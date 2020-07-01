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Новини Агресія Росії проти України
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За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб

За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб

За тиждень на Донбасі Збройні сили України знищили 10 найманців РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень становлять:
загиблими 10 осіб; пораненими і травмованими - 9 осіб.

"Командування операції Об’єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, під час спроб захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій", - зазначено в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили мінометну позицію і житлове приміщення окупантів на Донбасі. ВІДЕО безпілотника

За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб 01

Автор: 

бойовик (3414) ліквідація (3945) знищення (7286) найманці рф (2058) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
хорошие новости! чем больше будет утилизировано российских оккупантов-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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01.07.2020 07:40
+18
За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 4926
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01.07.2020 07:38
+17
Всегда приятно читать хорошие новости. Обнуляйте побольше этих уродов, делайте мир чище!
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01.07.2020 07:44
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01.07.2020 07:37 Відповісти
За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб - Цензор.НЕТ 4926
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01.07.2020 07:38 Відповісти
хорошие новости! чем больше будет утилизировано российских оккупантов-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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01.07.2020 07:40 Відповісти
Всегда приятно читать хорошие новости. Обнуляйте побольше этих уродов, делайте мир чище!
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01.07.2020 07:44 Відповісти
Вже не зможуть проголосувати в Ростові
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01.07.2020 08:11 Відповісти
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01.07.2020 07:46 Відповісти
Ну и славненько.......😁
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01.07.2020 07:52 Відповісти
Хорошо!... но, МАЛО.
Это на уровне потерь от обычных несчастных случаев и никак не повлияет ни на боеспособность войск оккупантов, ни на их моральный дух.
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01.07.2020 07:58 Відповісти
Сделай много, только не с дивана! Молодцы хлопцы! Героям слава!
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01.07.2020 08:00 Відповісти
Слава Унії!Смерть окупантам!
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01.07.2020 08:10 Відповісти
Не розказуй свої сни на форумі-УКРи-це Унія,як UK,US.UKR,а не Нація,яка оновлюється тільки у війнах за свою Незалежність.В Америці-11-ть націй,в Англії-4-и.Не вірьте ніяким навязувачам своїх національних ідей типу "рашизм","семітизм","постполитизм","федералізм" Не шукайте визначень нації "етно-культурна","політично-правова","громадянська".Якою є нація,стає відомо після перемоги на обох фронтах-зовнішньому- з вошами і в тилу- з гнидами.
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01.07.2020 08:48 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/voyna-vodu-rossiya-napast-ukrainu-zasuhi-1593530895.html Росія може почати військову операцію для подачі води у Крим | РБК-Україна
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01.07.2020 08:10 Відповісти
Дивно, що головный "разводун", загубвся, разом з iдеэю подальшого розведення! Совпадэенiэ? Нэ думаю!
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01.07.2020 08:14 Відповісти
По словам Наева, первоочередная задача операции ОС состоит в том, чтобы прекратить безнаказанные обстрелы позиций украинских военных и гибель украинских солдат и мирных жителей. Выполнена эта задача? Не гибнут наши военные каждый день? Я думаю, что никакой "операции" нет. Так, кидают косточку что там где-то и кто-то из террористов погиб, про "адекватный ответ". Почему тогда "адекватный ответ" никак не мешает продолжать обстрелы из дня в день?
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01.07.2020 08:18 Відповісти
Сам подумай, якщо маєш мізки. Може збагнеш, коли орда піде в наступ.
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01.07.2020 09:28 Відповісти
кто-нибудь может объяснить без патриотической трескотни, за счет чего у одной из сторон могут иметься преимущества, позволяющие наносить противнику многократно большие потери...Без обид, но я не вижу предпосылок для этого. Одинаково древнее вооружение, управление, тактика, подготовка и пр. Одинаковый **********, раздолбайство, зашоренность, отсутствие мотивации и старый совковый догматизм. Да и само течение конфликта, по большому счету предусматривает лишь случайные потери.
Нет, я конечно хотел бы видеть украинскую армию другой, мощной и современной, но вкладываемые в нее средства не позволяют ей таковой стать.
лишь 550 млн долларов в год на закупку ВСЕГО вооружения...да пара Ф-35 стоит гораздо больше...
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01.07.2020 08:30 Відповісти
А вам нічого не говорить скорочення армії, причому,найбоєздатніших її частин, погіршення харчування військовослужбовців ?
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01.07.2020 09:35 Відповісти
Преимущество в точности артиллерии. Причём всю войну.
Наши скажем попадают в пятак вдвое меньше. Простая математика даёт потери у врага в 4 раза больше.
У нас мотивированное войско. У врага в значительной степени сброд наёмников
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01.07.2020 09:36 Відповісти
точность артиллерии...этого можно достичь или более качественной материальной частью(чего нет). Или более качественными системами наведения(чего тоже нет). Или более качественными снарядами(чего и в помине нет).
Нет, ну можно пяткой себя в грудь ударить и сказать - что у нас лучше. Просто реальность она грустнее.
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01.07.2020 12:34 Відповісти
За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 5247
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01.07.2020 17:17 Відповісти
 
 