Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про ризик 100 тис. заражень COVID-19 на день

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попереджає про ризик зростання щоденної кількості заражень коронавірусом у країні до 100 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua з посиланням на Washington Post.

Під час слухань у Сенаті 30 липня він сказав, що в разі ігнорування людьми заходів безпеки кількість щоденних нових заражень коронавірусом у країні може досягти 100 тисяч.

Минулого тижня цей показник вперше досяг 40 тисяч і тримається приблизно на цьому рівні. У багатьох штатах спостерігається стрімке зростання кількості хворих.

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"Зараз у нас понад 40 000 нових випадків щодня. Я не здивуюся, якщо ми вийдемо на 100 000 заражень в день, якщо ситуацію не змінити. І я дуже стурбований", - сказав Ентоні Фаучи.

Він також зазначив, що країна "явно не має повного контролю над епідемією", і ситуація буде складною, якщо люди не почнуть ретельніше дотримуватися дистанції і носити маски в громадських місцях.

Ентоні Фаучі кінці березня попереджав, що від коронавірусу в США може померти понад 100 тисяч осіб, а захворіти - кілька мільйонів. Зараз цей показник досяг 124 тисяч, а загальна кількість заражень перевищило 2,6 млн.

Раніше сім штатів США повідомили про нові максимальних показниках госпіталізації людей, що заразилися новим коронавірусів. В основному це південні і західні американські штати, оскільки епіцентр змістився туди. Після Нью-Йорка Флорида стала новим епіцентром боротьби з COVID-19,

Нові антирекорди зафіксували в Арізоні, Арканзасі, Каліфорнії, Північній і Південній Кароліні, Теннессі і Техасі.

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Губернатори штатів стверджують, що зростання кількості тих, що заразилися пов'язаний з більш масштабним тестуванням, проте експерти вважають, що це, ймовірно, - не єдина причина. На їхню думку, причиною погіршення ситуації стали рання скасування обмежень на ведення бізнесу в минулому місяці, недотримання норм фізичного дистанціювання, а також нехтування носінням масок.

Більш тепла погода навряд чи зупинить поширення коронавируса COVID-19, заявив директор Національного інституту здоров'я США Френсіс Коллінз.