Найманці РФ за червень втратили 5 одиниць техніки та 100 осіб убитими і пораненими, - штаб

Згідно з даними української розвідки, в червні 2020 року російські найманці на Донбасі втратили загиблими і пораненими в цілому 100 осіб, а також позбулися 5 одиниць техніки

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Командування операції Об’єднаних сил вкотре наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику. Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень склали: загиблими – 42 особи; пораненими – 58 осіб. Також окупанти втратили 5 одиниць техніки – ЗІЛ, КАМАЗ, 2 міномети і один танк", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що української розвідкою часто фіксуються прояви у ворога нестатутних взаємовідносин з наслідками тяжких тілесних ушкоджень і ножових поранень, передозування наркотиками, вживання алкоголю і травмування в стані сп'яніння, каліцтва.

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"Часті випадки дезертирства свідчать про те, що у ворожих підрозділах низький морально-психологічний стан", - зазначають у пресцентрі ООС.