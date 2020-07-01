Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош
В Україні потрібно створити єдиний державний центр, який би проводив системну діяльність з протидії кремлівському реваншу і з перезавантаження влади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав лідер національного руху "ДІЯ", колишній народний депутат Дмитро Ярош.
"Реванш Кремля в Україні став системним і багатогранним ...
це:
- спроби "зеленої" влади ревізувати досягнення Революції Гідності та післяреволюційного процесу національного відродження;
- штучно створена, ще до пандемії коронавірусу, економічна руїна;
- практична ліквідація парламентаризму як державної інституції;
- виконання московського замовлення щодо юридично безглуздого та політично вмотивованого переслідування Президента і Верховного Головнокомандувача Петра Порошенка, який за всіх своїх недоліків, 5 років о￼чолював спротив нашої Держави російській агресії та є чи не найбільшим особистим ворогом Путіна;
- штучні кримінальні провадження проти багатьох патріотів України;
- нікчемна кадрова політика влади, що призводить до злочинно-некомпетентних рішень та руйнівних наслідків у багатьох галузях державного життя;
- навмисне та цілеспрямоване послаблення сектору національної безпеки та оборони;
- сприяння окупації інформаційного простору України кремлівськими колаборантами з так званого ОПЗЖ; свідоме незвертання уваги на діяльність відвертих ворогів України з різноманітних пропутінських "партій" та "громадських організацій"; системна діяльність щодо штучного підняття рейтингів антиукраїнським політико-олігархічним угрупуванням;
- беззмістовна балаканина та відсутність будь-яких системних та реальних дій влади зі звільнення окупованих Кремлем українських східних та південних територій", - заявив Ярош.
"Врешті, аналізуючи дії або бездіяльність чинної "зеленої" влади, доходиш висновку, що все це направлене на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні та провокування чергових революційних подій, які в умовах війни можуть призвести до дуже важких наслідків... У зв’язку з цим, я звертаюся до керівників державницьких парламентських і позапарламентських партій, патріотичних громадських організацій, ветеранських і волонтерських структур. Сьогодні, як ніколи, треба відкинути чвари і незгоду, створивши єдиний державницький центр, який би повів системну діяльність з протидії кремлівському реваншу, із перезавантаження влади, з цілковитої нейтралізації ворожих колаборантських угрупувань... Тільки так зможемо захистити нашу Державу та перемогти ворога. Слава Україні!" - резюмував Ярош.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому у прихільників Петра негатив Зеленського миттєво конвертується у позитив Порошенка? Припустимо Зеленський абсолютний негідник, але яким чином твоя свідомість перетворює це на чесноти Петра?
А ты попробуй подумать...
Я сам гнал на Порошенко за Роттердам и за Ахметова. Хотя были сомнения типа - "может я чего то не знаю".
Сейчас вижу, что Порошенко заложил механизмы уничтожения паРашки, которые и уничтожили её - дело времени.
Порох - величайший политик. Просто тех, которые видят дальше всех - не понимают ...
На ещё - очень мною уважаемый ресурс - дают только проверенную инфу.
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=0s Путин в ауте: Порошенко показал силу http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D49ZY7JegyUk%26t%3D0s&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
там удалено - сюда дублирую:
вот только часть того, что сделал Порошенко:
https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTFq7dl5Dkzc&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTFq7dl5Dkzc&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
Аллегория: выходишь ты от стоматолога просто ошеломлённый тем фактом, что он запломбировал тебе зуб. Это ведь
фантастика! Стоматолог вылечил зуб! Надо же. А ведь мог бы и не вылечить. Сказал бы- "не буду пломбировать, иди лесом! Я в стоматологи не для того шел!".)) Смешно? Но я старался.))
Становясь президентом ты просто физически не можешь ничего не делать. Ты обязательно будешь выполнять хоть какие-то функции президента, иначе ты не досидишь и одного срока, не говоря уже о втором.
К сожалению, реальный Порошенко и Порошенко из телевизора это совершенно разные персонажи. Реальный Порошенко это хрестоматийный олигарх. Один из ярчайших представителей коррупционно-олигархической системы, заложенной патриархом Кучмой. Прямой соучастник в 30-илетнем групповом изнасиловании страны. Его коллекции партийных мандатов позавидует любой украинский политик. Цвета этих мандатов на столько разные, что говорить о какой-либо идеологической составляющей в действиях Петра, просто смешно. Сегодня ты бело-голубой, завтра оранжевый, а послезавтра малиновый. Когда надо ты политик, когда не надо ты бизнесмен. Сегодня министр Януковича, завтра- "зека геть". Говоришь на украинском только на камеру, но болеешь за мову. Ходишь дьячком у московских попов, завтра шлёшь их к лукавому и устраиваешь томосиаду. Имеешь многолетний стаж госслужащего и при этом каким-то образом скалачиваешь целое состояние.
Можно продолжать долго, но я обещал коротко.) Быть и играть роль- две большые разницы! Порошенко именно играет. Результаты игры не впечетляю. Всё так же идёт война, страна всё так же одна из самых коррумпированных в мире, с нищим населением и некомпетентной властью. Очередная революция слита. Следующая может стать последней для страны.
Коротко не получилось. Молодец, если дочитал.)
зе-электорат...
...Очень странная, что бы не сказать идиотская, логическая привязка- если Порошенко плохой, значит хороший Зеленский. Что за глупость?
Ти мабуть спочатку так хотів написати?
Кого же в итоге выбрали? Для меня лично никаких сюрпризов. Примерно представлял ход каденции президента Зеленского. Очередной президен Украины. Ни чем не хуже, но к сожалению и не лучше предшественников.
Порошенко показывает пренебрежение к украинскому правосудию. Он игнорирует допросы, хотя на него работают лучшие адвокаты. Вместо доказать свою правоту в суде, бегает от следственных органов.
Согласно последнему опросу центра Разумкова , 51 % украинцев не согласны с Ярошем и не считаю , что Порошенко преследуют по политическим мотивам.
Мнение Яроша- это всего лишь его частное мнение.
Девочка, в этой ситуации должна только Венедиктова - она должна в суде доказать свои утверждения, изложенные в обвинительном акте, - а все остальные имеют право смеяться над ней и напоминать ей об уголовной ответственности за подобные писульки.
Ну і другий ідіотизм - вриватися на виставку картин. Наскільки я розумію, на той момент Петя був свідком у справі по картинах, а не обвинуваченим. З яких це пір у нас для вручення повістки свідку почали використовувати спецназ? І ладно б в маєток Петі увірвалися, так вони в ДЕРЖАВНИЙ музей влізли! І так, якщо людина свідок, то вона може вирішувати - йти на допит чи ні, це її право. І вона має право не свідчити проти себе.
Моя думка: влада сама дає підстави адвокатам говорить про бєзпрєдєл, бо веде себе так. І навіть наші європейські і американські партнери уже почали говорити нам, що це бєзпрєдєл.
Що заважає мєнтам, прокуратурі і ДБР вести себе по закону? Хочете розслідувати справи - розслідуйте, але робіть це ПРАВИЛЬНО, а не влаштовуйте цирк!
На Порошенко заведено більш двадцяти справ, в тому числі і по Роттердаму , по крадіжкам в Укроборонпромі, по продажу кузні без сплати податків- але саме на картинах акцентується увага, щоб перетворити все на фарс. Мені особисто не подобається справа про картини, можу вам сказати відверто, але ганебна практика кричати про політичне замовлення повинна бути припинена.
Тиск на правоохоронні органи теж неможливий
І так, усі ж знали, що Петя побув у музеї півгодини на відкритті виставки і звалив - це ж 5 канал транслював наживо. Навіщо спецназ слати в музей уже після того, як Петя пішов? Ну приїхали б додому до нього... А так вони показали себе типовим люмпеном в музеї!
І так, якщо людина свідок, то її бажання свідчити - абсолютно добровільне! Підозрюваний - то вже інше питання...
А стосовно 9 класів, то я не про картини, а про ті підозри, які відмовився підписувати Рябошапка і назвав це "юридичним трешем". Ну от його ж важко назвати порохоботом, у нього з Петьою давній конфлікт. Ви просто почитайте, що там написали - ну реально там брєд!
В даному випадку я не Петю захищаю, я в шоці від непрофесіоналізму правоохоронців!
Хочуть вони щось зробити, то хай роблять: а) по закону; б) професійно.
P.S. Як взагалі Зе міг назначити генпрокурором пані, яка провалила екзамен із правознавства, коли подавалася на посаду у Верховний Суд?
P.P.S. І останнє: звідки у цієї пані взявся в декларації Порш Каєн, якщо вона до 2019 року була викладачкою в універі, а її чоловік - поліцейський?
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Для чего?
З вами написаного я зрозумів що вам не подобаються мінські угоди. Я знаю що (дали) мінські угоди для України але перераховувати їх буде не правильно, буде краще якщо ви скажете що потрібно було робити замість їх, чи що зробив би Зеленський якщо вони йому заважають.
Хотів би почути чому ви вважаєте Мінськ нездійсненним.
"Один на 40 лимонов,это смешно." - не один на 40млн а "єдиний на даний момент проукраїнський лідер з людською підтримкою здатний протистояти російському ворогові." Тільки той кого люди знають може правити їми а таких на даний момент одиниці.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Порядок их выполнения уже подписан и утверждён западными партнёрами,а принимать какие-то действия пока граница не будет под контролем ВСУ нет смысла,на что рф не пойдёт так же.
Там же все сидели умные в 2014,а теперь поздно.Всегда,когда в стране происходят катаклизмы,войска повышают уровень готовности.Это надо было делать в тот же вечер,когда убежал Янукович,не говоря уже о лугандоне.Единственно правильным было бы укрепить линию разграничения и оставить всё как есть до лучших времён,но как на это посмотрит Запад,ведь документ-то уже подписан.
"Это надо было делать в тот же вечер,когда убежал Янукович,не говоря уже о лугандоне" - що робити?
"Единственно правильным было бы укрепить линию разграничения и оставить всё как есть до лучших времён..." - яку лінію розмежування, і коли це потрібно було робити?
Линию яка есть в данный момент,цемент и забыть.
Те про що ви кажете були нездійсненні речі.
Пояснюю, по перше "запровадження воєнного стану пропонується РНБО, погоджується Президентом він же головнокомандувач, і затверджується рішенням Верховної Ради України", президента нема, у верховній раді комуняки і регіонали більшість, і ті повтікали. По друге, Росія до 2014 року була і брат, і друг, і гарант на захист України від ворогів, ніхто і подумати не міг що вони встромлять ніж в спину. По третє, майже всі військовослужбовці Криму зрадили присязі Україні, інші військовослужбовці не мали досвіду війни а застаріла зброя пилилася на складах.
Ще пам'ятаю як здавали військові частини, без жодного пострілу, а то не дай Бог розв'язати конфлікт, війну.
Це зараз звиклими до війни можна розмірковувати що можна було зробити так чи по іншому, а тоді нічого не було.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
У ослабленного государства нет друзей и братов ,все хотят его поиметь,это аксиома.То,что в смутные времена требуется доп защита,это тоже аксиома,иначе какого хера они там сидят и жопы греют. Они не подстелили соломки,а мы теперь превращаемся из субъекта в объект, с потерями территорий и живой силы.
Что же ты был такой тихий на предвыборном собрании у Порошенко?
Дело в том, что так называемое Запорожское войско низовое, которое вернее было бы назвать "кремлевское войско", открыло канцелярию в Мелитополе. На первый взгляд ничего особенно, канцелярия и бог с ней, но вот в том-то и дело, что на её базе планируется создать формирование по "охране" общественного порядка.
Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной метастазы.
Александр Панченко в 2014 году получал прямые указания по дестабилизации Запорожья от советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который курировал "запорожский вопрос". Именно Панченко, согласно планам Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина должен был посредством своих "козачков" осуществить в Запорожье переворот, блокировать город и создать местный орган власти - "облсовет", который бы присягнул на верность России.
Как известно, этим планам было не суждено реализоваться, но судя по всему, они отнюдь не были похоронены.
И вот, за окном июнь 2020 года, а Александр Панченко и его "козачки" открывают канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового, которая плавно трансформируется в формирование, которое среди самих ряженных называют - народной полицией! Ничего не напоминает?
По сути, пророссийское формирование, которое в 2014 году могло стать самым настоящим незаконным вооруженным формированием, будет патрулировать Запорожье и близлежащие села. Охранять от супостатов?
Что же сейчас мы можем наблюдать, если не ползучую реанимацию проекта по дестабилизации Юго-Востока? Харьков, Запорожье… Одесса? Николаев? Херсон?
Позор зеленятам...!
Вот Зеленский ....ну прямь "беда",а вот оппожоповцы какбЭ тебе не мешают.......да потрохнявый???
Кожному хто відав голос за клоуна ... і в десятки раз позор ... тоді коли ти українець ..., хоча який українець ..., хохол
Веселити московитів на ярмарках ...позор
...
.. за це несуть відповідальність перш за все Зе , слуги народу путла , і 73% тих хто їх вибрав
... Бандитам тюрми...