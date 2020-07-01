Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує в'язниця. ФОТО

Нацполіція, ДБР і прокуратура передали до суду матеріали проти двох колишніх співробітників лісгоспу. За даними слідства, підозрювані допустили вирубку 400 букових дерев і завдали цим збитків державі на 3 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на посадах в держпідприємстві, особи допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук. В результаті державі було завдано збитків на суму понад три мільйони гривень", - сказано в повідомленні.

Колишніх лісників звинуватили у службовій недбалості. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі, позбавлення права займати певні посади на строк до 3 років та штраф від 4250 до 12750 грн.

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