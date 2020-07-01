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Закон про гральний бізнес: Офіс Президента тисне на монобільшість, - нардеп "Голосу" Железняк

Закон про гральний бізнес: Офіс Президента тисне на монобільшість, - нардеп

Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк каже, що Офіс Президента тисне на парламентську монобільшість і профільний комітет для того, щоб ухвалити законопроєкт про гральний бізнес.

Про це Железняк розповів у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, чи бачить він у монобільшості готовність ухвалити законопроєкт про гральний бізнес у нинішній редакції.

"Я бачу в монобільшості вплив Офісу Президента, який дуже хоче, щоб цей закон був ухвалений ... Напевно, в такому вигляді, який зараз є. Вони вважають, що це допоможе їм, можливо, під час місцевих виборів, можливо, є якісь власні бізнес-інтереси. Але, відверто, я бачу тиск Офісу на монобільшість, на коаліцію і на комітет із цього питання", - сказав Железняк.

За словами нардепа, фракцію "Голос" законопроєкт не влаштовує через те, що він пропонує встановлювати ігрові автомати в три- і чотиризіркових готелях. Железняк вважає, що "це фактично залишити ігрові автомати на вулиці".

Також він розповів про інші недоліки законопроєкту: "Відсутність права в органів місцевої влади самим вирішувати, відкривати гральний бізнес чи ні. Те, що прибрали розумні обмеження, наприклад, про розміщення грального залу за 500 метрів від школи. І четверте - це відкладення, фактично, питання оподаткування на невизначений термін, так як там хитро прописано, що поки не буде впроваджена система моніторингу, а вона може бути впроваджена в будь-який час, немає оподаткування".

Також читайте: Із законопроєкту про гральний бізнес зникли раніше підтримані норми. У нинішній редакції закон небезпечний для українців, - нардепка від "Голосу" Васильченко

За словами Железняка, парламент, імовірно, сьогодні не зможе розглянути всі поправки до законопроєкту. Зробити це вдасться до кінця тижня або вже на початку наступного пленарного тижня.

Автор: 

законопроєкт (3595) гральний бізнес (289) Голос партія (512) Офіс Президента (2024) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+6
Офис Зели продал на РАБссию и другим братья нашим меньшим весь стратегический запас пшеницы.А где СБУ,Прокуратура,НАБУ,САП,полиция и прчие нахлебники?
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01.07.2020 11:40
+5
Вже більше трьох місяців Україна живе без уряду - без виконавчої гілки влади.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:37
+5
если стараются так сильно, значит какой пархатый уже подсчитывает барыши....
Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8650
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01.07.2020 11:52
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Правила форума Рада форумчан
Вже більше трьох місяців Україна живе без уряду - без виконавчої гілки влади.
Так, де-юре Кабмін є на папері (хоч і недоукомплектований), але фактично його не існує, бо досі немає ухваленої програми дій.
А тому три місяці взагалі невідомо, чим той другий уряд Зеленського має займатися в економічній, соціальній, оборонній чи зовнішній політиці та за що потім має нести всю повноту відповідальності.
Урядовці просто ходять щодня (можливо) на роботу, сидять в просторих кабінетах, п'ють каву (або не каву), колупаються в носі, вдають із себе поважних персон перед камерами та отримують гарну зарплату (і не тільки) за наші податки.
Бо якщо немає плану дій, то нема і самої дії. Це очевидно навіть школяру.
Але я б не казав, що виключно міністри мають нести всю відповідальність за свою бездіяльність, бо програму дій затверджують не вони, а Верховна Рада. Точніше кажучи - монобільшість Зеленського, яка цей уряд і призначила.
І в цій цій монобільшості, яка налічує до 250 депутатів, запропоновану програму підтримало менше 180, замість необхідних мінімум 226.
Абсурд, скажете Ви?
Так. І не помилитесь.
Бо Зеленський особисто підбирав кандидатури на посади міністрів, про що сам публічно казав, монобільшість Зеленського всіх їх затвердила, а тепер, вже три місяці, вони не підтримують урядову програму. Що це, як не абсурд?
Але справжня причина такої алогічності одна - без програми дій Кабмін можна викинути на смітник історії у будь-який момент, бо в такому разі нема річного імунітету від звільнення.
Звичайно, попередньо навішавши на нього всіх собак - всі проблеми та провали.
І саме це, звичайно, Зеленський і зробить, коли йому знову треба буде розказати плебсу казочку про «доброго царя і поганих бояр».
Вже цієї осені. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:37 Відповісти
А что это такое голос?
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01.07.2020 11:38 Відповісти
Что-то типа комсомольцев при Порошенко
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01.07.2020 11:41 Відповісти
а что такое "Слуга народу" ?

интернат для умственно отсталых при Порошенко
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01.07.2020 11:48 Відповісти
Похоже. Но уж тут Порошенко точно не при чём)
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01.07.2020 12:12 Відповісти
Баум хочет взять свое и не платить налогов. Аваков тоже. А вы, зебилята, чего хотите?
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01.07.2020 11:38 Відповісти
Офис Зели продал на РАБссию и другим братья нашим меньшим весь стратегический запас пшеницы.А где СБУ,Прокуратура,НАБУ,САП,полиция и прчие нахлебники?
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01.07.2020 11:40 Відповісти
т.н. "Закон об игорном бизнесе" -- аморален по своей сути

тем более в стране, где средняя зарплата 200 - 300 долл.

но посмотрите как оживает ЗЕБЕня когда говорят о азартных играх в Украине !!!
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01.07.2020 11:43 Відповісти
торговля спиртным и сигаретами не аморальна? Что такого в игорном бизнесе, что это не должно быть четко урегулировано законодательно?
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01.07.2020 11:49 Відповісти
кроме того, что его могут написать в чьюто конкретно пользу...
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01.07.2020 11:52 Відповісти
А как по-твоему его пишут? Для твоей пользы? Или пользы баумов, аваковых и других. Они пишут этот закон как раз для отмывания денег.
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01.07.2020 12:08 Відповісти
Чтобы не отдать врагу Гитлеру,власти чЛненинграда в июле-августе вывезли все продукты питания,дабы брат Молотова гад Гитлер не захватил....
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01.07.2020 11:44 Відповісти
Как нужно себя не уважать чтоб "монобольшинством" назваться... Чисто стадо бессловесное.
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01.07.2020 11:47 Відповісти
После Пандемии жрать будем осенью овес и запивать КоронвиRUSom Пуклера и Синдзиньпиняя
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01.07.2020 11:47 Відповісти
Так что, Зеля - барыга?
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01.07.2020 11:47 Відповісти
не тянет !

максимум - мелкий жулик-наперсточник
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01.07.2020 11:50 Відповісти
Кучмисты Зелемойские,позовите Данилыча на помощь....,хотя итак знаю,он командует Парадом,а не Зеля уклонист ......
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01.07.2020 11:49 Відповісти
если стараются так сильно, значит какой пархатый уже подсчитывает барыши....
Закон об игорном бизнесе: Офис Президента давит на монобольшинство, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8650
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01.07.2020 11:52 Відповісти
Директор Украины,Кучма,замом по старой памяти Ведведчук....где то мы уже это проходили...ах да..Майдан Украина без Кучмы....
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01.07.2020 11:55 Відповісти
О каком игорном бизнесе может идти речь в то время, когда лучшие представители молодого поколения кладут головы, защищая народ Украины от кремлёвской агресии? До срацi така гра.
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01.07.2020 12:16 Відповісти
А им глубоко наср...ть на это! Им подавай бабло, а их домики и имущество в Европе или в параше!
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01.07.2020 12:33 Відповісти
А их головы в Казино проиграли. И беспокоятся чтобы за 100 метров от учебных заведений и проходных заводов они распалагались! И почти бесплатно лицензия на открытие. Проверять запрещено заведение. А также узаканивают игры онлайн, а контроль отложен на тот период, когда научатся кто то это делать- т.е. никогда!

Депутаты- Зе посепаки, боятся Банковой и согласны ПРЕДАТЬ НАРОД УКРАИНЫ!
Вопрос сколько им заплатили за предательство?
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01.07.2020 14:30 Відповісти
Игорный бизнес в Украине тоже Коломойскому принадлежит или ещё кому-то похожему?

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/11/656901/ В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить бизнесмен Борис Баум. Баум - гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). В частности Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.
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01.07.2020 12:30 Відповісти
Такое впечатление, что автор сам в школе никогда не учился....
Какой дурак школьник пойдёт в заведение в 500 м от школы, куда могут заглядывать учителя?
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01.07.2020 12:32 Відповісти
Слушая комментария разума, к отклонённым поправкам, по Раде, волосы дыбом становятся и как посепаки их отклоняют не пользуясь совестью! Видно им СТОЛЬКО заплатили, что они смогут не боятся народа Украины и благополучно покинуть страну обеспеченными навсегда!
Чем их купили?????
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01.07.2020 14:40 Відповісти
зелёными бабосами
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02.07.2020 09:01 Відповісти
Да хоть дави, хоть нет, этот вопрос давно нужно было решить, потому что недавно слушал подкаст про онлайн казино Украины https://feeds.feedburner.com/casinoplaycomua там какраз разбирали эту тему и для всех бы это было в плюс, игрокам, которым бы гарантировались выплаты выигрышей и организаторам, которые бы честно платили налоги.
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12.01.2021 10:35 Відповісти
 
 