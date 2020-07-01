В Україні пацієнти хворіють на COVID-19 у середньому до трьох тижнів, - Степанов

В Україні в середньому тривалість коронавірусної хвороби становить близько трьох тижнів.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"В середньому у нас близько трьох тижнів у країні - тривалість коронавірусної хвороби. Але в той же час іноді вона і 30 днів, 39 днів, залежно від тяжкості (перебігу) хвороби", - сказав міністр.

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