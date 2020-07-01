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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків

В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків

Станом на 1 липня в Україні лабораторно підтверджено 44 998 випадків COVID-19. За добу - 664 нові випадки. 14 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 664 особи (добою раніше - 706).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 44 998 осіб.

Читайте також: За добу на Львівщині виявили 143 нові випадки COVID-19, загалом 5578 інфікованих та 146 померлих, - міськрада

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 14 пацієнтів (добою раніше - 12), загалом - 1173. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (4) і Харківській (3) областях.

За останню добу одужали 433 особи (добою раніше - 88), загалом - 19 548.

Всього в Україні зараз хворіють 24 277 осіб, що на 217 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (143) області, Києві (101), Закарпатській (72), Рівненській (72) та Волинській (59) областях.

У Запорізькій, Сумській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Степанова треба нагородити за важку роботу з інфікування медиків і дітей.
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01.07.2020 09:20
+4
Еще раз, для особо одаренных. Маска защищает не тебя, а от тебя, если ты заражен. Мне наплевать во что ты веришь, просто носи маску и все!
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01.07.2020 11:27
+3
Для совсем неодареных, здоровым и грамотным людям наплевать на фобии запуганных лохов, поэтому только ради успокоения их страхов маски не носят и носить не будут.
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01.07.2020 14:03
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Степанова треба нагородити за важку роботу з інфікування медиків і дітей.
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01.07.2020 09:20 Відповісти
В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків - Цензор.НЕТ 8146
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01.07.2020 22:59 Відповісти
Тестировать меньше стали?
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01.07.2020 09:21 Відповісти
Врядли,интересно сколько бы было с количеством тестами котрый был ещё месяц назад,скорее всего несколько десятков человек
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01.07.2020 09:26 Відповісти
КОВІД знову мутував! Раніше він був червоний, потім зелений, тепер чорний! Всім капєц!
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01.07.2020 09:21 Відповісти
Кто последний месяц видел, как приезжают на вызов скорые, тот знает, почему медики стали больше болеть короной.
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01.07.2020 09:24 Відповісти
вчера отцу вызывал в Запорожье. приезжали космонавты.
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01.07.2020 09:29 Відповісти
В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків - Цензор.НЕТ 564
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01.07.2020 09:40 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 09:42 Відповісти
похерист, именно из-за тебе подобных ЕС не открыл свои границы для украинцев с 1 июля, как было обещано.
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01.07.2020 11:34 Відповісти
Не строй из себя Клару Целкин, не переводи стрелки.
Дебилизм и непродуманность многих ограничений видны невооруженным глазом.
Но ты отрицаешь наличие опасности в принципе, а это тот же дебилизм, только в профиль.
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01.07.2020 12:08 Відповісти
на счет "не тянет" готов согласиться, но с ничем не обоснованным утверждением "не несет опасности" не соглашусь.
К тому же, врачи говорят о неадекватных мерах, а не об отсутствии опасности.
Для меня очевидно: для того, чтоб уберечь тысячи, в общем, нездоровых людей, мировые власти ущемили сотни миллионов, что, свою очередь, поставило миллионы на грань выживания и спровоцировало рост самоубийств и наверняка вызвало развитие различных неврозов.
Сомневаюсь, что человечеству именно этого не хватало.
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01.07.2020 13:12 Відповісти
Маска это уважение к окружающим. Подобным тебе дегенератам на это всегда было плевать.
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01.07.2020 11:08 Відповісти
этот вирус в летнюю дрёму не упал . А скорее наоборот .
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01.07.2020 12:11 Відповісти
Еще раз, для особо одаренных. Маска защищает не тебя, а от тебя, если ты заражен. Мне наплевать во что ты веришь, просто носи маску и все!
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01.07.2020 11:27 Відповісти
Для совсем неодареных, здоровым и грамотным людям наплевать на фобии запуганных лохов, поэтому только ради успокоения их страхов маски не носят и носить не будут.
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01.07.2020 14:03 Відповісти
Вот я и говорю. Быдло, оно во всем.
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01.07.2020 14:07 Відповісти
Действительно, запуганное ковидом воинственное быдло оно во всем.
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01.07.2020 15:26 Відповісти
Не ношу маску, я не собака, чтобы из-за каких-то обоссаных шизофреников угнетать свои легкие. Кто обосрался - пусть сидит дома.
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02.07.2020 00:35 Відповісти
ты не собака, ты свинья
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02.07.2020 13:50 Відповісти
600 однозначно меньше, чем 1000. Может, пик пройден уже ,наконец-то
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01.07.2020 09:47 Відповісти
Статистику умышленно подняли, чтобы не пустить людей в ЕС работать и путешествовать. Когда нас уже вычеркнули из списка - заболеваемость упала
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02.07.2020 00:37 Відповісти
Чё они возятся с ним? Надо просто перестать кашлять... и тестировать...
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01.07.2020 09:54 Відповісти
весь мир из вирусом прощался, чехи даже пир устроилии , А на 40млн неньку Украину маску насильно вирусную одевают
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01.07.2020 09:57 Відповісти
*Больше всего новых случаев выявили во Львовской (143) области, Киеве (101), Закарпатской (72), Ривненской (72) и Волынской (59) областях*

*В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случая COVID-19, 67 из них в Славянске, - ОГА*

Ну как они считают (или пишут)? Патерялася Донецкая область?
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01.07.2020 10:10 Відповісти
по состоянию на July 01, 2020, 03:42 GMT
90% ( 464586 из 513925 ) жертв приходится всего на 21 страну



USA, Brazil, UK, Italy, France, Spain, Mexico, India, Iran, Belgium, Peru,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, China, Ecuador, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем "смертность" = ~ 10,0 %% для этих стран .

Украина среди 36 стран
с показателем "смертность" = ~ 9,5 %%

99% ( 508664 из 513925 ) жертв находится в 65 странах/регионах
с показателем "смертность" = ~ 9,1 %%
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01.07.2020 10:24 Відповісти
по поводу "фейковости вируса" ты

расскажи тем , кто сейчас в больницах типа "вылечивается" от covid-19 .


можешь рассмешить тех кто типа "уже выздоровел" и
теперь мучается болями в лёгких и тяжёлой одышкой



и "все больше людей это понимают" на своей шкуре ,

наблюдают последствия "выздоровления" на своих близких и друзьях .


только по поводу "надругательства над медециной" обсуждать нечего,
действительно имеет место надругательство над медициной
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01.07.2020 11:39 Відповісти
якщо "масу петицій, численні листи, влада ігнорує і далі робить свою чорну справу"

то ти вийдеш на Грушевського і зелені уроди злякаються ?
ти такий крутий ? серьозно ?
тоді
раджу тобі зранку встати напроти дзеркала
піднести палець до скроні та покрутити їм туди-сюди ...

не прогав свій шанс зрозуміти , що ти робишь
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01.07.2020 13:35 Відповісти
соотечественники, включайте сообразиловку

wiki/Пандемия :
Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия,
распространившаяся на территории стран, континентов;
высшая степень развития эпидемического процесса .
Очень часто данный термин путают с термином эпидемия.
Пандемия является наиболее опасной формой,
то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира (напр., грипп).
Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер,
поражающую значительную часть всего населения.
Первоначально, почти всё население
( Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона; 1890-1907 г )
= = = = = = = = = =
С одной стороны ОЧЕВИДНО , что в 1890г термин «пандемия» определял и
применялся исключительно к болезням естественного природного происхождения.

очевидно также , что
в 1890г напрочь отсутствовала техническая
возможность создания рукотворного «вируса-химеры» covid-19 .
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01.07.2020 11:41 Відповісти
говорят в мацкве кур доЯт

Что скажешь об этом ?
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01.07.2020 19:54 Відповісти
С другой стороны в XX веке
было изобретено и произведено биологическое (бактериологическое) оружие ,
которое не наносит ущерба зданиям, сооружениям и другим материальным ценностям,
а заражает людей, животных, растения, запасы продовольствия и корма, воду итд …
Биологическим (бактериологическим)
оружием называют болезнетворные микробы и их токсины,
вирусы, риккетсии, грибки, зараженных ими переносчиков (грызунов, членистоногих),
предназначенных для поражения людей, животных, растений,
и средства их доставки к цели.

Биологическое (бактериологическое) оружие
относится к одному из видов оружия массового уничтожения
wiki/Оружие_массового_поражения :
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ или оружие массового уничтожения -
термин, ОБЪЕДИНЯЕТ те РАЗНОВИДНОСТИ ОРУЖИЯ,
КОТОРЫЕ даже при ограниченном применении
СПОСОБНЫ причинить масштабные разрушения
и\или ВЫЗВАТЬ МАССОВЫЕ ПОТЕРИ
вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде и государствам .


К оружию массового поражения , как правило ,
относят ядерное, химическое и биологическое оружие,
основу каждого вида из которых составляют боеприпасы в соответствующем снаряжении.
Однако, динамичное развитие науки и техники способствует возникновению принципиально
новых средств уничтожения
[и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения] ,
которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
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01.07.2020 11:44 Відповісти
К оружию массового поражения , как правило ,
относят ядерное, химическое и биологическое оружие,
основу каждого вида из которых составляют боеприпасы в соответствующем снаряжении.
Однако, динамичное развитие науки и техники способствует возникновению принципиально
новых средств уничтожения
[и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения] ,

которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
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01.07.2020 11:45 Відповісти
обратите ВНИМАНИЕ !
динамичное развитие науки и техники
способствует возникновению принципиально новых средств уничтожения
[ и соответствующих им новых видов боеприпасов и снаряжения ] ,
которые по своей эффективности не уступают и
даже превосходят все известные образцы ОМП
= = = = = = = =
У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .

уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку
Причём животное-вирусоноситель covid-19
не-мог-ло существовать в естественных природных условиях
в одном единственном экземпляре .
Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .
ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .

следовательно
необходимо вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;

об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;

о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;

о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США … ,
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
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01.07.2020 11:54 Відповісти
ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .

следовательно
необходимо вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;

об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;

о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;

о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США … ,
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
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01.07.2020 11:56 Відповісти
http://news.bigmir.net/world/2013302-V-Prage-proshli-gylyaniya-v-chest-proshaniya-s-COVID В Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID. За 500-метровым столом на Карловом мосту собрались тысячи людей, которые были без масок и не придерживались социальной дистанции.
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01.07.2020 11:54 Відповісти
чел , в которого через пару сек киллер всадит смертельный свинец ,
живёт своей обычной жизнью ...

в феврале 2020 в Новом Орлеане (США)
народ тоже фестивалил
не подозревая о теракте и его последствиях через четыре месяца (130тыс умерших) .

"Jedem das Seine " (нем.)
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01.07.2020 12:16 Відповісти
ты откудава такой спицилист что "Это не тянет на биологическое оружие" ?
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01.07.2020 13:21 Відповісти
Прикрутили тесты? https://fraza.com/stenograms/291383-prikrutili-testy-pochemu-v-ukraine-rezko-umenshaetsja-chislo-novyh-sluchaev-koronavirusa Почему в Украине резко уменьшается число новых случаев коронавируса ...
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01.07.2020 14:50 Відповісти
на сьогодні жодний вчений не ізолював та не виділив вірус в чистому вигляді, тому з точки зору науки та, зокрема, вірусології існування коронавірусу не доведено
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
таким чином "плр-тести на коронавірус" є підробкою, фальшивкою, оскільки невідомо, на що вони насправді позитивно реагують
вся статистика є намальованою, взятою зі стелі
організації, відповідальні за статистику, "паляться" на постійній брехні
наприклад, в Україні за даними ЦГЗ з 26 на 27 червня кількість госпіталізованих збільшилась на 228 чоловік, а кількість зайнятих ліжок на 458, отже було нахабно намальовано 230 хворих "мертвих душ" (за припущення, що ніхто не виписався)
в США відповідні органи фальсифікували кількість смертей в окремих будинках для людей похилого віку в 30 разів
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967
в Канаді, Британії та інших країнах людина, що вмерла через будь-яку причину, офіційно вважається "загиблою від ковід-19", якщо протягом останніх 4 тижнів зроблений нею тест на коронавірус був позитивним
в Італії 25000 смертей, що списані на коронавірус, сталися через інші причини, як повідомив депутат в парламенті, заведено сотні кримінальних справ, прем'єр-міністру Конте загрожує 50 років арешту за організацію масштабних фальсифікацій в цій країні
https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw
де поділися українські вчені? вони мовчать, бо з них взято підписки про нерозголошення? чому єдиним джерелом даних про вірус є люди, на яких заведено в ДБР та СБУ кримінальні справи (Степанов, Ляшко, Шмигаль)? люди, що визнали, що спецоперація "ковід-19" - є експериментом над людьми, зокрема, психологічним? чому люди вірять імбецилу В. Кличко, який видає себе за "вірусолога"?
політики можуть говорити все, що завгодно, але вірити, що вони турбуються про життя та здоров'я населення - це наївність аж до дебілізму
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01.07.2020 20:36 Відповісти
Очередной иксперд вирусолох. Вируса нет, потому что его не видно. /Иди в бан!
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02.07.2020 13:59 Відповісти
 
 