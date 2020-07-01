Закон про гральний бізнес: Офіс Президента тисне на монобільшість, - нардеп "Голосу" Железняк

Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк каже, що Офіс Президента тисне на парламентську монобільшість і профільний комітет для того, щоб ухвалити законопроєкт про гральний бізнес.

Про це Железняк розповів у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, чи бачить він у монобільшості готовність ухвалити законопроєкт про гральний бізнес у нинішній редакції.

"Я бачу в монобільшості вплив Офісу Президента, який дуже хоче, щоб цей закон був ухвалений ... Напевно, в такому вигляді, який зараз є. Вони вважають, що це допоможе їм, можливо, під час місцевих виборів, можливо, є якісь власні бізнес-інтереси. Але, відверто, я бачу тиск Офісу на монобільшість, на коаліцію і на комітет із цього питання", - сказав Железняк.

За словами нардепа, фракцію "Голос" законопроєкт не влаштовує через те, що він пропонує встановлювати ігрові автомати в три- і чотиризіркових готелях. Железняк вважає, що "це фактично залишити ігрові автомати на вулиці".

Також він розповів про інші недоліки законопроєкту: "Відсутність права в органів місцевої влади самим вирішувати, відкривати гральний бізнес чи ні. Те, що прибрали розумні обмеження, наприклад, про розміщення грального залу за 500 метрів від школи. І четверте - це відкладення, фактично, питання оподаткування на невизначений термін, так як там хитро прописано, що поки не буде впроваджена система моніторингу, а вона може бути впроваджена в будь-який час, немає оподаткування".

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За словами Железняка, парламент, імовірно, сьогодні не зможе розглянути всі поправки до законопроєкту. Зробити це вдасться до кінця тижня або вже на початку наступного пленарного тижня.