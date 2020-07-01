Військовим базам РФ в окупованому Криму бракує води, Кремль може вдатися до військового сценарію, - Ташева

Російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу у водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила заступниця голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева.

За словами Ташевої, на цей час вода на півострові без обмежень доступна лише для побутових потреб. При цьому Росії необхідно забезпечувати військові бази водою в повному обсязі.

Ташева допускає, що для доступу до водних ресурсів Кремль може вдатися до військового сценарію.

"Що стосується того, чи може РФ використати військовий сценарій, щоб отримати доступ до ресурсу (води. - Ред.), то так, є така ймовірність, але все-таки треба говорити про те, що потуг саме на півдні, конкретно для проходу з Криму, у них не вистачає. Їм треба буде відкривати другий фланг і робити прорив", - уточнила заступниця голови представництва президента в АРК.

У представництві Зеленського сподіваються, що Росія не зважиться на повномасштабну військову операцію, оскільки для безперешкодного доступу до Криму російським військам доведеться захопити близько 100 км Херсонської області.

Представники окупаційної влади Криму визнають, що ситуація з водопостачанням на півострові дійсно складна. При цьому звучать заяви про нібито "активні заходи" для її вирішення.

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