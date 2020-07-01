УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10444 відвідувача онлайн
Новини
2 404 11

Море біля танкера Delfi в Одесі чисте, немає жодних нафтопродуктів, - спікер Одеської ОДА Соколов

Море біля танкера Delfi в Одесі чисте, немає жодних нафтопродуктів, - спікер Одеської ОДА Соколов

Держекоінспекція щодня бере проби морської води біля танкера Delfi, який затонув у районі пляжу "Дельфін" в Одесі.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив представник Одеської ОДА Денис Соколов, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується Delfi, Держекослужба щодня бере забори води поблизу затонулого танкера. Наразі вода там абсолютно чиста, тобто немає жодних нафтопродуктів і зараз ми намагаємось максимально мотивувати судновласника, щоб він нарешті прибрав затонулий танкер з узбережжя", – каже Соколов.

Також читайте: До евакуації танкера Delfi від берегів Одеси будь-якої миті готовий безкоштовно долучитися приватний флот, - бізнесмен Ставніцер

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Читайте також: Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Автор: 

ОДА (1629) Одеса (5464) Одеська область (3225) танкер (334)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Так хто бреше?
показати весь коментар
01.07.2020 00:12
+2
Та канєшно нічого немає, навпаки збагачилось біорізномаїття, все цвіте і пахне. Скільки?
показати весь коментар
01.07.2020 00:53
+1
Вчора дивилась фото з висоти. Навколо танкера пляма з нафтопродуктів, а зовсім поруч пляж переповнений людьми. Люди плавають в морі в декількох метрах від плями. Я такого ще ніколи не бачила, гребаний капець.
показати весь коментар
01.07.2020 01:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так хто бреше?
показати весь коментар
01.07.2020 00:12 Відповісти
Соколову нужно не пестеть в эфир, а селфи делать всей семьёй, нырять с него, видосики.
показати весь коментар
01.07.2020 00:22 Відповісти
значит забирать не будут -**@ная влада
показати весь коментар
01.07.2020 00:41 Відповісти
Та канєшно нічого немає, навпаки збагачилось біорізномаїття, все цвіте і пахне. Скільки?
показати весь коментар
01.07.2020 00:53 Відповісти
А ПРИ ЧЕМ ОДЕССКАЯ ОГА К танкеру ? Есть для этого МЕСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
показати весь коментар
01.07.2020 01:04 Відповісти
Вчора дивилась фото з висоти. Навколо танкера пляма з нафтопродуктів, а зовсім поруч пляж переповнений людьми. Люди плавають в морі в декількох метрах від плями. Я такого ще ніколи не бачила, гребаний капець.
показати весь коментар
01.07.2020 01:19 Відповісти
Труха не даст сбрэхать.
показати весь коментар
01.07.2020 01:31 Відповісти
Все смыло? Или прикопали?
показати весь коментар
01.07.2020 01:59 Відповісти
у этой калоши уже нет хозяина! отдайте его на разборку метала а шо останеца бульдозеристу который выташит остатки на берег. Там металла.....ух...не один десяток бухарей на дурку закроют!
показати весь коментар
01.07.2020 04:21 Відповісти
Для того, чтобы калошу сдвинуть с места, надо заварить все дыры, дождаться прилива, нанимать мощные буксиры и потом думать куда его тянуть - он никому не нужен.
Так что лучше открыть там кафе для дайверов.
показати весь коментар
01.07.2020 13:21 Відповісти
 
 