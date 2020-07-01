За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб
За тиждень на Донбасі Збройні сили України знищили 10 найманців РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, за підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень становлять:
загиблими 10 осіб; пораненими і травмованими - 9 осіб.
"Командування операції Об’єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, під час спроб захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій", - зазначено в повідомленні
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Это на уровне потерь от обычных несчастных случаев и никак не повлияет ни на боеспособность войск оккупантов, ни на их моральный дух.
Нет, я конечно хотел бы видеть украинскую армию другой, мощной и современной, но вкладываемые в нее средства не позволяют ей таковой стать.
лишь 550 млн долларов в год на закупку ВСЕГО вооружения...да пара Ф-35 стоит гораздо больше...
Наши скажем попадают в пятак вдвое меньше. Простая математика даёт потери у врага в 4 раза больше.
У нас мотивированное войско. У врага в значительной степени сброд наёмников
Нет, ну можно пяткой себя в грудь ударить и сказать - что у нас лучше. Просто реальность она грустнее.