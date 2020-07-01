У Польщі фермери зацікавлені в українських працівниках: потреби на ринку дуже великі, - міністр сільського господарства Ардановський
У Польщі хочуть, щоб українські працівники приїжджали на роботу в аграрному секторі, оскільки потреба на ринку дуже велика.
Про це під час зустрічі в понеділок у Варшаві з послом України в Польщі Андрієм Дещицею заявив міністр сільського господарства і розвитку села РП Ян Кшиштоф Ардановський, інформує міністерство сільського господарства і розвитку села, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо, щоб громадяни України охоче приїжджали працювати в аграрно-споживчому секторі Польщі, оскільки потреби на рику є дуже великими", - заявив Ардановський.
Він зазначив, що українські працівники мають авторитет у польських аграріїв, а завдяки культурній та мовній близькості легко знаходять роботу у сфері сільського господарства.
Ардановський поінформував Дещицю про нинішні умови працевлаштування працівників у сільському господарстві, зокрема з урахування пандемії COVID-19.
Як зазначається, Дещиця висловив очікування, що ставлення до українців, які працюють в аграрному секторі Польщі, буде не гіршим, ніж до польських. На думку дипломата, необхідно відкрити чергові пункти пропуску на українсько-польському кордоні з метою покращення прикордонного руху і повного відновлення регулярних автобусних сполучень між обома країнами.
Дещиця також запитав про зацікавлення з польського боку інвестуванням в Україну. Ардановський підтвердив, що польські компанії аграрно-споживчого сектору розглядають можливість інвестицій. На його думку, є потреба широкого рекламування в Польщі умов інвестування на українському ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Біда в тому що багато із них не усвідомили що таке "Порошенківщина" - а що таке вато-прокацапські врЄмЄнщіки зЄ-туподЄбіли на "чолі" із пАяцем рОяльним - коксовим відморозком тупоголовим
Кстати, в рекомендациях ес есть пункт - если это благоприятствует экономической безопасности страны.
Хорваты тоже открылись.
Но мигрировать из страны в страну не разрешается.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
бездельников -- негры и поляки. Свои работать не хотят , а украинцам
платить можно меньше.
Бездарная зеленая власть неспособна дать гражданам Украины даже этот доход при абсолютно равных природных условиях (Польша даже беднее природными ресурсами).
А люди? - А хто это?