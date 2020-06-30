Капітан ЗСУ відповідатиме у суді за смерть двох і поранення чотирьох підлеглих під час стрільб на Київщині у 2017 році, - військова прокуратура

Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України спільно з Територіальним управлінням ДБР у Києві 30 червня направила до суду обвинувальний акт щодо військової службової особи - старшого керівника стрільб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Військової прокуратури Центрального регіону України.

Слідство встановило, що 4 серпня 2017 року під час проведення навчальних стрільб на території одного з військових полігонів, розташованого в Київській області, "старший керівник стрільб не впевнився у відсутності перешкод для стрільби, а також під час стрільби належним чином не стежив за суворим дотриманням заходів безпеки і порядку виконання вогневих завдань з курсу підготовки артилерії".

Капітан ЗСУ не дочекався доповіді, що військовослужбовці залишили командно-спостережний пункт, і дав дозвіл мінометному розрахунку на постріл із міномета калібру 120 мм. Міна поцілила в спостережний пункт і вибухнула. У результаті двоє військовослужбовців загинули на місці, четверо зазнали важких тілесних ушкоджень.

"Органом попереднього розслідування дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт відповідно до вимог ст. 291 КПК України направлено до суду для розгляду по суті. Нагадаємо, що санкція ч. 3 ст. 425 КК України передбачає для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня 2017 року на території військового полігону, розташованого в с. Дівички Бориспільського району Київської області, проводилися тактичні навчання з бойовою стрільбою та тренування з управління вогнем бригадної артилерійської групи. Під час проведення навчань військовослужбовці зробили постріл з 120-мм міномета. В результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п'ятеро військовослужбовців зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на території військового полігону в Київській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненському полігоні помер військовослужбовець