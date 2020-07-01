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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні пацієнти хворіють на COVID-19 у середньому до трьох тижнів, - Степанов

В Україні пацієнти хворіють на COVID-19 у середньому до трьох тижнів, - Степанов

В Україні в середньому тривалість коронавірусної хвороби становить близько трьох тижнів.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"В середньому у нас близько трьох тижнів у країні - тривалість коронавірусної хвороби. Але в той же час іноді вона і 30 днів, 39 днів, залежно від тяжкості (перебігу) хвороби", - сказав міністр.

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Автор: 

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степанов, дилетант, который боится отмены карантина, и оно станет ненужным, и не будут ему премии - иди гуляй..
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01.07.2020 10:32 Відповісти
Какие три недели? Уже которую неделю - выздоравливает значительно меньше, чем заболевает. А должно быть заболевшие=выздоровевшие.
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01.07.2020 10:40 Відповісти
 
 