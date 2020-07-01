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Новини Коронавірус і карантин
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Послаблювати карантинні обмеження на Харківщині точно не будемо, можливо, навіть посилимо, - голова ОДА Кучер

Послаблювати карантинні обмеження на Харківщині точно не будемо, можливо, навіть посилимо, - голова ОДА Кучер

Можливість пом'якшення або посилення карантинних обмежень у Харківській області розглядатиметься в середу ввечері на нараді в облдержадміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава ХОДА Олексій Кучер.

"Послаблювати ми точно їх не будемо ... Те, що карантинні заходи можуть бути посилені, ми не відкидаємо", - сказав Кучер журналістам у середу.

За його словами, посилення обмежень може торкнутися, зокрема, кінотеатрів, які мали відновити роботу з 2 липня, а також ТРЦ, кафе, ресторанів.

Кучер зазначив, що в останні кілька днів кількість випадків COVID-19, підтверджених за добу, дещо зменшилася, проте, як і раніше, переважна більшість хворих - мешканці Харкова.

"Мене турбує той факт, що основна частина, левова частка хворих - це місто Харків ... Те, що відбувається в місті Харкові, мені щонайменше не подобається", - сказав він.

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Станом на ранок середи, за даними Харківського обласного лабораторного центру, в області було підтверджено 2171 випадок COVID-19 (в тому числі 38 - за минулу добу). З хворих померли 84 людини (в тому числі 4 - за минулу добу). Одужали 1103 особи. 205 підозр залишаються на розгляді.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на понеділок і вівторок Харківська область не відповідала вимогам для послаблення протиепідемічних заходів за відсотковим виявленням і динамікою захворюваності.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1629) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Так, блеать, напряги гепины КП, типа метрополитена и горэлектротранс, напряги автобусников - ясен перец, когда в метро интервал движения поездов днем 6 минут, утром 4, то и нарид набивается как селедки в бочку. За маршрутные автобусы уже молчу вообще. Но вы ж, *****, легких путей не ищете?
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01.07.2020 12:19 Відповісти
оно может напрячься, но только испортить воздух.
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01.07.2020 12:21 Відповісти
глава ОГА Кучер)))этого чмошника спросят в последнюю очередь. его номер как у Ишака №6, там другие рулят.
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01.07.2020 12:20 Відповісти
Это я давно понял. Единственная реакция ЗЕприматов на вирус, примерно как у школьницы на беременность - сидеть и ждать, авось само рассосется...
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01.07.2020 12:27 Відповісти
А с каких это пор, карантинными мерами в Харькове управляет какой-то Ямщик. Может пускай он кобыле хвост расчешет - это его прямая обязанность.
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01.07.2020 14:22 Відповісти
 
 