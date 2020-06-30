Першу справу про кнопкодавство в суд ще не передано, - в ДБР спростували заяву Стефанчука

Розслідування в рамках кримінального провадження за фактом неособистого голосування народного депутата з групи "Довіра", мажоритарника із Закарпаття Владислава Поляка на пленарному засіданні Верховної Ради в лютому цього року триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт руху "ЧЕСНО".

"Кілька представників Руху "ЧЕСНО" мають статус свідків у провадженні, і жодних повідомлень про завершення досудового розслідування та передачі справи в суд вони не отримували. Більш того, досі не було жодного публічного повідомлення від правоохоронців про оголошення депутату підозри в скоєнні злочину (з огляду на суспільний резонанс справи таке повідомлення, на нашу думку, повинно було бути), а без цього провадження в суд потрапити не могло", - наголошується в повідомленні.

Рух звернувся до Державного бюро розслідувань з проханням роз'яснити, на якому етапі зараз перебуває кримінальне провадження. Слідчий ДБР, який займається цією справою, інформацію про передачу його в суд спростував.

"Станом на даний момент кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування", - повідомив він.

Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон №404-IX про штрафи для нардепів за неперсональне голосування. Він вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата.

21 лютого стало відомо, що позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до законопроєкту про ринок землі.

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27 червня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю" на "Радіо Свобода" заявив, що кримінальне провадження за фактом можливого неособистого голосування нардепа вже перебуває на стадії судового розгляду.