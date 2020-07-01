Військовим базам РФ в окупованому Криму бракує води, Кремль може вдатися до військового сценарію, - Ташева
Російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу у водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила заступниця голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева.
За словами Ташевої, на цей час вода на півострові без обмежень доступна лише для побутових потреб. При цьому Росії необхідно забезпечувати військові бази водою в повному обсязі.
Ташева допускає, що для доступу до водних ресурсів Кремль може вдатися до військового сценарію.
"Що стосується того, чи може РФ використати військовий сценарій, щоб отримати доступ до ресурсу (води. - Ред.), то так, є така ймовірність, але все-таки треба говорити про те, що потуг саме на півдні, конкретно для проходу з Криму, у них не вистачає. Їм треба буде відкривати другий фланг і робити прорив", - уточнила заступниця голови представництва президента в АРК.
У представництві Зеленського сподіваються, що Росія не зважиться на повномасштабну військову операцію, оскільки для безперешкодного доступу до Криму російським військам доведеться захопити близько 100 км Херсонської області.
Представники окупаційної влади Криму визнають, що ситуація з водопостачанням на півострові дійсно складна. При цьому звучать заяви про нібито "активні заходи" для її вирішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехай щастить!
"путен введи..."?
Якщо створити потужний укріпрайон з півдня від ГЕС, накрити його зверху багатошаровою ППО, то ******* точно спіймають облизня. Але треба пам'ятати, що від адмінкордону до ГЕС меньше ніж вісімдесят км.
як, ви, розглядаєш варіант з додатковим увімкненням резервних насосів, щоб наступ захлинувся, і на підтоплених селян звернула увагу світова громадськість зі своєю гуманітарною допомогою?...а не тільки виразила стурбованість наступом
В ******** умовах, при раптовому нападі, вони можуть закінчити окупацію цієї території, до того часу, поки "кварталівці" виведуть із наркотичного сп'яніння свого "Верховного говнокомандувача".
Навіть на арешт Зеленського за зраду, призначення у пожежному варіанті боєздатного керівництва, нам знадобиться більше часу, ніж потрібно для подолання 80 км до дамби.
А мат - это способ донести своё несогласие !
Или ты хочешь сказать, что "эти места закладок закладок были НАСТОЛЬКО СЕКРЕТНЫМИ что их никто так и не нашёл" ?! А может - их просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!!?
Мосты взрывали, но ни один небыли разрушен до такой степени, что им нельзя было пользоваться полностью... ! Они были лишь частично повреждены ! А ты думаешь, что только ты умный.. и знаешь о "специальных ншах"
" А різницю між "стратегічним об"єктом" і "місцевим, ти знаєш? Я писав про "стратегічні"... https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0201-739c-9696-e2124935a750
"Якщо твої "сапери" погано вчилися, і не змогли ті точки знайти, то "хто їм дохтор?..."
https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0204-70d4-905f-9c8a20a98eb2
https://censor.net/comments/locate/3205279/019214dc-0204-70d4-905f-9c8a20a98eb2
Было бы так как ты говоришь - уже давно в воздух взлетело все что нужно !!!!! Но не взлетают... !!!
Дійсно, додаткові дамби нам би не завадили. І повне знищення кількох кілометрів каналу на нашій території. А також "сюрпризи" у вигляді прихованого розміщення речовини з лужною реакцією, яка зробить воду непридатною для окупантів.
Ключові слова- може бути, я так думаю, можливо.
Лет 15, может 20 тому несколько раз натыкался в инете на чьё-то пророчество, что, мол, будущие войны будут из-за воды.
Представьте, что некто когда-то увидел войну, затеянную от отчаяния из-за угрозы гибели населения, урожаев вообще, в результате катастрофической нехватки воды. Разве это предвидение не вписывается в данную проблему кацапских оккупантов и наоборот - проблема оккупанта разве не вписывается в здравую логику предполагаемого будущего из-за воды?
И потом, никто не даст русне устраивать войнушку в районе с крупнейшей атомной станцией.
А взагалі мій рецепт такий: домовитися з москалями, взяти з них бабки за воду і таки пустити воду, АЛЕ з якоюсь кишечною паличкою і іншою гадостю))) Хай вони там обхезаються! А потім знову перекрити воду - щоб не було чим змити!
https://twitter.com/Dmitriy_Saturn
https://twitter.com/Dmitriy_Saturn
https://twitter.com/Dmitriy_Saturn
https://twitter.com/Dmitriy_Saturn
Дмитрий Sh
@Dmitriy_Saturn
·https://twitter.com/Dmitriy_Saturn/status/1278224160611807233 31 мин
В ответ
https://twitter.com/cxemu @cxemu
есть мнение что реакторы специально останавливают ибо путину сцикотно атаковать к примеру то же запорожье когда там будут работать все енергоблоки(5 из 6),сейчас вроде два в работе и те на 40-50% мощности загружены...по слухам ожидают осенью наступление кацапов, зе торопится..
По арті, по снайпінгу - усьому навчилися.
То у москалів у кожного військовослужбовця в середньому по дві відсидки, в той час, як у нас в середньому по дві вищі освіти.
Чому ще не навчилися? Так ні в чому нема нічого складного.
То, якщо й полізуть, виключно з-за відсутності здорового глузду і "баби єщо нарожают".
Тут усі й поляжуть. Черноземи удобримо, що теж непогано.
слух о большой войне, которую вот-вот начнёт Путин, вторгнувшись в Беларусь, Украину или в страны Балтии. Этот слух Кремль опять начал продвигать через профессора Соловья, своих штатных оппозиционеров в США и ЕС, а в Украине через одного популярного эксперта по войнам и философии. Профессор Соловей уже назначал зимой дату этого вторжения на не позднее, чем 10 марта, привязав её к открытию 9 марта суда в Гааге по сбитому малазийскому авиалайнеру.
Смысл этого слуха - уверить другую сторону по переговорам, что РФ готова к большой и даже ядерной войне.
Задача этого слуха: разъяснить "западным партнёрам", если они не признают Крым частью РФ, то мы устроим нечто атомное и ужасное или как минимум отнимем у кого-нибудь ещё кусок территории.
Раньше этот слух распространял один из актёров, играющий роль президента РФ, и кто-нибудь официальный, вроде Киселёва или Клинцевича. Теперь уровень таких угроз снизился с официальных площадок до "утечек" к профессору Соловью через его знаменитые источники в Кремле и до уровня аналитики от "друзей Украины" и экспертов. Эта смена площадок, как и некоторые другие факты, в том числе плач Путина по унесенным ветром свободы "подаркам", доказывают: в Кремле блефуют и надувают щёки, чтобы казаться круче и крупнее, чем в реальности. Старый, как мир, приём.
Кремлёвский олигархат при помощи этого приёма пытается тянуть время, отведенное ему на ликвидацию режима Путина, и выторговать если не разрешение оставить Крым себе, то какие-нибудь крупные уступки. Например, возврат РФ в "Большую восьмёрку", которым его между делом поманил и забыл Трамп. Забыл, поскольку, чтобы получить у Трампа билет в G8 надо вернуть Крым. Кремлёвским это кажется дорого, и они надеются выклянчить ещё что-то в довесок. Просят вывести "Северный поток-2" из-под директив ЕС и кусочек Центральной Африки с половиной Ливии.
Но поскольку российские войска с Донбасса не уходят и военные действия не прекращают, то и Меркель вывела авансом лишь тот отрезок "Северного потока-2", который ещё не построен. Кремль, как обычно, аванс взял и сделал вид, что забыл об обещаниях, данных Дмитрием Козаком в Берлине. Запад такое поведение Кремля не устраивает. Запад нарисовал ему чёткую "дорожную карту" - Донбасс, Крым и голова Путина рядом с фуражкой Гитлера в храме-музее войск РФ. В обмен снятие санкций, потоки, пропуск в G8 и всё остальное.
Кремль согласился, но двигаться по ней не спешит, продолжает торговаться и сочинять дополнительные к ней условия. Поскольку Запад непреклонен и отпущенное время истекает, то Кремль решил выжать слезу и послал Путина на пробу полуофициально поплакать о якобы отторгнутых от некой России её "исторических территориях".
???
вся страна то без газа, то без воды, без дорог: одним словом везде жопа там где они
А может не окупится. За газ-то они бабло с ЕС брать собирались, а воду крымским нищебродам за свой счет тянуть и подавать надо.
США потриндело на них
они в ответ а наши ракеты до Вашингтона достают
на том и сели
а если будем как пастер шлаг ;
,,мы все решим мирным путем ,,
будут все кому не лень щипать
/а ЕС будет все озабоченней и озабоченней//
На ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод" опановують виробництво нових вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун" калібру 122-мм з повністю українських комплектуючих.
Реактивний снаряд калібру 122 мм "Тайфун-1" розроблений науковцями та інженерами державного КБ "Південне" в рамках української ракетної програми.
"Це нова розробка - українська ракета яка є альтернативою і заміною старих систем "Град", - розповів головний технолог ДП "НВО "ПХЗ" Олексій Кириченко.На відміну від старих радянських снарядів 9М22 (та інших модифікацій), що ніколи не вироблялись на підприємствах України (або УССР), новий РС 9М221Ф "Тайфун-1" буде повністю виготовлятися на вітчизняних заводах.
Починаючи від корпусного елемента і закінчуючи гумотехнічними виробами, які там зараз встановлено і саме паливо, яке використано для заправлення, це вже зроблено повністю на вітчизняних компонентах", - відзначив Олексій Кириченко.
Нагадаємо, українська версія 122 мм реактивного снаряда має вдвічі більшу максимальну дальність стрільби ніж старий радянський РС (40 км проти 20 км при аналогічній за масою осколково-фугасній бойовій частині у 18,4 кг), що й досі стоїть на озброєнні Збройних сил України.https://uprom.info/news/vpk/pavlogradskyj-himichnyj-zavod-osvoyiv-vyrobnycztvo-reaktyvnyh-snaryadiv-tajfun-foto/
Это правительство предает Украину.
Укроборонпром звинувачує "Антонов" в усіх "смертних гріхах". Які були озвучені представниками держконцерну під час закритого для преси засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Серед понад двох десятків пунктів - закиди щодо відмови від закупівлі деталей виробництва Російської Федерації через обраного за участі самого "Укроборонпрому" посередника та співпраця з країнами Альянсу заради виробництва морського патрульного літака з ракетами типу "Нептуна".
Аналіз цих звинувачень "Укроборонпрому" у бік єдиного в країні авіабудівного підприємства -https://defence-ua.com/people_and_company/u_chomu_ukroboronprom_zvinuvativ_antonov_vidmova_vid_zakupivli_detalej_v_rf_ta_rozrobka_litaka_z_neptunom-959.html у матеріалі Defense Express.
пухутін нападоьт... І, на жаль, таких сердобольних до "нашихбратьєв" хоч греблю гати.
Они ближний Восток и северную Африку осваивают, хотят большую часть Европы, Царьград, Рим, Йерусалим, хотят выгнать евреев из Палестины, уничтожить Израиль... Это такая великая православнутая мечта всех орков и не только из московии, собственно для того эта недоимперия и создавалась после падения Византии.
Ракетний комплекс «Вільха» отримає ще декілька версій для яких дальність у понад 120 км не межа.
Передбачається розробка декількох версій корегованих ракет «Вільха-М», що окрім збільшеної дальності матимуть різні за вагою бойові частини.
Власне зараз виріб Р-624М «Вільха-М» має бойову частину вагою у 170 кг та дальність у 123 км, зараз йде робота над збільшенням дальності до 140 км шляхом використання нового виду палива.
Нова версія виробу - Р-224М1 «Вільха-М1» з бойовою частиною у 170 кг на старому паливі зможе знищувати цілі на максимальній відстані у 140 км, а при використанні нового палива - до 154 км.
Для цієї модифікації передбачено використання бойової частини вагою 236 кг, відповідно дальність складатиме 108 км та 121 км на новому типу палива.
Р-224М2 «Вільха-М2» зможе досягати дальності у 141 км та 202 км з новим видом палива, при збережені бойової частини вагою 170 кг.
Ракетний комплекс «Вільха-М» - проєкт створення високоточних 300 мм реактивних *********** з максимальною дальністю понад 120 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.
Попередня версія корегованого снаряда «Вільха» вже завершила державні випробування та перебуває на озброєння підрозділів Збройних Сил України. Її серійне виробництво було розпочато наприкінці 2018-го року.https://uprom.info/news/vpk/novi-versiyi-raketnogo-kompleksu-vilha-otrymayut-dalnist-u-200-kilometriv/