США мають докази, що ГРУ Росії переказувало гроші талібам, імовірно, за вбивства американських військових, - NYT

Влада США перехопила дані про те, що Головне розвідувальне управління Росії переказувало гроші на рахунки, пов'язані з талібами в Афганістані.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

The New York Times називає це одним із доказів того, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам, пов'язаним із "Талібаном", винагороду за вбивство військових міжнародної коаліції в Афганістані, зокрема військових США.

Ці дані підтверджують свідчення бізнесменів, заарештованих в Афганістані, яких підозрюють у співпраці з ГРУ Росії й талібами, зазначає NYT.

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Нагадаємо, 26 червня New York Times повідомила з посиланням на джерела в американській розвідці, що підрозділ російської військової розвідки пропонував бойовикам винагороду за вбивство військових США та інших країн, що входять у коаліцію в Афганістані. Пізніше газета Washington Post повідомила, що в результаті "змови" бойовиків "Талібану" з Росією в Афганістані загинули кілька військовослужбовців американської армії.

Офіційно Білий дім, особисто президент США Дональд Трамп і російське МЗС заперечують існування подібної змови.

Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.