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Новини Окуповані території
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Військовим базам РФ в окупованому Криму бракує води, Кремль може вдатися до військового сценарію, - Ташева

Військовим базам РФ в окупованому Криму бракує води, Кремль може вдатися до військового сценарію, - Ташева

Російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу у водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила заступниця голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева.

За словами Ташевої, на цей час вода на півострові без обмежень доступна лише для побутових потреб. При цьому Росії необхідно забезпечувати військові бази водою в повному обсязі.

Ташева допускає, що для доступу до водних ресурсів Кремль може вдатися до військового сценарію.

"Що стосується того, чи може РФ використати військовий сценарій, щоб отримати доступ до ресурсу (води. - Ред.), то так, є така ймовірність, але все-таки треба говорити про те, що потуг саме на півдні, конкретно для проходу з Криму, у них не вистачає. Їм треба буде відкривати другий фланг і робити прорив", - уточнила заступниця голови представництва президента в АРК.

У представництві Зеленського сподіваються, що Росія не зважиться на повномасштабну військову операцію, оскільки для безперешкодного доступу до Криму російським військам доведеться захопити близько 100 км Херсонської області.

Представники окупаційної влади Криму визнають, що ситуація з водопостачанням на півострові дійсно складна. При цьому звучать заяви про нібито "активні заходи" для її вирішення.

Також читайте: Україна посилила бойову здатність армії на кримському напрямку, - Наєв

Автор: 

Крим (14168) водопостачання (833) вода (1178) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+42
Военным базам РФ в оккупированном Крыму не хватает воды, Кремль может прибегнуть к военному сценарию, - Ташева - Цензор.НЕТ 7010

Нехай щастить!
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01.07.2020 10:31
+25
На 99,9 % цю інфу насамперед розганяють на банковій в офісі потєрпєвшого.
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01.07.2020 10:29
+23
Может офис агента Кремля так подготавливает народ, что бы дать воду Крыму бесплатно? Что бы народ не возмущался, скажут - вот смотрите, мы дадим им воду бесплатно, и они тогда не будут на нас нападать.
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01.07.2020 10:35
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На 99,9 % цю інфу насамперед розганяють на банковій в офісі потєрпєвшого.
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01.07.2020 10:29 Відповісти
Может офис агента Кремля так подготавливает народ, что бы дать воду Крыму бесплатно? Что бы народ не возмущался, скажут - вот смотрите, мы дадим им воду бесплатно, и они тогда не будут на нас нападать.
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01.07.2020 10:35 Відповісти
все можливо.
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01.07.2020 10:39 Відповісти
да этот проститут лексперт бигает со своим прогнозом по пиву по всем порносайтам...дать бы ему пенфюлей..лексперту ...
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01.07.2020 10:45 Відповісти
Хоть платно, хоть бесплатно, никакой воды в Крым.
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01.07.2020 12:16 Відповісти
да, и при этом Зесранец полностью заморозил ракетную программу. Ну, шоб своих запоребриковых кураторов не злить
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01.07.2020 11:01 Відповісти
Не думаю. Тут інше. Очевидно, потерпілому таки доносять інформацію про можливий удар. І при всьому цьому потерпітий скорочує ьоєздатні частини першого ешелону, які можна виуюкористати для контратаки у випадку початкового успіху противника. Якщо це не державна зрада, то що це тоді!?
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01.07.2020 11:13 Відповісти
Si vis pacem, para bellum! (с лат. - «Хочешь мира - готовься к войне») !!!
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01.07.2020 10:30 Відповісти
Военным базам РФ в оккупированном Крыму не хватает воды, Кремль может прибегнуть к военному сценарию, - Ташева - Цензор.НЕТ 7010

Нехай щастить!
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01.07.2020 10:31 Відповісти
наконец-то я тебя увидел вживую..
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01.07.2020 10:42 Відповісти
Що- уперше люстерко побачив?
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01.07.2020 11:04 Відповісти
чувак, ты не узнаёшь свою маму из Крыма?
"путен введи..."?
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01.07.2020 11:05 Відповісти
Крым реалии...
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01.07.2020 10:50 Відповісти
орангутанг интеллектуально находится повыше крысчан - те пьют мочу путина и гоблина.
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01.07.2020 11:01 Відповісти
У них другий фронт давно відкритий - це ОРДЛО, а ще й третій в Придністров'ї може виникнути. Це ми маємо думати, як приректи їх ідею по захопленню "ресурсу" на провал, до початку її реалізації. Чому у нас одна дамба? Чому ми не можемо перекрити канал відразу біля Дніпра?
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01.07.2020 10:31 Відповісти
зараз не можна перекрити біля Каховської ГЕС, тому, що цією водою користуються фермери Херсонщини.
Якщо створити потужний укріпрайон з півдня від ГЕС, накрити його зверху багатошаровою ППО, то ******* точно спіймають облизня. Але треба пам'ятати, що від адмінкордону до ГЕС меньше ніж вісімдесят км.
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01.07.2020 10:41 Відповісти
Пояснюю... "Перекривать" канал в Каховці не треба - досить просто виключить насоси, що качають воду. Це по-перше. По-друге, "перекриттям" зараз ми відрізаємо від води половину Херсонщини з її поливними землями - там урожай зріє, який буде годувать овочами половину України... Поки почнуть кацапи наступ, урожай закінчить дозрівання і його почнуть збирать. А поки вони доберуться до насосних станцій в Каховці, станцію просто підірвуть... І вода, знов-таки, нікуди не піде... Взимку воду в канал не подають по простій причині - лід на Дніпрі цьому заважатиме...
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01.07.2020 10:43 Відповісти
отже, просування москалів йтиме паралельно із збором урожаю...і це реально битва за урожай
як, ви, розглядаєш варіант з додатковим увімкненням резервних насосів, щоб наступ захлинувся, і на підтоплених селян звернула увагу світова громадськість зі своєю гуманітарною допомогою?...а не тільки виразила стурбованість наступом
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01.07.2020 10:58 Відповісти
Насосна станція може бути захоплена спецназом, скоріше, ніж про це стане відомо Києву.
В ******** умовах, при раптовому нападі, вони можуть закінчити окупацію цієї території, до того часу, поки "кварталівці" виведуть із наркотичного сп'яніння свого "Верховного говнокомандувача".
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01.07.2020 11:15 Відповісти
Ти "в курсі", що на ВСІХ стратегічних об"єктах, ще при їх будівництві, влаштовуються спеціальні ніші для закладки вибухівки? Спитай будь-якого мостобудівника, наприклад - він тобі це підтвердить... Ці ніші робляться в "ключових точках" споруди, і вони вказані в їх технічній документації... А захопить можна все... І Верховну Раду, з "блазенським балаганом" - теж... Ти фільм "Вода", бачив? Про оборону Одеси... Подивися... Я сумніваюсь, що у "ЗнаковопРоссії" будуть такі герої, в необхідній кількості...
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01.07.2020 11:26 Відповісти
Фільм називається "Жажда".
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01.07.2020 11:48 Відповісти
Може й так... Я ж, "гарантій" не давав...
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01.07.2020 11:53 Відповісти
Я в курсі. А ще я в Курсі хто у нас зараз країною керує. А ти в курсі?
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01.07.2020 11:56 Відповісти
А я - "не в курсі"... У нас зараз - "хто в ліс, хто - по дрова..."
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01.07.2020 11:58 Відповісти
"хто в ліс, хто - по дрова..." це дуже "потужне" військове керівництво...

Навіть на арешт Зеленського за зраду, призначення у пожежному варіанті боєздатного керівництва, нам знадобиться більше часу, ніж потрібно для подолання 80 км до дамби.
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01.07.2020 12:00 Відповісти
Не п..ди ! Что то я не встречал этих "заготовок" на мостах и путепроводах на востоке ..! Сапёры расчеты делали сами на месте...
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01.07.2020 12:08 Відповісти
А "матюки" - це "додаткова" аргументація? А різницю між "стратегічним об"єктом" і "місцевим, ти знаєш? Я писав про "стратегічні"... Знаєш, як їх визначить? По тому, чи охоронявся він "ВОХР", при СРСР... Деякі і зараз охороняються... Наприклад, залізничні та автомобільні мости, через Дніпро...Там ці ніші прямо з води чи з берега, видно...
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01.07.2020 12:23 Відповісти
Знаю - поэтому и говорю - что в СССР всё делалось для галочки -через жо.у ! А на самом деле- них.ра не предусматривалось ! Одни мифы ! Так же , как и миф о самом надёжном и лучшем оружии и боевой технике !
А мат - это способ донести своё несогласие !
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01.07.2020 13:08 Відповісти
А ти спробуй мене в зад поцілувать - може, я швидше зрозумію? Будівництво подібних об"єктів, останні півстоліття, проводилось на основі крупноблочних конструкцій, металевих та залізобетонних, які, в промисловому масштабі, робилися на заводах, а потім доставлялися до місця зборки. Якщо це не "індивідуальні" конструкції, а серійні, то на підприємствах відпрацьований алгоритм всіх технологічних операцій, маються спеціальні конструкції для їх монтажу... Внести зміни, за таких обставин, можна лише навмисно...ТИ підозрюєш наших радянських інженерів у саботажі і диверсійній оботі?!... Якщо твої "сапери" погано вчилися, і не змогли ті точки знайти, то "хто їм дохтор?..."
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01.07.2020 13:19 Відповісти
Лапоть, а ну покажи мне мосты взорванные любой из сторон на Донбассе, так, что бы они были разрушены до такой степени, как планировало СССР !?
Или ты хочешь сказать, что "эти места закладок закладок были НАСТОЛЬКО СЕКРЕТНЫМИ что их никто так и не нашёл" ?! А может - их просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!!?

Мосты взрывали, но ни один небыли разрушен до такой степени, что им нельзя было пользоваться полностью... ! Они были лишь частично повреждены ! А ты думаешь, что только ты умный.. и знаешь о "специальных ншах"
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02.07.2020 09:46 Відповісти
Від "лаптя" чую...
" А різницю між "стратегічним об"єктом" і "місцевим, ти знаєш? Я писав про "стратегічні"... https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0201-739c-9696-e2124935a750

"Якщо твої "сапери" погано вчилися, і не змогли ті точки знайти, то "хто їм дохтор?..."
https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0204-70d4-905f-9c8a20a98eb2
https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0204-70d4-905f-9c8a20a98eb2
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02.07.2020 11:00 Відповісти
Я еще раз спрашиваю - ты "самый умный, а все остальные - тупые ?" Война идёт уже 6 лет... Многое взрывали, но НИ ОДИН взрыв не был настолько разрушительным, что бы можно было утверждать о существовании неких "тайных мест"...
Было бы так как ты говоришь - уже давно в воздух взлетело все что нужно !!!!! Но не взлетают... !!!
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02.07.2020 12:53 Відповісти
Головна насосна станція качає воду до Каховської зрошувальної системи. В Крим ця вода не йде. А в Північно-Кримському вода до Джанкоя йшла самопливом, за рахунок зниження профілю каналу. Насосами її качали щоб до Керчі подати.
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01.07.2020 11:57 Відповісти
Нажаль, значна частка води йде "самотьоком". Насоси - то вде у крисму. Що можна зробити в разі шухеру - це спустити певну кількість води з Каховського водосховища.
Дійсно, додаткові дамби нам би не завадили. І повне знищення кількох кілометрів каналу на нашій території. А також "сюрпризи" у вигляді прихованого розміщення речовини з лужною реакцією, яка зробить воду непридатною для окупантів.
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01.07.2020 12:10 Відповісти
Тимчасову дамбу, на кордоні, навалили за кілька днів. Працювало небагато людей... Як ти думаєш, скільки дамб побудують херсонці, коли виникне загроза захоплення води кацапами?
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01.07.2020 12:16 Відповісти
Думаю що жодної. "Памадори" та "арбузИ" їм якось ближче до тіла.
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01.07.2020 12:20 Відповісти
Так вони ж, якщо вода піде в Крим, саме їх "памадори" та "арбузИ" і втратять, бо для них її не вистачить...
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01.07.2020 12:26 Відповісти
Я не знаю топології каналу та його розгалуджень на Херсонщині. Але щось мені підказує що в разі необхідності насипати дамбу там де їхні (херсонців) інтереси будуть зачеплені, все може статися не зовсім так як нам хочеться.
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01.07.2020 12:40 Відповісти
Аби тільки між собою не побилися...
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01.07.2020 13:24 Відповісти
Там однією дамбою проблему не вирішити. Можна, звісно в "бруствер" біля каналу закласти вибухівку і на кількох ділянках вибухами перекрити канал. Але без ретельного мінування таких ділянок то для кацапів затримка на тиждень-два. Ми ж свої запаси мін знищили, а кацапи свої - ні.
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01.07.2020 12:26 Відповісти
Хто ще не висказався по воді в Крим?
Ключові слова- може бути, я так думаю, можливо.
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01.07.2020 10:36 Відповісти
недостаёт ещё одного упоминания по данной теме.
Лет 15, может 20 тому несколько раз натыкался в инете на чьё-то пророчество, что, мол, будущие войны будут из-за воды.
Представьте, что некто когда-то увидел войну, затеянную от отчаяния из-за угрозы гибели населения, урожаев вообще, в результате катастрофической нехватки воды. Разве это предвидение не вписывается в данную проблему кацапских оккупантов и наоборот - проблема оккупанта разве не вписывается в здравую логику предполагаемого будущего из-за воды?
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01.07.2020 11:07 Відповісти
Нападать на страну из-за природных ресурсов это РАЗБОЙ. Нужны политические доводы, например спасение русскоязычного насенения юга Украины, от ига биндэровцев, насилующих распятых эпилептических мальчиков на плотине Каховской ГЭС...

И потом, никто не даст русне устраивать войнушку в районе с крупнейшей атомной станцией.
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01.07.2020 13:17 Відповісти
є версія, що ГШ ********, лякаючи вторгненням, намагається змусити ЗСУ розтягнути свої сили по великій ділянці ймовірного фронту. А головний удар може бути навіть з півночи.
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01.07.2020 10:37 Відповісти
Откуда бы орки не наносили удар, з півночи или з півдня, это для них и для путлера будет полный пиндец, а не малая победоносная война. А потом какой повод? Буйство биндеровских фошиздов, насилующих распятых эпилептических мальчиков?
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01.07.2020 13:31 Відповісти
Ви розмірковуєте, як розумна людина. А проблема полягає у тому, що ***** та його посіпаки - їб@нуті на усю бошку.. Ніхто до лютого 14 року не вважав, що свинособакія нахабно окупує Крим, почне війну на сході, буде відкрито обстрілювати наші регулярні війська зі своєї території..
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02.07.2020 11:48 Відповісти
Сподіваюся, хтось додумається замінувати підходи до каналу? Ну і сам канал бажано також - щоб у випадку чого розкурочити все нафіг!

А взагалі мій рецепт такий: домовитися з москалями, взяти з них бабки за воду і таки пустити воду, АЛЕ з якоюсь кишечною паличкою і іншою гадостю))) Хай вони там обхезаються! А потім знову перекрити воду - щоб не було чим змити!
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01.07.2020 10:40 Відповісти
Воду зазвичай дезінфікують перед вживанням. Чув про таке?
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01.07.2020 11:06 Відповісти
да сколько ж там эти базы расходуют то воды? Это же не гидроэлектростанция. Пожрать приготовить, толчки смыть, да портянки раз в месяц простирнуть. При этом для населения вода подается без ограничений. Проще на пару часов в сутки для местных люмпенов подачу воды сократить чем получить еще один фронт и новые санкции.
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01.07.2020 10:40 Відповісти
А от цікаво, чому кацапи досі жодного опріснювального заводу не збудували? Руки не з того місця?)) Маленькі Мальта чи Кріт більшість води беруть саме з опріснення...
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01.07.2020 10:41 Відповісти
Опріснення - це триндець як дорого.
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01.07.2020 11:58 Відповісти
Ну да, дешевше з Зе домовитися через Єрмака чи залякати наступом...
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01.07.2020 12:08 Відповісти
Согласен, пресловутый фирташевский Титан тот побольше потребляет думаю.
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01.07.2020 11:06 Відповісти
https://twitter.com/Dmitriy_Saturn
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https://twitter.com/Dmitriy_Saturn


https://twitter.com/Dmitriy_Saturn
https://twitter.com/Dmitriy_Saturn

Дмитрий Sh

@Dmitriy_Saturn

·https://twitter.com/Dmitriy_Saturn/status/1278224160611807233 31 мин

В ответ
https://twitter.com/cxemu @cxemu

есть мнение что реакторы специально останавливают ибо путину сцикотно атаковать к примеру то же запорожье когда там будут работать все енергоблоки(5 из 6),сейчас вроде два в работе и те на 40-50% мощности загружены...по слухам ожидают осенью наступление кацапов, зе торопится..
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01.07.2020 10:41 Відповісти
торопится...и строит дороги
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01.07.2020 11:00 Відповісти
атомный реактор это не двигатель внутреннего сгорания, по команде ать-два он не остановится, графитовыми стержнями можно управлять цепной реакцией, но от этого он не станет безопаснее в случае попадания в него (допустим ракеты или бомбы). Такую чушь пишут полные делетанты. Членограй разложит армию изнутри (с чем он сейчас успешно справляется), обнуленному не прийдется и воевать.
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01.07.2020 11:01 Відповісти
Щоб "зупинити" реактор, станція повинна працювати так само як і під час "роботи" реактора. Насправді ніякої зупинки немає. Є лише сповільнення ланцюгової реакції. Якщо )(.йло зруйнує АЕС, то ланцюгова реакція може піти не контрольовано, не залежно від того чи "зупинений" реактор, чи він "працює".
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01.07.2020 11:10 Відповісти
зелені воплі...дайте воду бо путин нападе...
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01.07.2020 10:43 Відповісти
Малоймовірно. Вони ж теж знають, що земля буде горіти під ногами. Ми вже не такі, як в 2014-му році. Пів України з бойовим досвідом. І усі озброєні.
По арті, по снайпінгу - усьому навчилися.
То у москалів у кожного військовослужбовця в середньому по дві відсидки, в той час, як у нас в середньому по дві вищі освіти.
Чому ще не навчилися? Так ні в чому нема нічого складного.
То, якщо й полізуть, виключно з-за відсутності здорового глузду і "баби єщо нарожают".
Тут усі й поляжуть. Черноземи удобримо, що теж непогано.
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01.07.2020 10:43 Відповісти
Ну не знаю. В Крыму из-за дождей тоже затопило много населенных пунктов. Самый "сухой" год за 150 лет кончился как-то внезапно.
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01.07.2020 10:43 Відповісти
Ведра набрать успели?
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01.07.2020 10:48 Відповісти
https://ghall.com.ua/2020/06/29/v-kremle-ponyali-dno-bespovorotno-blizko/ В Кремле поняли: дно бесповоротно близко
слух о большой войне, которую вот-вот начнёт Путин, вторгнувшись в Беларусь, Украину или в страны Балтии. Этот слух Кремль опять начал продвигать через профессора Соловья, своих штатных оппозиционеров в США и ЕС, а в Украине через одного популярного эксперта по войнам и философии. Профессор Соловей уже назначал зимой дату этого вторжения на не позднее, чем 10 марта, привязав её к открытию 9 марта суда в Гааге по сбитому малазийскому авиалайнеру.
Смысл этого слуха - уверить другую сторону по переговорам, что РФ готова к большой и даже ядерной войне.
Задача этого слуха: разъяснить "западным партнёрам", если они не признают Крым частью РФ, то мы устроим нечто атомное и ужасное или как минимум отнимем у кого-нибудь ещё кусок территории.
Раньше этот слух распространял один из актёров, играющий роль президента РФ, и кто-нибудь официальный, вроде Киселёва или Клинцевича. Теперь уровень таких угроз снизился с официальных площадок до "утечек" к профессору Соловью через его знаменитые источники в Кремле и до уровня аналитики от "друзей Украины" и экспертов. Эта смена площадок, как и некоторые другие факты, в том числе плач Путина по унесенным ветром свободы "подаркам", доказывают: в Кремле блефуют и надувают щёки, чтобы казаться круче и крупнее, чем в реальности. Старый, как мир, приём.
Кремлёвский олигархат при помощи этого приёма пытается тянуть время, отведенное ему на ликвидацию режима Путина, и выторговать если не разрешение оставить Крым себе, то какие-нибудь крупные уступки. Например, возврат РФ в "Большую восьмёрку", которым его между делом поманил и забыл Трамп. Забыл, поскольку, чтобы получить у Трампа билет в G8 надо вернуть Крым. Кремлёвским это кажется дорого, и они надеются выклянчить ещё что-то в довесок. Просят вывести "Северный поток-2" из-под директив ЕС и кусочек Центральной Африки с половиной Ливии.
Но поскольку российские войска с Донбасса не уходят и военные действия не прекращают, то и Меркель вывела авансом лишь тот отрезок "Северного потока-2", который ещё не построен. Кремль, как обычно, аванс взял и сделал вид, что забыл об обещаниях, данных Дмитрием Козаком в Берлине. Запад такое поведение Кремля не устраивает. Запад нарисовал ему чёткую "дорожную карту" - Донбасс, Крым и голова Путина рядом с фуражкой Гитлера в храме-музее войск РФ. В обмен снятие санкций, потоки, пропуск в G8 и всё остальное.
Кремль согласился, но двигаться по ней не спешит, продолжает торговаться и сочинять дополнительные к ней условия. Поскольку Запад непреклонен и отпущенное время истекает, то Кремль решил выжать слезу и послал Путина на пробу полуофициально поплакать о якобы отторгнутых от некой России её "исторических территориях".
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01.07.2020 10:44 Відповісти
Точно! "Академіка Черського" вони вже задрочили, ганяючи його по усім світовим смітникам. Тепер настала черга соловья подрочити. )))
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01.07.2020 11:14 Відповісти
От же мокши ненасытные, везите с Байкала целебную воду, мост же построили для снабжения Крыма. То им мозгов не хватает, то боярышника, то населения. то потенция ни к черту. И это все с момента возникновения Московского царства, и до сих пор не преодолели, грябят соседей и грабят.
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01.07.2020 10:45 Відповісти
А на Байкале давно китайцы.Не дадут москалям воду
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01.07.2020 11:44 Відповісти
В такой ситуации лучше перебздеть, чем не добздеть. И с точки зрения военной науки, наверное, легко предпринять оборонительные меры,зная,откуда и куда пойдёт враг. И можно было бы давно этот вопрос закрыть,какой то двойной или тройной оборонительной линией. А так, Украина только провоцирует к захвату кацапами этой дамбы.
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01.07.2020 10:47 Відповісти
Хватит завывать по всем каналам, хутин давно напал, но у вас но донбассе мир, а тут пургу разгоняют. Обороно способность укрепляйте.
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01.07.2020 10:49 Відповісти
от реки Кубань ( г.Темрюк) до Керчи всего 70 км от Новой Каховки до Крыма 90 км
???
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01.07.2020 10:52 Відповісти
Так трубу еще через пролив тянуть надо. И всю инфраструктуру в Крыму перезатачивать на новую трубу с востока.
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01.07.2020 10:57 Відповісти
так стальную газовую трубу высокого давления и не одну для немцев через всю Балтику 1200 км это нормально а 70 км полиэтиленки проложить для срузьких в облом
вся страна то без газа, то без воды, без дорог: одним словом везде жопа там где они
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01.07.2020 11:03 Відповісти
Хз. Может смеждународным законодательством есть какие-то затыки.

А может не окупится. За газ-то они бабло с ЕС брать собирались, а воду крымским нищебродам за свой счет тянуть и подавать надо.
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01.07.2020 11:19 Відповісти
берите пример с КНДР
США потриндело на них
они в ответ а наши ракеты до Вашингтона достают
на том и сели
а если будем как пастер шлаг ;
,,мы все решим мирным путем ,,
будут все кому не лень щипать
/а ЕС будет все озабоченней и озабоченней//
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01.07.2020 10:59 Відповісти
"Павлоградський хімічний завод" освоїв виробництво реактивних снарядів "Тайфун"

На ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод" опановують виробництво нових вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун" калібру 122-мм з повністю українських комплектуючих.
Реактивний снаряд калібру 122 мм "Тайфун-1" розроблений науковцями та інженерами державного КБ "Південне" в рамках української ракетної програми.

"Це нова розробка - українська ракета яка є альтернативою і заміною старих систем "Град", - розповів головний технолог ДП "НВО "ПХЗ" Олексій Кириченко.На відміну від старих радянських снарядів 9М22 (та інших модифікацій), що ніколи не вироблялись на підприємствах України (або УССР), новий РС 9М221Ф "Тайфун-1" буде повністю виготовлятися на вітчизняних заводах.

Починаючи від корпусного елемента і закінчуючи гумотехнічними виробами, які там зараз встановлено і саме паливо, яке використано для заправлення, це вже зроблено повністю на вітчизняних компонентах", - відзначив Олексій Кириченко.

Нагадаємо, українська версія 122 мм реактивного снаряда має вдвічі більшу максимальну дальність стрільби ніж старий радянський РС (40 км проти 20 км при аналогічній за масою осколково-фугасній бойовій частині у 18,4 кг), що й досі стоїть на озброєнні Збройних сил України.https://uprom.info/news/vpk/pavlogradskyj-himichnyj-zavod-osvoyiv-vyrobnycztvo-reaktyvnyh-snaryadiv-tajfun-foto/
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01.07.2020 11:00 Відповісти
снаряды хорошо , а ракеты лучше. Но, по ракетной программе у сосни уродов во главе с Вавием Сцыкливым полная заморозка
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01.07.2020 11:08 Відповісти
, ил Дело не в том кто изготовил ракету, пистолет, танк или корабль. Дело в том кто этим оружием пользуется. Если нашли моряки вместе с СБУ и секретной документацией в Керчинской протоке сдались без боя и в ОРДЛО наши воины сотнями сдаются в плен, а потом за это получают ордена и медали - нам поможет только СМЕРШ и приказ НИ ШАГУ НАЗАД,.
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02.07.2020 18:26 Відповісти
ЗЕ просто отведет войска и даст воду.

Это правительство предает Украину.
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01.07.2020 11:02 Відповісти
Оккупация Чехословакии начались с запроса аэродроме Прага аварийной посадки военно-транспортного самолета, который произведя необходимые посадочные маневры улетел, а за ним сел другой, большой транспортный самолет с десантниками - спецназовцами ГРУ, которые и захватили аэродром... Армия ЧССР была блокирована в казармах...
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01.07.2020 11:05 Відповісти
Хватит уже про этот аэродром. Просто войска варшавского договора вошли в Чехословакию со всех сторон, кроме западной.
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01.07.2020 12:57 Відповісти
Defense Express проаналізував звинувачення "Укроборонпрому" в бік "Антонова"
Укроборонпром звинувачує "Антонов" в усіх "смертних гріхах". Які були озвучені представниками держконцерну під час закритого для преси засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Серед понад двох десятків пунктів - закиди щодо відмови від закупівлі деталей виробництва Російської Федерації через обраного за участі самого "Укроборонпрому" посередника та співпраця з країнами Альянсу заради виробництва морського патрульного літака з ракетами типу "Нептуна".
Аналіз цих звинувачень "Укроборонпрому" у бік єдиного в країні авіабудівного підприємства -https://defence-ua.com/people_and_company/u_chomu_ukroboronprom_zvinuvativ_antonov_vidmova_vid_zakupivli_detalej_v_rf_ta_rozrobka_litaka_z_neptunom-959.html у матеріалі Defense Express.
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01.07.2020 11:07 Відповісти
Укроборонпромом Абромявічус зараз керує? Зрозуміло...
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01.07.2020 11:20 Відповісти
Есть очень простое решение проблемы - вывести все военные базы с Крыма и воды всем хватит.
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01.07.2020 11:08 Відповісти
Вже давно могли б послати Кузю в Антарктику, причипити до нього пару айсбегів і притаранити це все до Криму. Один айсберг самі б згризли, а інший в Україну сторгували б. Десь на адмінкордоні Криму - натовп. Хто з чим - кульками, мішками, корзинами, пітніють... Всі за кригою в черзі. Українці відкривають канал, просять взяти в них дніпровську воду дуже дешево, а росіяни в Криму уваги на це не звертають, сидять на льоду - прохолодно їм в жару. Ех...
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01.07.2020 11:18 Відповісти
Військовим базам РФ в окупованому Криму бракує води, Кремль може вдатися до військового сценарію, - Ташева - Цензор.НЕТ 977
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01.07.2020 11:18 Відповісти
Зуй їм, а не воду. Будемо гнати ту мерзоту, скільки буде вистачати сил. І разом з ними виженемо їхні гниди, яким все нейметься тут жити. Знали, що роблять? Знали. Годуйте і напувайте своїх крисчан і потім прибирете там після себе і виплатите нам репарації за довгу окупацію.Іншої мови з вами не буде.
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01.07.2020 11:41 Відповісти
Военным базам РФ в оккупированном Крыму не хватает воды. Их кто-то заставлял оккупировать украинский Крым. Теперь мучаются от жажды, того и гляди, от некачественной воды животы вздуются. Вот спрашивается, зачем им этот украинский Крым. Пусть возвращаются к себе домой до березок, там и воды хватает.
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01.07.2020 11:45 Відповісти
Гляди ещё кроме воды и хлебушка захотят. Ишь "мученики" какие, смолу пейте.
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01.07.2020 12:14 Відповісти
Як на мене, то прощупують народ на вшивість: не дамо воду, то пухутін нападоьт... І, на жаль, таких сердобольних до "нашихбратьєв" хоч греблю гати.
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01.07.2020 11:59 Відповісти
Не нападет, с нынешней зевластью Украина у них в кармане.
Они ближний Восток и северную Африку осваивают, хотят большую часть Европы, Царьград, Рим, Йерусалим, хотят выгнать евреев из Палестины, уничтожить Израиль... Это такая великая православнутая мечта всех орков и не только из московии, собственно для того эта недоимперия и создавалась после падения Византии.
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01.07.2020 13:49 Відповісти
зеленое говно сейчас или ссытся в углу или пересчитывает кремлевское бабло...
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01.07.2020 12:03 Відповісти
Нові версії ракетного комплексу «Вільха» отримають дальність у 200 кілометрів

Ракетний комплекс «Вільха» отримає ще декілька версій для яких дальність у понад 120 км не межа.
Передбачається розробка декількох версій корегованих ракет «Вільха-М», що окрім збільшеної дальності матимуть різні за вагою бойові частини.

Власне зараз виріб Р-624М «Вільха-М» має бойову частину вагою у 170 кг та дальність у 123 км, зараз йде робота над збільшенням дальності до 140 км шляхом використання нового виду палива.
Нова версія виробу - Р-224М1 «Вільха-М1» з бойовою частиною у 170 кг на старому паливі зможе знищувати цілі на максимальній відстані у 140 км, а при використанні нового палива - до 154 км.
Для цієї модифікації передбачено використання бойової частини вагою 236 кг, відповідно дальність складатиме 108 км та 121 км на новому типу палива.
Р-224М2 «Вільха-М2» зможе досягати дальності у 141 км та 202 км з новим видом палива, при збережені бойової частини вагою 170 кг.
Ракетний комплекс «Вільха-М» - проєкт створення високоточних 300 мм реактивних *********** з максимальною дальністю понад 120 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.
Попередня версія корегованого снаряда «Вільха» вже завершила державні випробування та перебуває на озброєння підрозділів Збройних Сил України. Її серійне виробництво було розпочато наприкінці 2018-го року.https://uprom.info/news/vpk/novi-versiyi-raketnogo-kompleksu-vilha-otrymayut-dalnist-u-200-kilometriv/
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01.07.2020 12:33 Відповісти
Вообще-то напасть на страну, чтобы поживиться ресурсами это уже разбой. Маловероятно что просто так нападут. Нужен политический повод. А какой? Массовое изнасилование распятых мальчиков-эпилептиков бандеровскими снегирями на плотине Каховской ГЭС?
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01.07.2020 13:04 Відповісти
С фантазиями на эту тему у московитов все в порядке.
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01.07.2020 14:21 Відповісти
ну дык это как насчет визового режима? ковид все-таки, а там, говорят, вообще границы открыли ...
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01.07.2020 13:15 Відповісти
Підказка окупантам-забрати з рабів частину фінансування і поруч з енергетичним мостом(підводний подовжувач) провести водогін.Труби можна використати з "Північного потоку-2". Або ще крутіше-міст імені "вічного Путіна " для ріки Дон від Керчі до Ростова.
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01.07.2020 14:37 Відповісти
А какой смысл этой водной блокады! 1. Отрицательный рейтинг Украины в мире и. неприязненные отношения Крымчан к бэушным соотечественникам, в виду очевидной мелкой мстительности. 2. Перекрытие источника дохода, пополнения государственной казны Украины (очевидно не хозяйское отношение к своей экономике, смотри пункт первый). 3. Угроза захвата регионов Украины причастных к водоснабжению Крыма. 4. Перевод С/Х Крыма под благовидным предлогом, в виду форс мажорных обстоятельств на так необходимое северной державе, южного виноделие, вместо риса которого в россии, своего много. И наконец рычаг влияния методом шантажа, не самый важный. Я думаю, путин даже приплачивает радикалам, разогревающим эту тему блокады, потому, что ему это выгодно.
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01.07.2020 18:49 Відповісти
 
 