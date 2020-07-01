"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" виступає проти законопроєкту про медіа (оновлено)

Політична партія "ЄС" вважає, що законопроєкт "Про медіа" ліквідує "чорні списки" осіб з Росії, які закликали до повалення державного устрою в Україні.

Про це заявив у Верховній Раді депутат "ЄС" Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закон фактично ліквідує так звані чорні списки, які забороняли показувати тих осіб країни-агресора, які закликали до повалення державного ладу, порушували український закон", - сказав Княжицький.

Він зазначив, що раніше такі списки складав Мінкульт України, тепер же така можливість буде представлена ​​Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

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За словами Княжицького, фактично ліквідуються всі старі списки, але законопроєкт жодним чином не зобов'язує Нацраду їх формувати.

"Це відкриває шлях до повернення всіх пореченкових та інших негідників на українські екрани", - сказав Княжицький.