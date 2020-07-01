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Новини
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Герус намагається не допустити журналістів і шахтарів на підконтрольне Коломойському "Центренерго", - нардеп Волинець

Герус намагається не допустити журналістів і шахтарів на підконтрольне Коломойському

На вимогу голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса виїзне засідання комітету 1 липня, яке відбудеться на держпідприємстві "Центренерго", буде в закритому режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"На завтрашнє виїзне засідання комітету ВР з питань енергетики, яке відбудеться на Трипільській ТЕС ("Центренерго"), наказано не допускати директорів держпідприємств, які мали принести депутатам документальні свідоцтва порушення "Центренерго" боргових зобов’язань. Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус та заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів дотиснули в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець, щоб розбір польотів діяльності "Центренерго", менеджерів, що куруються Коломойським, відбувався без зайвих свідків", - написав Волинець.

Він також нагадав, що кредиторська заборгованість компанії "Центренерго" становить 4 млрд грн, з яких 2 млрд грн - заборгованість перед підприємствами вугільної галузі. І зазначив, що однією з вимог шахтарів, які протестують у Києві з 30 червня, є притягнення до відповідальності осіб, які сприяли створенню штучної енергетичної кризи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після зустрічі в Офісі президента шахтарі відмовилися зупинити страйк до протокольного рішення, - Волинець

Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. Як заявив бізнесмен Віталій Карпачова, Герус в цей період приїжджав до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на "Центренерго".

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в той час як в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн.

"Центренерго" з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдер "Юнайтед Енерджі". За даними Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих операціях досягли 900 млн грн. За більш свіжим даними Сергія Лямцева, збитки вже перевищили 1,2 млрд грн.

За даними розслідування Bihus.info, вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів, близьких до терористів "ДНР".

При цьому "Радіо Свобода" повідомило про постачання газу на "Центренерго" компанією "Юнайтед Енерджі" близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної "Укрнафти" за ціною нижче ринкової і продається на "Центренерго" вище за ринкову.

"Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту поправкою Андрія Геруса.

Автор: 

Волинець Михайло (97) Центренерго (550) Герус Андрій (446)


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Топ коментарі
+22
зебилы - зеленые грабят страну в неимоверных масштабах - проснитесь))
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01.07.2020 11:43
+12
Уже давно.
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01.07.2020 11:46
+12
таки да - Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко
https://censor.net/news/3201854/organizovannaya_slugoyi_naroda_gerusom_shema_s_treyiderami_dovela_energetiku_do_defitsita_v_50_mlrd
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01.07.2020 11:46
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зебилы - зеленые грабят страну в неимоверных масштабах - проснитесь))
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01.07.2020 11:43 Відповісти
уже грабят?
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01.07.2020 11:44 Відповісти
Уже давно.
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01.07.2020 11:46 Відповісти
уже год как
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01.07.2020 11:47 Відповісти
Их няня Беня грабит Украину уже десятки лет.
Лондонский суд в курсе.
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01.07.2020 11:49 Відповісти
Шо, и при Порошенко тоже грабил?
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01.07.2020 12:31 Відповісти
"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд".

Источник: https://censor.net/n3044637
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01.07.2020 12:36 Відповісти
А когда национализировали Приват, неужели в мае 2014?)))
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01.07.2020 13:06 Відповісти
Почитайте как именно Беня и его подельник Боголюбов выводили деньги.
И пресекли этот грабеж именно при Порошенко.
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01.07.2020 13:08 Відповісти
В каком году (я не прошу точной даты, только год)?
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01.07.2020 13:51 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83
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01.07.2020 13:54 Відповісти
Оттуда цитата

і в липні 2017 року держава перейшла до процедури судового стягнення з боржників по кредитному портфелю застав, а правоохоронні органи розпочали розслідування дій екс-власників та топ-менеджменту банку.

То есть с 14 по 17 года они делали что хотели. Что и требовалось доказать, воровали и при Порошенко.
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01.07.2020 14:09 Відповісти
Все преступники воруют при ком-то. Но кто-то дает им по рукам, а кто-то делает вид, что не ничего не происходит.
Истории и Укрнафтой и Центрэнерго тому пример. А персонажи все те же, Петя и его команда, которые давали по рукам мафиози Бене, и слепоглухонемой Зеля, когда речь идет о преступлениях его няни Бени.
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01.07.2020 15:32 Відповісти
Ну, вот при Порошенко три года давали воровать (я пока не говорю о том, что Коломойский судиться, это всё равно будет долго и нудно), теперь посмотрим, что будет через два года с Зеленским.
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01.07.2020 15:35 Відповісти
Когда схему раскрыли, тогда и открыли дело.
Разворовывание Госрезерва, только пропажа зерна почти на миллиард, обнаружена пару месяцев назад.
Почему Венедиктова все подковы стерла о "неправильное назначение" в подчиненную презеденту структуру, но ни слова не выдает о расследовании грабежа госрезерва при зеленых?
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01.07.2020 15:40 Відповісти
Ну, а кто сказал, что здесь и сейчас (при нынешней власти) нет никаких схем?Есть и действуют. Будут ли раскрыты? Какие-то точно будут. Ну, а госрезерв...скажу прямо: спереть зерна на миллиард прямо быстро и сразу было просто нереально (хотя бы потому, что такую прорву зерна в один момент не вывезешь). И очень сомневаюсь, что это началось именно при зелёной власти. Скорее всего-очередная схема, причём долгоиграющая.
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01.07.2020 15:51 Відповісти
Зря сомневаетесь, что при зеленых.
Сегодня Госрезерв возглавляет человек Бени, до это он же был замом у пары глав, назначенных уже Зе.
И если бы разграбление было еще при прошлой власти, то , мосейчучки, дубинские, бужанские и друая нечисть уже визжала бы о мародерах ПП.
Но они молчат, знают чьи мыши сожрали составы зерна.
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01.07.2020 15:58 Відповісти
Может и так, досконально не вникал.
"Люди настолько привыкли к их преступлениям, что даже не замечали их". Но всё хорошее рано или поздно кончается. Так что не удивлюсь, что скоро бывшие нынешние высокопосадовци взвоют снова про политические преследования и прочее.
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01.07.2020 16:03 Відповісти
Выть-то могут, но кто им поверит, если будет доказана вина в грабеже?
Это не тот бред, который лепят зеленые венедиктовы-соколовы Порошенко.
Ни одного дела против него о воровстве или коррупции.
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01.07.2020 16:07 Відповісти
Слушайте, у нас ведь всё равно как в мультике: строили мы, строили, и наконец то построили.
А что построили?Государство для олигархов, их обслуги и всяких чинуш. В этом случае говорить о какой-либо законности сложно (разве что в тех случаях, когда правонарушение никого не затрагивает: спёр курицу-на тебе несколько лет тюрьмы, спёр ЖД состав с курами-уважаемый человек). А насчёт Порошенко...было бы желание. Каждое его политическое решение затрагивало интересы не отдельных людей, а целые группы населения. Соответственно, угодишь одним-не угодишь другим.
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01.07.2020 16:14 Відповісти
Затрагивало. Особенно Бенины, да и другие олигархи стали беднее при нем.
Форбс в помощь.
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01.07.2020 16:22 Відповісти
Так переделят, впервой разве. В президентство Иванова Ахметов стал первым местом в Форбсе, в президентство Петрова Коломойский станет. Олигархические государство оно такое.
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01.07.2020 16:31 Відповісти
Вы для этого выбирали Зелю?
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01.07.2020 16:42 Відповісти
Нет.
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01.07.2020 16:46 Відповісти
Намах.. Обманул?
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01.07.2020 16:48 Відповісти
Самое забавное что нет. Он делает именно то, что я ожидал/предполагал.
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01.07.2020 17:02 Відповісти
Что именно ожидаемое он делает?
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01.07.2020 17:08 Відповісти
Эволюцию. Постепенное движение вперёд. Благодаря ей например нагло плюющие обществу в глаза брилл.прокуроры сменяются например тем, кто "баба,да". Полных мудаков сменяют полумудаки. Дальше пойдут четвертьмудаки если так выразиться и т.д. Нельзя просто из черт-те чего сразу взять и сделать конфетку.
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01.07.2020 17:14 Відповісти
Какие признаки того, что идет эволюция, а не деградация?
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01.07.2020 17:29 Відповісти
Не помню, говорил ли вам. Если да, то извиняюсь за повтор. Хотя бы постепенная замена элит (если этих людей вообще можно называть элитами). Постепенная адаптация того же законодательства под западные стандарты опять же (та же армия к примеру помалу переходит на стандарты НАТО).
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01.07.2020 17:42 Відповісти
"...та же армия к примеру помалу переходит на стандарты НАТО"

Немного. Да и то неосязяемое "помалу". ..
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01.07.2020 17:50 Відповісти
Я и не утверждал, что бывает "всё и сразу". Сколько миллионов лет тем зверушки, копошащиеся в тени динозавров, понадобилось чтобы дорасти до Илона Маска?Дело небыстрое.
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01.07.2020 17:55 Відповісти
От предыдущей власти требовали все и сразу да еще во время активного наступления оккупанта.
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01.07.2020 17:57 Відповісти
Требовать одно. Ждать другое. Обещать "Кто в три часа" третье. Я их не сравниваю, некорректно. Не эволюцию, а плато на кривой развития. Под сотню человек расстреляли как мишени в тире, и было сказано "Жити по-новому", и многим казалось что да, по старому уже нельзя никак. Авотхрен!Ещё как можно, можно рейдерить, назначать своих, пилить бюджеты и осваивать потоки. Не эволюция, не деградация, а застой.
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01.07.2020 18:07 Відповісти
Получился набор фейков.
ВСУ и Нацгвардия активно участвовали в освобождении городов, используя танки и авиацию, которых у добровольцев не было. В городах Донбасса стоят памятники погибшим освободителям, например, полковнику Радиевскому, который принимал учасие в освбождении Лисичанска.

О рейдерах-рыгах при участии Портнова рассказал главный акционер предприятия ЖЛ Аркадий Воловик в 2017 году.

Статья на ЦН.

"Бойко забрал себе "Житомирські ласощі", ничего в них не вложив, - главный акционер предприятия Аркадий Воловик."

https://censor.net.ua/resonance/3040548/boyiko_zabral_sebe_jitomirsk_lasosch_nichego_v_nih_ne_vlojiv_glavnyyi_aktsioner_predpriyatiya_arkadiyi
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01.07.2020 22:11 Відповісти
Какую авиацию, шутите вы что ли?Там той авиации было применения разве что когда генерала Кульчицкого сбили на Ил-76 возле луганского аэропорта. Ну, вертолётами может раненых ещё вывозили. Танки...что-то не припоминаю вначале их использование (имею в виду когда гиркинская шайка-лейка засела в Славянске и Краматорске), там хорошо если БТРы смогли наскрести по сусекам или БМПшки какие.

Насчёт Ласощив, значит Бойко (я к нему правда и до того не питал особых пристрастий, а теперь тем более).
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01.07.2020 22:31 Відповісти
Это не тот Бойко, не Юрий, но из той же шоблы.

Ищите статью на ЦН о танкисте, который освобождал Лисичанск.

"Танкист-герой Богдан Макаров из 51-ой бригады получил орден "За мужество"."

Танкист Богдан Макаров из 51-й отдельной механизированной бригады за героизм во время боев за Северодонецк и Лисичанск получил орден "За мужество" 3-й степени.

Источник: https://censor.net.ua/p313009

И на этом на сегодя ВСЕ.
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01.07.2020 22:44 Відповісти
Лисичанск был позже (я специально написал-когда Гиркин был в Славянске/Краматорске). Но на сегодня и правда довольно)))
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01.07.2020 23:05 Відповісти
Ато в три часа т.е.
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01.07.2020 18:08 Відповісти
Три дня не обещали, а за несколько недель освободили бы, что успешно и делали, если бы не пошли подразделения рос.армии.
Кто и что у кого рейдернул?
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01.07.2020 19:46 Відповісти
Почему дня?Речь шла о часах https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/26/7026737/ Порошенко: АТО должна длиться не месяцы, а часы
Да и в сущности не тем он занимался (во время Крыма, даже не после него, когда уже прекрасно было известно чьи там человечки, что идёт ползучая аннексия и т.д.) надо было понимать, что подобное запросто может быть и в других регионах, сначала непонятные человечки, потом регулярные войска. Надо было оценивать возможности страны, сделать такой себе переучёт: что у нас есть, чего нет, на какую помощь и в каких объёмах можем рассчитывать от союзников, и кто они, те союзники и так далее. Да, во время аннексии он не был президентом, что правда, то правда. Но потом то был. Если не можем воевать-строй оборону, устраивай какие-то партизанские набеги, чтобы наступление обошлось агрессору неприемлемыми потерями.
Ну, а про рейдерство...я раньше любил Житомирские сладощи брать. Как рейдернул Пашинский, так и не вижу их.
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01.07.2020 19:59 Відповісти
Таки да... Говорил. Но он сразу же и начал конкретные действия в этом направлении, и главное, показал результат. Были освобождены важные в этом регионе города. Хотя ВСУ были в плачевном состоянии.
И результат зависел не только от него, но и от внешней силы, планов которой никто не знал. Сегодня, задним умом все умные, особенно с диванов.

Откуда информация, что "Ласощи" рейдернул именно Пашинский ( Народный фронт Яценюка-Авакова )?
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01.07.2020 21:28 Відповісти
Освобождали не столько ВСУ, сколько добробаты. Ну, там много чего можно рассказать. Да и результат надо было предвидеть, на то ты и политик, чтобы предполагать множество вариантов. Наколотые апельсины и печеньки Нуланд появились в качестве мемов на росс.пропагандистских каналах ещё когда дважды несудимый был президентом. Уже тогда можно было предполагать что добра от расеян ждать не приходится.
Мне касательно "Ласощей" какой-то знакомый по ФБговорил (не упомню сейчас кто). Как источник информации это конечно так себе, но что я их продукции нигде не вижу-факт.
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01.07.2020 21:49 Відповісти
Зеленскому сажать крупных коррупционеров путин мешает?
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01.07.2020 21:31 Відповісти
Вы и правда ожидаете посадок в ситуации, когда столько лет "рука руку моет"?Хорошо будет уже, если их лишат доступу к возможности продолжать обтяпывать свои делишки. Много посадили предшественники (я не за Порошенко сейчас говорю), например тот же Ющенко?
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01.07.2020 21:52 Відповісти
Да какие посадки?
Они даже дел по воровству и коррупции не заводят.
А мусолят только всякую дрянь от Портнова, настраивая против себя Запад.
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01.07.2020 22:14 Відповісти
Западу пофигу. Вся их позиция: "Пожалуйста, прекратите это". Что это-они и сами не знали. А когда их привозили на ту же передовую, то и знать не хотели. Зря что ли у них было такое негодование, когда в разгар Майдана, ещё до бегства янычары, кто-то слил переписку американских дипломатов с их шедевральным: "Fuck EU!".
Вы думаете тот пресловутый Запад будет сильно лезть сюда, в украинскую политику, где сам чёрт ногу сломит?Свою выгоду от нас они получают в виде какого-нибудь сырья+рабочая сила, а наши проблемы им и даром не нужны. Или полагаете (например в случае посадки Порошенко) будут какие-то резко агрессивные действия?Будет как с Тимошенко: они возмущаются, она сидит.
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01.07.2020 22:38 Відповісти
Я только хочу уточнить, что не ждал от него ни зп в 4 тыс.у.е., ни легализации лёгких наркотиков, ни мгновенное улучшение жизни граждан р прочие стандартные обещалки.
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01.07.2020 17:04 Відповісти
Если вы действительно интересуетесь вопросом Привата, то не можете не знать о выводе денег через его легальный кипрский филиал, что и позволяло долгое время скрывать грабеж.
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01.07.2020 15:33 Відповісти
Не особо. По той простой причине, что (как уже раньше говорил) - мало кому верю.
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01.07.2020 15:38 Відповісти
Верь Канцелярскому суду штата Делавер.
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01.07.2020 16:11 Відповісти
Да я и Высокому суду Лондона вполне готов поверить. Просто долго это будет, сначала суд, потом аппеляция. Одним словом всё как обычно.
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01.07.2020 16:34 Відповісти
ТАКИХ СУК САЖАТЬ НАДО, а ЗЕЛЕНОЕ ЧМО В ВЕРХОВНОЙ ЗРАДЕ ПРИНИМАЕТ ЗАКОН ОБ ОТКРЫТИИ КАЗИНО И ИГРАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ В УКРАИНЕ,звиздец--слов НЕТ
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01.07.2020 12:38 Відповісти
таки да - Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко
https://censor.net/news/3201854/organizovannaya_slugoyi_naroda_gerusom_shema_s_treyiderami_dovela_energetiku_do_defitsita_v_50_mlrd
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01.07.2020 11:46 Відповісти
кучерявенко проплачений ахметкою несе пургу
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01.07.2020 12:07 Відповісти
а факты - говорят обратное:
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в то время как в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн.
"Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдер "Юнайтед Энерджи". По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн. По более свежим данным Сергея Лямця, убытки уже превысили 1,2 млрд грн
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01.07.2020 12:08 Відповісти
Канешн, бубочку обижают.
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02.07.2020 16:33 Відповісти
https://twitter.com/nasia014

https://twitter.com/nasia014 Олександр Погребиський @nasia014

https://twitter.com/nasia014 https://twitter.com/nasia014



01.07 (середа) Печерне судилище, вул.Володимирська 15.
Приходь разом зі мною
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01.07.2020 11:48 Відповісти
но в мірє всьо так случайно...

https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1277568481643413504 29 июн.

В Киев съезжаются шахтеры, на забастовку.
Требования: погасить долги по з/п (0,6 млрд для госшахт), прекращение импорта угля из РФ, отставка Геруса.
Сам Герус считает, что инициатор протестов - Ахметов (типа, враг не в Кремле, а в 101-м Тауэре).

На фоне шахтерских протестов на оккупированных территориях нам бы, даже в пропагандистских целях, желательно не допускать задолженности по зарплате на госшахтах, тем более что речь идет о совершенно смешных суммах
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01.07.2020 12:01 Відповісти
Герус - молодец!.
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01.07.2020 11:43 Відповісти
та они там все молодцы. сосут обрез фиКаломойскому причмокивая.
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01.07.2020 11:46 Відповісти
https://censor.net/user/203738, Герус, по твоему, - молодец потому, что поборол вместе с зелекторатом Роттердам+?
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01.07.2020 12:02 Відповісти
нет, он запустил рачкинское электричество, тем самым рубанул цены на рынке
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01.07.2020 12:09 Відповісти
https://censor.net/user/203738, nак Роттердам+ ещё действует или он заменён, по просьбе трудящихся, на Бенедам+++?
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01.07.2020 12:10 Відповісти
х.з.
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01.07.2020 12:23 Відповісти
Гаруса на нары !!!!
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01.07.2020 11:44 Відповісти
Щаз. Кинулись уже зеленки коломошевцев сажать. Миллиард влево, миллиард вправо, какая в пуй разница в богатой стране. А бабке приятно.
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01.07.2020 11:45 Відповісти
Зебилы уничтожают Украину.
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01.07.2020 11:48 Відповісти
Богатейшая страна в Европе и самый нищий народ -- Украина.
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01.07.2020 11:48 Відповісти
Бідні бо дурні, шукають собі царя, як і кацапи, що були трохи багатішими, тільки тому, що мають дармові газ та нафту.
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01.07.2020 11:56 Відповісти
Коземко и Сагира допросите, много узнаете от откатах
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01.07.2020 11:48 Відповісти
Геруса сделать министром энергетики, законтаченные завоют, адназначна...))))))))
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01.07.2020 11:51 Відповісти
ну так вовиній бабушці мона усьо вова ж он чєстний, сам нє воруєт
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01.07.2020 11:52 Відповісти
а Волынец подконтролен Ахметову
Обое РЯБОЕ
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01.07.2020 11:58 Відповісти
волинець брехун разом проданою батьківщинкою..
ФДМ ще місяць тому змінив у Центренерго менеджерів від бені,
які вивезли офіс Центренерго і архів у ліс під Кончу Заспу
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01.07.2020 12:04 Відповісти
Какбы кто-то тут призывал распить шампанское по поводу, что центрэнерго Бене не принадлежит.
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01.07.2020 12:04 Відповісти
Герус - коломойський, Волинець -Ахметов. Оскільки громадянське суспільство не може притистояти "какая разница", надія на конфлікт між олігархами. Бо красти для всіх 4-х (чи скільки їх там) вже нема чого.
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01.07.2020 12:06 Відповісти
Націоналізація монополістів ДТЕК, обленерго і облгазів.
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01.07.2020 12:07 Відповісти
Або примусити приватизувати на відкритих торгах)))
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01.07.2020 12:20 Відповісти
Монопольні, стратегічні підпиємства не можуть бути приватизовані. Можуть бути віддані у концессію з багатьма власниками.
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01.07.2020 12:45 Відповісти
Герус намагається не допустити журналістів і шахтарів на підконтрольне Коломойському "Центренерго", - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 9924
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02.07.2020 16:37 Відповісти
СЛУГИ народа ОЛИГАРХОВ-живодеров.
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01.07.2020 12:22 Відповісти
А я Герусу больше верю чем Волинцю
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01.07.2020 12:51 Відповісти
Да вы вообще верите всему, что на помойках бабушкиных да мэртвэчуковских говорят.
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01.07.2020 13:33 Відповісти
Вы Сосна Корабельная?
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02.07.2020 16:38 Відповісти
Герус-Г@НДОН, який поспіхом набиває свої кишені, бо більше це косориле чмо ніде більше бабла не накраде!!!! Воно довело енергетику до ручки!!! Це ж треба до такого дожитися що атомні станції під загрозою зупинки!!!! Да такої херні не було навіть у важкі 90-ті!!!! Нам що, одного Чернобилю не вистачило???!!!
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02.07.2020 18:32 Відповісти
 
 