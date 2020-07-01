Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2197 грн: на скільки зростуть пенсії та соцвиплати на дітей
З 1 липня 2020 року в Україні підвищується рівень прожиткового мінімуму, а це означає, що збільшиться і сума низки соціальних виплат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Прожитковий мінімум з 1 липня
Востаннє прожитковий мінімум в Україні збільшували 1 грудня 2019 року - до 2027 гривень. З 1 липня цей показник зросте на 91 гривню і становитиме 2118 гривень. Наступне збільшення прожиткового мінімуму заплановано на 1 грудня - до 2189 гривень.
З 1 липня для працездатних осіб прожитковий мінімум становитиме 2197 гривень, тобто він збільшиться на 95 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, - 1712 гривень (був 1638 гривень).
Соцвиплати для дітей з 1 липня
Для самотніх батьків: на дітей до 6 років - з 1779 гривень до 1859 гривень; на дітей від 6 років до 18 років - з 2 218 гривень до 2 318 гривень. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: для дітей віком до 6 років: з 1 липня - 4647,5 гривень; для дітей від 6 років до 18 років: з 1 липня - 5795 гривень.
Для дітей з інвалідністю: до 6 років - 6226,5 гривень; від 6 до 18 років - 7763 гривень.
Мінімальна пенсія в Україні з 1 липня
Також з 1 липня в Україні зросте і розмір мінімальної пенсії – вона становитиме 1712 гривень (на 74 гривень більше).
Нагадаємо, що востаннє підвищували пенсію 1 грудня 2019 року - до 1638 гривень. Також з 1 липня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж - щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 гривень, а з 1 липня - 17,12 гривень).
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Эпохи его бедности.
А пенсія мінімальна ..1712 ..!
*Бобёр ..видихай * (кац)
Инвалидам до 18 лет-7763 грв., а после 18 лет-1712 грв.
Вот и вся сущность ЗЕленой власти.
Что зебиленок, защищаешь своего тупого клоуна?
Еще раз, как для тупого ЗЕбила прошу:
пруфы в студию, что Порох НАВОРОВАЛ миллиарды.
Или закройся, поклонник клоунов.
В начале марта президент Украины выбыл из рейтинга миллиардеров, составляемого американским Forbes
Украинский журнал Forbes в пятницу опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых людей Украины, в котором состояние президента Украины Петра Порошенко было оценено в $750 млн.
27.03.2015 13:09
Потом тупое,заходишь сюда
https://www.forbes.com/real-time-billionaires./#6a57768a511d
$ 1.4 ярда
1.4-0.75=0.65 ярда =650 лимонов $
Потом берёшь калькулятор
25 гр*650 лимонов$= 16 258 000 000 ярдов гр.
В пту арифметику не преподают ?
Вам, ТУПЫМ ЗЕБИЛАМ, все надо объяснять по пять раз.
давай пруфы в студию о миллиардах!!!
Что зебиленок, защищаешь своего тупого клоуна?ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Я где-то писал о воровстве?
Успешный президент-бизнесмен,неожиданно как-то,в одной из беднейших стран европы.
Привыкай, скоро пи*деть будем
https://www.youtube.com/watch?v=-wQ8p1tHeTU