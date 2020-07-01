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Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки зростуть пенсії та соцвиплати на дітей

Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки зростуть пенсії та соцвиплати на дітей

З 1 липня 2020 року в Україні підвищується рівень прожиткового мінімуму, а це означає, що збільшиться і сума низки соціальних виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Прожитковий мінімум з 1 липня

Востаннє прожитковий мінімум в Україні збільшували 1 грудня 2019 року - до 2027 гривень. З 1 липня цей показник зросте на 91 гривню і становитиме 2118 гривень. Наступне збільшення прожиткового мінімуму заплановано на 1 грудня - до 2189 гривень.

З 1 липня для працездатних осіб прожитковий мінімум становитиме 2197 гривень, тобто він збільшиться на 95 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, - 1712 гривень (був 1638 гривень).

Соцвиплати для дітей з 1 липня

Для самотніх батьків: на дітей до 6 років - з 1779 гривень до 1859 гривень; на дітей від 6 років до 18 років - з 2 218 гривень до 2 318 гривень. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: для дітей віком до 6 років: з 1 липня - 4647,5 гривень; для дітей від 6 років до 18 років: з 1 липня - 5795 гривень.

Читайте також: Підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, - "слуга народу" Арахамія

Для дітей з інвалідністю: до 6 років - 6226,5 гривень; від 6 до 18 років - 7763 гривень.

Мінімальна пенсія в Україні з 1 липня

Також з 1 липня в Україні зросте і розмір мінімальної пенсії – вона становитиме 1712 гривень (на 74 гривень більше).

Нагадаємо, що востаннє підвищували пенсію 1 грудня 2019 року - до 1638 гривень. Також з 1 липня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж - щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 гривень, а з 1 липня - 17,12 гривень).

Автор: 

пенсія (1586) прожитковий мінімум (119)


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Топ коментарі
+10
дайте тем депутатам этот прожиточный минимум- и пусть, только на него проживут ОДИН МЕСЯЦ
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01.07.2020 07:56
+8
Це перемога, да зебилы ?
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01.07.2020 07:58
+7


Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки збільшаться пенсії та соцвиплати на дітей - Цензор.НЕТ 8983
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01.07.2020 08:52
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дайте тем депутатам этот прожиточный минимум- и пусть, только на него проживут ОДИН МЕСЯЦ
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01.07.2020 07:56 Відповісти
Жесть, на килограмм мяса увеличили, и то не дотягивает, надкусанный !!!
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01.07.2020 07:57 Відповісти
Це перемога, да зебилы ?
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01.07.2020 07:58 Відповісти
Переможнайа.
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01.07.2020 08:00 Відповісти
Не важно, за то бубочка дал им подержаться за конец.
Эпохи его бедности.
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01.07.2020 08:17 Відповісти


Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки збільшаться пенсії та соцвиплати на дітей - Цензор.НЕТ 8983
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01.07.2020 08:52 Відповісти
Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2197 грн: на сколько увеличатся пенсии и соцвыплаты на детей - Цензор.НЕТ 2197
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01.07.2020 08:02 Відповісти
А ще цей народ символічно одягнений у Зелену сорочку🐸
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01.07.2020 08:35 Відповісти
Прожиточный минимум в Украине для трудоспособных граждан увеличили до 2197 грн:





А пенсія мінімальна ..1712 ..!
*Бобёр ..видихай * (кац)
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01.07.2020 08:06 Відповісти
За це ти і голосував!
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01.07.2020 08:31 Відповісти
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01.07.2020 09:41 Відповісти
ми всі памятаємо, як старався обісрати попередників. кушай тепер у наступників, якщо не лізе - посоли
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01.07.2020 10:33 Відповісти
зебиленок, хавай, ты за клоуна картинки постил гомосячьи
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01.07.2020 10:59 Відповісти
Вот так и живём, одни считают, а другим и считать нечего через пару дней из этой суммы прожиточно-минимальной. Скоты вы панове считатели.
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01.07.2020 08:14 Відповісти
Головне, що це зробив сонцесяйний Зе!
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01.07.2020 08:32 Відповісти
Вони зробили це разом з Порошенко, Януковичем, Ющенко, Кучмою та й Кравчуком теж. Жотен палець об палець не вдарив для зміни соціально-економічних відносин.
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01.07.2020 09:38 Відповісти
Так это стратегия зедебилов.Третьякова вам же рассказала ,кого надо стерилизовать и как бороться с бедностью.Вот примерно так !
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01.07.2020 08:21 Відповісти
Зеленович это тот же янукович, а увеличение прожиточного минимума, это еще не конец епохи бідності, но пакращення вашого життя уже сьогодні на цельных 90 грн
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01.07.2020 08:39 Відповісти
По моїм розрахункам добавлять лише 34 грн! До цього мені не індексували пенсію, бо я працюючий пенсіонер.
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01.07.2020 08:41 Відповісти
А ти не працюй, тоді будеш знати як воно жити на 1638 гра.
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01.07.2020 08:50 Відповісти
У мене не мінімальна пенсія!
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01.07.2020 09:01 Відповісти
В наших реаліях працюючий це не завжди отримуючий зарплату, тому що підприємство стоїть,але при перерахунку це не враховується
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01.07.2020 09:06 Відповісти
Я отримую зарплату, але вона вже менше середньої по Києву. На перерахунку її враховують кожні два роки, але це мізерна сума.
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01.07.2020 09:10 Відповісти
То,что вас при Пэти обобрали на 50%,то не считается,да?
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01.07.2020 10:30 Відповісти
Петя повышал, а ворует твой клоун и его тупая стая зеленых обезьян
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01.07.2020 17:12 Відповісти
(I)
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01.07.2020 17:15 Відповісти
полностью отупел, зебиленок??? Писать разучился??? Вы там все такие дауны?
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01.07.2020 17:19 Відповісти
А який стаж буде у тих хто шастає на сезонні роботи до Польщі?
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01.07.2020 08:40 Відповісти
Будуть овни працювати тут чи там, різниця вийде гривень в 500 на місяць.
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01.07.2020 09:32 Відповісти
Мінус 500 гривень відчутно для пенсії.
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01.07.2020 09:37 Відповісти
Зате може закласти базу доки працює щоб потім зменшити витрати.
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01.07.2020 09:40 Відповісти
Якщо офіційно пропрацюють десять або більше років то, зможуть отримувати польську пенсію.
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01.07.2020 09:33 Відповісти
Ключове слово ЯКЩО.
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01.07.2020 09:34 Відповісти
Класс!!!
Инвалидам до 18 лет-7763 грв., а после 18 лет-1712 грв.
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01.07.2020 08:47 Відповісти
Головне, що це зробив Зе, за якого проголосували 73%.
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01.07.2020 08:48 Відповісти
Ой, а за Порошенко все було на впаки?
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01.07.2020 09:31 Відповісти
Бубочка декларирует миллионы, а народу дали копейки...…..

Вот и вся сущность ЗЕленой власти.
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01.07.2020 09:10 Відповісти
Так і за Порошенко магазини Рошен не скоротчувалися.
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01.07.2020 09:29 Відповісти
А пепа миллиарды и вас это никак не смущает,в этом суть ваших извилин.
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01.07.2020 10:32 Відповісти
давай пруфы в студию о миллиардах!!!

Что зебиленок, защищаешь своего тупого клоуна?
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01.07.2020 10:50 Відповісти
Я себя защищаю от таких как вы.Зайдёшь на форбс и посмотришь.
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01.07.2020 10:59 Відповісти
сдулся, ЗЕбобик???

Еще раз, как для тупого ЗЕбила прошу:

пруфы в студию, что Порох НАВОРОВАЛ миллиарды.

Или закройся, поклонник клоунов.
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01.07.2020 11:03 Відповісти
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+Forbes+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B2+%24750+%D0%BC%D0%BB%D0%BD&url=https://www.forbes.ru/news/283987-ukrainskii-forbes-otsenil-sostoyanie-poroshenko-v-750-mln
В начале марта президент Украины выбыл из рейтинга миллиардеров, составляемого американским Forbes

Украинский журнал Forbes в пятницу опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых людей Украины, в котором состояние президента Украины Петра Порошенко было оценено в $750 млн.
27.03.2015 13:09



Потом тупое,заходишь сюда
https://www.forbes.com/real-time-billionaires./#6a57768a511d

$ 1.4 ярда
1.4-0.75=0.65 ярда =650 лимонов $




Потом берёшь калькулятор
25 гр*650 лимонов$= 16 258 000 000 ярдов гр.


В пту арифметику не преподают ?
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01.07.2020 11:31 Відповісти
еще раз, тупарье зебильное, пруфы не о состоянии УСПЕШНОГО БИЗНЕСМЕНА, а о том, что украл.
Вам, ТУПЫМ ЗЕБИЛАМ, все надо объяснять по пять раз.
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01.07.2020 12:00 Відповісти
Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки зростуть пенсії та соцвиплати на дітей - Цензор.НЕТ 8797 https://censor.net/user/217218

давай пруфы в студию о миллиардах!!!

Что зебиленок, защищаешь своего тупого клоуна?ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Я где-то писал о воровстве?
Успешный президент-бизнесмен,неожиданно как-то,в одной из беднейших стран европы.
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01.07.2020 12:04 Відповісти
ты тупой???
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01.07.2020 17:21 Відповісти
Ты наверное тоже трускавецкую академию заканчивал??? ТУПИЗНОЙ ТАК И ПРЕТ!
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01.07.2020 12:01 Відповісти
Жесть
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01.07.2020 09:23 Відповісти
73 евро, даже на билет на паром Таллин-Хнльсинки не хватит, что б с-атся подальше.
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01.07.2020 09:25 Відповісти
Барин добрий. Барин піклується про холопів.
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01.07.2020 09:28 Відповісти
завидуйте крым и донбас
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01.07.2020 09:30 Відповісти
Какое отношение эти цифры, блин, вообще имеют к реальности... 2197 грн...
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01.07.2020 09:32 Відповісти
Порох краще турбувався про народ. За його правління пенсія з 120$ збільшилась до 60$.
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01.07.2020 09:38 Відповісти
Та що правда !: При свинарчуках було краще?
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01.07.2020 09:42 Відповісти
Иди, радуйся своим клоунам, картиночник хренов. Ума написать нет, картинки постишь?
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01.07.2020 12:04 Відповісти
А Порох пЄнсію баксами платив?
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01.07.2020 09:47 Відповісти
Объясню популярно,когда всё в стране подорожало на 300%,то пенсию подняли на 50%.
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01.07.2020 10:40 Відповісти
зебил, тебе это клоун рассказал?
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01.07.2020 12:02 Відповісти
Порохоотсос в будку,которую построил пэтя.
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01.07.2020 12:05 Відповісти
что, эебиленок, не нравится???

Привыкай, скоро пи*деть будем
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01.07.2020 17:11 Відповісти
Так вы кроме 3.14стеть ничего не можете.
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01.07.2020 17:14 Відповісти
все сказал? Иди теперь поцелуй в опу своего клоуна и возрадуйся.
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01.07.2020 17:22 Відповісти
Той хто ніхера не робив все життя буде отримувати пенсію на 400 грн меньше за вчительку яка промотала 40 років нерви та отримує пенсію в 2100 гр... Оце бляха справЄдлівость в нашій країні....
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01.07.2020 09:45 Відповісти
Вы не совсем понимаете,что такое соц.пенсия.30 лет стажа,это ни нихера .
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01.07.2020 10:46 Відповісти
пусть завидуют крым и донбас
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01.07.2020 10:24 Відповісти
Почему детям три прожиточных минимума, а пенсионерам один???????? Люди работали! Платили налоги! Согласна что детям надо, а старикам не надо лекарства, кушать, одеваться, я уже не говорю о том, что дети коммуналку не платят, в отличии от пенсионеров.)))) Пусть им, детям, по 5795, молодым и здоровым, между прочим, но почему у моей мамы, медика, 36 лет стажа, пенсия 2100 ????????!!!!!!!!!!!!! Кто-нибудь в этой стране, в руководстве совесть или мозги имеет в башке?????? Сволочи! Негодяи!!!! Шоб вы так жили и ваши семь поколений вперёд!
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01.07.2020 10:27 Відповісти
Так они ещё с работающего пенсионера (1700),по минималке ,1000гр налога отбирают.
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01.07.2020 10:36 Відповісти
В УКРАИНЕ 44% НИЩИХ (ЮНИСЕФ)
https://www.youtube.com/watch?v=-wQ8p1tHeTU
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01.07.2020 10:57 Відповісти
 
 