Паводок на заході України: підтопленими залишаються 12 населених пунктів, зруйновано 202 км доріг, - ДСНС

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Залишається підтопленими 12 (було 349) населених пунктів Чернівецькій (8), Львівській (2) та Тернопільській (2) областях. Підтоплено 114 (було 14 тис. 456) будинків (Тернопільській (102), Чернівецька (12)); 1 (було 18) об’єкт соціальної та побутової сфери у Чернівецькій області; затоплено 453 (було 7 тис. 225) підвали (Івано-Франківська (395), Чернівецька (36), Тернопільська (17), Львівська (5); 433 присадибні ділянки (було 22 тис. 182) (Тернопільська (198), Чернівецька (171), Івано-Франківська (62) та Львівська (2); зруйновано 202,5 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08); 95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1); пошкоджено 549 км автодоріг (було 653) та 212 мостів (було 265) Івано-Франківська (507 км доріг та 198 мостів), Чернівецька (40,9 км автодоріг та 14 мостів) та Львівська (0,2 км автодоріг)", - йдеться у повідомленні.

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Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) з початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано близько 36 тис. м куб. води (з початку робіт – понад 266,5 тис. м куб), розчищено 1 км автодоріг (з початку робіт – близько 14 км), 80 м русла річок (з початку робіт – близько 4 км), доставлено для населення 60 кг продуктів харчування (з початку робіт – близько 10 т).

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучалося 618 осіб та 255 одиниць техніки, з них від ДСНС 445 рятувальників особового складу та 190 одиниць техніки (з них 2 гелікоптери).

Всього на території областей загинуло 3 особи (Івано-Франківська область).