COVID-19: за добу у світі померли понад 5 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 514 тис., інфікованих - 10,59 млн

Станом на ранок 1 липня у світі зареєстрували 174 264 зараження COVID-19 за добу, понад 10,59 млн випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,79 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 591 079 випадків інфікування та 514 021 смерть через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 130 122 (+764 за добу), хворих - 2 727 853 (+46 042 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 408 485 інфікованих (+37 997 за добу) та 59 656 (+1 271 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 647 849 осіб (+6693 за добу), кількість смертей - 9320 (+154 за добу).

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В Індії 585 792 хворих (+18 256 за добу) та 17 410 летальних випадків (+506 за добу).

У Великій Британії - 312 654 хворих (+689 за добу), померли 43 730 пацієнтів (+155).

В Іспанії зареєстрували 296 351 (+301 за добу) пацієнта, померли 28 355 (+9).

Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.