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Глава Чечні Кадиров запропонував зробити Путіна довічним президентом РФ, у Кремлі сказали, що Конституція цього не передбачає

Глава Чечні Кадиров запропонував зробити Путіна довічним президентом РФ, у Кремлі сказали, що Конституція цього не передбачає

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував обрати Володимира Путіна довічним президентом Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, він заявив про це під час наради з чиновниками щодо голосування стосовно "путінських" поправок до Конституції.

"Я завжди казав, ми маємо обирати Володимира Путіна довічним президентом. Сьогодні хто може замінити його? Немає такого політичного лідера у світовому масштабі. Ми маємо пишатися цим. Сьогоднішня Чеченська республіка - такого ніколи в нас в історії не було, тому ми сьогодні живемо в правовій державі в Російській Федерації. Ми громадяни цієї великої країни", - заявив він.

Кадиров зазначив, що будь-яка з поправок до Конституції не вноситься просто заради змін - це робиться "заради посилення державної позиції, щоб зберегти державу і Конституцію". Глава Чечні не уточнив, що одна з поправок стосується обнулення президентських термінів Путіна і дозволить йому і далі обиратися президентом, якщо він буде вигравати вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на пропозицію Кадирова зауважив, що пост "довічного президента" не передбачений Конституцією Росії.

Нагадаємо, в Росії та окупованому нею Криму із 25 червня по 1 липня відбувається голосування за поправки до Конституції РФ. Одна з поправок стосується обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Він перебуває при владі в Росії з 2000 року.

Голосувати за поправки можна буде тільки пакетом: за чи проти всіх. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати в Конституцію згадку бога і заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" - загалом 206 поправок і уточнень.

Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ. ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Конституція (548) Президент (815) путін володимир (23846) росія (65282)


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Топ коментарі
+19
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 1204
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01.07.2020 02:29
+17
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 6002
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01.07.2020 03:53
+15
Нараша каждый знает,что в Америке Конституция гарантирует регулярную смену власти,а нараше царь гарантирует регулярную смену Конституции.
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01.07.2020 02:25
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Вообще абсолютная монархия лучший тип правления. Проблема только найти хорошего монарха.
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01.07.2020 02:09 Відповісти
. Найкращим монархом РІ був Олександр-2. Його довго намагались замочити соціалісти і в кінці кінців таки досягли мети. Потім Павло. Його теж замочили, і після смерті ще й пропіарили, як полудурка.

Висновок з цього дуже простий - не може бути хорошого монарха для всіх. Все рівно знайдуться сили, для яких цей монарх - поганий. А єдиний спосіб змінити монарха у країні з абсолютною монархією - гепнути того монарха
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01.07.2020 02:47 Відповісти
Ніт. Ґабсолютна монархія добре працює у деяких арабських країнах (ОАЕ, Саудівська Аравія, Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн...) - але там концепція інша через менталітет. Нація в них сприймається як клан, а султан/король/емір - не деспот, а голова клану, що піклується про підданих як про сім'ю. Один з проявів такої турботи - забезпечення добробуту ВСІХ підданих безумовними виплатами від нафтобізнесу.
Для Європи така форма правління є непритаманною. Влада королів, басилевсів, князів, конунгів була традиційно обмежена народним зібранням (віче, альтинг тощо). L'absolutisme, як знаємо з історії, закінчувався або поверненням до обмеженої (конституційної/парламентської) монархії, або силовим знищенням (Франція, Російська імперія...)
На сьогодні в Європі лишилася одна така держава - Ватікан, але то взагалі специфічний випадок.
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01.07.2020 04:25 Відповісти
А ти помітив особливість у російському монархізмі? Я колись про це написав, однак, ліньки порпаться в архіві... Відтворю по пам"яті: особливість російського мнархізму в тому, що він вбачає в главі держави не "батька" нації чи держави, на "пастиря" народу, як казали древляни, протиставляючи своїх князів Ігорю, "самовластнику", а "нагайку"... Кацапня , по своїй суті, з первісно-общинного устрою була загнана в рабовласницький, і "рабовласниками" були не вихідці з їх середовища, а "зайди" "ізгої" з Русі, яким не треба було "звітувать", за свою діяльність, перед "віче", як було в князівствах, що входили до Київського князівства в період до Х століття, чи перед "тінгами" Північної Європи... Тому "кацапи" боготворять саме "самовластників", які їм "хребти ламають"... Згадай долю царів, що хотіли править "демократично" - "Лжедмитрія І", наприклад... Не важливо, дійсним він був Дмитрієм, чи "самозванцем" - на престол він був посаджений боярською Думою, а, значить, був "легітимним"... І головним обвинуваченням, при його скиненні було - "не блюл "старину"... Пробував вводить європейський одяг, розвивать ремесла, науку, культуру... Але робив це "м"якими" методами... Вбили... Те ж саме робив Петро І... Однак, за допомогою диби, нагайки і плахи... Він у кацапів - Петро Великий... Далі теж можна проводить "аналогії" - Катерина ІІ і Петро ІІІ, Павло І, Микола І, ("Палкін") і Олександр ІІ.... Те ж саме продовжилося і при більшовиках...
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01.07.2020 09:22 Відповісти
Погоджусь майже зі всім. До монгольської навали прото-кацапня жила по тим самим законам, що і інша Русь, але потім, в улусі князі моськовські зрозуміли, що азійська форма правління - це "ляпота" і потихеньку підмінили тип правління, а Іван-4 закінчив формування кацо-етносу зі свідомістю царя і батюшки, і заступника, і "самого головного, того, що за народ".
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01.07.2020 10:00 Відповісти
Все вірно. Залісся, Московщина - із самого початку були колоніями, де "конкістадори" з Київської Русі володарювали над дикими аборигенами, що не мали з ними жодної Родової єдності (а поняття Роду було для русів принципово важливим). Тож звідки тут буде концепція племені-клану... і відповідно яке "віче" та яка "звітність"... Це приблизно як європейські колонізатори сприймали негрів чи індійців.
Ось і відмінність від того ж французького монархізму. Там поступово відбувався процес "абсолютного розбещення абсолютною владою", апофеозом розбещення став Людовик ХІV, якому знесло дах від власної величі... а потім Людовику XVI теж знесло (але вже в прямому фізичному значенні).
На кацапщині лютий деспотизм був із самого початку. Цитуємо "Історію України" Ореста Субтельного:
"Зокрема, старовинний Новгород на півночі був утягнутий в торговельну спілку, засновану на узбережжі Балтійського моря північнонімецькими містами, яку згодом стали називати Ганзою. В той час як у Києві торгівля занепадала, Новгород процвітав, дедалі виразніше орієнтуючись на Північну Європу. Як і багато інших купецьких міст, Новгород розвинув республіканську форму правління, в якій домінувала купецька еліта, а не князь чи бояри. Іншим прикладом місцевого розмежування був Північний Схід. На неозорих малозалюднених «землях за лісами», у країні, що стала колискою великоросів, молодші члени династії Рюриковичів заснували Ростовське, Суздальське, Володимирське та Московське князівства. Північно-східні князі утвердилися в цих землях, що спочатку належали фіннам, ще до появи тут основної маси східнослов'янських поселенців, і, можливо, саме тому вони могли легко диктувати новоприбульцям свої умови. Яскравим прикладом абсолютистських тенденцій, що посилювалися серед північно-східних князів, було правління Андрія Боголюбського із Суздаля. Невдоволений зростаючою опозицією з боку суздальської знаті, він переніс свій двір до Володимира, де не було сильної аристократії, яка б стояла йому на заваді. А в 1169 р. Андрій Боголюбський зруйнував Київ, у якому вбачав суперника своєї нової столиці. Невгамовне прагнення абсолютної влади успадкували нащадки Андрія Боголюбського, правителі Москви".
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01.07.2020 10:22 Відповісти
P.S.: трохи помилився у попередньому коменті. Кувейт і Катар - конституційні монархії, Бахрейн - дуалістична монархія.
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01.07.2020 10:44 Відповісти
Меня выбери, я буду хорошим абсолютным монархом для подобных тебе лохов.
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01.07.2020 10:32 Відповісти
Кадырка со своей колокольни угрожает правильно. Сегодня не станет путлерка-завтра Чечни не станет в составе мокшляндии. Разве что ещё больше дани будут платить.
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01.07.2020 02:10 Відповісти
Памятник ***** в Грозном станет 2-м по высоте небоскрёбом Европы после Питерской Лахты.
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 2323
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01.07.2020 02:21 Відповісти
Нараша каждый знает,что в Америке Конституция гарантирует регулярную смену власти,а нараше царь гарантирует регулярную смену Конституции.
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01.07.2020 02:25 Відповісти
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 1204
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01.07.2020 02:29 Відповісти
Напялил таки нарашей на куйло пожизненно.
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01.07.2020 02:40 Відповісти
А я бы предложил замуровать в мавзолей еще при жизни
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01.07.2020 03:14 Відповісти
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 1589
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01.07.2020 03:35 Відповісти
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 6002
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01.07.2020 03:53 Відповісти
Пригадав усі свої знання про іслам... але все одно не можу зрозуміти...
Питання таке: для Рамзанки Дирова отак відсмоктати (ще й кафірові) - це вже фатальний харам, що прирікає на вічні борошна в Джаханнам, чи ще https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%85 макрух ат-танзіх ?
В когось є https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BA%D0%BC хукм з цього приводу?
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01.07.2020 04:33 Відповісти
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 9264Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 8825
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01.07.2020 05:29 Відповісти
Пожизненный Председатель кооператива "Озеро"
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01.07.2020 05:32 Відповісти
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 8492
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01.07.2020 05:33 Відповісти
Что украинцу-*****,рашисту-сцарь.
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01.07.2020 06:08 Відповісти
Чеченцы наверно тоже семиты - умеет вписаться в ситуацию
Был же у них там хазарский каганат со столицей около нынешней Махачкалы
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01.07.2020 06:11 Відповісти
Нет.Они-тюрки.
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01.07.2020 08:52 Відповісти
???
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01.07.2020 10:55 Відповісти
Ну, раз "конституция" не позволяет сделать пожизненным, делайте посмертным. Убейте, чучело в мавзолей и поклоняйтесь трупу весь остаток своей никчемной жизни.
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01.07.2020 06:12 Відповісти
Наградить пожизненным президенством посмертно ...
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01.07.2020 18:54 Відповісти
Слабо лизнул, слабо! Вот вечный Император Земли, или Властитель Вселенной звучит куда круче: тогда сам себе Конституция и Закон божий.
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01.07.2020 06:13 Відповісти
или ***** Галактический
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01.07.2020 09:14 Відповісти
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 2752
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01.07.2020 06:17 Відповісти
Фактично так вже є давно.
Фуйло буде сидіти до скону.
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01.07.2020 06:37 Відповісти
А в нього іншого виходу немає, свої ж крємльовскіє криси зжеруть
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01.07.2020 09:55 Відповісти
Да тут вот какой пазл складывается. Выброс радиации...недавний, как раз попал на Соловецкий монастырь(как вероятный источник) с розой ветров как раз на Скандинавию. Некто Вован баклан до этого необыкновенно им интересовался и...даже посетил! ...не раз.
Некто Тимченко(опять украинский след!) даже подрядился построить аэродром на Соловках...и смотрим по гуглу, почти построил. Это глушь неимоверная и...аэродром!
Далее смотрим, под Соловецким монастырем проходят многочисленные катакомбы, аналоги лабиринтов. Кстати вспоминаем лабиринт царя Миноса с его быком.
Для чего Обнуляну нужны лабиринты Соловков??? Может приглядется....
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01.07.2020 07:01 Відповісти
Вчора розмовляв з ріднею з Росії. В них вже вчора оголосили що проголосували вже 86% за зміни конституції. Свекруха, яка "хвора на фуйла", принесла грамоту, "За активное участие в референдуме". Каже по місту їздили з ящиками для голосування по будинках і квартирах, щоб набрати кількість голосуючих. Адекватні матюкаються і кажуть надоїв той фарс. Але нічого вони не змінять. Про витік на днях радіації ніхто в росії не говорить. ЇЇ просто немає.
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01.07.2020 07:30 Відповісти
Говорять, тільки тихенько... Набери в Гуглі "Сесторецк, радиация", і почитай... Там кілька статей є...
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01.07.2020 09:37 Відповісти
Ето наша корова і ми єйо доім.
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01.07.2020 07:03 Відповісти
Пашла жара ! Даьошь пажизненное без права на УДО !
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01.07.2020 07:25 Відповісти
Можно и посмертным и можно даже уже
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01.07.2020 07:26 Відповісти
Ай зачьотно!
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01.07.2020 07:38 Відповісти
Глава Чечни Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ, в Кремле сказали, что конституция не предусматривает - Цензор.НЕТ 2716
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01.07.2020 07:42 Відповісти
***** заберёт с собой в могилу эту страну.
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01.07.2020 07:59 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши !
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01.07.2020 09:29 Відповісти
надеюсь, новоиспеченный сцарь восстановит на московии крепостное право и черту оседлости, чтобы лаптеносцы ползали на коленях от счастья
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01.07.2020 08:12 Відповісти
Ну лизнул так лизнул!
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01.07.2020 08:40 Відповісти
Согласен.Требую посадить ***** на пожизненно.
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01.07.2020 09:00 Відповісти
на кол
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01.07.2020 09:30 Відповісти
осиновый.
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01.07.2020 09:37 Відповісти
Кадырыч шлифанул очко фюреру зачотно😷
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01.07.2020 09:46 Відповісти
В России следует провести конкурс, кто сильней лизнет Путина. Первые лизуны уже определяются. Тережкова предложило обнулить Путина. Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом РФ. Ждем новых заявлений. Почему нет сообщения, что вылеплен из говна бюст Путина или все еще в переди.
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01.07.2020 09:51 Відповісти
Обнуленин:"Ленин -наш рулевой,Пупин-наш нулевой"
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01.07.2020 10:12 Відповісти
Себе готовить в правітелі мацковії. Хоче після скоропостіжної утрати в мацкву перебратися. Ох і шайтан!
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01.07.2020 10:02 Відповісти
Сколько это падло людей с собой в могилу заберет. ***** постсоветского пространства.
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01.07.2020 10:22 Відповісти
рабам всегда нужен хозяин
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01.07.2020 12:55 Відповісти
 
 