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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: Львівщина продовжила карантин до 7 липня, завантаженість лікарень стрімко наближається до критичного значення

COVID-19: Львівщина продовжила карантин до 7 липня, завантаженість лікарень стрімко наближається до критичного значення

Показники захворюваності на коронавірус на Львівщині змушують зберегти карантинні заходи в області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, відповідне рішення ухвалили 30 червня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, на Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.

"Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 людей, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної познаки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий, порівняно з початком пандемії. Львівщина серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину. Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання у джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи. Саме нехтування власною безпекою та карантинними обмеженнями призводять до погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні. Вкотре закликаю мешканців області бути обачними та свідомими, тривалість і суворість карантину залежить від кожного з нас. Життя і здоров’я людей в пріоритеті, тому про послаблення обмежень поки не йдеться", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині виявили 143 нові випадки COVID-19, загалом 5578 інфікованих та 146 померлих, - міськрада

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, складає 44,4% від загальної кількості (при нормі менше ніж 50%). Cередня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів складає 87,2 на 100 тисяч населення (при нормі більш ніж 24).

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 19,0 % при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 24,9% при нормі менш як 11%", - додав директор департаменту.

Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 7 липня.

Також читайте: В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків

У межах Комісії суб’єктам господарювання на період дії карантину рекомендували забезпечити виділення додаткових одиниць транспорту для зменшення навантаження на маршрутний транспорт у часи пікового навантаження.

Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2432)


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Це вже сьома новина по ковід за сьогоднішній ранок на сайті. Складається враження що "хтось" дуже хоче, щоб люди цей ковід дуже боялись і думали тільки про нього. Але люди віддають лише данину цьому "хтось", коли вдягають маски в магазинах і транспорті. Але в житті людей ця тема нікого не цікавить.
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01.07.2020 09:40 Відповісти
У Юлєчки проблеми з її ботофермою...

бабло зажала...
тому частина її "адептів" почали підробляти на стороні..В Лахті )))
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01.07.2020 12:05 Відповісти
Насувається 9-й вал.
COVID-19: Львівщина продовжила карантин до 7 липня, завантаженість лікарень стрімко наближається до критичного значення - Цензор.НЕТ 4761
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01.07.2020 09:41 Відповісти
Есть глупые люди, а есть умные, глупые лезут на электричку и из убивает током, а умные на электричку не полезут, он просто не будут носить маски, хотя и те и те не верят, что может угробить здоровье или даже убить...
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01.07.2020 09:49 Відповісти
Лахті допі...ділось..


маскі убівают !!!
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01.07.2020 12:03 Відповісти
НОРМИ ПО КОВІД УМОВНІ..
але.
динаміка показує,що з карантину Львівщина поки що не має шансів вийти цілий липень..
Якщо народ не одумається плюс Поліція не почне МАСОВО штрафувати ЗА ЗМЕНШЕНИМИ на порядок штрафами...

пояснюю МОЗ і Степанову,що у них поки що проблема.З МІЗКАМИ ((..
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01.07.2020 12:02 Відповісти
 
 