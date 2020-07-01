За добу на Львівщині виявили 143 нові випадки COVID-19, загалом 5578 інфікованих та 146 померлих, - міськрада

Станом на 8 ранку 1 липня у Львові та Львівській області підтверджено 5578 випадків інфікування коронавірусом, із них 146 - летальні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 5578 осіб, 146 людей померли, 800 пацієнтів одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6195 осіб, госпіталізовані - 1067, на амбулаторному лікуванні - 5128 осіб, виписані - 894 особи. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1637 ПЛР-тестів, з них з нових проб - 1382 ПЛР-тести. Так, 143 - позитивні, з них з нових проб - 92. Серед них львів’ян - 32. Загалом у роботу взяли 544 проби, залишок у холодильнику - 1050 проб.

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Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.