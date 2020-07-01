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В Україні пацієнти хворіють на COVID-19 у середньому до трьох тижнів, - Степанов
В Україні в середньому тривалість коронавірусної хвороби становить близько трьох тижнів.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"В середньому у нас близько трьох тижнів у країні - тривалість коронавірусної хвороби. Але в той же час іноді вона і 30 днів, 39 днів, залежно від тяжкості (перебігу) хвороби", - сказав міністр.
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Никита Ник
показати весь коментар01.07.2020 10:32 Відповісти Мені подобається 1
flali1979
показати весь коментар01.07.2020 10:40 Відповісти Мені подобається 0
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