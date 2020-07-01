Глава МВС звільнився, міністра економрозвитку затримали: в Словенії розгорівся скандал через закупівлі масок під час пандемії

Уряд Словенії потрапив у політичну кризу через розслідування закупівель захисних засобів під час пандемії коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс пішов у вівторок, 30 червня, у відставку. Міністр економічного розвитку і технологій Здравко Почівалшек був у вівторок на деякий час затриманий за підозрою в тому, що він надавав протекцію низці фірм з виробництва захисних засобів і апаратів штучної вентиляції легенів, незважаючи на те, що вони виготовляли продукцію поганої якості.

Розслідуванням закупівель займається окремий загін поліції. Глава МВС Алеш Хойс, який пішов у відставку, назвав розслідування "політично мотивованими" і заявив, що сам дізнався про них тільки у вівторок.

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Як пише видання, в травні і червні в Любляні неодноразово проходили протестні акції з вимогою відставки уряду, які збирали тисячі учасників.

Перші травневі акції, що проводилися під гаслом "З балконів - на велосипеди", були організовані об'єднанням "Анархістська ініціатива Любляни" за підтримки низки словенських неурядових організацій. Учасники акції протестували на велосипедах. Після послаблення карантинних обмежень протести продовжилися в пішій формі.