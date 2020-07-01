США мають докази, що ГРУ Росії переказувало гроші талібам, імовірно, за вбивства американських військових, - NYT
Влада США перехопила дані про те, що Головне розвідувальне управління Росії переказувало гроші на рахунки, пов'язані з талібами в Афганістані.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
The New York Times називає це одним із доказів того, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам, пов'язаним із "Талібаном", винагороду за вбивство військових міжнародної коаліції в Афганістані, зокрема військових США.
Ці дані підтверджують свідчення бізнесменів, заарештованих в Афганістані, яких підозрюють у співпраці з ГРУ Росії й талібами, зазначає NYT.
Нагадаємо, 26 червня New York Times повідомила з посиланням на джерела в американській розвідці, що підрозділ російської військової розвідки пропонував бойовикам винагороду за вбивство військових США та інших країн, що входять у коаліцію в Афганістані. Пізніше газета Washington Post повідомила, що в результаті "змови" бойовиків "Талібану" з Росією в Афганістані загинули кілька військовослужбовців американської армії.
Офіційно Білий дім, особисто президент США Дональд Трамп і російське МЗС заперечують існування подібної змови.
Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.
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Американцы и коалиция были там при поддержке ООН
Так что это всегда выбор, а у каждого выбора есть последствия. Поэтому если едешь оккупировать чужую страну, то стоит быть готовым, что в ответ будут стрелять
"США нанесли бомбово-ракетные удары по объектам талибов и базам организации "Аль-Каида", возглавляемой Усамой бен Ладеном, в 8 городах Афганистана "
С другой стороны, когда совок воевал в Афганистане американцы тоже финансировали талибов, снабжали их оружием, чтоб они убивали советских граждан... Хотя совок и тогда действовал против решений ООН и международного сообщества, как террористы...
И то что помогали только оружием - это лож. Деньги перечислялись, в том числе, и через Пакистан... Финансовые средства операции "Циклон" поступали и непосредственно Альянсу Семи.
Так что не стоит упрощать...
кацапия пусть уже мылит попку... будут жестко драть
Афганцы убивали русских на деньги США и наоборот.
Но самое страшное то, что в определённый период времени афганцы убивали на деньги США и украинцев.
Время было такое... Был ссср, а мы были советскими гражданами.
Они оба хороши.
Одни убивают быстро, а другие медленно.
ты фильм "Офицеры" видел, так то фильм не об патриотизме а военных действиях совка в других странах. Туркменистан, Китай, Испания
Только Штаты способны вывести их на чистую воду. Все остальные, напав на след кремля , ограничиваются тем, что грозят пальчиком.
гру используют наемников для достижения своих целей, ведь всегда можно откреститься от улик, объясняя прямые доказательства русофобией.
а трампампам пока в унисон с машей захеровой кричит "вывсеврети!".