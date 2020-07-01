Співробітник ДФС Хмельниччини, який вимагав $ 20 тис. за закриття кримінального провадження, постане перед судом, - ДБР

До суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника начальника одного з управлінь ГУ ДФС у Хмельницькій області. Посадовець обвинувачується у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 3692 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що посадовець за неправомірну вигоду в розмірі 20 000 доларів США обіцяв здійснити вплив на працівників ГУ Нацполіції у Хмельницькій області щодо закриття кримінального провадження за фактом підробки документів та ухилення від сплати податків.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Хмельницької області. Оперативний супровід – управління Служби безпеки України в Хмельницькій області.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.