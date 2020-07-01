COVID-19: Львівщина продовжила карантин до 7 липня, завантаженість лікарень стрімко наближається до критичного значення
Показники захворюваності на коронавірус на Львівщині змушують зберегти карантинні заходи в області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, відповідне рішення ухвалили 30 червня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За даними відомства, на Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.
"Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 людей, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної познаки, а стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий, порівняно з початком пандемії. Львівщина серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину. Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання у джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи. Саме нехтування власною безпекою та карантинними обмеженнями призводять до погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні. Вкотре закликаю мешканців області бути обачними та свідомими, тривалість і суворість карантину залежить від кожного з нас. Життя і здоров’я людей в пріоритеті, тому про послаблення обмежень поки не йдеться", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, складає 44,4% від загальної кількості (при нормі менше ніж 50%). Cередня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів складає 87,2 на 100 тисяч населення (при нормі більш ніж 24).
"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 19,0 % при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 24,9% при нормі менш як 11%", - додав директор департаменту.
Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 7 липня.
У межах Комісії суб’єктам господарювання на період дії карантину рекомендували забезпечити виділення додаткових одиниць транспорту для зменшення навантаження на маршрутний транспорт у часи пікового навантаження.
Нагадаємо, станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.
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бабло зажала...
тому частина її "адептів" почали підробляти на стороні..В Лахті )))
маскі убівают !!!
але.
динаміка показує,що з карантину Львівщина поки що не має шансів вийти цілий липень..
Якщо народ не одумається плюс Поліція не почне МАСОВО штрафувати ЗА ЗМЕНШЕНИМИ на порядок штрафами...
пояснюю МОЗ і Степанову,що у них поки що проблема.З МІЗКАМИ ((..