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За добу на коронавірус захворіли 32 дитини і 44 медики, загалом 3270 дітей і 6765 медпрацівників, - Степанов
В Україні від початку пандемії COVID-19 захворіли 3270 дітей і 6765 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 664 особи. З них 32 дитини, а також 44 медпрацівники. Госпіталізовано 177 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків", - зазначив міністр.
Водночас одужали 433 пацієнти.
"За весь час пандемії захворіли 44 998 осіб. З них 3270 дітей, а також 6765 медпрацівників", - додав Степанов.
Топ коментарі
+2 Чайка Київ
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Клоуны у власти хуже землятресения.
І не кажіть, що "бубАчка нІпрІчьом". Бо хворі лікарі- відповідальність влади
2) Термін корупція застосовується тільки для державних службовців, медики ними не є.