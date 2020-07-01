Глава Чечні Кадиров запропонував зробити Путіна довічним президентом РФ, у Кремлі сказали, що Конституція цього не передбачає
Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував обрати Володимира Путіна довічним президентом Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, він заявив про це під час наради з чиновниками щодо голосування стосовно "путінських" поправок до Конституції.
"Я завжди казав, ми маємо обирати Володимира Путіна довічним президентом. Сьогодні хто може замінити його? Немає такого політичного лідера у світовому масштабі. Ми маємо пишатися цим. Сьогоднішня Чеченська республіка - такого ніколи в нас в історії не було, тому ми сьогодні живемо в правовій державі в Російській Федерації. Ми громадяни цієї великої країни", - заявив він.
Кадиров зазначив, що будь-яка з поправок до Конституції не вноситься просто заради змін - це робиться "заради посилення державної позиції, щоб зберегти державу і Конституцію". Глава Чечні не уточнив, що одна з поправок стосується обнулення президентських термінів Путіна і дозволить йому і далі обиратися президентом, якщо він буде вигравати вибори.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на пропозицію Кадирова зауважив, що пост "довічного президента" не передбачений Конституцією Росії.
Нагадаємо, в Росії та окупованому нею Криму із 25 червня по 1 липня відбувається голосування за поправки до Конституції РФ. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Він перебуває при владі в Росії з 2000 року.
Голосувати за поправки можна буде тільки пакетом: за чи проти всіх. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати в Конституцію згадку бога і заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" - загалом 206 поправок і уточнень.
Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.
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Висновок з цього дуже простий - не може бути хорошого монарха для всіх. Все рівно знайдуться сили, для яких цей монарх - поганий. А єдиний спосіб змінити монарха у країні з абсолютною монархією - гепнути того монарха
Для Європи така форма правління є непритаманною. Влада королів, басилевсів, князів, конунгів була традиційно обмежена народним зібранням (віче, альтинг тощо). L'absolutisme, як знаємо з історії, закінчувався або поверненням до обмеженої (конституційної/парламентської) монархії, або силовим знищенням (Франція, Російська імперія...)
На сьогодні в Європі лишилася одна така держава - Ватікан, але то взагалі специфічний випадок.
Ось і відмінність від того ж французького монархізму. Там поступово відбувався процес "абсолютного розбещення абсолютною владою", апофеозом розбещення став Людовик ХІV, якому знесло дах від власної величі... а потім Людовику XVI теж знесло (але вже в прямому фізичному значенні).
На кацапщині лютий деспотизм був із самого початку. Цитуємо "Історію України" Ореста Субтельного:
"Зокрема, старовинний Новгород на півночі був утягнутий в торговельну спілку, засновану на узбережжі Балтійського моря північнонімецькими містами, яку згодом стали називати Ганзою. В той час як у Києві торгівля занепадала, Новгород процвітав, дедалі виразніше орієнтуючись на Північну Європу. Як і багато інших купецьких міст, Новгород розвинув республіканську форму правління, в якій домінувала купецька еліта, а не князь чи бояри. Іншим прикладом місцевого розмежування був Північний Схід. На неозорих малозалюднених «землях за лісами», у країні, що стала колискою великоросів, молодші члени династії Рюриковичів заснували Ростовське, Суздальське, Володимирське та Московське князівства. Північно-східні князі утвердилися в цих землях, що спочатку належали фіннам, ще до появи тут основної маси східнослов'янських поселенців, і, можливо, саме тому вони могли легко диктувати новоприбульцям свої умови. Яскравим прикладом абсолютистських тенденцій, що посилювалися серед північно-східних князів, було правління Андрія Боголюбського із Суздаля. Невдоволений зростаючою опозицією з боку суздальської знаті, він переніс свій двір до Володимира, де не було сильної аристократії, яка б стояла йому на заваді. А в 1169 р. Андрій Боголюбський зруйнував Київ, у якому вбачав суперника своєї нової столиці. Невгамовне прагнення абсолютної влади успадкували нащадки Андрія Боголюбського, правителі Москви".
Питання таке: для Рамзанки Дирова отак відсмоктати (ще й кафірові) - це вже фатальний харам, що прирікає на вічні борошна в Джаханнам, чи ще https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%85 макрух ат-танзіх ?
В когось є https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BA%D0%BC хукм з цього приводу?
Был же у них там хазарский каганат со столицей около нынешней Махачкалы
Фуйло буде сидіти до скону.
Некто Тимченко(опять украинский след!) даже подрядился построить аэродром на Соловках...и смотрим по гуглу, почти построил. Это глушь неимоверная и...аэродром!
Далее смотрим, под Соловецким монастырем проходят многочисленные катакомбы, аналоги лабиринтов. Кстати вспоминаем лабиринт царя Миноса с его быком.
Для чего Обнуляну нужны лабиринты Соловков??? Может приглядется....