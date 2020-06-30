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Першу справу про кнопкодавство в суд ще не передано, - в ДБР спростували заяву Стефанчука

Першу справу про кнопкодавство в суд ще не передано, - в ДБР спростували заяву Стефанчука

Розслідування в рамках кримінального провадження за фактом неособистого голосування народного депутата з групи "Довіра", мажоритарника із Закарпаття Владислава Поляка на пленарному засіданні Верховної Ради в лютому цього року триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт руху "ЧЕСНО".

"Кілька представників Руху "ЧЕСНО" мають статус свідків у провадженні, і жодних повідомлень про завершення досудового розслідування та передачі справи в суд вони не отримували. Більш того, досі не було жодного публічного повідомлення від правоохоронців про оголошення депутату підозри в скоєнні злочину (з огляду на суспільний резонанс справи таке повідомлення, на нашу думку, повинно було бути), а без цього провадження в суд потрапити не могло", - наголошується в повідомленні.

Рух звернувся до Державного бюро розслідувань з проханням роз'яснити, на якому етапі зараз перебуває кримінальне провадження. Слідчий ДБР, який займається цією справою, інформацію про передачу його в суд спростував.

"Станом на даний момент кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування", - повідомив він.

Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон №404-IX про штрафи для нардепів за неперсональне голосування. Він вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата.

21 лютого стало відомо, що позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до законопроєкту про ринок землі.

Читайте також: Разумков щодо впровадження сенсорної кнопки для голосування в Раді: Потрібно до 10 млн євро. У нинішній економічній ситуації люди не зрозуміють цього

27 червня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю" на "Радіо Свобода" заявив, що кримінальне провадження за фактом можливого неособистого голосування нардепа вже перебуває на стадії судового розгляду.

Автор: 

кнопкодавство (100) ДБР (3498) ЧЕСНО (111) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
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Как вы уже достали со своим враньём. Хоть договоритесь врать одинаково.
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01.07.2020 00:02
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Это Типа Всех под Суд, - когда давят кнопки и ничего не думают, и думать то и нечем , да и некому.Поставьте робота , ему и платить не нужно и давить будит Исправно , а если сломается то и переголосовать можно.
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30.06.2020 23:44 Відповісти
Как вы уже достали со своим враньём. Хоть договоритесь врать одинаково.
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01.07.2020 00:02 Відповісти
логика могла бы быть совсем простая - кнопкодавство - изгонять из Рады того, ВМЕСТО которого проголосовали с лишением мандата. убиты были бы две сосны: 1) уменьшилось бы кол-во депутатов 2) ну и решился бы вопрос с "кнопкодавством". вот так
p.s. а если же изгоняемый возражает -> подаёт в суд -> повесить кнопкодава.
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01.07.2020 00:28 Відповісти
Славік Поляк не кнопкодавив-він тільки продавлював найбільше поправок по земельному закону,який зелені із шоколадними таки прийняли.Продавлюати і кнопкодавити-це прецендент для усіх.Тому-ніхто не сяде.
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01.07.2020 03:13 Відповісти
Да нет выгонять не нужно..сразам пятерик влупить и отправить вместо випхаты березу карельскую рубить и...тишина
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01.07.2020 04:10 Відповісти
Кнопкодавить, систематически не ходить на заседания и воровать в особо крупных - это вам не в парк без маски сходить, никто не заинтересуется.
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01.07.2020 06:29 Відповісти
Брехня на брехне. Опять же тут вопрос: это что-то меняет? Крысы, выпившие спирт и съевшие тысячи вагонов зерна будут отловлены? Нет. Этот цирк для неокрепших зеленых мозгов(ну или того, что там на их месте), которым нужно шоу. Но даже шоу у них получается сделанным совершенно по-дебильному.
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01.07.2020 07:18 Відповісти
Дезентерія хвороба заразна.Вона прийшла у владу застосовуючи тотальну брехню.
Зараз закінчилась стадія облуди населення про нові обличчя, про хлопчика який хотів зробити людям щастя і не зміг, бо не має клепки у голові.
Зараз маски скинуто......нові обличчя це просто грим на прокремлівському оскалі.
Зелені чоловічки вже у Києві при чому у стані недоторканних.Війна з московською ордою іде вже у глибокому тилу. Спирається ворог на національну обрізану меншину, зайдів, для яких не існує країни, рідної мови, а їх релігія дозволяє обманювати гоїв.
І ця війна іде на багатьох напрямках, знищується правоохоронна система, деморалізується армія, самоізолюєтся держава Україна,
Пандемію роздмухують , використовуючи ЗМІ які належать ворогу..........
Хіба це нормально коли у країні, яка знаходиться у стані війни, працюють ЗМІ ворога , у ВР діє осередок ворога. А правова машина загострена на знищення патріотів, національної свідомості.
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01.07.2020 09:43 Відповісти
Що, знову "зелені" збрехали? То їх візитна карточка. Без брехні вони не можуть прожити і дня. Брехня для них, як повітря.
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01.07.2020 12:26 Відповісти
.. и тут не выдержал = сбрехнул как всегда..((
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01.07.2020 13:21 Відповісти
 
 