Законопроєкт про інвестиційних нянь вже готовий до внесення до Верховної Ради, - заступниця голови ОП Ковалів

Заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів на засіданні Національної ради реформ представила законопроєкт про підтримку та стимулювання інвестицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами заступниці голови ОП, законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою і він готовий до винесення на розгляд Верховної Ради.

Ковалів зазначила, що основою документа стала ідея, яку президент назвав "інвестиційними нянями". У проєкті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

"Це дає гарантію кожному конкретному проєкту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності", – зазначила Ковалів.

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

"Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів", – повідомила заступниця керівника Офісу президента

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