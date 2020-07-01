На Рівненщині за добу виявили 72 нові випадки COVID-19, загалом - 3784, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 30 червня, підтвердили 72 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 30 червня на Рівненщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 30 червня на Рівненщині підтверджено 42 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 4 до 79 років.

Загалом в області зареєстровано 3784 випадки захворювання на COVID-19.

Також дивіться: В області вмирає кожен десятий із діагнозом COVID-19, лікарні переповнені, закликаємо дотримуватися карантину, - звернення лікарів Рівненщини. ВIДЕО

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 70 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1806 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 180 зразків.







