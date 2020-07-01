Кількість активних хворих на COVID-19 за добу знизилася в 10 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 10 із 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській (143 випадки), у Києві - 101 новий інфікований за добу, та Рівненській області (72 випадки) і Закарпатській області (72 випадки).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 12 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 людина померла і 41 особа видужала, зараз в області хворіють 627 осіб (на 30 менше за добу);

- у Волинській області підтверджено 59 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 - смерті і 23 випадки одужання, зараз в області хворіють 1648 осіб (на 34 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 3 нові випадки захворювання та 13 - одужання, зараз хворіє 141 особа (на 10 менше за добу);

- у Донецькій області 3 нові випадки захворювання та 3 - одужання, зараз, як і напередодні, хворіють 309 осіб;

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- у Житомирській області 4 нові випадки захворювання та 85 - одужання, зараз хворіють 548 осіб (на 81 менше за добу);

- у Закарпатській області 72 нові випадки захворювання, 4 смерті і 10 випадків одужання за добу, зараз хворіють 1913 осіб (на 58 більше за добу);

- у Запорізькій області нових випадків зараження і смерті не виявлено, 7 осіб одужали, зараз хворіють 130 осіб (на 7 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 43 нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіють 1239 осіб (на 43 більше за добу);

- у Києві 101 новий випадок захворювання, 35 - одужання, зараз хворіють 3432 особи (на 66 більше за добу);

- у Київській області 25 нових хворих за добу, 24 людини одужали, зараз хворіють 1204 особи (на 1 більше за добу);

- у Кіровоградській області 1 випадок захворювання і 5 - одужання, зараз хворіють 75 осіб (на 4 менше за добу);

- у Луганській області нових випадків захворювання і смерті не було, 1 людина одужала, зараз хворіє 21 особа (на 1 менше за добу);

- у Львівській області підтверджено 143 нові випадки захворювання на COVID-19, 53 людини одужали, зараз хворіють 4632 особи (на 90 більше за добу);

- у Миколаївській області 3 нові випадки захворювання на COVID-19 і 2 - одужання, зараз хворіють 154 людини (на 1 більше за добу);

- в Одеській області 14 нових випадків захворювання, 1 раніше захворілий помер і 1 людина одужала, зараз хворіє 951 особа (на 12 більше за добу);

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- у Полтавській області 5 нових випадків захворювання, двоє людей одужали, зараз хворіють 36 осіб (на 3 більше за добу);

- у Рівненській області 72 нові випадки захворювання, 46 осіб одужали, зараз хворіють 1899 осіб (на 26 більше за добу);

- у Сумській області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 8 осіб одужали, зараз хворіють 62 особи (на 8 менше за добу);

- у Тернопільській області 11 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 20 - одужання, зараз хворіє 741 особа (на 10 менше за добу);

- у Харківській області 35 нових випадків захворювання, 3 - смерті та 18 - одужання, зараз хворіють 982 людини (на 14 більше за добу);

- у Херсонській області 2 нові випадки захворювання, випадків одужання і смерті не було, зараз хворіють 14 осіб (на 2 більше за добу);

- у Хмельницькій області 2 нові випадки захворювання, 1 - смерті та 4 - одужання, зараз хворіють 239 осіб (на 3 менше за добу);

- у Черкаській області 3 людини захворіли, 1 особа померла і 16 - одужали за добу, зараз хворіють 146 осіб (на 14 менше за добу);

- у Чернівецькій області 49 нових випадків захворювання, 16 осіб одужали, зараз хворіє 2751 особа (на 33 більше за добу);

- у Чернігівській області 2 нові випадки захворювання, нових випадків смерті й одужання не зафіксовано, зараз хворіє 383 особи (на 2 більше за добу).

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