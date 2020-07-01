У ЗСУ за добу 9 нових випадків COVID-19, хворіють 187 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 1 липня в Збройних Силах України хворіють 187 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом за час пандемії одужали - 312 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 539 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 61 особа.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 3 людини (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 2 військовослужбовці та Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 6 осіб (Львівська область - 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Вінницька - 1 військовослужбовець і Миколаївська - 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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