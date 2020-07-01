Закон про гральний бізнес: Офіс Президента тисне на монобільшість, - нардеп "Голосу" Железняк
Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк каже, що Офіс Президента тисне на парламентську монобільшість і профільний комітет для того, щоб ухвалити законопроєкт про гральний бізнес.
Про це Железняк розповів у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, чи бачить він у монобільшості готовність ухвалити законопроєкт про гральний бізнес у нинішній редакції.
"Я бачу в монобільшості вплив Офісу Президента, який дуже хоче, щоб цей закон був ухвалений ... Напевно, в такому вигляді, який зараз є. Вони вважають, що це допоможе їм, можливо, під час місцевих виборів, можливо, є якісь власні бізнес-інтереси. Але, відверто, я бачу тиск Офісу на монобільшість, на коаліцію і на комітет із цього питання", - сказав Железняк.
За словами нардепа, фракцію "Голос" законопроєкт не влаштовує через те, що він пропонує встановлювати ігрові автомати в три- і чотиризіркових готелях. Железняк вважає, що "це фактично залишити ігрові автомати на вулиці".
Також він розповів про інші недоліки законопроєкту: "Відсутність права в органів місцевої влади самим вирішувати, відкривати гральний бізнес чи ні. Те, що прибрали розумні обмеження, наприклад, про розміщення грального залу за 500 метрів від школи. І четверте - це відкладення, фактично, питання оподаткування на невизначений термін, так як там хитро прописано, що поки не буде впроваджена система моніторингу, а вона може бути впроваджена в будь-який час, немає оподаткування".
За словами Железняка, парламент, імовірно, сьогодні не зможе розглянути всі поправки до законопроєкту. Зробити це вдасться до кінця тижня або вже на початку наступного пленарного тижня.
Будь ласка, зачекайте...
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Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
интернат для умственно отсталых при Порошенко
тем более в стране, где средняя зарплата 200 - 300 долл.
но посмотрите как оживает ЗЕБЕня когда говорят о азартных играх в Украине !!!
максимум - мелкий жулик-наперсточник
Депутаты- Зе посепаки, боятся Банковой и согласны ПРЕДАТЬ НАРОД УКРАИНЫ!
Вопрос сколько им заплатили за предательство?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/656901/ В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить бизнесмен Борис Баум. Баум - гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). В частности Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.
Какой дурак школьник пойдёт в заведение в 500 м от школы, куда могут заглядывать учителя?
Чем их купили?????