Герус намагається не допустити журналістів і шахтарів на підконтрольне Коломойському "Центренерго", - нардеп Волинець
На вимогу голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса виїзне засідання комітету 1 липня, яке відбудеться на держпідприємстві "Центренерго", буде в закритому режимі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"На завтрашнє виїзне засідання комітету ВР з питань енергетики, яке відбудеться на Трипільській ТЕС ("Центренерго"), наказано не допускати директорів держпідприємств, які мали принести депутатам документальні свідоцтва порушення "Центренерго" боргових зобов’язань. Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус та заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів дотиснули в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець, щоб розбір польотів діяльності "Центренерго", менеджерів, що куруються Коломойським, відбувався без зайвих свідків", - написав Волинець.
Він також нагадав, що кредиторська заборгованість компанії "Центренерго" становить 4 млрд грн, з яких 2 млрд грн - заборгованість перед підприємствами вугільної галузі. І зазначив, що однією з вимог шахтарів, які протестують у Києві з 30 червня, є притягнення до відповідальності осіб, які сприяли створенню штучної енергетичної кризи.
Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. Як заявив бізнесмен Віталій Карпачова, Герус в цей період приїжджав до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на "Центренерго".
За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в той час як в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн.
"Центренерго" з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдер "Юнайтед Енерджі". За даними Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих операціях досягли 900 млн грн. За більш свіжим даними Сергія Лямцева, збитки вже перевищили 1,2 млрд грн.
За даними розслідування Bihus.info, вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів, близьких до терористів "ДНР".
При цьому "Радіо Свобода" повідомило про постачання газу на "Центренерго" компанією "Юнайтед Енерджі" близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної "Укрнафти" за ціною нижче ринкової і продається на "Центренерго" вище за ринкову.
"Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту поправкою Андрія Геруса.
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Лондонский суд в курсе.
Источник: https://censor.net/n3044637
И пресекли этот грабеж именно при Порошенко.
і в липні 2017 року держава перейшла до процедури судового стягнення з боржників по кредитному портфелю застав, а правоохоронні органи розпочали розслідування дій екс-власників та топ-менеджменту банку.
То есть с 14 по 17 года они делали что хотели. Что и требовалось доказать, воровали и при Порошенко.
Истории и Укрнафтой и Центрэнерго тому пример. А персонажи все те же, Петя и его команда, которые давали по рукам мафиози Бене, и слепоглухонемой Зеля, когда речь идет о преступлениях его няни Бени.
Разворовывание Госрезерва, только пропажа зерна почти на миллиард, обнаружена пару месяцев назад.
Почему Венедиктова все подковы стерла о "неправильное назначение" в подчиненную презеденту структуру, но ни слова не выдает о расследовании грабежа госрезерва при зеленых?
Сегодня Госрезерв возглавляет человек Бени, до это он же был замом у пары глав, назначенных уже Зе.
И если бы разграбление было еще при прошлой власти, то , мосейчучки, дубинские, бужанские и друая нечисть уже визжала бы о мародерах ПП.
Но они молчат, знают чьи мыши сожрали составы зерна.
"Люди настолько привыкли к их преступлениям, что даже не замечали их". Но всё хорошее рано или поздно кончается. Так что не удивлюсь, что скоро бывшие нынешние высокопосадовци взвоют снова про политические преследования и прочее.
Это не тот бред, который лепят зеленые венедиктовы-соколовы Порошенко.
Ни одного дела против него о воровстве или коррупции.
А что построили?Государство для олигархов, их обслуги и всяких чинуш. В этом случае говорить о какой-либо законности сложно (разве что в тех случаях, когда правонарушение никого не затрагивает: спёр курицу-на тебе несколько лет тюрьмы, спёр ЖД состав с курами-уважаемый человек). А насчёт Порошенко...было бы желание. Каждое его политическое решение затрагивало интересы не отдельных людей, а целые группы населения. Соответственно, угодишь одним-не угодишь другим.
Форбс в помощь.
Намах..Обманул?
Немного. Да и то неосязяемое "помалу". ..
ВСУ и Нацгвардия активно участвовали в освобождении городов, используя танки и авиацию, которых у добровольцев не было. В городах Донбасса стоят памятники погибшим освободителям, например, полковнику Радиевскому, который принимал учасие в освбождении Лисичанска.
О рейдерах-рыгах при участии Портнова рассказал главный акционер предприятия ЖЛ Аркадий Воловик в 2017 году.
Статья на ЦН.
"Бойко забрал себе "Житомирські ласощі", ничего в них не вложив, - главный акционер предприятия Аркадий Воловик."
https://censor.net.ua/resonance/3040548/boyiko_zabral_sebe_jitomirsk_lasosch_nichego_v_nih_ne_vlojiv_glavnyyi_aktsioner_predpriyatiya_arkadiyi
Насчёт Ласощив, значит Бойко (я к нему правда и до того не питал особых пристрастий, а теперь тем более).
Ищите статью на ЦН о танкисте, который освобождал Лисичанск.
"Танкист-герой Богдан Макаров из 51-ой бригады получил орден "За мужество"."
Танкист Богдан Макаров из 51-й отдельной механизированной бригады за героизм во время боев за Северодонецк и Лисичанск получил орден "За мужество" 3-й степени.
Источник: https://censor.net.ua/p313009
И на этом на сегодя ВСЕ.
Кто и что у кого рейдернул?
Да и в сущности не тем он занимался (во время Крыма, даже не после него, когда уже прекрасно было известно чьи там человечки, что идёт ползучая аннексия и т.д.) надо было понимать, что подобное запросто может быть и в других регионах, сначала непонятные человечки, потом регулярные войска. Надо было оценивать возможности страны, сделать такой себе переучёт: что у нас есть, чего нет, на какую помощь и в каких объёмах можем рассчитывать от союзников, и кто они, те союзники и так далее. Да, во время аннексии он не был президентом, что правда, то правда. Но потом то был. Если не можем воевать-строй оборону, устраивай какие-то партизанские набеги, чтобы наступление обошлось агрессору неприемлемыми потерями.
Ну, а про рейдерство...я раньше любил Житомирские сладощи брать. Как рейдернул Пашинский, так и не вижу их.
И результат зависел не только от него, но и от внешней силы, планов которой никто не знал. Сегодня, задним умом все умные, особенно с диванов.
Откуда информация, что "Ласощи" рейдернул именно Пашинский ( Народный фронт Яценюка-Авакова )?
Мне касательно "Ласощей" какой-то знакомый по ФБговорил (не упомню сейчас кто). Как источник информации это конечно так себе, но что я их продукции нигде не вижу-факт.
Они даже дел по воровству и коррупции не заводят.
А мусолят только всякую дрянь от Портнова, настраивая против себя Запад.
Вы думаете тот пресловутый Запад будет сильно лезть сюда, в украинскую политику, где сам чёрт ногу сломит?Свою выгоду от нас они получают в виде какого-нибудь сырья+рабочая сила, а наши проблемы им и даром не нужны. Или полагаете (например в случае посадки Порошенко) будут какие-то резко агрессивные действия?Будет как с Тимошенко: они возмущаются, она сидит.
https://censor.net/news/3201854/organizovannaya_slugoyi_naroda_gerusom_shema_s_treyiderami_dovela_energetiku_do_defitsita_v_50_mlrd
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в то время как в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн.
"Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдер "Юнайтед Энерджи". По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн. По более свежим данным Сергея Лямця, убытки уже превысили 1,2 млрд грн
https://twitter.com/nasia014 Олександр Погребиський @nasia014
https://twitter.com/nasia014 https://twitter.com/nasia014
01.07 (середа) Печерне судилище, вул.Володимирська 15.
Приходь разом зі мною
https://twitter.com/_Smithchenko
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1277568481643413504 29 июн.
В Киев съезжаются шахтеры, на забастовку.
Требования: погасить долги по з/п (0,6 млрд для госшахт), прекращение импорта угля из РФ, отставка Геруса.
Сам Герус считает, что инициатор протестов - Ахметов (типа, враг не в Кремле, а в 101-м Тауэре).
На фоне шахтерских протестов на оккупированных территориях нам бы, даже в пропагандистских целях, желательно не допускать задолженности по зарплате на госшахтах, тем более что речь идет о совершенно смешных суммах
Обое РЯБОЕ
ФДМ ще місяць тому змінив у Центренерго менеджерів від бені,
які вивезли офіс Центренерго і архів у ліс під Кончу Заспу
народаОЛИГАРХОВ-живодеров.