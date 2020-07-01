Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки зростуть пенсії та соцвиплати на дітей

З 1 липня 2020 року в Україні підвищується рівень прожиткового мінімуму, а це означає, що збільшиться і сума низки соціальних виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Прожитковий мінімум з 1 липня

Востаннє прожитковий мінімум в Україні збільшували 1 грудня 2019 року - до 2027 гривень. З 1 липня цей показник зросте на 91 гривню і становитиме 2118 гривень. Наступне збільшення прожиткового мінімуму заплановано на 1 грудня - до 2189 гривень.

З 1 липня для працездатних осіб прожитковий мінімум становитиме 2197 гривень, тобто він збільшиться на 95 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, - 1712 гривень (був 1638 гривень).

Соцвиплати для дітей з 1 липня

Для самотніх батьків: на дітей до 6 років - з 1779 гривень до 1859 гривень; на дітей від 6 років до 18 років - з 2 218 гривень до 2 318 гривень. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: для дітей віком до 6 років: з 1 липня - 4647,5 гривень; для дітей від 6 років до 18 років: з 1 липня - 5795 гривень.

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Для дітей з інвалідністю: до 6 років - 6226,5 гривень; від 6 до 18 років - 7763 гривень.

Мінімальна пенсія в Україні з 1 липня

Також з 1 липня в Україні зросте і розмір мінімальної пенсії – вона становитиме 1712 гривень (на 74 гривень більше).

Нагадаємо, що востаннє підвищували пенсію 1 грудня 2019 року - до 1638 гривень. Також з 1 липня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж - щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 гривень, а з 1 липня - 17,12 гривень).