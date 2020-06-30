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Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова

Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова

Запуск вантажного залізничного сполучення через Керченський міст є протиправним, Україна проситиме Арбітражний суд, який веде велику справу проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права, розглянути й питання законності будівництва цього мосту.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Джапарової, запуск російською окупаційною адміністрацією вантажного залізничного сполучення через так званий "кримський міст" є протиправним, власне, як і сам міст є незаконною спорудою. "Його було побудовано всупереч Конвенції ООН з морського права 1982 року. Не було отримано згоди України як прибережної держави на його будівництво. Відсутні екологічні оцінки його будівництва", - підкреслила чиновница, коментуючи повідомлення про запуск 30 червня вантажних поїздів через Керченський міст.

"Відкриття залізничного сполучення через "Керченський міст" – черговий факт порушення Росією міжнародного права та законодавства України. Будемо просити Арбітражний трибунал, який розглядає нашу велику справу проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права, розглянути також питання законності будівництва і продовження робіт щодо функціонування цього мосту. На нашу думку, ці дії лише загострюють спір, про що буде поінформовано трибунал", - наголосила перша заступниця глави МЗС України.

Джапарова підкреслила, що на всіх етапах протиправного будівництва Росією мосту українська сторона забезпечувала належне реагування. Зокрема, йдеться про направлення російській стороні нот протесту, поширення відповідних санкцій на юридичних та фізичних осіб, причетних до будівництва.

Як зазначила Джапарова, свою санкційну політику Україна координувала з міжнародними партнерами. Як результат, у липні 2019 року Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських компаній, які брали участь у будівництві "Керченського мосту". Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у серпні 2019 року також оновило списки фізичних та юридичних осіб, яким забороняється відвідувати Сполучені Штати та вести бізнес з американськими компаніями чи громадянами. Обмежувальні заходи також передбачать недопущення спроб ухилення від перебування у санкційному режимі. У серпні 2019 санкції щодо шести компаній, причетних до будівництва "Керченського мосту", запровадив уряд Великої Британії.

Читайте також: Окупанти запустили Керченським мостом електричку в Краснодарський край РФ

Автор: 

Крим (14168) МЗС (4135) Керченський міст (532) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+11
Так что - мост все таки есть? а то запутался совсем - то говорят, что моста нет это Мосфильм, то говорят его по весне снесло ибо на ладан дышит. Кому верить простому украинцу?
Я думаю - она врет. Типичная зеленая лживая потаскуха. Каждый патриот знает - моста нет и быть не может! Сотни экспертов не могут ошибаться.
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30.06.2020 23:59
+11
Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 8270.
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30.06.2020 23:59
+8
Надо было в 2014 сбивать самолеты российские назаконно садящиеся в Симферопольском аэропорту с военнослужащими, и оказывать сопротивление,а не ходить по плацу с украинским флагом и петь гимн Украины под дулами кацапских автоматов.
А теперь этими жалобами только дупу подтереть можно.
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30.06.2020 23:57
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теперь кремлёвские мрази - вагонами будут воровать
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30.06.2020 23:53 Відповісти
А что в Крыму можно воровать вагонами ?
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30.06.2020 23:59 Відповісти
крым
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01.07.2020 00:07 Відповісти
я вам так скажу если по большому счету УССР и потом и Украина были отбувайлом в части Крыма..он по сути никогда не был Украиной и украинским... Москва напрямую рулила в Крыму.. я НЕ ОПРАВДЫВАЮ ДЕЙСТВИЙ МОСКВЫ..но есть вещи и реальность против которых трудно что то возражать жители Крыма никогда повторяю никогда не тянулись к Украине еще до Оранжевой революции в начале 2000 годов я бывал раза 4 в Крыму по работе решался вопрос о резерве штатном на судью...кстати тулда когда Губернатором Донецкого края стал Витек все судьи массово целыми судами бросились переводом в суды Крыма совпадение ой ли и вряд ли....кстати менты и прокуроры также все косяком и эшелонами переводились в Крым из Донецка так что ситуация 2014 года вполне закладывалась еще в начале 2000 годов... так что бывал в тот момент и Крымском правительстве Совет Министров и так далее так вот что поражало все жители не скрывая кричали уже громко на улицах--- да когда же нас к себе обратно заберет Россия??!!!
с иной стороны власть Киева как бы и не хотела ссориться с Москвой угождала ей России во многом начиная с тупого с голоса ночью правки в день голосования Конституции Украины что у нас а давайте не ОБЛАСТЬ КРЫМСКАЯ А АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА и это после того что уже случилось в Крыму захват власти самозванец Президент Крыма Мешков разгон заговорщиков Беркутом и СБУ... при Кучме... однако 1996 год наступаем на те же грабли...
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01.07.2020 00:22 Відповісти
Российские военные воруют все - от бу телевизоров до бу унитазов.
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01.07.2020 00:21 Відповісти
как что? в оккупированном каSSапами Крыму есть "полезные ископаемые Крыма" и немало ...
(откройте википедию)
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01.07.2020 12:20 Відповісти
Сильней всех Бог, вот он и разсудит, что к чему, не войте тогда за что это.
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30.06.2020 23:57 Відповісти
ты, немытое существо на просторах Германи, уже давно сдалось? подачки евросоюза сладкие?
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30.06.2020 23:58 Відповісти
Мокшанцю, ти пам'ятаєш американський фільм "День Незалежності-2"? Там членистоногі істоти раптом пробудилися і почали верещати "Вона прилетіла! Вона прилетіла!".
1:1 як кацапи на всіх ресурсах після сьогоднішньої новини. Кричи голосніше, може якісь хробаки ї почують тебе.
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30.06.2020 23:58 Відповісти
Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 8270.
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30.06.2020 23:59 Відповісти
Вот это номер. В школе нам врали?
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01.07.2020 00:02 Відповісти
Ща угадаю,как ты предлагаешь защищаться. Объявить войну твоему козлостану. А хрен ты угадал. Вы напали-вы и объявляйте. Нет? Вастамнет? Ну на нет и суда нет.Сгнивайте под санкциями и сдыхайте на Донбассе как собаки,которых зарывают тайно и без почестей.
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01.07.2020 00:03 Відповісти
а кто сказал что подарили?
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01.07.2020 00:38 Відповісти
Нацисткой Германии тоже много чего "подарили". Итог известен. Просто надо быть реалистами.
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01.07.2020 01:51 Відповісти
Надо было в 2014 сбивать самолеты российские назаконно садящиеся в Симферопольском аэропорту с военнослужащими, и оказывать сопротивление,а не ходить по плацу с украинским флагом и петь гимн Украины под дулами кацапских автоматов.
А теперь этими жалобами только дупу подтереть можно.
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30.06.2020 23:57 Відповісти
Знов за рибу гроші.
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30.06.2020 23:59 Відповісти
надо было твоему папе, тем, кто тебя дрючил в школе на переменках, хотя бы ремнем по жопе. А теперь твоими состраданиями разбитую дупу не закупоришь.
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01.07.2020 00:37 Відповісти
Не проэцируй сюжеты из своей бурной школьной молодости на других.
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01.07.2020 08:59 Відповісти
главное ты понял что ты мудазвон.
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01.07.2020 11:43 Відповісти
Обтекай молча,семимесячный.
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01.07.2020 14:30 Відповісти
это ты вафлистка типа как наехала? ))) тут все итак молча, эписталярный жанр называется. и за щеку тебе дам тоже молча, только причмокивать будешь.
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01.07.2020 17:27 Відповісти
,,!,,
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01.07.2020 19:33 Відповісти
Так что - мост все таки есть? а то запутался совсем - то говорят, что моста нет это Мосфильм, то говорят его по весне снесло ибо на ладан дышит. Кому верить простому украинцу?
Я думаю - она врет. Типичная зеленая лживая потаскуха. Каждый патриот знает - моста нет и быть не может! Сотни экспертов не могут ошибаться.
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30.06.2020 23:59 Відповісти
А вот ты и спалился.
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01.07.2020 00:01 Відповісти
А шо там после постройки моста лучше стали жить крымчане, туристы со всего мира деньги везут или при Украине побогаче жили ?
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01.07.2020 09:27 Відповісти
у немцев его снесло паводком с льдинами, 2й год зима безснежная. А вообще пусть пока стоит, на устранение косяков нужно что б еще вбухали денег, а потом пусть море его забирает.
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01.07.2020 09:34 Відповісти
В чём не откажешь русне, так это в упрямой упёртой упоротой упорности. Всё-таки запустили товарники.
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01.07.2020 00:00 Відповісти
да не боись, он вот-вот развалится. Это все пропагандистские картинки и сообщения. Пустой товарняк запустили, и все на этом.
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01.07.2020 00:04 Відповісти
Рухнет мост как третий рейх. Когда ********* уберётся с Крыма он за ненадобностью сам поржавеет и обвалился, как все пропагандистские безумные проекты кремля.
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01.07.2020 09:32 Відповісти
Ну ніхто не хоче,тоді я виступлю.По перше- ти чмо.От таке собі нуль.Зеро. І ти,тіпа щось там вякаєш про те,про що ти,в силу свойого сприйняття свідомості,не можеш зрозуміти в принципі.Ти,чмо,можеш тіко десь там збирати клубнику,бо в тебе нема клепки заробити собі на життя на Батьківщині.Можна,звісно,ще було б ще з тобою полемізувати,але,боюсь,чмо,що для тебе слово "полеміка" мало що значить. Ну це по вашому тіпа пєрєбазаріть.Пшёл вон,чмо!
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01.07.2020 00:34 Відповісти
5 февраля 1954 г. с инициативой передать Крым Украине выступил Президиум Верховного Совета РСФСР. А 19 февраля 1954 года, в канун 300-летия Переяславской Рады, Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. И 26 апреля 1954 года был принят «Закон о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», который после публикации его в печати вступил в силу. Крым передавал Украине Г. Маленков, а подписывал указ Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов. Украине была поставлена задача - в короткие сроки превратить Крым в район с развитой промышленностью и сельским хозяйством и организовать условия для отдыха трудящихся СССР. Поставленные задачи выполнялись за счет бюджета Украинской ССР.
Таким образом, не остается никаких сомнений в законности правового оформления передачи Крымского полуострова из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году.
Взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС № 49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, ПО ТЕРРИТОРИИ РАВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОЛУОСТРОВА.
И взамен засушливой солончаковатой степи, без воды, без какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов, РОССИЯ ПОЛУЧИЛА БОГАТЫЕ, ОСВОЕННЫЕ ЧЕРНОЗЕМНЫЕ РАЙОНЫ УКРАИНЫ, о чем Президент России Путин сегодня почему-то умалчивает.
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01.07.2020 00:03 Відповісти
"Взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС № 49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог"

Ложь.
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01.07.2020 00:05 Відповісти
Таганрог передали ще в 20-х.
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01.07.2020 00:28 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1197998623885558&set=p.1197998623885558&type=3&av=100010262946037&eav=AfaBEaMWt7XjV5j2MBvTMFS0K_3Kb4DDVHEveYszph0hX8ZnipeMZXNn2Tr3txxn_hA&__cft__[0]=AZXbeJIfEe5I4MadAP5LyDydJd9xJueYLhDcsjzrtiEJ3tVGBYPLX8nMtSqvGRdMScPJC2yXUeAIyJx22JcvfFqcMxzADwfDxH76fjWRDsuXik7ND9Hs9_JHkad0Xu38vT71HXfUVH9-_cGBKUgPxjE4VIJpANNhdlsC2tAkYWMN9GWtM6fOcUyfypTfyySsa-Y&__tn__=R]-R Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 2086
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01.07.2020 00:44 Відповісти
У Московии исторически не было выхода к морям и океанам.
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01.07.2020 00:46 Відповісти
Да, так нам говорят в школе. Реальность видимо другая.
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01.07.2020 00:47 Відповісти
Реальность была бы наша если бы два коммуниста Кравчук и Кучма не отдали ядерное оружие,так ещё интересно то что семья Кучмы прихватила много предприятий золотыми акциями в момент передачи ядерных боезарядов Московии,сделка классно произошла.
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01.07.2020 00:55 Відповісти
В наших древних сказках очень много моря и очень мало зимы. Уж молчу про былины. Видимо совсем недавно (несколько сот лет) уровень моря (по крайней мере Чёрно-Азово-Каспийско-Аральского) был метров 70-80 выше, и Киев был таким же морским портом как Рязань.
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01.07.2020 00:59 Відповісти
Если выше ,то и Рязани не было, а когда вода спала,то на землях будущей Мацквы лягушки заквакали.
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01.07.2020 01:02 Відповісти
"Если выше ,то и Рязани не было" Почему? Они примерно на одной высоте над уровнем моря.
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01.07.2020 01:06 Відповісти
Пані,не мечіть бісер перед свинями.Вони,один чорт,цього не зрозуміють. А те,що вже зараз Крим угробили,так нехай кримсчани скажуть спасибі *****.Це їх вибір.Нехай тепер перетворюються в скіфів та сарматів...
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01.07.2020 00:12 Відповісти
У 1920-1924 роках Таганріг входив з усією округою до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0 Української СРР , https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 від неї відокремлений і приєднаний до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%A0 Російської СФРР ; з 1937 року у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ростовської області .
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01.07.2020 00:27 Відповісти
"(протокол Президиума ЦК КПСС № 49 от 25 января 1954 г.)"- Вот врать то не надо. Где хоть одна строка в этом протоколе говорит о передаче россии каких то территорий. ГЛУПО, кидаться такими заявлениями. Чем вы ещё можете подтвердить ваши слова?
Что где, какие районы, в каких границах, адреса населённых пунктов, реки, горы, озёра, номера приказов, свидетельства участников, вообще всё, что там у вас есть на эту тему. Здаётся мне Вы соврамши. Если бы такой факт имел место быть, Украина бы кричала со всех трибун о вопиющем безобразии. Но нет. Ни кричит. Значит, что? Правильно. Нельзя вам верить.
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03.07.2020 16:18 Відповісти
От прямо так і запустіла.Вона (кацапія),може тіко в багажникаж та на пеньках голосувати за нєсменяємость *****.Запустити чогось вона не може з принципу.Тому що там всі тупорилі.А міст цей скоро наїбнетс...ла ...ла.ла.ла...
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01.07.2020 00:04 Відповісти
Пускать - не полоскать. Енотуы хорошо работают, а люд всё ещё тлеет, как может, енотится.
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01.07.2020 00:04 Відповісти
http://journal.zone/38173?fbclid=IwAR3kBShyrEfWavLX4qRaq2hQ4rsLhOTCJBSwZpyKcXlQct194O631CIlkAo Горбачев: Россия не имеет отношения к Победе во Второй мировой

Войну выиграло другое государство, с другой символикой, с другой идеологией, с другим общественным строем, с другими границами…
Может ли Россия считаться наследницей Советского Союза? Именно Россия в лице ее руководителей была основной движущей силой развала того государства, которое победило в Великой Отечественной войне. Именно Россия руками Ельцина уничтожала тот самый Советский Союз. Она с тех пор успела проиграть много войн, но это не отрезвляет, а опьяняет еще сильней.
Бело-сине-красный флаг - это флаг армии Власова. Можно сколько угодно говорить, что у него до того была история. Бело-сине-красные шевроны были на рукавах офицеров Власова, что уничтожали советские деревни, утюжили танками солдат в окопах. Не будем их принижать, эти части храбро сражались, но на стороне Гитлера. Они это делали под бело-сине-красным флагом и под георгиевской лентой, культ которых был введен лично Власовым и Шкуро. Культ георгиевских ленточек, напоминающих по расцветке надкрылья колорадского жука, поддерживался в армии Власова, но был совершенно не знаком Советской армии. Сочетание двух этих символов - ленты и триколора - придает символам победы удивительный, ничем не отбиваемый власовский аспект.
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01.07.2020 00:07 Відповісти
Я сомневаюсь, что "это" без автора принадлежит Горбачеву. Не его стиль, и мутный ресурс.
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01.07.2020 00:11 Відповісти
Да і не ходили власівці з триколором, то РККА була.
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01.07.2020 00:29 Відповісти
Товарняки це добре, дуже користно для мосту.
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01.07.2020 00:09 Відповісти
Невже воду будуть возить вагонами.
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01.07.2020 00:10 Відповісти
Сначала воду высушат. Потом соль повезут вагонами. На месте просто добавят воду.
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01.07.2020 00:39 Відповісти
Сиюминутные "успехи" козлорылии,которые закончатся неминуемым крахом. А для кацапского бычья больше и не надо. ПутЫн-молодец здесь и сейчас. А завтра будет завтра.
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01.07.2020 00:11 Відповісти
Осторрожно, господа, не гоните - там последним скотчем все стойки заделаны!
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01.07.2020 00:14 Відповісти
*************:

Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 9751


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01.07.2020 00:41 Відповісти
А если случайно в мост попадёт украинская ракета Нептун, )(уйло выразит озабоченность?
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01.07.2020 00:46 Відповісти
Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 3859
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01.07.2020 01:00 Відповісти
А что кроме мультиков?
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01.07.2020 01:24 Відповісти
А закрыть границу с этим государством Украине слабо? Поезда вам не нравятся. Ну так отмените поезд Киев-Москва, логично же?
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01.07.2020 09:17 Відповісти
Получил огромное удовольствие от комментариев! Запасаюсь попкорном...
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02.07.2020 15:04 Відповісти
 
 