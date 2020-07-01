У Донецькій області за добу виявили 74 нові випадки COVID-19, 67 з них у Слов'янську, - ОДА

У Донецькій області за минулу добу лабораторно підтвердили 74 нові випадки захворювання на коронавірус, 67 з яких зафіксовано в Слов'янську.

"+74 випадки COVID-19 лабораторно підтвердили в Донецькій області протягом доби 30 червня: - 1 в Світлодарську (чоловік 65 років); по 2 в Маріуполі (45-річна жінка і 38-річний чоловік), Краматорську (45-річна жінка і 87-річний чоловік) і Костянтинівці (дві жінки - 36 і 63 років), 67 - в Слов'янську", - написав глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на сторінці в фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, з початку оголошення карантину в Донецькій області зареєстровано 555 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

"Як показують цифри, вірус не відступає. Тому, звертаючись до жителів області, наголошую на необхідності дотримуватися правил особистої безпеки і карантинних заходів", - додав Кириленко.

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