Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова
Запуск вантажного залізничного сполучення через Керченський міст є протиправним, Україна проситиме Арбітражний суд, який веде велику справу проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права, розглянути й питання законності будівництва цього мосту.
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Джапарової, запуск російською окупаційною адміністрацією вантажного залізничного сполучення через так званий "кримський міст" є протиправним, власне, як і сам міст є незаконною спорудою. "Його було побудовано всупереч Конвенції ООН з морського права 1982 року. Не було отримано згоди України як прибережної держави на його будівництво. Відсутні екологічні оцінки його будівництва", - підкреслила чиновница, коментуючи повідомлення про запуск 30 червня вантажних поїздів через Керченський міст.
"Відкриття залізничного сполучення через "Керченський міст" – черговий факт порушення Росією міжнародного права та законодавства України. Будемо просити Арбітражний трибунал, який розглядає нашу велику справу проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права, розглянути також питання законності будівництва і продовження робіт щодо функціонування цього мосту. На нашу думку, ці дії лише загострюють спір, про що буде поінформовано трибунал", - наголосила перша заступниця глави МЗС України.
Джапарова підкреслила, що на всіх етапах протиправного будівництва Росією мосту українська сторона забезпечувала належне реагування. Зокрема, йдеться про направлення російській стороні нот протесту, поширення відповідних санкцій на юридичних та фізичних осіб, причетних до будівництва.
Як зазначила Джапарова, свою санкційну політику Україна координувала з міжнародними партнерами. Як результат, у липні 2019 року Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських компаній, які брали участь у будівництві "Керченського мосту". Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у серпні 2019 року також оновило списки фізичних та юридичних осіб, яким забороняється відвідувати Сполучені Штати та вести бізнес з американськими компаніями чи громадянами. Обмежувальні заходи також передбачать недопущення спроб ухилення від перебування у санкційному режимі. У серпні 2019 санкції щодо шести компаній, причетних до будівництва "Керченського мосту", запровадив уряд Великої Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
с иной стороны власть Киева как бы и не хотела ссориться с Москвой угождала ей России во многом начиная с тупого с голоса ночью правки в день голосования Конституции Украины что у нас а давайте не ОБЛАСТЬ КРЫМСКАЯ А АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА и это после того что уже случилось в Крыму захват власти самозванец Президент Крыма Мешков разгон заговорщиков Беркутом и СБУ... при Кучме... однако 1996 год наступаем на те же грабли...
(откройте википедию)
1:1 як кацапи на всіх ресурсах після сьогоднішньої новини. Кричи голосніше, може якісь хробаки ї почують тебе.
А теперь этими жалобами только дупу подтереть можно.
Я думаю - она врет. Типичная зеленая лживая потаскуха. Каждый патриот знает - моста нет и быть не может! Сотни экспертов не могут ошибаться.
Таким образом, не остается никаких сомнений в законности правового оформления передачи Крымского полуострова из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году.
Взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС № 49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, ПО ТЕРРИТОРИИ РАВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОЛУОСТРОВА.
И взамен засушливой солончаковатой степи, без воды, без какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов, РОССИЯ ПОЛУЧИЛА БОГАТЫЕ, ОСВОЕННЫЕ ЧЕРНОЗЕМНЫЕ РАЙОНЫ УКРАИНЫ, о чем Президент России Путин сегодня почему-то умалчивает.
Ложь.
Что где, какие районы, в каких границах, адреса населённых пунктов, реки, горы, озёра, номера приказов, свидетельства участников, вообще всё, что там у вас есть на эту тему. Здаётся мне Вы соврамши. Если бы такой факт имел место быть, Украина бы кричала со всех трибун о вопиющем безобразии. Но нет. Ни кричит. Значит, что? Правильно. Нельзя вам верить.
Войну выиграло другое государство, с другой символикой, с другой идеологией, с другим общественным строем, с другими границами…
Может ли Россия считаться наследницей Советского Союза? Именно Россия в лице ее руководителей была основной движущей силой развала того государства, которое победило в Великой Отечественной войне. Именно Россия руками Ельцина уничтожала тот самый Советский Союз. Она с тех пор успела проиграть много войн, но это не отрезвляет, а опьяняет еще сильней.
Бело-сине-красный флаг - это флаг армии Власова. Можно сколько угодно говорить, что у него до того была история. Бело-сине-красные шевроны были на рукавах офицеров Власова, что уничтожали советские деревни, утюжили танками солдат в окопах. Не будем их принижать, эти части храбро сражались, но на стороне Гитлера. Они это делали под бело-сине-красным флагом и под георгиевской лентой, культ которых был введен лично Власовым и Шкуро. Культ георгиевских ленточек, напоминающих по расцветке надкрылья колорадского жука, поддерживался в армии Власова, но был совершенно не знаком Советской армии. Сочетание двух этих символов - ленты и триколора - придает символам победы удивительный, ничем не отбиваемый власовский аспект.