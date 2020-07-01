Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош

В Україні потрібно створити єдиний державний центр, який би проводив системну діяльність з протидії кремлівському реваншу і з перезавантаження влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав лідер національного руху "ДІЯ", колишній народний депутат Дмитро Ярош.

"Реванш Кремля в Україні став системним і багатогранним ...

це:

- спроби "зеленої" влади ревізувати досягнення Революції Гідності та післяреволюційного процесу національного відродження;

- штучно створена, ще до пандемії коронавірусу, економічна руїна;

- практична ліквідація парламентаризму як державної інституції;

- виконання московського замовлення щодо юридично безглуздого та політично вмотивованого переслідування Президента і Верховного Головнокомандувача Петра Порошенка, який за всіх своїх недоліків, 5 років о￼чолював спротив нашої Держави російській агресії та є чи не найбільшим особистим ворогом Путіна;

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- штучні кримінальні провадження проти багатьох патріотів України;

- нікчемна кадрова політика влади, що призводить до злочинно-некомпетентних рішень та руйнівних наслідків у багатьох галузях державного життя;

- навмисне та цілеспрямоване послаблення сектору національної безпеки та оборони;

- сприяння окупації інформаційного простору України кремлівськими колаборантами з так званого ОПЗЖ; свідоме незвертання уваги на діяльність відвертих ворогів України з різноманітних пропутінських "партій" та "громадських організацій"; системна діяльність щодо штучного підняття рейтингів антиукраїнським політико-олігархічним угрупуванням;

- беззмістовна балаканина та відсутність будь-яких системних та реальних дій влади зі звільнення окупованих Кремлем українських східних та південних територій", - заявив Ярош.

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"Врешті, аналізуючи дії або бездіяльність чинної "зеленої" влади, доходиш висновку, що все це направлене на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні та провокування чергових революційних подій, які в умовах війни можуть призвести до дуже важких наслідків... У зв’язку з цим, я звертаюся до керівників державницьких парламентських і позапарламентських партій, патріотичних громадських організацій, ветеранських і волонтерських структур. Сьогодні, як ніколи, треба відкинути чвари і незгоду, створивши єдиний державницький центр, який би повів системну діяльність з протидії кремлівському реваншу, із перезавантаження влади, з цілковитої нейтралізації ворожих колаборантських угрупувань... Тільки так зможемо захистити нашу Державу та перемогти ворога. Слава Україні!" - резюмував Ярош.



