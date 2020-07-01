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Новини Коронавірус і карантин
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У Донецькій області за добу виявили 74 нові випадки COVID-19, 67 з них у Слов'янську, - ОДА

У Донецькій області за добу виявили 74 нові випадки COVID-19, 67 з них у Слов'янську, - ОДА

У Донецькій області за минулу добу лабораторно підтвердили 74 нові випадки захворювання на коронавірус, 67 з яких зафіксовано в Слов'янську.

"+74 випадки COVID-19 лабораторно підтвердили в Донецькій області протягом доби 30 червня: - 1 в Світлодарську (чоловік 65 років); по 2 в Маріуполі (45-річна жінка і 38-річний чоловік), Краматорську (45-річна жінка і 87-річний чоловік) і Костянтинівці (дві жінки - 36 і 63 років), 67 - в Слов'янську", - написав глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на сторінці в фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, з початку оголошення карантину в Донецькій області зареєстровано 555 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

"Як показують цифри, вірус не відступає. Тому, звертаючись до жителів області, наголошую на необхідності дотримуватися правил особистої безпеки і карантинних заходів", - додав Кириленко.

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У Донецькій області за добу виявили 74 нові випадки COVID-19, 67 з них у Словянську, - ОДА 01
У Донецькій області за добу виявили 74 нові випадки COVID-19, 67 з них у Словянську, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) Донецька область (8511) Кириленко Павло (907) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Слов’янськ (603)


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Интересно почему так.. это я про Славянск.. Там где то рашен Лавра неподалеку вроде.. может от туда" зараза" исходит..
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01.07.2020 09:49 Відповісти
Лавра в Святогорске.
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01.07.2020 09:57 Відповісти
По карте вроде всего то ничего 29,5 км.. ветром донесло.
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01.07.2020 10:16 Відповісти
А ви відкривайте пункти пропуску і ходіть у Святоглорську лавру.
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01.07.2020 11:51 Відповісти
Это, блин, как ? В новости выше по ленте (за 10.48) пишут :

- в Донецкой области 3 новых случая заболевания и 3 - выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеют 309 человек;Источник: https://censor.net/n3205288

Где правда ?
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01.07.2020 12:15 Відповісти
Инфекцию занесли в психушку. Вспышка.
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01.07.2020 20:45 Відповісти
 
 