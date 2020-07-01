1 702 5
На Рівненщині за добу виявили 72 нові випадки COVID-19, загалом - 3784, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 30 червня, підтвердили 72 нові випадки коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 30 червня на Рівненщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 30 червня на Рівненщині підтверджено 42 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 4 до 79 років.
Загалом в області зареєстровано 3784 випадки захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 70 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1806 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 180 зразків.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rem Mer
показати весь коментар01.07.2020 08:30 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар01.07.2020 08:35 Відповісти Мені подобається 0
Oleh57
показати весь коментар01.07.2020 08:32 Відповісти Мені подобається 2
Владимир #467749
показати весь коментар01.07.2020 08:47 Відповісти Мені подобається 0
Svitlana English
показати весь коментар01.07.2020 09:36 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль