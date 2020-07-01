Море біля танкера Delfi в Одесі чисте, немає жодних нафтопродуктів, - спікер Одеської ОДА Соколов

Держекоінспекція щодня бере проби морської води біля танкера Delfi, який затонув у районі пляжу "Дельфін" в Одесі.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив представник Одеської ОДА Денис Соколов, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується Delfi, Держекослужба щодня бере забори води поблизу затонулого танкера. Наразі вода там абсолютно чиста, тобто немає жодних нафтопродуктів і зараз ми намагаємось максимально мотивувати судновласника, щоб він нарешті прибрав затонулий танкер з узбережжя", – каже Соколов.

Також читайте: До евакуації танкера Delfi від берегів Одеси будь-якої миті готовий безкоштовно долучитися приватний флот, - бізнесмен Ставніцер

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Читайте також: Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.