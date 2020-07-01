Латвія за пропаганду заборонила сім телеканалів RT і закликатиме наслідувати приклад усі країни ЄС

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення заборонити трансляцію в Латвії семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today.

Як пояснює NEPLP, це було зроблено, оскільки ці канали "перебувають під фактичним контролем і одноосібним наглядом" російського пропагандиста Дмитра Кисельова, який перебуває під санкціями ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.

Йдеться про телеканали "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV". Згідно з доповіддю спецслужб Латвії, вони є найвпливовішими каналами пропаганди, яка ведеться Росією в країнах Заходу.

"Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закликатимемо регулятори всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні в Латвії, ні в Євросоюзі", - зазначив голова NPLP Івар Аболіньш.

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