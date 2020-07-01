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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 72 нові випадки COVID-19, загалом - 3784, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 72 нові випадки COVID-19, загалом - 3784, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 30 червня, підтвердили 72 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 30 червня на Рівненщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 30 червня на Рівненщині підтверджено 42 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 4 до 79 років.

Загалом в області зареєстровано 3784 випадки захворювання на COVID-19.

Також дивіться: В області вмирає кожен десятий із діагнозом COVID-19, лікарні переповнені, закликаємо дотримуватися карантину, - звернення лікарів Рівненщини. ВIДЕО

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 70 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1806 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 180 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 72 нові випадки COVID-19, загалом - 3784, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 72 нові випадки COVID-19, загалом - 3784, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 72 нові випадки COVID-19, загалом - 3784, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 72 нові випадки COVID-19, загалом - 3784, - ОДА 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1178)


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Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 08:30 Відповісти
В людних місцях.
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01.07.2020 08:35 Відповісти
На Ривненщине за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, всего - 3784, - ОГА - Цензор.НЕТ 2844
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01.07.2020 08:32 Відповісти
Обидва гидкi...
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01.07.2020 08:47 Відповісти
Я из Ривного. Спрашиваю у продавцов на рынке, есть ли у них кто-то, из родни, кто умер или хотя бы заболел коронавирусом?... а из знакомых? а из знакомых знакомых? Максимум что было, в соседней деревне слышали, кто-то заболел.
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01.07.2020 09:36 Відповісти
 
 