Послаблювати карантинні обмеження на Харківщині точно не будемо, можливо, навіть посилимо, - голова ОДА Кучер

Можливість пом'якшення або посилення карантинних обмежень у Харківській області розглядатиметься в середу ввечері на нараді в облдержадміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава ХОДА Олексій Кучер.

"Послаблювати ми точно їх не будемо ... Те, що карантинні заходи можуть бути посилені, ми не відкидаємо", - сказав Кучер журналістам у середу.

За його словами, посилення обмежень може торкнутися, зокрема, кінотеатрів, які мали відновити роботу з 2 липня, а також ТРЦ, кафе, ресторанів.

Кучер зазначив, що в останні кілька днів кількість випадків COVID-19, підтверджених за добу, дещо зменшилася, проте, як і раніше, переважна більшість хворих - мешканці Харкова.

"Мене турбує той факт, що основна частина, левова частка хворих - це місто Харків ... Те, що відбувається в місті Харкові, мені щонайменше не подобається", - сказав він.

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Станом на ранок середи, за даними Харківського обласного лабораторного центру, в області було підтверджено 2171 випадок COVID-19 (в тому числі 38 - за минулу добу). З хворих померли 84 людини (в тому числі 4 - за минулу добу). Одужали 1103 особи. 205 підозр залишаються на розгляді.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на понеділок і вівторок Харківська область не відповідала вимогам для послаблення протиепідемічних заходів за відсотковим виявленням і динамікою захворюваності.