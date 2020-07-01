Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія вже відкрили свої кордони для українців, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, які країни відкрили свої кордони для українців.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Туреччина, Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19), Албанія, Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла), Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин)", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено.

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"Також залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією", - підсумував Криклій.