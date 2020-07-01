COVID-19: за добу у світі померли понад 5 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 514 тис., інфікованих - 10,59 млн
Станом на ранок 1 липня у світі зареєстрували 174 264 зараження COVID-19 за добу, понад 10,59 млн випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,79 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 591 079 випадків інфікування та 514 021 смерть через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 130 122 (+764 за добу), хворих - 2 727 853 (+46 042 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 408 485 інфікованих (+37 997 за добу) та 59 656 (+1 271 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 647 849 осіб (+6693 за добу), кількість смертей - 9320 (+154 за добу).
В Індії 585 792 хворих (+18 256 за добу) та 17 410 летальних випадків (+506 за добу).
У Великій Британії - 312 654 хворих (+689 за добу), померли 43 730 пацієнтів (+155).
В Іспанії зареєстрували 296 351 (+301 за добу) пацієнта, померли 28 355 (+9).
Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.
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90% ( 464586 из 513925 ) жертв приходится всего на 21 страну
USA, Brazil, UK, Italy, France, Spain, Mexico, India, Iran, Belgium, Peru,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, China, Ecuador, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем "смертность" = ~ 10,0 % для этих стран .
Украина среди 36 стран
с показателем "смертность" = ~ 9,5 %
99% ( 508664 из 513925 ) жертв находится в 65 странах
с показателем "смертность" = ~ 9,1 %
4,5,6 загинувших на добу третій місяць ?
День Обнулення сьогодні -значить статистику більше не стримує фактор наближення голосування......
подивимось завтра.....
застосуйте до цієї білоруської статистики "шведську смертність" 11,9 відсотка(не міфічні 0.6) ,і зрозумієте,що в Білорусі у розрахунку на 1 млн населення загинуло у 20 разів більше людей від Ковід,ніж в Україні..
эпидемия (пандемия) как процесс
определяется (состоит) из нескольких составляющих (факторов, частей) .
эпидемия (пандемия) в "чистом виде" ,
то есть в естественной природной среде ,
определяется двумями основными факторами (частями)
= ТРЭНДОМ и = СЛУЧАЙНОСТЬЮ .
когда случайность накладывается на трэнд возникают погрешности
в конкретное время в конкретных величинах (цифрах) .
это прОцесс естественный, природный,
БОЛЕЕ ТОГО - НЕИЗБЕЖНЫЙ, (обязательный) !
подавляющее большинство журналюгав, коментаторов и тем более ботов
НЕспособны постичь сие природное явление своей чепухой .
пандемия covid-19 ПО ВСЕМ ИМЕЮЩИМСЯ ПРИЗНАКАМ
не-и-ме-ет естественного природного происхождения , а потому
НЕ-ЯВ-ЛЯ-ЕТ-СЯ естественным природным процессом
Новый штамм открыли в США.