МОЗ до кінця року запровадить критерії якості роботи лікарів, - заступниця міністра Микичак
Міністерство охорони здоров'я працює над критеріями якості роботи лікарів первинної медичної ланки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час онлайн-брифінгу заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.
"Вкрай важливо, щоби зростала компетенція і кваліфікація медичних працівників. Власне, команда Міністерства охорони здоров'я працює над тим, щоби наші медичні кадри були вмотивовані, і працює над тим, щоби зростала мотивація наших лікарів насамперед. З цією метою в процесі реформування медичної сфери МОЗ працює над встановленням критеріїв та індикаторів якості роботи насамперед первинної медичної ланки", - сказала заступниця міністра.
Вона зазначила, що МОЗ до початку 2021 року запровадить критерії якості роботи лікаря первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, педіатра, терапевта. За словами Микичак, це включатиме і ті речі, які стосуються підвищення кваліфікації, безперервного післядипломного розвитку.
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Мало лікарів звільняється, хочеться щоб всі. Нахріна хАхлам лікарі?
Но, семашковский феодализм таки победил реформу.
Свої "хатєлкі-критерії" скоро будете самі в себе вимагать