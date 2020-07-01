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МОЗ до кінця року запровадить критерії якості роботи лікарів, - заступниця міністра Микичак

МОЗ до кінця року запровадить критерії якості роботи лікарів, - заступниця міністра Микичак

Міністерство охорони здоров'я працює над критеріями якості роботи лікарів первинної медичної ланки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час онлайн-брифінгу заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.

"Вкрай важливо, щоби зростала компетенція і кваліфікація медичних працівників. Власне, команда Міністерства охорони здоров'я працює над тим, щоби наші медичні кадри були вмотивовані, і працює над тим, щоби зростала мотивація наших лікарів насамперед. З цією метою в процесі реформування медичної сфери МОЗ працює над встановленням критеріїв та індикаторів якості роботи насамперед первинної медичної ланки", - сказала заступниця міністра.

Вона зазначила, що МОЗ до початку 2021 року запровадить критерії якості роботи лікаря первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, педіатра, терапевта. За словами Микичак, це включатиме і ті речі, які стосуються підвищення кваліфікації, безперервного післядипломного розвитку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ занепокоєний зниженням рівня вакцинації під час пандемії COVID-19

Автор: 

МОЗ (5393) лікарі (1288) Микичак Ірина (55)


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Блін а коли розробляють "критерії якості державного чиновника, народного депутата і самого президента"?
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01.07.2020 11:07 Відповісти
работников министерства и министра уже проверили ???????????
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01.07.2020 11:10 Відповісти
"Круто". Під час пандемії, коли зростає кількість хворих, коли лікарі, НЕ захищені державою, рятують людей, ці імбИцили прописують вимоги до них.
Мало лікарів звільняється, хочеться щоб всі. Нахріна хАхлам лікарі?
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01.07.2020 11:16 Відповісти
Для "хахлов" и такая "медицина" сойдет. Без вымог. Ибо когда пандемия, то можно делать всё как попало, как у нас, собссна и заведено.
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01.07.2020 11:20 Відповісти
Тоесть нам предлагают считать врачами, уважать и благодарить тех, критерии качества работы которых еще не внедрены??? А с чего тогда известно что они достойны нормального отношения, уже не говоря про уважение? Давайте вы сначала критерии, потом мы посмотрим, чтоб они совпадали с критериями пациентов, а не бюрократов, потом оценим работу, по себе знаю, что работа с точки зрения пациента отвратительная, а потом посмотрим и поговорим.
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01.07.2020 11:18 Відповісти
бюрократы придумывают как без них не обойтись - чистый совок
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01.07.2020 11:27 Відповісти
Лучшей мотивацией было число подписанных деклараций.
Но, семашковский феодализм таки победил реформу.
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01.07.2020 11:57 Відповісти
Медиків з кожним роком все менше

Свої "хатєлкі-критерії" скоро будете самі в себе вимагать
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01.07.2020 13:15 Відповісти
 
 