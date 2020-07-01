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Новини Окуповані території
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Запуск залізничного сполучення між Кримом і РФ розслідується за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон України, - прокуратура АРК

Запуск залізничного сполучення між Кримом і РФ розслідується за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон України, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим проведе слідчі дії через запуск руху вантажних поїздів по Керченському мосту.

Про це відомство повідомило Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві уточнили, що Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом запуску залізничного сполучення між АР Крим та Росією за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За інформацією прокуратури, слідчі дії спрямовані на встановлення обставин запуску вантажних поїздів через Керченський міст, встановлення членів екіпажів зазначених поїздів, інших осіб, причетних до організації вантажних перевезень, а також встановлення і допит свідків цієї події.

"За результатами проведення зазначених слідчих дій буде надана правова оцінка діям причетних осіб", - повідомили в Прокуратурі АРК.

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У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України сказали Крим.Реалії, що звернуться до Прокуратури АРК у зв'язку з запуском вантажних поїздів по Керченському мосту.

Нагадаємо, підконтрольна Кремлю влада Криму оголосила про запуск 30 червня вантажних поїздів по Керченському мосту. Російський глава Криму Сергій Аксьонов очікує, що це буде сприяти зниженню цін на продукти на півострові. До цього по мосту ходили тільки пасажирські вагони.

Раніше через пандемію коронавірусу російський перевізник відклав запуск дев'яти пасажирських поїздів з Росії в окупований Крим.

Автор: 

залізниця (1508) Крим (14168) прокуратура (3680) росія (65282) Керченський міст (532)


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В Омске квартиру, которую обещали разыграть в лотерее на голосовании по поправкам в Конституцию, выиграла председатель участковой избирательной комиссии
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01.07.2020 01:16 Відповісти
"По информации прокуратуры, следственные действия направлены на ... а также установление и допрос свидетелей данного происшествия"

Это серьёзная статья или перепечатка номера из Квартал-95? Или какая разница?
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01.07.2020 01:20 Відповісти
Там по цьому мосту щодня тисячі людей їздять.
І - що? Будемо заводити тисячі кримінальних справ?
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01.07.2020 07:00 Відповісти
Всіх "на карандаш", колись знадобиться.
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01.07.2020 07:47 Відповісти
Так. Перетинати кордон України слід у визначених пунктах пропуску.
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01.07.2020 09:29 Відповісти
 
 