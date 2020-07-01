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Новини
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Латвія за пропаганду заборонила сім телеканалів RT і закликатиме наслідувати приклад усі країни ЄС

Латвія за пропаганду заборонила сім телеканалів RT і закликатиме наслідувати приклад усі країни ЄС

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення заборонити трансляцію в Латвії семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today.

Як пояснює NEPLP, це було зроблено, оскільки ці канали "перебувають під фактичним контролем і одноосібним наглядом" російського пропагандиста Дмитра Кисельова, який перебуває під санкціями ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.

Йдеться про телеканали "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV". Згідно з доповіддю спецслужб Латвії, вони є найвпливовішими каналами пропаганди, яка ведеться Росією в країнах Заходу.

"Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закликатимемо регулятори всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні в Латвії, ні в Євросоюзі", - зазначив голова NPLP Івар Аболіньш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партію Шарія розкручує РФ, мета - показати, що є якась "антиукраїнська Україна", - Бутусов

Автор: 

Латвія (1351) пропаганда (2803) росія (65282) Євросоюз (13425)


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Топ коментарі
+24
112, ньюз, зік, цвинтар.
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01.07.2020 01:00
+19
Ждем пьяной истерики от Машки Триппер.
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01.07.2020 00:59
+19
В Украине тоже надо запретить каналы мертветчука - 1+1, 112, ЗИК, ньюсван. И канал рабиновича
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01.07.2020 01:02
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01.07.2020 00:54 Відповісти
Ждем пьяной истерики от Машки Триппер.
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01.07.2020 00:59 Відповісти
Латвия за пропаганду запретила семь телеканалов RT и призовет последовать примеру все страны ЕС - Цензор.НЕТ 7319
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01.07.2020 06:19 Відповісти
Наверное легче странам ЕС отказаться от чёрной икры,пушнины соболей и др товаров колониальных земель Московии.
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01.07.2020 00:59 Відповісти
112, ньюз, зік, цвинтар.
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01.07.2020 01:00 Відповісти
ты шо, это же тарговые партнеры.
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01.07.2020 01:14 Відповісти
В Украине тоже надо запретить каналы мертветчука - 1+1, 112, ЗИК, ньюсван. И канал рабиновича
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01.07.2020 01:02 Відповісти
перестань, это же тарговые партнеры.......
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01.07.2020 01:15 Відповісти
112 канал на Т2(Зеонбуд) виключений..
чому досі там не виключений Зік (власник теж Козак),незрозуміло.
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01.07.2020 09:23 Відповісти
Надо не только каналы запретить,а и самих мертвечуков с рабиновичами как биологический вид
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01.07.2020 10:25 Відповісти
А агенти кремля в Україні-проти.
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01.07.2020 01:09 Відповісти
ахенты кремля все сделали для процветания кремля в Украине.
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01.07.2020 01:16 Відповісти
Душу й тіло положили за своє "Украв і на" офшор в Панаму.
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01.07.2020 01:29 Відповісти
Ааааааааа, "русофобию затевают"!!!
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01.07.2020 01:20 Відповісти
Нормальные страны отгораживаются, как могут, от этой заразы. А наши наоборот - "братьев" тащат в Украину, жить без русского пинка не могут.
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01.07.2020 01:25 Відповісти
Латыши, наверное, про спутники и спутниковое телевидение никогда не слышали...
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01.07.2020 01:35 Відповісти
Так может ты их просветишь? То-то они посмеются.
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01.07.2020 06:16 Відповісти
Молодцы,конечно.Надо бы ещё признать сатанистскими сектами и запретить,как террористические организации.
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01.07.2020 03:37 Відповісти
Молодці латиші!!!!
А в нас Рабиновичі,Кацмани і Мертвечуки є Піховшеками патякають на Україну гірше парашних каналів!
Жидокацапня служить Путіну!!!!
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01.07.2020 04:49 Відповісти
ось ольгінський "юдофоб" і спалився ))

не латиші,а латвійці ))
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01.07.2020 09:24 Відповісти
Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава предложил наказывать антифашистов и "черных расистов". Он раскритиковал представителей латышской молодежи, поддерживающих бунты в США и призвал наказывать агитаторов, распространяющих лозунг «черные жизни важны»,

Латвия за пропаганду запретила семь телеканалов RT и призовет последовать примеру все страны ЕС - Цензор.НЕТ 3616
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01.07.2020 08:10 Відповісти
Не варто забувати..Латвія за пропаганду заборонила сім телеканалів RT і закликатиме наслідувати приклад усі країни ЄС - Цензор.НЕТ 5841Ось це імпотентне злодійкувате чмо,кум Порошенко ,"займався інформаційною боротьбою" у час війни кілька років...
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01.07.2020 09:28 Відповісти
певно щось особисте?
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01.07.2020 10:28 Відповісти
Россия все сильней само изолируется от цивилизованного мира. На парад никто не приехал, никто не захотел приветствовать марширующих бандитов, которые каждый день убивают украинцев, грузин, сирийцев, что-то где-то подрывают, кого-то отравляют. Каналы российского телевидения, несущие насилие, запрещают в цивилизованном мире, постоянно вводят новые санкции, прекращают торговлю. Лишняя страна, которой не должно быть места на политической карте мира.
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01.07.2020 09:42 Відповісти
 
 