В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків

Станом на 1 липня в Україні лабораторно підтверджено 44 998 випадків COVID-19. За добу - 664 нові випадки. 14 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 664 особи (добою раніше - 706).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 44 998 осіб.

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За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 14 пацієнтів (добою раніше - 12), загалом - 1173. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (4) і Харківській (3) областях.

За останню добу одужали 433 особи (добою раніше - 88), загалом - 19 548.

Всього в Україні зараз хворіють 24 277 осіб, що на 217 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (143) області, Києві (101), Закарпатській (72), Рівненській (72) та Волинській (59) областях.

У Запорізькій, Сумській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.