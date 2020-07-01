Глава Чечні Кадиров запропонував зробити Путіна довічним президентом РФ, у Кремлі сказали, що Конституція цього не передбачає

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував обрати Володимира Путіна довічним президентом Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, він заявив про це під час наради з чиновниками щодо голосування стосовно "путінських" поправок до Конституції.

"Я завжди казав, ми маємо обирати Володимира Путіна довічним президентом. Сьогодні хто може замінити його? Немає такого політичного лідера у світовому масштабі. Ми маємо пишатися цим. Сьогоднішня Чеченська республіка - такого ніколи в нас в історії не було, тому ми сьогодні живемо в правовій державі в Російській Федерації. Ми громадяни цієї великої країни", - заявив він.

Кадиров зазначив, що будь-яка з поправок до Конституції не вноситься просто заради змін - це робиться "заради посилення державної позиції, щоб зберегти державу і Конституцію". Глава Чечні не уточнив, що одна з поправок стосується обнулення президентських термінів Путіна і дозволить йому і далі обиратися президентом, якщо він буде вигравати вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на пропозицію Кадирова зауважив, що пост "довічного президента" не передбачений Конституцією Росії.

Нагадаємо, в Росії та окупованому нею Криму із 25 червня по 1 липня відбувається голосування за поправки до Конституції РФ. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Він перебуває при владі в Росії з 2000 року.

Голосувати за поправки можна буде тільки пакетом: за чи проти всіх. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати в Конституцію згадку бога і заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" - загалом 206 поправок і уточнень.

Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ. ВIДЕО