Глава МВС звільнився, міністра економрозвитку затримали: в Словенії розгорівся скандал через закупівлі масок під час пандемії
Уряд Словенії потрапив у політичну кризу через розслідування закупівель захисних засобів під час пандемії коронавірусної інфекції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс пішов у вівторок, 30 червня, у відставку. Міністр економічного розвитку і технологій Здравко Почівалшек був у вівторок на деякий час затриманий за підозрою в тому, що він надавав протекцію низці фірм з виробництва захисних засобів і апаратів штучної вентиляції легенів, незважаючи на те, що вони виготовляли продукцію поганої якості.
Розслідуванням закупівель займається окремий загін поліції. Глава МВС Алеш Хойс, який пішов у відставку, назвав розслідування "політично мотивованими" і заявив, що сам дізнався про них тільки у вівторок.
Як пише видання, в травні і червні в Любляні неодноразово проходили протестні акції з вимогою відставки уряду, які збирали тисячі учасників.
Перші травневі акції, що проводилися під гаслом "З балконів - на велосипеди", були організовані об'єднанням "Анархістська ініціатива Любляни" за підтримки низки словенських неурядових організацій. Учасники акції протестували на велосипедах. Після послаблення карантинних обмежень протести продовжилися в пішій формі.
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Печерский? Тот, что держит под стражей невиновных по делу Шеремета?
А если ты собираешься ещё почавкать своей мерзкой вафельницей про реформирование судов Порошенко, то напомню, что он приступил к этой работе с реформирования высших судебных инстанций, до районных судов он не дошел. Хотя откуда тебе, безмозглому животному, это знать.
Поэтому не отвлекайся. Продолжай смотреть "Сватов", лузгать семки и отрыгивать дешевым пивасом из пластиковых сисек.
Кстати, ты своим убогим кудахканьем подтверждаешь общеизвестный факт, что Зеленского особенно любят геи и прочие извращенцы.
Научись давать себе советы молча, убогое насекомое.
И Венедиктова тоже
И тебе это явно нравится, да, ЗЕлупосос?
По поводу люстрации. Согласно ст. 2 ЗУ "Про очищении власти" президент Украины не входит в перечень должностей, подпадающих под люстрационные мероприятия.
Вбей в тот копролит, что выполняет функцию твоего мозга - люстрация происходит согласно закона, а не на хлопский розум. Поэтому даже абсолютно далекая от своей профессии Венедиктова не начала уголовное преследование Порошенко по факту уклонения от люстрации.
И не льсти себе. Даже Кремль не берет в агенты абсолютных даунов и олигофренов, вроде тебя.
с такой мелочи столько кипиша)))
спят спокойно
Им при поцЗеденте такое не грозит