Жодних гарантій появи безпечної та ефективної вакцини від COVID-19 немає, - головний інфекціоніст США Фаучі

Сполучені Штати не мусять розраховувати на появу безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив у вівторок головний урядовий експерт з інфекційних захворювань, доктор Ентоні Фаучі на слуханнях у Сенаті, присвячених боротьбі з пандемією коронавірусу.

Він попередив, що щоденний сплеск захворюваності на коронавірус може збільшитися більш ніж удвічі, якщо американці не зроблять кроків, щоб взяти вірус під контроль.

"Вкрай важливо мати в розпорядженні безпечні та ефективні вакцини, доступні для всіх у цій країні", - заявив доктор Ентоні Фаучі, глава Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, виступаючи на слуханнях у Сенаті. Фаучі, однак, попередив, що "немає жодних гарантій того, що ... у нас з'явиться безпечна та ефективна вакцина".

Читайте також: Для розробки вакцини від COVID-19 необхідно зібрати понад $31 млрд, - ВООЗ

Як повідомлялося раніше, Фаучі закликав американців дотримуватися принципів соціального дистанціювання і носити маски, попередивши, що щоденне збільшення кількості нових випадків у США, якЕ нині сягає близько 40 000, може перевищити 100 000 на день, якщо американці не змінять своєї поведінки. Представники системи охорони здоров'я раніше вже висловлювали свою стурбованість тим, що деякі американці, особливо молодь, послабили пильність після скасування суворих обмежень, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу.

У кількох штатах на півдні і заході США, включно з Техасом і Флоридою, кількість випадків зараження коронавірусом у червні зросла більш ніж удвічі. Зараз експерти побоюються, що поширенню хвороби може сприяти святкування Дня незалежності, який відзначається 4 липня. Цього дня мешканці країни традиційно збираються на пляжах і кемпінгах, а також спостерігають за феєрверками.

Попри тривожне зростання кількості випадків зараження, Роберт Редфілд, директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), на слуханнях у Сенаті заявив про необхідність відкриття шкіл, з можливістю їхнього повторного закриття в разі нових спалахів. За словами Редфілда, CDC ніколи не рекомендували повністю закривати школи.