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Новини Коронавірус і карантин
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Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про ризик 100 тис. заражень COVID-19 на день

Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про ризик 100 тис. заражень COVID-19 на день

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попереджає про ризик зростання щоденної кількості заражень коронавірусом у країні до 100 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua з посиланням на Washington Post.

Під час слухань у Сенаті 30 липня він сказав, що в разі ігнорування людьми заходів безпеки кількість щоденних нових заражень коронавірусом у країні може досягти 100 тисяч.

Минулого тижня цей показник вперше досяг 40 тисяч і тримається приблизно на цьому рівні. У багатьох штатах спостерігається стрімке зростання кількості хворих.

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"Зараз у нас понад 40 000 нових випадків щодня. Я не здивуюся, якщо ми вийдемо на 100 000 заражень в день, якщо ситуацію не змінити. І я дуже стурбований", - сказав Ентоні Фаучи.

Він також зазначив, що країна "явно не має повного контролю над епідемією", і ситуація буде складною, якщо люди не почнуть ретельніше дотримуватися дистанції і носити маски в громадських місцях.

Ентоні Фаучі кінці березня попереджав, що від коронавірусу в США може померти понад 100 тисяч осіб, а захворіти - кілька мільйонів. Зараз цей показник досяг 124 тисяч, а загальна кількість заражень перевищило 2,6 млн.

Раніше сім штатів США повідомили про нові максимальних показниках госпіталізації людей, що заразилися новим коронавірусів. В основному це південні і західні американські штати, оскільки епіцентр змістився туди. Після Нью-Йорка Флорида стала новим епіцентром боротьби з COVID-19,

Нові антирекорди зафіксували в Арізоні, Арканзасі, Каліфорнії, Північній і Південній Кароліні, Теннессі і Техасі.

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Губернатори штатів стверджують, що зростання кількості тих, що заразилися пов'язаний з більш масштабним тестуванням, проте експерти вважають, що це, ймовірно, - не єдина причина. На їхню думку, причиною погіршення ситуації стали рання скасування обмежень на ведення бізнесу в минулому місяці, недотримання норм фізичного дистанціювання, а також нехтування носінням масок.

Більш тепла погода навряд чи зупинить поширення коронавируса COVID-19, заявив директор Національного інституту здоров'я США Френсіс Коллінз.

Автор: 

інфекції (109) карантин (18172) США (22925) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Какие 1000 заражений в день???
Вон чехи празднуют победу над коронавирусом!
Или что то здесь не так?
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01.07.2020 10:02
+3
в Чехії немає афроамериканців
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01.07.2020 10:15
+1
А що повинно творитись зараз десь в трущобах Мумбая. Там на квадратном кілометрі мільйон живе. Мабуть бульдозерами з вулиць померлих згортають. Чи ні? Треба поцікавитись.
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01.07.2020 11:09
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это та гнида, которая 2 млн умерших предрекала америке? чувырло
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01.07.2020 10:02 Відповісти
Какие 1000 заражений в день???
Вон чехи празднуют победу над коронавирусом!
Или что то здесь не так?
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01.07.2020 10:02 Відповісти
Кроме того, они отметили, что такое празднование стало возможным из-за отсутствия туристов в городе.Источник: https://censor.net.ua/p3205263

Вот так победа)))
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01.07.2020 10:07 Відповісти
но не отметили количество тех ,кто работает из других стран в том числе из Украины... они тоже празднуют "кончину" вирусни вместе с чехами
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01.07.2020 10:21 Відповісти
А много ли вообще тех Чехов?Их там 10 млн всего (примерно конечно). Это как один Нью-Йорк)))
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01.07.2020 10:23 Відповісти
а что в Нью-Йорке ,из за компактности проживания такого же количества населения как в Чехии и доступность медучереждений и их технический арсенал. позволили раньше устроить пииршество в связи с победой над вирусней?
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01.07.2020 10:31 Відповісти
А никто и не предлагает в Нью-Йорке подобное устраивать, напротив, читайте что главный инфекционист Штатов говорит
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01.07.2020 10:40 Відповісти
в Чехії немає афроамериканців
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01.07.2020 10:15 Відповісти
Брехня!
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01.07.2020 10:13 Відповісти
Доктор скажите мы все умрем? Рано или поздно Да🤔
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01.07.2020 10:17 Відповісти
рано чи пізно більша частина жителів планети переболіє на цей вірус. Дивна річ, як на мене. Вірусом H1N1 та вірусом атипової пневмонії так само великий ризик заразитися. І вже навіть вакцину створили проти них, але лише невеликий відсоток людей вакцинуються від них. Так само буде і з коронавірусом, навіть якщо створять вакцину, більша частина жителів землі не буде прищеплюватись від корони.
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01.07.2020 10:20 Відповісти
А що повинно творитись зараз десь в трущобах Мумбая. Там на квадратном кілометрі мільйон живе. Мабуть бульдозерами з вулиць померлих згортають. Чи ні? Треба поцікавитись.
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01.07.2020 11:09 Відповісти
Медики узнали, как быстро действует бессимптомная передача коронавируса1.07.2020, 12:26Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про ризик 100 тис. заражень COVID-19 на день - Цензор.НЕТ 5858
За пример была взята Италия.

https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://charter97.org/ru/news/2020/7/1/384256/ https://pluso.ru/

Итальянские и британские медики проследили за тем, как коронавирус нового типа распространялся в коммуне Во, одном из первых центров эпидемии COVID-19 в Италии. Оказалось, что более 40% заражений на его территории были бессимптомными и если бы не карантин, COVID-19 заполучили бы 86% жителей, тогда как на самом деле их было всего 5%. Их выводы опубликовал научный журнал Nature, сообщает https://nauka.tass.ru/nauka/8852663 ТАСС .
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01.07.2020 12:32 Відповісти
 
 