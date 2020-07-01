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Новини
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США мають докази, що ГРУ Росії переказувало гроші талібам, імовірно, за вбивства американських військових, - NYT

США мають докази, що ГРУ Росії переказувало гроші талібам, імовірно, за вбивства американських військових, - NYT

Влада США перехопила дані про те, що Головне розвідувальне управління Росії переказувало гроші на рахунки, пов'язані з талібами в Афганістані.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

The New York Times називає це одним із доказів того, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам, пов'язаним із "Талібаном", винагороду за вбивство військових міжнародної коаліції в Афганістані, зокрема військових США.

Ці дані підтверджують свідчення бізнесменів, заарештованих в Афганістані, яких підозрюють у співпраці з ГРУ Росії й талібами, зазначає NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані

Нагадаємо, 26 червня New York Times повідомила з посиланням на джерела в американській розвідці, що підрозділ російської військової розвідки пропонував бойовикам винагороду за вбивство військових США та інших країн, що входять у коаліцію в Афганістані. Пізніше газета Washington Post повідомила, що в результаті "змови" бойовиків "Талібану" з Росією в Афганістані загинули кілька військовослужбовців американської армії.

Офіційно Білий дім, особисто президент США Дональд Трамп і російське МЗС заперечують існування подібної змови.

Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.

Автор: 

Афганістан (491) росія (65282) США (22925) Талібан (149)


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Топ коментарі
+30
Теперь, насколько я понимаю, рашку должны обьявить спонсором терроризма
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01.07.2020 01:43
+25
...руснявые запоют любимую песню
У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляла деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT - Цензор.НЕТ 2317
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01.07.2020 01:42
+21
Замечание было бы уместно, если бы ни одно НО. Совок был в Афгане без решения ООН, просто оккупировал. Собственно и тогда выступал в роли террориста.
Американцы и коалиция были там при поддержке ООН
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01.07.2020 01:52
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...руснявые запоют любимую песню
У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляла деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT - Цензор.НЕТ 2317
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01.07.2020 01:42 Відповісти
Кокаинум!
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01.07.2020 01:49 Відповісти
Там опиум овца тупорылая.
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01.07.2020 07:05 Відповісти
"Русофобия"
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01.07.2020 09:35 Відповісти
Теперь, насколько я понимаю, рашку должны обьявить спонсором терроризма
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01.07.2020 01:43 Відповісти
Щаз
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01.07.2020 01:49 Відповісти
Это пока только журналисты. Нужны результаты официального расследования, или что-то типа того...
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01.07.2020 01:50 Відповісти
Дай Бог щоб так і було
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13.08.2020 02:29 Відповісти
Сколько украинских пацанов в Афгане погибло из-за "Стингеров"? Карма неотвратима.
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01.07.2020 01:44 Відповісти
А какого хера там делали украинские пацаны?
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01.07.2020 01:46 Відповісти
То же что и американские, но карме эти тонкости пофик.
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01.07.2020 01:48 Відповісти
Правильно я понимаю, что тогда все жители рашки захлебнутся кровью за все преступления ихние со времен империи?
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01.07.2020 01:49 Відповісти
Это ждёт всех, если Библия не врёт.
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01.07.2020 01:51 Відповісти
Замечание было бы уместно, если бы ни одно НО. Совок был в Афгане без решения ООН, просто оккупировал. Собственно и тогда выступал в роли террориста.
Американцы и коалиция были там при поддержке ООН
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01.07.2020 01:52 Відповісти
Украинским пацанам от этого не легче.
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01.07.2020 01:54 Відповісти
Да, но это был и их выбор тоже. Были и те кто выбирал не поддерживать режим. Сидели, голодали, умирали, теряли здоровье, попадали в теплые объятия карательной психиатрии, но боролись.
Так что это всегда выбор, а у каждого выбора есть последствия. Поэтому если едешь оккупировать чужую страну, то стоит быть готовым, что в ответ будут стрелять
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01.07.2020 01:58 Відповісти
Вот так американцам и скажете.
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01.07.2020 01:59 Відповісти
мацкальский троль-вали отсюда
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01.07.2020 02:27 Відповісти
Развал совка через дюжину лет после афгана неизбежен.Развала нараши после оккупации земли укров тоже.Карма.
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01.07.2020 02:51 Відповісти
Ты все по дохлому совку сопли проливаешь?
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01.07.2020 03:02 Відповісти
Американцы нанесли удар по Афганистану без санкции ООН. Хотя ее таки выдали через несколько месяцев после начала военной операции.
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01.07.2020 02:29 Відповісти
по террористах бен Ладена после 9 11 2001
"США нанесли бомбово-ракетные удары по объектам талибов и базам организации "Аль-Каида", возглавляемой Усамой бен Ладеном, в 8 городах Афганистана "
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01.07.2020 06:50 Відповісти
Серьезное обвинение в терроризме. И, надеюсь, будет политическая воля применить соответствующие меры и санкции.
С другой стороны, когда совок воевал в Афганистане американцы тоже финансировали талибов, снабжали их оружием, чтоб они убивали советских граждан... Хотя совок и тогда действовал против решений ООН и международного сообщества, как террористы...
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01.07.2020 01:49 Відповісти
Да и талибов тогда ещё не было.
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01.07.2020 01:50 Відповісти
Уместное замечание
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01.07.2020 01:54 Відповісти
взагалі то окупантів
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01.07.2020 11:08 Відповісти
ТОДІ БУЛИ МАДЖАХЕДИ І США (ЦРУ) ДАРУВАЛИ ЇМ СТІНГЕРИ, ГРОЩІ НЕ ПЕРЕКАЗУВАЛИ
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13.08.2020 02:32 Відповісти
Про мождахедов меня уже правильно поправили выше. Согласен, но только вербовка шла по всем станам Персидского залива и даже Китае, и это были мусульмане, которые никуда потом не исчезли.... Привет талибы

И то что помогали только оружием - это лож. Деньги перечислялись, в том числе, и через Пакистан... Финансовые средства операции "Циклон" поступали и непосредственно Альянсу Семи.
Так что не стоит упрощать...
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13.08.2020 03:27 Відповісти
Конгрессмены и сенаторы США-вперёд. Вы как и раньше обнуляли эту проклятую лаптежную территорию,так и должны обнулять. Что само по себе забавно. Ведь балалайня по сей день мнит себя "сверхдержаваю".)
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01.07.2020 01:58 Відповісти
Тролль-проснись. Ты обосрался.
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01.07.2020 07:21 Відповісти
Чего размычался, сейчас освободится и покормит тебя. А уж навоз убери за собой сам
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01.07.2020 07:23 Відповісти
Выиграет Байден.
кацапия пусть уже мылит попку... будут жестко драть
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01.07.2020 03:19 Відповісти
бай даун бай-бай
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01.07.2020 04:28 Відповісти
"Ваши доказательства - не доказательства"? Знакомая песня, ее вонючая русня с 2014 года поет.
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01.07.2020 05:07 Відповісти
Так це і є русня.
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01.07.2020 05:58 Відповісти
Кацапи цю пісню увімкнули ще з часів Петра Першого Припадочного - ми Русь і слов яни, а не фіно угорська Московія, а ви хохли і галичани, а не слов яни )
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13.08.2020 02:36 Відповісти
За багатьма актами тероризму стирчать вуха росіян, які платять гроші екстремістам. Потім запускаються розмови про "ісламський тероризм", які теж оплачуються.
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01.07.2020 04:23 Відповісти
У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляла деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT - Цензор.НЕТ 7764
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01.07.2020 05:26 Відповісти
Что наличмана у кремлёвского окурка нет?
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01.07.2020 06:01 Відповісти
поки привезуть можуть вкрасти, а так під прикриттям якихось типа бізнес операцій перераховують
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01.07.2020 11:10 Відповісти
В разное время в геополитической борьбе Афганистан использовали как одни, так и другие.
Афганцы убивали русских на деньги США и наоборот.
Но самое страшное то, что в определённый период времени афганцы убивали на деньги США и украинцев.
Время было такое... Был ссср, а мы были советскими гражданами.
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01.07.2020 06:41 Відповісти
Ну так надо делать правильные выводы из истории и не выбирать власть, которая заглядывает в свинячие глазенки пуйла, ища в них мир. Чтобы потом дети и внуки не гибли в бесконечных "интернациональных" войнах Кремля.
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01.07.2020 08:56 Відповісти
Кто-то заглядывает пуйлу, а кто-то байдену.
Они оба хороши.
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01.07.2020 09:11 Відповісти
Американцы не убивают веками украинцев и не захлебываются от ненависти к Украине, как делают козломордые и сегодня.
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01.07.2020 09:12 Відповісти
А обворовывание до нитки нашего народа, это не убийство?
Одни убивают быстро, а другие медленно.
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01.07.2020 10:28 Відповісти
США обворовывает украинцев?
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01.07.2020 10:40 Відповісти
кацапа, та всім відомо, що навколо підараши одні вороги, всі вас вбивають, обкрадають, а вас ніде нема і то не ви.
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01.07.2020 11:12 Відповісти
Большего обворовывания, чем газ по 500 под смишуечки мышебраття. Кацап - генетический враг украинца.
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01.07.2020 15:29 Відповісти
И раньше,американская армия трампика не очень то поддерживала,а сейчас полное неприятие будет,в США наверное будет новый прецендент,рыжий мудень явно не признает итоги выборов и тут наверное решительное слово придётся сказать армии США,
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01.07.2020 06:43 Відповісти
3 июля 1979 года американский президент Джимми Картер подписал президентский указ, санкционирующий финансирование антикоммунистических сил в Афганистане, который позволил вооружить и обучить свыше 100 000 бойцов незаконных вооружённых формирований за период с 1978 по 1992 год... То бишь, США фактически ответственны за создание всех террористических исламистских группировок, которые нынче орудуют в этой стране. Кто их сейчас спонсирует (эрэфия, саудиты или кто иной) - это уже неважно... За что боролись, на то и напоролись....
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01.07.2020 07:01 Відповісти
так давай засудим еще финансирование США отрядов сопротивления на оккупированной территории Франции немцами.
ты фильм "Офицеры" видел, так то фильм не об патриотизме а военных действиях совка в других странах. Туркменистан, Китай, Испания
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01.07.2020 08:43 Відповісти
Лапоть, нынешнее афганское правительство - потомки антикоммунистических ополченцев
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01.07.2020 09:16 Відповісти
Деньги за убийство солдат геополитических противников?...Немыслимая по своей циничности гнусность...вот сами США такого бы никогда не сделали(не делали)...
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01.07.2020 07:15 Відповісти
а шо, було? кокіє фаши доказатєльства?
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01.07.2020 11:15 Відповісти
Так кто бы в этом сомневался! Если взломать или получить ка4им-то другим образом доступ к секретам гру, то все будут шокированы. От взрывов домов на нарассее до заказных убийств и устройства войн , вооруженных конфликтов в третьих странах, подкуп первых лиц различных государств.
Только Штаты способны вывести их на чистую воду. Все остальные, напав на след кремля , ограничиваются тем, что грозят пальчиком.
гру используют наемников для достижения своих целей, ведь всегда можно откреститься от улик, объясняя прямые доказательства русофобией.
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01.07.2020 07:16 Відповісти
Да поводов размазать крокодила рашку полно и сделать это надо быстро качественно и без потерь.
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01.07.2020 07:21 Відповісти
Очень жаль ,что нет Маккейна
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01.07.2020 08:27 Відповісти
Німців теж таліби вбивали за гроші Раші, бо вони в складі військ НАТО. Все одно будемо добудовувати ПП-2?
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01.07.2020 08:46 Відповісти
Плата за скальпы бледнолицых. Путин окончил карантинных книжек про половцев и печенегов и начал читать про Дикий Запад.
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01.07.2020 09:44 Відповісти
Не рвіть сильно дупу прихильники та противники. В США йде передвиборча гонка то ж, не диво що, байденівська Нью-Йорк Таймс вкинула новину, яка має підірвати рейтинг Трампа. В реалі схоже що, є факт фінансування Талібів, таке роблять всі. А от чи є неспростовні докази того що, ГРУ чи інша офіційна структура виділяла кошти конкретно, як призи за вбивство американських солдат (як стверджують демократи) це, питання відкрите. Якщо нема фактів та свідків, як такий то офіцер ГРУ вручав кошти конкретному талібу зі словами: "Це, тобі за вбивство піндоса", а той розписувався в платьожці для вбивць американських солдат то, заява байденовської преси є просто фейком проти Трампа. Кожна розумна людина знає що, скоріше за все "шановний Ахед" отримав гроші "для підтримки сім'ї" чи "на ліки мамі". Тепер слідчі мають геммор довести що, такі "допомоги" виділялися виключно тим, хто вбили американських солдат. По-факту, має місце розголошення таємниці слідства і хай американські компетентні органи розбираються самі хто кому Рабіновіч.
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01.07.2020 10:19 Відповісти
расследование затянется на многие месяцы, потом сенат, потом президент...в общем это надолго, паРаша скорее всего отвертится.
а трампампам пока в унисон с машей захеровой кричит "вывсеврети!".
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01.07.2020 11:28 Відповісти
А гроші кацапи отримали від німців за свій вонючий газ. Виходить, що американці мають захищати німців від кацапів, а німці торгують з кацапами, щоб ті мали гроші на вбивства американців і не бажають торгувати з американцями. Якось так.
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01.07.2020 11:50 Відповісти
 
 