Двоє лісників дозволили вирубати на Закарпатті 400 буків, тепер їм загрожує в'язниця. ФОТО
Нацполіція, ДБР і прокуратура передали до суду матеріали проти двох колишніх співробітників лісгоспу. За даними слідства, підозрювані допустили вирубку 400 букових дерев і завдали цим збитків державі на 3 млн грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на посадах в держпідприємстві, особи допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук. В результаті державі було завдано збитків на суму понад три мільйони гривень", - сказано в повідомленні.
Колишніх лісників звинуватили у службовій недбалості. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі, позбавлення права займати певні посади на строк до 3 років та штраф від 4250 до 12750 грн.
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Стаття 246. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу!!!
Для притягнення "Ланцюга" потрібно доводити спільний умисел, а доводити, це не язиком тріпати.
Дилетанти, це наслідки саме вашої деградації, бо у вас усе просто та легко. У нас якщо ростучий кущ коноплі не задокументуєш, то 310 мідним тазом накриється, бо жоден експерт не доведе, що цей кущ тут ріс, а ти про ліс! Усі сумніви, на користь злодія. Любий його маразм, навіть те, що інопланетяни у ночі прилетіли, прокурор зобов'язаний спростувати доказами.
Не плутай журналістське розслідування, за яке журналіст не несе жодної відповідальності, із процесом доказування по криміналу.
Уже вночі, його подільники наймуть йому кращого платного адвоката, а угоду на захист підпише його дружина. Його недопуск до першого допиту, буде першою зареєстрованою відносно тебе справою ДБР. Усе, що ти від нього отримаєш до спілкування зі цим захисником (платним) ти залишиш собі на пам'ять, якщо ДБР не підшиє це до твоєї справи, у якості доказу. А відносно безкоштовного захисника, який діяв у справі при наявності платного, питання буде вирішуватись в іншому місці.
Явка із повинно (дивно, що такий "спеціаліст" як ти не в курсі) за нинішнім КПК взагалі не є доказом і не береться судом до уваги.
А саме цікаве, що ти не маєш права укладати "угоди зі слідством" я так розумію угоду про визнання винуватості, без захисника, а за наявності платного тільки з його участю. Більше того, відмова від захисника (може безкоштовний порадить відмовитись від платного) де конфеденційного спілкування (таємного) клієнта із тим, від кого він збирається відмовитись - не допускається. Сподіваюсь ти розумієш, що після цього спілкування не те, що відмови не буде, а "заляканий підозрюваний" буде спокійно пояснювати слідчому і прокурору, що нах.уй, це в той бік. Ти що ж думаєш, коли я пишу, що правоохоронці можуть посадити злодія виключно порушуючи Закон і підставляючи себе під кримінальну відповідальність я перебільшую? Я констатую факт! Ти би поцікавився як організований в Україні юридичний супровід нелегального грального бізнесу, вирубок, врізок, наркозбуту і т.п.
У любого злодія телефон "правильного" захисника завжди із собою і він вже сотні разів проінструктований, що до розмови із ним, він має мовчати.
Саме тому, більшість наївних дурнів, зо прийшли у патрульну поліції з не звільнились. Бо уявлення про цю роботу і реальність, не мають нічого спільного. Адвокати будуть рвати твої докази, за любу помилкову кому, описку чи помилку, а ти про відверте порушення прав на захист? У судді для цього заготовані шаблони із практикою ЄСПЛ, аркушів на 5ть тексту...
Зверни увагу на нижню частину сторінки 4... фантаст самоучка.
Ну и дебильное у нас государство... (Ну путать страну и государство)
Но когда посадят тех, кто грабанул Госрезерв почти на МИЛЛИАРД?
Аваков о них забыл, занят военными медиками, детскими врачами?
Роками вили воєм, що вони не сидять.
Саджайте борцуни з корупцією.
Вывод: нужно рубить миллионы буков и делиться с "бубочкой".
Диалектика Слуг Народа такова.
Кстати - вы не были в Закарпатье - там хатынок единицы, а в основном- крутые коттеджи и мини готели - на "срубленные"( в том числе) деньги.
Самый гуманный суд в мире? Или отстегнули судье?