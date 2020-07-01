У Польщі фермери зацікавлені в українських працівниках: потреби на ринку дуже великі, - міністр сільського господарства Ардановський

У Польщі хочуть, щоб українські працівники приїжджали на роботу в аграрному секторі, оскільки потреба на ринку дуже велика.

Про це під час зустрічі в понеділок у Варшаві з послом України в Польщі Андрієм Дещицею заявив міністр сільського господарства і розвитку села РП Ян Кшиштоф Ардановський, інформує міністерство сільського господарства і розвитку села, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб громадяни України охоче приїжджали працювати в аграрно-споживчому секторі Польщі, оскільки потреби на рику є дуже великими", - заявив Ардановський.

Він зазначив, що українські працівники мають авторитет у польських аграріїв, а завдяки культурній та мовній близькості легко знаходять роботу у сфері сільського господарства.

Ардановський поінформував Дещицю про нинішні умови працевлаштування працівників у сільському господарстві, зокрема з урахування пандемії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща відновила авіасполучення з Україною

Як зазначається, Дещиця висловив очікування, що ставлення до українців, які працюють в аграрному секторі Польщі, буде не гіршим, ніж до польських. На думку дипломата, необхідно відкрити чергові пункти пропуску на українсько-польському кордоні з метою покращення прикордонного руху і повного відновлення регулярних автобусних сполучень між обома країнами.

Дещиця також запитав про зацікавлення з польського боку інвестуванням в Україну. Ардановський підтвердив, що польські компанії аграрно-споживчого сектору розглядають можливість інвестицій. На його думку, є потреба широкого рекламування в Польщі умов інвестування на українському ринку.