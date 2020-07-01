Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети і гранатомети, поранено двох українських воїнів, - штаб

30 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Невельське агресор застосував міномети 120-мм калібру, випустивши при цьому 18 мін. Біля Водяного та Авдіївки окупанти вели вогонь по українських оборонцях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Пісків противник задіяв ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-мм калібру загарбники використали і на підступах до Новотошківського, Новозванівки, Луганського та Зайцевого, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Також поблизу цих населених пунктів, переважно у вечірній час, окупанти вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворожу провокацію зі станкових протитанкових гранатометів зафіксовано поруч Хутора Вільний.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників зазнали поранень. Їх оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я постраждалих воїнів задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважили в штабі, такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, 30 червня наші захисники поранили трьох загарбників. За уточненими даними розвідників, у період із 24 по 26 червня у противника було ще двоє загиблих.

"Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



