Герус намагається не допустити журналістів і шахтарів на підконтрольне Коломойському "Центренерго", - нардеп Волинець

На вимогу голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса виїзне засідання комітету 1 липня, яке відбудеться на держпідприємстві "Центренерго", буде в закритому режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"На завтрашнє виїзне засідання комітету ВР з питань енергетики, яке відбудеться на Трипільській ТЕС ("Центренерго"), наказано не допускати директорів держпідприємств, які мали принести депутатам документальні свідоцтва порушення "Центренерго" боргових зобов’язань. Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус та заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів дотиснули в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець, щоб розбір польотів діяльності "Центренерго", менеджерів, що куруються Коломойським, відбувався без зайвих свідків", - написав Волинець.

Він також нагадав, що кредиторська заборгованість компанії "Центренерго" становить 4 млрд грн, з яких 2 млрд грн - заборгованість перед підприємствами вугільної галузі. І зазначив, що однією з вимог шахтарів, які протестують у Києві з 30 червня, є притягнення до відповідальності осіб, які сприяли створенню штучної енергетичної кризи.

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Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. Як заявив бізнесмен Віталій Карпачова, Герус в цей період приїжджав до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на "Центренерго".

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в той час як в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн.

"Центренерго" з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдер "Юнайтед Енерджі". За даними Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих операціях досягли 900 млн грн. За більш свіжим даними Сергія Лямцева, збитки вже перевищили 1,2 млрд грн.

За даними розслідування Bihus.info, вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів, близьких до терористів "ДНР".

При цьому "Радіо Свобода" повідомило про постачання газу на "Центренерго" компанією "Юнайтед Енерджі" близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної "Укрнафти" за ціною нижче ринкової і продається на "Центренерго" вище за ринкову.

"Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту поправкою Андрія Геруса.