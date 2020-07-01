Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія вже відкрили свої кордони для українців, - Криклій
Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, які країни відкрили свої кордони для українців.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Туреччина, Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19), Албанія, Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла), Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин)", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено.
"Також залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією", - підсумував Криклій.
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ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
Лично я за тот сервис, который есть в Украине, и гривны платить не буду. В последнее время поддержка отечественного производителя в большинстве случаев оборачивается мазохизмом за свой счет.
Ти зможеш надати сервіс на рівні турецького готеля на 1-й лінії, з власним пляжем та інфраструктурою? Не зможеш. Тоді за що українець мусить платити тобі валютою?
Утверждаю, что если вырубить тебе инфоресурсы, включить свой разум и выпустить на улицу, то эпидемию, заболевших и умерших ты будешь искать долго, нудно и безуспешно.
Одним - все, другим - ничего?
С их претензиями к соседям и сотрудничеством с терористами Сербия вступит в ЕС с таким же успехом, как и Роися.
Сербы уже много лет назад понацепляли себе еврономера на машины. Но на этом все и остановилось.
Стикнувся з цією проблемою,коли виявилось,що гарантія на пральну машинку Беко то не європеська...
ЕС еще один источник проблем в своем составе нафиг не нужен.
Просто погугли в скольких акциях и наездах против Хорватии и Черногории засветилась Сербия на пару с Роисей за последние пару лет.
Сербия - такой же кусок говна с имперскими замашками и комплексом собирателя земель, как Роися.
Жди дальше.
Россия поощряет сербский сепаратизм в Республике Сербской для дестабилизации Боснии", - заявил посол, напомнив, что сербское правительство продолжает игнорировать данные о трех сотнях сербских наемников на Донбассе.
Россия использует сербский фактор для дестабилизации Македонии.
Россия продает свои самолеты Сербии, чтобы создать напряженность в отношениях с Хорватией.
Как известно, 28 мая на Севере Косово была проведена беспрецедентная полицейская операция, вызвавшая вал возмущений, как в Белграде, так и в Москве. Причем, возмущение это достигло такого накала, что президент Сербии отдал приказ привести войска в полную боеготовность, в связи с действиями косовской полиции и чередой масштабных арестов.
ЦРУ снова занялось Сербией. В стране готовилась серия терактов, которые должны были совершить албанские экстремисты.
И т.д. и т.п.
Косово тоже пороги оббивает, так что все идет как надо
Напомни мне, кто пытался силой загнать бывшие республики Югославии назад в стойло. Не Сербия?
Хорватия не от Сербии защищала свою территорию?
Не надо рассказывать про демократичность Сербии. Такая же херня, как и РФ с теми же амбициями, только в миниатюре.
тут неизвестно еще чьи амбиции, Югославию создали хорваты изначально со столицей в Загребе, то потом уже после захвата и присоединения Сербии стал столицей Белград.
но это, как и война - дело прошлое, Милошевича осудили, Сербия не имеет никаких претензий, есть даже небольшая территория между двумя этими странами, которая никому не нужна, серая зона такая, ничейная
вы не натягивайте свои отношения с кацапами на балканы, это сильно другое, совсем не похожее
Если все действительно так, то на очереди Болгария, которая без туристов тоже очень грустит.
А там и Греция подтянется.
Источник: https://biz.censor.net/n3205155
людей много? как море?
Но последние годы там был такой дурдом, ненавижу сидеть на головах.
Вроде для нас Хорватию открыли, посмотрим....
навіть Алжир є в "зеленій зоні"
Україна...вже задофуя...
При том что сдать его НЕ В СТАЦИОНАРЕ НЕВОЗМОЖНО
Делаешь тест в Украине. Получаешь бамажку и летишь.
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сдать его НЕ В СТАЦИОНАРЕ в УКРАИНЕ НЕВОЗМОЖНО
исследовал вопрос,неголословно утверждаю
даже за большие деньги
в Днепре НИ ОДНА частная лаборатория не делает
https://www.synevo.ua/ua Синево
Анализ на АНТИТЕЛА - это не ПЦР
Это ответ - переболел ли или нет
а в Европе требуют ПЦР
Полимера́зная цепна́я реа́кция (ПЦР)
Не пишите ерунду
Да и ЕС оно нафиг не надо возиться с нищебродами, у которых денег нет даже на непредвиденную ситуацию.
Mind дізнався, які приватні лабораторії наразі готові проводити ПЛР-тестування, скільки це коштує та коли можна очікувати на результат:
ОНОВЛЕНО:
Adonis - експрес тест - 750 грн, включно з консультацією терапевта. Результат протягом 5-10 хвилин. Проводиться методом забору капілярної крові з пальця. Вартість ПЛР-тесту в клініці - 1580 грн аналіз + 490 грн консультація лікаря, із виїздом лікаря додому - 1620 грн (аналіз) + 600 грн консультація. Аналіз методом ПЦР - зішкріб з носоглотки, ротоглотки. Результат протягом 1 доби, якщо негативний тест, якщо позитивний - то аналіз відправляється на референтну перевірку і остаточний результат до 3 діб.
https://mind.ua/news/20209662-onovleno-mind-diznavsya-skilki-koshtue-plr-testuvannya-ta-de-jogo-zrobiti
Хтось та мусить "оплачувати бенкет"..
Зокрема "бажання трудящих" поїхати за кордон без карантину У ЧАС ПАНДЕМІЇ..
Я не маю ,наприклад бажання оплачувати це бажання Васі з власних податків..
не переться же для этого в Киев