИС - вот максимально успешная "реформа" ЗЕ-нарика за ГОД!
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30.06.2020 23:49 Відповісти
ясли и няни, чем не прикольно? голосовали по приколу, вот и живёте по приколу.
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30.06.2020 23:54 Відповісти
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 9715
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30.06.2020 23:55 Відповісти
"зеленский и квартал-95 просят денег у коломойского":

https://youtu.be/nvzD3EOrm6g

Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 4932
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01.07.2020 00:01 Відповісти
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3409
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30.06.2020 23:59 Відповісти
Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3621
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01.07.2020 00:00 Відповісти
Так , навіть хряк до такого не додумався .
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01.07.2020 06:42 Відповісти
Закон о решалах и смотрящих.

Ялынкович тихо завидует.
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01.07.2020 00:08 Відповісти
Обкраденій країні не потрібні ніякі няні. Чітке законодавство. А звідкіля у тебе гешефт і як ти його законно придбав? Все.
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01.07.2020 00:36 Відповісти
значит я работай как раб ( без прав , зарплаты, )а они заведит наворовоные деньги с офворов ( мои же украденые) и договор вкусный стряпоют, а мне потом и убытки отработуй. или на общих условиях или зеля яйца не лижи -когда делать нечего
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01.07.2020 01:07 Відповісти
хотят узаконить
"жизнь по-понятиям" на 10 лет..
а может ЙОлку уже в этом году в Ростове ставить будете
в компании своих учителей Говнюковича и АзИрова..
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01.07.2020 02:16 Відповісти
не совсем Детский сад..
Коломойский-няня у Мертвечука
Мертвечек-няня у Ахметки
Ахметка -няня Пинчука
и тд и тп
а заведующая этого детсада-Ермак-Мудак
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01.07.2020 02:37 Відповісти
Как дети:Заражу няню, няня - папу, папа - маму, мама - нашего учителя по географии. Я на него давно зуб имею!
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01.07.2020 04:16 Відповісти
Таке враження , що 14 місяців країною правлять пацієнти псих.лікарні .
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01.07.2020 06:41 Відповісти
Даёшь реестр инвестиционных нянь. Мендель, Клитина и другие с сайта порнохабера Яременка
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01.07.2020 07:03 Відповісти
От таких нянь любой инвестор обсерется на первой минуте.
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01.07.2020 07:24 Відповісти
няня буде відробляти як сосна?
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01.07.2020 09:11 Відповісти
 
 