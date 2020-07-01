За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб

За тиждень на Донбасі Збройні сили України знищили 10 найманців РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень становлять:

загиблими 10 осіб; пораненими і травмованими - 9 осіб.

"Командування операції Об’єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, під час спроб захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій", - зазначено в повідомленні

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