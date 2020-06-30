Росія вкотре порушила міжнародне право, запустивши вантажні поїзди Керченським мостом, - заступниця голови МЗС Джапарова

Запуск вантажного залізничного сполучення через Керченський міст є протиправним, Україна проситиме Арбітражний суд, який веде велику справу проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права, розглянути й питання законності будівництва цього мосту.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Джапарової, запуск російською окупаційною адміністрацією вантажного залізничного сполучення через так званий "кримський міст" є протиправним, власне, як і сам міст є незаконною спорудою. "Його було побудовано всупереч Конвенції ООН з морського права 1982 року. Не було отримано згоди України як прибережної держави на його будівництво. Відсутні екологічні оцінки його будівництва", - підкреслила чиновница, коментуючи повідомлення про запуск 30 червня вантажних поїздів через Керченський міст.

"Відкриття залізничного сполучення через "Керченський міст" – черговий факт порушення Росією міжнародного права та законодавства України. Будемо просити Арбітражний трибунал, який розглядає нашу велику справу проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права, розглянути також питання законності будівництва і продовження робіт щодо функціонування цього мосту. На нашу думку, ці дії лише загострюють спір, про що буде поінформовано трибунал", - наголосила перша заступниця глави МЗС України.

Джапарова підкреслила, що на всіх етапах протиправного будівництва Росією мосту українська сторона забезпечувала належне реагування. Зокрема, йдеться про направлення російській стороні нот протесту, поширення відповідних санкцій на юридичних та фізичних осіб, причетних до будівництва.

Як зазначила Джапарова, свою санкційну політику Україна координувала з міжнародними партнерами. Як результат, у липні 2019 року Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських компаній, які брали участь у будівництві "Керченського мосту". Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у серпні 2019 року також оновило списки фізичних та юридичних осіб, яким забороняється відвідувати Сполучені Штати та вести бізнес з американськими компаніями чи громадянами. Обмежувальні заходи також передбачать недопущення спроб ухилення від перебування у санкційному режимі. У серпні 2019 санкції щодо шести компаній, причетних до будівництва "Керченського мосту", запровадив уряд Великої Британії.

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