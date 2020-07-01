УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10737 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 331 22

За добу на коронавірус захворіли 32 дитини і 44 медики, загалом 3270 дітей і 6765 медпрацівників, - Степанов

За добу на коронавірус захворіли 32 дитини і 44 медики, загалом 3270 дітей і 6765 медпрацівників, - Степанов

В Україні від початку пандемії COVID-19 захворіли 3270 дітей і 6765 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 664 особи. З них 32 дитини, а також 44 медпрацівники. Госпіталізовано 177 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків", - зазначив міністр.

Водночас одужали 433 пацієнти.

"За весь час пандемії захворіли 44 998 осіб. З них 3270 дітей, а також 6765 медпрацівників", - додав Степанов.

Також читайте: Рівень захворюваності на COVID-19 медиків знизився з 20% до 9% від загальної кількості хворих, - Степанов

Автор: 

діти (5076) карантин (18172) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Швидкого одужання малечі і лікарям.
І не кажіть, що "бубАчка нІпрІчьом". Бо хворі лікарі- відповідальність влади
показати весь коментар
01.07.2020 09:51
+1
ЗЕбилы и пандемия - вещи несовместимые.
показати весь коментар
01.07.2020 09:25
+1
... всего 3 270 детей и 6 765 медработников заболело. Маловато, правда зебилы?
показати весь коментар
01.07.2020 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕбилы и пандемия - вещи несовместимые.
показати весь коментар
01.07.2020 09:25 Відповісти
А кто????

Клоуны у власти хуже землятресения.
показати весь коментар
01.07.2020 10:29 Відповісти
вон оно как - медики и дети болеют...
показати весь коментар
01.07.2020 09:35 Відповісти
... всего 3 270 детей и 6 765 медработников заболело. Маловато, правда зебилы?
показати весь коментар
01.07.2020 09:40 Відповісти
146%! В Харкові головний лікар так лікарям що захворіли на КОВІД і каже, що то вони самі десь заразились і пацієнтів в лікарні заразили! Тому їм за професійне захворювання на роботі і можливі інвалідності ні хто платити не буде! Ну і вишенька на тортик: доплата за працю в умовах пандемії можливо буде аж "до 300%", однак "до" - це може бути і 1%, і 2% від мінімальної тарифної ставки 2800грн...
показати весь коментар
01.07.2020 10:05 Відповісти
ХМКЛ №27 Ломакіна.
показати весь коментар
01.07.2020 13:17 Відповісти
Швидкого одужання малечі і лікарям.
І не кажіть, що "бубАчка нІпрІчьом". Бо хворі лікарі- відповідальність влади
показати весь коментар
01.07.2020 09:51 Відповісти
6 765 медработников..... Яка летальність від цього насмарку? І ще всі ці "захворівші" стануть як мінімум інвалідами 3-ї групи, а скоріше 1-ї . Як не як від 600 тис до міліона "компенсації" за "інвалідність". Песня, а не "пандемія". Наступна буде ще "веселіша"
показати весь коментар
01.07.2020 09:59 Відповісти
Що за компенсації? Вони ті 300% що Зеленський обіцяв не платять.
показати весь коментар
01.07.2020 10:06 Відповісти
О ще й 300% компенсації ! А за що за виконання своїх повсякденних посадових професійних обовязків. Щось я не бачив протестів медиків та інших бюджетників, які б вимагали підвищення заробітних плат та покращення умов праці. А чому? А тому, що коли морда замазана в корупційних поборах та в мутних схемах, то якось протестувати не дуже хочеться...
показати весь коментар
01.07.2020 10:16 Відповісти
1) А як не замастити пику отримавши 4200 грн на руки?
2) Термін корупція застосовується тільки для державних службовців, медики ними не є.
показати весь коментар
01.07.2020 13:16 Відповісти
А звыдкіля така вагома інфа, що вони обов'язково стануть інвалідами аж 1-ї групи? Мабуть таки ОБК (одна бабка казала)? Панікери як завжди хвилю женуть. Хайп наше все.
показати весь коментар
01.07.2020 10:16 Відповісти
Можливість є... Чи ти сумніваєшся що в нас "ліквідаторів, "учасників"та інших "заслужених" отримують дійсно тільки ті хто насправді цього заслуговує? Та ні. Насправді хто заслуговує, часто пороги обивають і ті хто хитрожопі ті швидки використовують момент, щоб перевести себе на льготніка з інвалідністю. Совок.
показати весь коментар
01.07.2020 10:21 Відповісти
Можливість є у всіх завжди. І що стане тому причиною нікому невідомо. Відносно ковіда та наслідків ніякої достовірної інформації на данний час немає. Для цього роки потрібні для спостереження. Це перше. Дргуге. Нашо волати в коментах (все болдом писати)? Від цього пост вагомішим не стає. Краще болдом підкреслювати важливі моменти. Так краще увага акцентується.
показати весь коментар
01.07.2020 10:32 Відповісти
Саме так. Підкреслюю важливі моменти.
показати весь коментар
01.07.2020 10:37 Відповісти
Я так розумію, що ти тільки важливі моменти пишеш, судячі з оформлення твоїх постів.
показати весь коментар
01.07.2020 10:45 Відповісти
Ти дуже здогадливий. Без болда. Здогадався чому?
показати весь коментар
01.07.2020 10:48 Відповісти
В мене немає ніякого бажання бути твоїм "важливим моментом"
показати весь коментар
01.07.2020 13:07 Відповісти
 
 