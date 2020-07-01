Загальні витрати на дороги цього року - 150 млрд грн, частка НАДУ - 25-30%, - президент асоціації

Загальний обсяг фінансування дорожніх робіт в Україні в 2020 році становить близько 150 млрд грн, з яких частка компаній-членів Національної асоціації дорожників України – 25-30%.

Про це в інтерв’ю "Фактам ICTV" розповів президент НАДУ Микола Березовський, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні дорожнє будівництво фінансується з багатьох джерел – є проєкти Міністерства інфраструктури, на які припадає 5% Дорожнього фонду. Дорожні субвенції в розмірі 22 млрд грн місцевим бюджетам. Понад 11 млрд грн коштів самих місцевих бюджетів на утримання і розвиток дорожньої інфраструктури. 5-6 млрд грн кредитних коштів міжнародних фінансових організацій. Обладміністрації отримали право залучати цільові кредити під держгарантії на суму близько 20 млрд грн. Якщо все врахувати, то вийде сума близько 150 млрд грн. Відповідно, частка компаній-членів НАДУ загалом в "дорожньому котлі" не більш як 25-30%. Найбільші національні компанії майже не беруть участі в проєктах за кошти місцевих бюджетів – там працюють переважно невеликі місцеві компанії. Кредити ЄБРР практично повністю йдуть зарубіжним підрядникам. Враховуйте також, що роботи щодо багатьох тендерів розтягуються на два роки – підрядники в поточному році отримують тільки частину фінансування. Ринок роздроблений між дуже великою кількістю компаній", - наголосив Березовський.

За словами президента НАДУ, "всі розмови про монополізм – це спекуляції".

"Членів НАДУ об’єднує лише прагнення встановити в Україні єдині, прозорі правила гри, максимально наближені до європейських стандартів. Зізнаюся, процес створення НАДУ тривав дуже довго – всі засновники асоціації – давні конкуренти, у всіх є елемент недовіри один до одного. А раптом хтось створює структуру під себе, під свої інтереси? Як бізнес ми зацікавлені, щоб в Україні працювала цивілізована модель ринку дорожніх робіт. Ми пропонуємо провести дерегуляцію, прибрати рудименти радянської системи ціноутворення, обмежити можливості тендерних тролів, впровадити єдину, ефективну систему попередньої кваліфікації учасників тендерів, вибудувати механізм захисту вітчизняного виробника", – розповів Березовський.

Він також спростував чутки про те, що найбільші національні компанії не справляються з обсягом замовлень.

"У середньому серед членів НАДУ навіть в піковий сезон недозавантаження виробничих потужностей підприємств близько 50%. Багато хто каже – ми могли б вдвічі більший обсяг робіт виконувати. Проблеми існують, але це не проблеми підрядників. На ринку в піковий сезон спостерігається дефіцит якісних матеріалів для будівництва основ і виробництва асфальтобетону, дефіцит логістичних потужностей "Укрзалізниці". Але практично щодо всіх об’єктів, які ведуть компанії-члени асоціації, роботи виконуються за графіком. Щодо багатьох об’єктів підрядники працюють у дві зміни. Але фейки просто потоком ллються від однієї групи авторів. Великі національні компанії ухвалили для себе рішення не піддаватися на шантаж псевдоантикорупціонерів. Нікому нічого не платити. І ось реакція", - зазначив Березовський.

Минулого тижня керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков підбив перші підсумки проєкту "Велике будівництво", ініційованого президентом Володимиром Зеленським. Станом на кінець червня дорожні роботи тривають на 3252 км доріг, 650 км автотрас цьогоріч вже відремонтовані.