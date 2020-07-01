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Новини
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У Польщі фермери зацікавлені в українських працівниках: потреби на ринку дуже великі, - міністр сільського господарства Ардановський

У Польщі фермери зацікавлені в українських працівниках: потреби на ринку дуже великі, - міністр сільського господарства Ардановський

У Польщі хочуть, щоб українські працівники приїжджали на роботу в аграрному секторі, оскільки потреба на ринку дуже велика.

Про це під час зустрічі в понеділок у Варшаві з послом України в Польщі Андрієм Дещицею заявив міністр сільського господарства і розвитку села РП Ян Кшиштоф Ардановський, інформує міністерство сільського господарства і розвитку села, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб громадяни України охоче приїжджали працювати в аграрно-споживчому секторі Польщі, оскільки потреби на рику є дуже великими", - заявив Ардановський.

Він зазначив, що українські працівники мають авторитет у польських аграріїв, а завдяки культурній та мовній близькості легко знаходять роботу у сфері сільського господарства.

Ардановський поінформував Дещицю про нинішні умови працевлаштування працівників у сільському господарстві, зокрема з урахування пандемії COVID-19.

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Як зазначається, Дещиця висловив очікування, що ставлення до українців, які працюють в аграрному секторі Польщі, буде не гіршим, ніж до польських. На думку дипломата, необхідно відкрити чергові пункти пропуску на українсько-польському кордоні з метою покращення прикордонного руху і повного відновлення регулярних автобусних сполучень між обома країнами.

Дещиця також запитав про зацікавлення з польського боку інвестуванням в Україну. Ардановський підтвердив, що польські компанії аграрно-споживчого сектору розглядають можливість інвестицій. На його думку, є потреба широкого рекламування в Польщі умов інвестування на українському ринку.

Автор: 

Польща (8517) заробітчани (673) Дещиця Андрій (109)


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Топ коментарі
+5
Вже більше трьох місяців Україна живе без уряду - без виконавчої гілки влади.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:34
+4
Я просто ретранслюю обіцянки відомого політика, який казав що поверне українців в Україну і про зарплату 5-7 тис.грн - це не бідність.
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01.07.2020 11:46
+3
Ніяких Польш - в Україні працівники потрібні не манше. Держава здатна забезпечити пристойні зарплати в 5-6 і навіть 7 тис. грн, щоб жити безбідно.
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01.07.2020 11:20
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Ніяких Польш - в Україні працівники потрібні не манше. Держава здатна забезпечити пристойні зарплати в 5-6 і навіть 7 тис. грн, щоб жити безбідно.
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01.07.2020 11:20 Відповісти
ти упевнений, що здатна? є потенціал, а точно не здатна. Люди поїдуть, треба після потопу відновляти хати.
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01.07.2020 11:23 Відповісти
Вирубають ще більше лісу, продадуть і буде бабло.
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01.07.2020 11:26 Відповісти
Я просто ретранслюю обіцянки відомого політика, який казав що поверне українців в Україну і про зарплату 5-7 тис.грн - це не бідність.
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01.07.2020 11:46 Відповісти
... це результат 5-річних мегареформ іншого відомого політика, який обіцяв їм Європу --- ось тепер вони у Європі
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01.07.2020 13:29 Відповісти
ти не повіриш- для багатьох "заробітчанство", це останній Шанс -так як в Дома в Україні неолігархат - та їх васали ні в чому ПРОГРЕСИВНОМУ, та Евволюційному не зацікавленні- їм Клорита та Потоуів Бабла вистачае- а інші ПростіЛюди їх не цікавлять, як і сама Держава....
Біда в тому що багато із них не усвідомили що таке "Порошенківщина" - а що таке вато-прокацапські врЄмЄнщіки зЄ-туподЄбіли на "чолі" із пАяцем рОяльним - коксовим відморозком тупоголовим
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01.07.2020 13:46 Відповісти
З епохаю дастатку, чувакі!
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01.07.2020 11:23 Відповісти
Мені здається, що це був сарказм.
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01.07.2020 11:42 Відповісти
Саме так.))
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01.07.2020 11:47 Відповісти
За пять тысяч в месяц пусть корабельные сосны работают!
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01.07.2020 11:28 Відповісти
5 тис. - це 2 години роботи корабельної сосни без табу.
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01.07.2020 11:48 Відповісти
Це ти жартуєш так? 5, 6 і навіть 7к гривень!
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01.07.2020 12:45 Відповісти
Не переживай, уже три рейса приземлилось.
Кстати, в рекомендациях ес есть пункт - если это благоприятствует экономической безопасности страны.
Хорваты тоже открылись.
Но мигрировать из страны в страну не разрешается.
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01.07.2020 11:32 Відповісти
Вже більше трьох місяців Україна живе без уряду - без виконавчої гілки влади.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:34 Відповісти
Ну, а что? Промышленность уничтожили, работы нет - все на клубнику, в Польшу.
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01.07.2020 11:36 Відповісти
Как говорили немцы 50 лет тому назад, в мире существуют две группы
бездельников -- негры и поляки. Свои работать не хотят , а украинцам
платить можно меньше.
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01.07.2020 11:57 Відповісти
Оплата труда в Польше 12,8-14 злотых/час, при 10-12 часовом рабочем дне и шестидневке выходит от 260 (как правило) до 360 (если кто выдержит!) часов в месяц (3300 - 4500). Минус за проживание (так наз. коммунальные услуги 200 злотых), минус расходы на питание от 600-700 злотых, остается от 2600 до 3600 злотых, при курсе 6,8 от 17800 до 24500.
Бездарная зеленая власть неспособна дать гражданам Украины даже этот доход при абсолютно равных природных условиях (Польша даже беднее природными ресурсами).
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01.07.2020 12:44 Відповісти
ты только не рассказывай зЭ-рояльному паяцу , что Человек Труда в Польше выполняя не самую квалифицированную может заработать свыше 20 000 грн - ато он считает что 6 000 грн это не бЭдность....
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01.07.2020 13:59 Відповісти
Так у зеленой шмаркле совсем другая цель: ему главное, чтобы было весело （ему и "новым лицам" - квартальным подлецам）.
А люди? - А хто это?
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01.07.2020 16:43 Відповісти
та шЕльма просто отрабатывает свои 33 цЭлковых....- бу зына теж...финал знаем
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02.07.2020 21:39 Відповісти
А уж как в Украине хомячки заинтересованы проголосовать "паприколу" и здрыснуть в Польшу
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01.07.2020 13:48 Відповісти
Сосни ДБР! Это шедевр!
У Польщі фермери зацікавлені в українських працівниках: потреби на ринку дуже великі, - міністр сільського господарства Ардановський - Цензор.НЕТ 8709
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01.07.2020 14:01 Відповісти
 
 