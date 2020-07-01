За добу на коронавірус захворіли 32 дитини і 44 медики, загалом 3270 дітей і 6765 медпрацівників, - Степанов

В Україні від початку пандемії COVID-19 захворіли 3270 дітей і 6765 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 664 особи. З них 32 дитини, а також 44 медпрацівники. Госпіталізовано 177 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків", - зазначив міністр.

Водночас одужали 433 пацієнти.

"За весь час пандемії захворіли 44 998 осіб. З них 3270 дітей, а також 6765 медпрацівників", - додав Степанов.

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