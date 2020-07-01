УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10682 відвідувача онлайн
Новини
8 339 60

Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує в'язниця. ФОТО

Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує в'язниця. ФОТО

Нацполіція, ДБР і прокуратура передали до суду матеріали проти двох колишніх співробітників лісгоспу. За даними слідства, підозрювані допустили вирубку 400 букових дерев і завдали цим збитків державі на 3 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на посадах в держпідприємстві, особи допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук. В результаті державі було завдано збитків на суму понад три мільйони гривень", - сказано в повідомленні.

Колишніх лісників звинуватили у службовій недбалості. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі, позбавлення права займати певні посади на строк до 3 років та штраф від 4250 до 12750 грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція завершила досудове розслідування справи "чорних лісорубів" на Львівщині. ФОТОрепортаж

Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує вязниця 01
Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує вязниця 02
Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує вязниця 03

Автор: 

вирубка (169) Нацполіція (15186) Закарпатська область (2050)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Наверное правильно.
Но когда посадят тех, кто грабанул Госрезерв почти на МИЛЛИАРД?
показати весь коментар
01.07.2020 12:00
+7
А чому тільки лісників підозрюють, а їх керівництво чому не арештоване, а місцеві чиновники, менти, прокурори, судді, які на цьому бізнесі наживають мільйони?
показати весь коментар
01.07.2020 11:59
+5
Ну так вперед!
Аваков о них забыл, занят военными медиками, детскими врачами?
показати весь коментар
01.07.2020 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому тільки лісників підозрюють, а їх керівництво чому не арештоване, а місцеві чиновники, менти, прокурори, судді, які на цьому бізнесі наживають мільйони?
показати весь коментар
01.07.2020 11:59 Відповісти
Кримінальна відповідальність має бути введена не тільки за незаконні дозволи на вирубку, а й за саму незаконну вирубку, за зберігання, транспортування, перепродаж та переробку незаконно вирубленої деревини! Це крадене державне майно і кожен хто причетний до переховування, переробки або перепродажу краденого має бути засуджений і посаджений в тюрму!
показати весь коментар
01.07.2020 12:01 Відповісти
Дилетант, ти пробував перед тим як свій бред постити, відкривати КК України?
Стаття 246. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу!!!
показати весь коментар
01.07.2020 12:45 Відповісти
Якщо незаконно видали документи на вирубку лісу, то всі інші дії стають законними, відповідальність несе тільки той хто видав незаконний документ! А потрібно притягувати до кримінальної відповідальності всіх учасників злочинного ланцюга, і тих хто рубав, і тих хто возив, і тих хто переховував, і тих хто перепродавав, і тих хто купляв! В Україні мають взагалі заборонити вирубувати ліси та посадки, дозволити рубати тільки старі, сухі та хворі дерева! Якщо десь бачите товарну партію деревини - відбувся злочин!
показати весь коментар
01.07.2020 15:55 Відповісти
Бачу що прочитав... Не соромно?
Для притягнення "Ланцюга" потрібно доводити спільний умисел, а доводити, це не язиком тріпати.
показати весь коментар
01.07.2020 16:16 Відповісти
А там скрізь є спільний умисєл, від початку до кінця і всі знають що ліс ворований! Просто потрібно почати саджати за ці діяння. Доводити не буде складно, люди все життя цим займаються!
показати весь коментар
01.07.2020 16:18 Відповісти
Ти розумієш різницю між є та я знаю і довести? нескладно і просто. тільки у Зебілів, а життя дуже складне і непросте. Документування злочину та здобуття допустимих і належних доказів, це складний процес. А санкція цієї статті, дозволяє проводити НСРД (основний у таких справах вид доказу і найбільш дієвий) виключно по ч.4!
показати весь коментар
01.07.2020 16:22 Відповісти
Люди в Карпатах 30 років пилять ліс, там не потрібно ніяких негласних дій, там все видно просто по факту - приходиш і опитуєш і береш покази і тобі все розповідають! Ніхто не приховує що пилять, возять, переробляють і перепродають крадений ліс - там немає іншого лісу, весь ліс крадений!
показати весь коментар
01.07.2020 16:25 Відповісти
Ну послухав і що далі? Жоден причетний до цього покази у суді не дасть, а "покази" інших це сплєтні і домисли. Ти що до обвинувального акту напишеш - 30 років Іванов рубав ліс, і це відомо усім? Відкрий КПК та почитай. Місце, час, порода деревини, кубатура, транспортні засоби, роль кожного співучасника, вартість вирубаного і т.п. Включно до того, що якщо із 30 смерек 24 зрубав Іванов, 3 зрубав Петров, і ще 3 Йовбак, то саме так має бути записано в ОА.
Дилетанти, це наслідки саме вашої деградації, бо у вас усе просто та легко. У нас якщо ростучий кущ коноплі не задокументуєш, то 310 мідним тазом накриється, бо жоден експерт не доведе, що цей кущ тут ріс, а ти про ліс! Усі сумніви, на користь злодія. Любий його маразм, навіть те, що інопланетяни у ночі прилетіли, прокурор зобов'язаний спростувати доказами.
Не плутай журналістське розслідування, за яке журналіст не несе жодної відповідальності, із процесом доказування по криміналу.
показати весь коментар
01.07.2020 16:35 Відповісти
Ви все ускладнюєте. Звичайно потрібно дотримуватись процедури але все не так безнадійно! По лісу якраз все дуже просто, всі знають хто рубає, куди везе, хто пиляє, куди продають! Можна за 1-2 місяці досудового слідтсва брати всіх по всім районам Карпат! Люди наіть самі прийдуть з повінною, якщо пообіцяти їм умовний термін і здадуть всіх і прокурорів і суддів і менті і СБУшників, всіх хто кришував і наживався на ліс. Лісоруби отримували копійки за свою роботу.
показати весь коментар
01.07.2020 17:18 Відповісти
Я навіть не починав ускладнювати. Якби я це хотів, я би почав із методики збору конкретних доказів. Тільки профан, знання якого обмежуються кримінальними серіалами, вірить у "самі прийдуть з повінною, якщо пообіцяти їм умовний термін і здадуть всіх і прокурорів і суддів і менті і СБУшників, всіх хто кришував і наживався на ліс". Навіть барига пійманий з полічними на збуті, до того часу, як йому не відкриють усі докази, допоки ми (адвокати) не перевіримо їх усі на можливість "похєрити" у суді, буде на 63-ці і тільки переконавшись, що усьо... справа кердик, він може почати торгуватись за свободу, але на взайм пропонувати якийсь непотріб. Як казав Глеб Жеглов - это потому, что подельников ты боишся больше чем Закона. Забудьте, випадки коли хтось когось здає, поодинокі. І це не страх покарання. Раніше, це був засіб припинення тортур із боку мусарів. Зараз це може бути особиста помста. Ви після підозри, спробуйте без нашого відома просто поговорити із нашим клієнтом. Завтра заява буде у ДБР і пояснення будете вже ви давати.
показати весь коментар
01.07.2020 17:31 Відповісти
Підозлюваний затримуєтсья вночі, вивозиться гелікоптером в Київ, дається йому безкоштовний адвокат, який радить йому всіх здавати і на всі умови слідчого погоджуватись і всьо, справу розкрито, є покази і докази і явка з повинною і угода зі слідством і вже підозрюваний не спригне, бо сяде, він же ж не тільки про інших все розповів а й про себе теж! А мститись йому ніхто не буде, бо всі колеги будуть сидіти, або будуть на такій самій угоді зі слідством з чіпом на нозі, і не дай Бог вони пукнуть криво проти інших свідків, то в будь який момент поїдуть по етапу на 15 років.
показати весь коментар
01.07.2020 17:36 Відповісти
наївні люди...
Уже вночі, його подільники наймуть йому кращого платного адвоката, а угоду на захист підпише його дружина. Його недопуск до першого допиту, буде першою зареєстрованою відносно тебе справою ДБР. Усе, що ти від нього отримаєш до спілкування зі цим захисником (платним) ти залишиш собі на пам'ять, якщо ДБР не підшиє це до твоєї справи, у якості доказу. А відносно безкоштовного захисника, який діяв у справі при наявності платного, питання буде вирішуватись в іншому місці.
Явка із повинно (дивно, що такий "спеціаліст" як ти не в курсі) за нинішнім КПК взагалі не є доказом і не береться судом до уваги.
А саме цікаве, що ти не маєш права укладати "угоди зі слідством" я так розумію угоду про визнання винуватості, без захисника, а за наявності платного тільки з його участю. Більше того, відмова від захисника (може безкоштовний порадить відмовитись від платного) де конфеденційного спілкування (таємного) клієнта із тим, від кого він збирається відмовитись - не допускається. Сподіваюсь ти розумієш, що після цього спілкування не те, що відмови не буде, а "заляканий підозрюваний" буде спокійно пояснювати слідчому і прокурору, що нах.уй, це в той бік. Ти що ж думаєш, коли я пишу, що правоохоронці можуть посадити злодія виключно порушуючи Закон і підставляючи себе під кримінальну відповідальність я перебільшую? Я констатую факт! Ти би поцікавився як організований в Україні юридичний супровід нелегального грального бізнесу, вирубок, врізок, наркозбуту і т.п.
У любого злодія телефон "правильного" захисника завжди із собою і він вже сотні разів проінструктований, що до розмови із ним, він має мовчати.
показати весь коментар
01.07.2020 17:59 Відповісти
Його візьмуть під час виїзду на полювання, або на рибалку і перші дві доби про нього ніхто не буде згадувати, а він вже буде давати розлогі покази слідчому в пристуності безкоштовного або платного (правильного) адвоката в Києві. А подільники його це колеги депутати районної ради які за копійчину удавляться, якого там адвоката вони будуть винаймати? Вони зі своїх гір не спускаються далі ніж до нотаріусу. Прості лісоруби це ж не досвідчені, митники чи податківці, там розкриваємость можна збільшувати мегатоннами!
показати весь коментар
01.07.2020 18:07 Відповісти
і перші дві доби про нього ніхто не буде згадувати - якщо це станеться із слідчий, який його затримав не повідомить негайно про його затримання близьку йому особу, то за ці "дві доби" ти заплатиш роками власного життя. ДБРівці, сплять і бачать у мріях, про ідіота, який подібне зробить! Я вже не кажу, що усе здобуте за ці два дні, підшиють до твоєї кримінальної справи, а не його. Ти навіть не уявляєш наскільки ці "гірські дикуни" розбираються у КК і КПК краще, ніж ти.

Саме тому, більшість наївних дурнів, зо прийшли у патрульну поліції з не звільнились. Бо уявлення про цю роботу і реальність, не мають нічого спільного. Адвокати будуть рвати твої докази, за любу помилкову кому, описку чи помилку, а ти про відверте порушення прав на захист? У судді для цього заготовані шаблони із практикою ЄСПЛ, аркушів на 5ть тексту...
показати весь коментар
01.07.2020 18:15 Відповісти
https://kmkdka.com/sites/default/files/files/486/protokol-zatrymannya.pdf

Зверни увагу на нижню частину сторінки 4... фантаст самоучка.
показати весь коментар
01.07.2020 18:17 Відповісти
і це підтверджується підписами двох понятих, а підробка цього протоколу, це злочин.
показати весь коментар
01.07.2020 18:18 Відповісти
Ущерб на 3 млн, а штраф 4200 грн?
Ну и дебильное у нас государство... (Ну путать страну и государство)
показати весь коментар
01.07.2020 12:00 Відповісти
А разве не страна выбирает - какое будет государство?
показати весь коментар
01.07.2020 12:08 Відповісти
штраф це покарання, він не позбавляє обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду.
показати весь коментар
01.07.2020 12:46 Відповісти
Наверное правильно.
Но когда посадят тех, кто грабанул Госрезерв почти на МИЛЛИАРД?
показати весь коментар
01.07.2020 12:00 Відповісти
Відразу після "діамантових" прокурорів!
показати весь коментар
01.07.2020 12:02 Відповісти
Ну так вперед!
Аваков о них забыл, занят военными медиками, детскими врачами?
показати весь коментар
01.07.2020 12:04 Відповісти
Бенядиктова в помощь.
показати весь коментар
01.07.2020 12:05 Відповісти
То виходить, що кум Юрій Віталійович байдикував? Та ні- маячня!
показати весь коментар
01.07.2020 12:40 Відповісти
"Брав" їх не Луценко.
Роками вили воєм, що вони не сидять.
Саджайте борцуни з корупцією.
показати весь коментар
01.07.2020 12:49 Відповісти
Не можемо! Їх потужні реформатори вже "засудили" й безальтернативно покарали!
показати весь коментар
01.07.2020 13:55 Відповісти
Та ви щось взагалі нічого не можете....
показати весь коментар
01.07.2020 14:04 Відповісти
Вырубишь 400 буков - получишь срок, вывезешь за рубеж стратегический запас зерна - получишь деньги в карман.
Вывод: нужно рубить миллионы буков и делиться с "бубочкой".
Диалектика Слуг Народа такова.
показати весь коментар
01.07.2020 12:16 Відповісти
Таким уродам надо руки и ноги отрубывать!!
показати весь коментар
01.07.2020 12:01 Відповісти
Змусити висадити 400 нових буків і нехай чекають за ґратами поки виростуть. Потім випустити.
показати весь коментар
01.07.2020 12:08 Відповісти
Дуже правидьни
показати весь коментар
01.07.2020 15:05 Відповісти
Двое лесников разрешили вырубить на Закарпатье 400 буков, теперь им грозит тюрьма - Цензор.НЕТ 9725
показати весь коментар
01.07.2020 12:11 Відповісти
У Ясиня лісників з лісгоспу потрібно судити за те, що у районі Козьмещика вже тільки половина лісу залишилася, продовжують його вирубувати і не відновлюють.
показати весь коментар
01.07.2020 12:15 Відповісти
А для чого його відновлювати? Можна там тепер вівці пасти.
показати весь коментар
01.07.2020 14:08 Відповісти
Поодинокі випадки, а Карпати льісьіє(((
показати весь коментар
01.07.2020 12:15 Відповісти
нашли козлов отпущения с 400 деревьями. а те кто тысячи гектаров карпатского леса выкосил на свободе здравствуют. просто умно с прокуратурой поделились. как в старой истине.укради велосипед, сядешь на 3 года. укради ж.д состав добра и тебе ничего не будет
показати весь коментар
01.07.2020 12:32 Відповісти
Меня убивает позиция местных.Вам же там жить,уроды,что же вы творите?А потом ноют,что Карпаты уже лысые.Это с Марса к вам кто-то десантировался и рубит лес?Это даже не депутаты или министры рубят,не Порошенко и не Зеленский.Вы же сами,скоты,превращаете одно из красивейших мест Европы в голые скалы
показати весь коментар
01.07.2020 12:33 Відповісти
Бо бидло.
показати весь коментар
01.07.2020 13:29 Відповісти
очередной высер...ни о чем...гробят природу везде местные...и в Полесье...и в степях...и на побережьях...Пятьсот раз на дню повторятся мантры про биндеры лес рубят...Неужели непонятно,что в регионах в которых десятилетиями не в вкладывалось в создание рабочих мест, люди будут готовы от безденежья на любую работу...Голодному красота до лампочки..
показати весь коментар
01.07.2020 13:50 Відповісти
От безденежья? Рубить лес, чтобы паводком смыло "хатынку", построенную на эти деньги? Страна идиотов?
Кстати - вы не были в Закарпатье - там хатынок единицы, а в основном- крутые коттеджи и мини готели - на "срубленные"( в том числе) деньги.
показати весь коментар
01.07.2020 14:51 Відповісти
только идиоты не понимают что те кто рубят лес живут в верховьях и паводки им до задницы...те кого топит живут в нижнем течении горных рек и видят горы по телевизору...Хатынки построены в основном на нагорбаченные деньги на сибирах и на европах...Зачем вы все лезете комментировать о том что слыхали понаслышке от соседки а та из телевизора
показати весь коментар
01.07.2020 15:01 Відповісти
закарпатье -его горная часть-пройдена с рюкзаком по всем возможным направлениям...насчет-вы не были-придержите лошадку...
показати весь коментар
01.07.2020 15:05 Відповісти
Это кто там "голодный"?Ты там был вообще?Ты ихние замки и джипы видел?По твоей логике любого преступника можно оправдать:сорвал серьги в темном переулке,******** "мнекушатьхателосьаденегнебыло" и тебя отпустили.
показати весь коментар
02.07.2020 07:45 Відповісти
Все что вы тут делаете это -разжигаете внутреннее противостояние по линии западенцы-незападенцы...я понимаю -стакан бояры свой надо заработать...
показати весь коментар
02.07.2020 09:06 Відповісти
НЕ забудьте им за счёт бюджета компенсировать ущерб по смытым хатынкам!
показати весь коментар
01.07.2020 12:35 Відповісти
а теперь они призывают области украины взять финансовое шефство на затопленными территориями западной Украины. с какой радости?!! пусть финансовое шефство берут те питорасы, которые карпатский лес выкосили!
показати весь коментар
01.07.2020 12:41 Відповісти
те питорасы котрые деньги заработали на продаже этого леса живут также и в Киеве...вот и пусть поучавствуют...Логика ваша непонятна-горел Чернобыль -пусть сами раcхлебываются ?Беженцы Донбаса пусть сами решают свои проблемы вернувшись по домам?
показати весь коментар
01.07.2020 13:58 Відповісти
Це нонсенс. Не лісники розпоряджаються лісом, а у них є підприємство - лісгосп, в дісгоспі є директор, директору підпорядковані лісничі а їм - з 12 лісників. у лісника близько 200 - 500 га лісу. Для вирубування є відповідні дозвільні документи . Тому, без дозволу диретора, лісничого жоден мілкий лісник не дозволить собі вирубувати ліс. Він вилетить з роботи як пробка з шампанського, тобто там в тих лісгоспах, теж саме як і в райвіділі МВС Кагарлика, всі знають, всі в долі, всі прикривають і всі діляться з МВС, СБУ, Мінсільгоспом, владою тощо.
показати весь коментар
01.07.2020 12:52 Відповісти
На железной дороге-стрелочники, в лесном хозяйстве-лесники, крайние всегда ни в чем не виновные люди.
показати весь коментар
01.07.2020 13:10 Відповісти
ничего вы не понимаете...людям из своей степи или лесостепи виднее...им телевизор сказал что в тренде гавкать на западенцев...
показати весь коментар
01.07.2020 15:13 Відповісти
Сума штрафу повинна бути 3 млн. у перекладі на євро, щоб інфляція не з'їла! Реальний строк, тобто без УДЗ, вони повинні відбувати на цій ділянці лісу корчуючи пні та висаджуючи молоді дерева. Утримання на період відбування покарання та роботи по відновлення ділянки лісу за власний кошт. Строк ув'язнення дорівнює строку закінчення робіт, а всі роботи роблять удвох. Якщо таке буде по всіх випадках, то нашим лісам нічого не загрожує!
показати весь коментар
01.07.2020 14:10 Відповісти
тебе б в судьи пойти начальник...шашкой налево-шашкой направо...но только тех кто с бензопилой...тех кто в кабинетах-обоссышься...как обычно иби жизнь-она одна а не девять
показати весь коментар
01.07.2020 15:10 Відповісти
ні в судді не хочу, там система - треба хабари брати та давати. Судячи з твого коменту, ти з того гурту що " після нас хоч потоп".
показати весь коментар
02.07.2020 10:31 Відповісти
Небось в цари сразу метишь...
показати весь коментар
02.07.2020 13:48 Відповісти
А потоп он уже пришел...при нас..
показати весь коментар
02.07.2020 13:50 Відповісти
В царі не прямую, бо в нас гетьманщина. А потоп ще не прийшов, але ми самі прискоримо його появу.
показати весь коментар
02.07.2020 16:18 Відповісти
пока неn потопа спрошу -ты карать будешь только за незаконные рубки или за законные тоже?
показати весь коментар
02.07.2020 16:59 Відповісти
За 3 млн ущерба (не считая ущерба экологии) штраф от 4250 до 12750 грн.
Самый гуманный суд в мире? Или отстегнули судье?
показати весь коментар
01.07.2020 14:40 Відповісти
Суддя тут ні до чого, це адмінкодекс.
показати весь коментар
02.07.2020 10:21 Відповісти
 
 