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Новини Коронавірус і карантин
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Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія вже відкрили свої кордони для українців, - Криклій

Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія вже відкрили свої кордони для українців, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, які країни відкрили свої кордони для українців.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Туреччина, Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19), Албанія, Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла), Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин)", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено.

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"Також залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією", - підсумував Криклій.

Автор: 

Албанія (107) Грузія (1846) Єгипет (391) карантин (18172) туризм (1563) Туреччина (3502) Хорватія (299) Чорногорія (201) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Кому и за что ты хочешь платить валюту в Украине?

Лично я за тот сервис, который есть в Украине, и гривны платить не буду. В последнее время поддержка отечественного производителя в большинстве случаев оборачивается мазохизмом за свой счет.
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01.07.2020 11:29
+5
Ты , бляха, с дуба рухнул? Кацапская ты гнида. Сиди дома, целуй ***** в сраку, в своем мокшанском мухасранске, закройся от всего мира и молись на портреты сралина и пуйла, придурок. За валюту он обеспокоился. Следи за зеленожопыми и их кражами в миллиарды гривен, об этом беспокойся.
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01.07.2020 11:29
+4
Пересічний українець протягом року відкладав гроші на відпочинок.

Ти зможеш надати сервіс на рівні турецького готеля на 1-й лінії, з власним пляжем та інфраструктурою? Не зможеш. Тоді за що українець мусить платити тобі валютою?
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01.07.2020 11:59
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нікада нє било - і вот оп'ять

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ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
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01.07.2020 11:14 Відповісти
в чем радость то?в том,чтоб вывезти за пределы страны запасы валюты?при острой нужде в ней в самой Украине...
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01.07.2020 11:18 Відповісти
Ты , бляха, с дуба рухнул? Кацапская ты гнида. Сиди дома, целуй ***** в сраку, в своем мокшанском мухасранске, закройся от всего мира и молись на портреты сралина и пуйла, придурок. За валюту он обеспокоился. Следи за зеленожопыми и их кражами в миллиарды гривен, об этом беспокойся.
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01.07.2020 11:29 Відповісти
Кому и за что ты хочешь платить валюту в Украине?

Лично я за тот сервис, который есть в Украине, и гривны платить не буду. В последнее время поддержка отечественного производителя в большинстве случаев оборачивается мазохизмом за свой счет.
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01.07.2020 11:29 Відповісти
это правильно, пока зелебеня наверху-ни цента в страну.
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01.07.2020 14:31 Відповісти
Пересічний українець протягом року відкладав гроші на відпочинок.

Ти зможеш надати сервіс на рівні турецького готеля на 1-й лінії, з власним пляжем та інфраструктурою? Не зможеш. Тоді за що українець мусить платити тобі валютою?
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01.07.2020 11:59 Відповісти
ты что думаешь, что я свои доллары буду тратить в Украине? я их купила за заработанные гривны и это мои деньги, где и когда хочу потратить не дело зеленой власти, а мое личное. слава Богу не в совке живем.
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01.07.2020 13:48 Відповісти
по безвизу едешь?
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01.07.2020 14:28 Відповісти
А не хочет Криклий хоть раз в жизни правду сказать: Что это очень туристическо зависимые страны и их данным по эпидситуации верить нельзя. Т.к. если в этих странах не возобновиться туристический поток, то их экономике кердык.
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01.07.2020 11:23 Відповісти
Может ему надо признать, что никакой пандемии нет? Точнее она есть, но исключительно в сми и головах упоротых ковидобесов.
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01.07.2020 11:30 Відповісти
Поясни: ты утверждаешь, что это "мировой заговор"?
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01.07.2020 11:53 Відповісти
Поясняю.
Утверждаю, что если вырубить тебе инфоресурсы, включить свой разум и выпустить на улицу, то эпидемию, заболевших и умерших ты будешь искать долго, нудно и безуспешно.
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01.07.2020 12:40 Відповісти
Понял тебя. Пока по улицам не будут ходить люди с табличкой "болен КОВИД" и лежать трупы с табличками "умер от КОВИД" - ты в пандемию не поверишь. Боюсь спросить: А путинских войск на Донбасе тоже нет? Там тоже ездят танки без табличек "я из россии".
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01.07.2020 13:04 Відповісти
Ты хочешь, чтобы я перестал верить в то, что меня окружает и начал верить сми? Ковидобеснуйся сколько хочешь, это твое дело.
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01.07.2020 13:13 Відповісти
А еще хорошо, если бы этот недоумок Криклий рассказал, что этих самых "простых" граждан (дипломатов и имеющих ВНЖ или гражданство), кому позволено въезжать в ЕС, не больше одного(!) процента от населения страны.
Одним - все, другим - ничего?
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01.07.2020 11:47 Відповісти
Хорватия и Черногория разве не в ЕС?
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01.07.2020 11:26 Відповісти
Черногория нет.
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01.07.2020 11:27 Відповісти
І Сербія ні.
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01.07.2020 12:07 Відповісти
Сербии с их кацапскими замашками оно и не светит.
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01.07.2020 12:08 Відповісти
Сербия кандидат в ЕС и к 2025 году ей обещают вступление
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01.07.2020 12:09 Відповісти
Ага.
С их претензиями к соседям и сотрудничеством с терористами Сербия вступит в ЕС с таким же успехом, как и Роися.

Сербы уже много лет назад понацепляли себе еврономера на машины. Но на этом все и остановилось.
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01.07.2020 12:12 Відповісти
Турція вже кілька десятків років претендує..
Стикнувся з цією проблемою,коли виявилось,що гарантія на пральну машинку Беко то не європеська...
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01.07.2020 12:17 Відповісти
с каким еще сотрудничеством? и какими претензиями? интеграция идет, в отличие от Украины например.
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01.07.2020 12:22 Відповісти
Сотрудничеством с Россией (спонсором терроризма) и умышленная постоянная дестабилизация на Балканах.

ЕС еще один источник проблем в своем составе нафиг не нужен.

Просто погугли в скольких акциях и наездах против Хорватии и Черногории засветилась Сербия на пару с Роисей за последние пару лет.

Сербия - такой же кусок говна с имперскими замашками и комплексом собирателя земель, как Роися.
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01.07.2020 12:32 Відповісти
в каких еще наездах? какие дестабилизации? чего мне гуглить, я тут живу
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01.07.2020 12:33 Відповісти
Тогда все понятно.

Жди дальше.
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01.07.2020 12:37 Відповісти
чего ждать? это одна страна практически, Сербия и Черногория, граница очень условная
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01.07.2020 12:40 Відповісти
"Сербия и Черногория, граница очень условная". но граница есть и погранцы есть. Сербия и Черногория это разные страны, валюта разная, паспорта у каждой страны, сербия страна агрессор. в Задаре (Хорватия) я видела дома с пулевыми ранами, разрушенное здание. как мне сказали почему их не восстанавливают-чтобы напоминало хорватам об агрессии сербов. в Украине нужно также сделать после освобождения донбасса. помнить о российской сволоте.
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01.07.2020 14:00 Відповісти
это по факту одна страна, что делается там, то и здесь, и наоборот, раньше был официальный союз и тоже были разные паспорта и валюты, сейчас вроде как независимые, но по факту все то же.
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01.07.2020 16:14 Відповісти
Россия готовит сербских наемников к убийству украинцев. Россия использовала сербских экстремистов для переворота в Черногории.
Россия поощряет сербский сепаратизм в Республике Сербской для дестабилизации Боснии", - заявил посол, напомнив, что сербское правительство продолжает игнорировать данные о трех сотнях сербских наемников на Донбассе.
Россия использует сербский фактор для дестабилизации Македонии.
Россия продает свои самолеты Сербии, чтобы создать напряженность в отношениях с Хорватией.
Как известно, 28 мая на Севере Косово была проведена беспрецедентная полицейская операция, вызвавшая вал возмущений, как в Белграде, так и в Москве. Причем, возмущение это достигло такого накала, что президент Сербии отдал приказ привести войска в полную боеготовность, в связи с действиями косовской полиции и чередой масштабных арестов.

ЦРУ снова занялось Сербией. В стране готовилась серия терактов, которые должны были совершить албанские экстремисты.



И т.д. и т.п.
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01.07.2020 12:43 Відповісти
И вот нафига этот безумный кацапский геморой сытым бюргерам?
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01.07.2020 12:44 Відповісти
это у вас кацапский геморой а на балканах свои страшилки, нам та параша нахрен не уперлась, зато вот албанский экстремизм - это да, македонцы после неудачного переворота "зеленых человечков" (албанских) очень быстро побежали под НАТОвский зонтик, и уже в НАТО.
Косово тоже пороги оббивает, так что все идет как надо
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01.07.2020 16:19 Відповісти
Тада. Это все сербофобы сочиняют про ватность Сербии и сотрудничество с РФ.
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01.07.2020 16:40 Відповісти
я не знаю почему у вас такая ненависть к сербам, вам они точно ничего плохого не делали
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01.07.2020 16:43 Відповісти
У нас под боком такая же ватная фигня в виде Беларуси. Вроде и нам ничего не сделали, но врагу помогают, чем могут.

Напомни мне, кто пытался силой загнать бывшие республики Югославии назад в стойло. Не Сербия?
Хорватия не от Сербии защищала свою территорию?

Не надо рассказывать про демократичность Сербии. Такая же херня, как и РФ с теми же амбициями, только в миниатюре.
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01.07.2020 16:52 Відповісти
напоминаю, не Сербия, а Югославия, это как совок был, в ЮНА служили все, включая черногорцев, македонцев и самих хорватов же.
тут неизвестно еще чьи амбиции, Югославию создали хорваты изначально со столицей в Загребе, то потом уже после захвата и присоединения Сербии стал столицей Белград.

но это, как и война - дело прошлое, Милошевича осудили, Сербия не имеет никаких претензий, есть даже небольшая территория между двумя этими странами, которая никому не нужна, серая зона такая, ничейная
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01.07.2020 17:17 Відповісти
про переворот в Черногории особенно смешно это сербские спецслужбы его раскрыли, на сербской же территории накрыли их базу, потом сообщили черногорским спецам и те уже по месту арестовали сообщников, первым узнал об этом Вучич, тогдашний премьер Сербии, в настоящее время президент, он же и сообщил черногорской стороне.
вы не натягивайте свои отношения с кацапами на балканы, это сильно другое, совсем не похожее
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01.07.2020 16:12 Відповісти
еврокомиссия с вами не согласна: https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B5%D1%81/a-42450797 тыць
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01.07.2020 12:29 Відповісти
В Сербії моря немає, а якщо взяти в увагу що вони *************, то нах вони треба.
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01.07.2020 13:44 Відповісти
Хорватия в ЕС. Как они могли пустить если вся ЕС закрыта для Украины ?
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01.07.2020 11:28 Відповісти
Вот и я об этом же.
Если все действительно так, то на очереди Болгария, которая без туристов тоже очень грустит.
А там и Греция подтянется.
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01.07.2020 11:31 Відповісти
Каждая европейская страна имеет права принять единоличное решение о приеме туристов или просто граждан других стран. Хорватия приняла такое решение, и принимает туристов.
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01.07.2020 11:36 Відповісти
В то же время, рекомендациями предусмотрено, что страны ЕС не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран в индивидуальном порядке.
Источник: https://biz.censor.net/n3205155
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01.07.2020 11:38 Відповісти
Может, она ведь не в шенгене. Когда ЕС утверждает визовый или безвизовый режим, идет речь о правилах для шенгенской зоны. Страны ЕС, которые не в шенгене, на свое усмотрение присоединяются к этому решению или нет. Например, по шенгенской (многократной) визе можно приехать в Румынию, Болгарию, которые не в шенгене, но нельзя в Ирландию. И в Хорватию можно приехать по шенгенской визе, а вот по хорватской визе в шенген попасть нельзя.
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01.07.2020 11:49 Відповісти
Быстрей бы уже вошли в Шенген. Езжу каждый год и стоишь на границе. Сейчас я в Хорватии, пишу на пляже, когда ехал сюда, стоял 1.5 часа на словенско-хорватской границе уже в 6 утра.
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01.07.2020 13:52 Відповісти
что там в Хорватии? вы в каком регионе?
людей много? как море?
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01.07.2020 17:54 Відповісти
Я на Макарской Ривьере, людей меньше чем обычно, море чистое, 24 градуса. Погода солнечная, собственно говоря поэтому и езжу на Макарскую, потому что здесь гарантия хорошей погоды.
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01.07.2020 18:47 Відповісти
мое любимое место то же - район Брелы.
Но последние годы там был такой дурдом, ненавижу сидеть на головах.
Вроде для нас Хорватию открыли, посмотрим....
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02.07.2020 00:51 Відповісти
Хорватия и свои визы имеет и издает, она не в шенгене, поэтому делает что хочет
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01.07.2020 12:08 Відповісти
згідно встановленому ЄС Нормативу зараження 16...
навіть Алжир є в "зеленій зоні"

Україна...вже задофуя...
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01.07.2020 12:09 Відповісти
"при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов"
При том что сдать его НЕ В СТАЦИОНАРЕ НЕВОЗМОЖНО
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01.07.2020 11:33 Відповісти
Диагностика методом ПЦР - результат в течение 3 рабочих дней.

Делаешь тест в Украине. Получаешь бамажку и летишь.
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01.07.2020 11:36 Відповісти
повторяю
============
сдать его НЕ В СТАЦИОНАРЕ в УКРАИНЕ НЕВОЗМОЖНО

исследовал вопрос,неголословно утверждаю
даже за большие деньги
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01.07.2020 11:56 Відповісти
бред. Куча частных лабораторий делает ПЦР
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01.07.2020 17:55 Відповісти
Киев не вся Украина
в Днепре НИ ОДНА частная лаборатория не делает
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01.07.2020 22:25 Відповісти
Дила и Синево делают по всей Украине!
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02.07.2020 00:49 Відповісти
НИХРЕНА Синево и Дила не делает
https://www.synevo.ua/ua Синево

Анализ на АНТИТЕЛА - это не ПЦР
Это ответ - переболел ли или нет
а в Европе требуют ПЦР
Полимера́зная цепна́я реа́кция (ПЦР)
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02.07.2020 11:20 Відповісти
Дила делает ПЦР
Не пишите ерунду
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02.07.2020 17:07 Відповісти
стоимость 1500-2000 грн. с человека. Красота
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01.07.2020 11:59 Відповісти
И что? При бюджете отдыха на двоих 1500-2000 евро это критично?
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01.07.2020 12:02 Відповісти
наш ПАТРІОТИЧНИЙ нарід завжди має бажання схалявити.. і йому по..уЙ,за чий рахунок...
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01.07.2020 12:15 Відповісти
Ну, если человека, который собирался ехать отдыхать в ЕС, останавливают сраные 50 евро, то ему в ЕС делать нечего.

Да и ЕС оно нафиг не надо возиться с нищебродами, у которых денег нет даже на непредвиденную ситуацию.
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01.07.2020 12:18 Відповісти
є ж ніби вже сертифіковані приватні лабораторії..

Mind дізнався, які приватні лабораторії наразі готові проводити ПЛР-тестування, скільки це коштує та коли можна очікувати на результат:

ОНОВЛЕНО:
Adonis - експрес тест - 750 грн, включно з консультацією терапевта. Результат протягом 5-10 хвилин. Проводиться методом забору капілярної крові з пальця. Вартість ПЛР-тесту в клініці - 1580 грн аналіз + 490 грн консультація лікаря, із виїздом лікаря додому - 1620 грн (аналіз) + 600 грн консультація. Аналіз методом ПЦР - зішкріб з носоглотки, ротоглотки. Результат протягом 1 доби, якщо негативний тест, якщо позитивний - то аналіз відправляється на референтну перевірку і остаточний результат до 3 діб.


https://mind.ua/news/20209662-onovleno-mind-diznavsya-skilki-koshtue-plr-testuvannya-ta-de-jogo-zrobiti
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01.07.2020 12:11 Відповісти
а если Вы не в Киеве ?
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01.07.2020 22:26 Відповісти
Часи безкоштовної халяви закінчились давно...
Хтось та мусить "оплачувати бенкет"..
Зокрема "бажання трудящих" поїхати за кордон без карантину У ЧАС ПАНДЕМІЇ..

Я не маю ,наприклад бажання оплачувати це бажання Васі з власних податків..
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01.07.2020 12:14 Відповісти
так даже за деньги нет возможности
не переться же для этого в Киев
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01.07.2020 22:29 Відповісти
Открита і РФія - але нам туди не треба!!!!!!!!!!!
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01.07.2020 11:37 Відповісти
 
 