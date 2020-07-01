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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ за добу 9 нових випадків COVID-19, хворіють 187 осіб, - Командування Медсил

У ЗСУ за добу 9 нових випадків COVID-19, хворіють 187 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 1 липня в Збройних Силах України хворіють 187 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом за час пандемії одужали - 312 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 539 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 61 особа.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 3 людини (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 2 військовослужбовці та Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 6 осіб (Львівська область - 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Вінницька - 1 військовослужбовець і Миколаївська - 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Також читайте: Жодних гарантій появи безпечної та ефективної вакцини від COVID-19 немає, - головний інфекціоніст США Фаучі

Автор: 

армія (3771) карантин (18172) ЗСУ (7562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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01.07.2020 10:54 Відповісти
Defense Express проаналізував звинувачення "Укроборонпрому" в бік "Антонова"

Укроборонпром звинувачує "Антонов" в усіх "смертних гріхах". Які були озвучені представниками держконцерну під час закритого для преси засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Серед понад двох десятків пунктів - закиди щодо відмови від закупівлі деталей виробництва Російської Федерації через обраного за участі самого "Укроборонпрому" посередника та співпраця з країнами Альянсу заради виробництва морського патрульного літака з ракетами типу "Нептуна".
Аналіз цих звинувачень "Укроборонпрому" у бік єдиного в країні авіабудівного підприємства -https://defence-ua.com/people_and_company/u_chomu_ukroboronprom_zvinuvativ_antonov_vidmova_vid_zakupivli_detalej_v_rf_ta_rozrobka_litaka_z_neptunom-959.html у матеріалі Defense Express.
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01.07.2020 11:05 Відповісти
 
 