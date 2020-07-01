У виправній колонії РФ, де незаконно утримується український політв'язень Кіяшко, стався спалах COVID-19, - Денісова

У російській виправній колонії №11, де незаконно утримується український політв'язень Ігор Кіяшко, стався спалах коронавірусної інфекції, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"У "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Нижегородской области" запроваджено карантин, адже у багатьох в'язнів клінічно підтвердили зараження на COVID-19. Також коронавірусну хворобу було діагностовано у в’язнів, які трималися разом в одному приміщенні з Ігорем Кіяшком. Через брак ліжкомісць у медичній частині цієї колонії інфікованих осіб розміщують у їдальні та клубі для проведення дозвілля, чим наражають на небезпеку зараження інших в'язнів", - написала Денісова на сторінці у фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що в деяких установах Федеральної служби виконання покарань Росії українці також потерпають від стрімкого поширення коронавірусної хвороби. Зокрема, за інформацією омбудсмена, спалах COVID-19 спричинив запровадження карантинних заходів у "ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области" та "ФКУ СИЗО 5 УФСИН России по Ростовской области".

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"Крім того, через відсутність засобів індивідуального захисту та неналежне медико-санітарне забезпечення, деякі політв’язні вже перенесли інфекційну хворобу. Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та Директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова терміново забезпечити дотримання прав громадян України" , - зазначила Денісова.

Також вона закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосовувати всі можливі механізми впливу на РФ для захисту і якнайшвидшого звільнення з полону Кремля всіх громадян України.

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Як повідомлялося, 10 квітня 2018 року громадянина України Ігоря Кіяшка затримали в Нижньому Новгороді. Російські слідчі органи звинуватили його нібито в шпигунстві і спробі контрабанди деталей військових літаків.



