"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" виступає проти законопроєкту про медіа (оновлено)
Політична партія "ЄС" вважає, що законопроєкт "Про медіа" ліквідує "чорні списки" осіб з Росії, які закликали до повалення державного устрою в Україні.
Про це заявив у Верховній Раді депутат "ЄС" Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Закон фактично ліквідує так звані чорні списки, які забороняли показувати тих осіб країни-агресора, які закликали до повалення державного ладу, порушували український закон", - сказав Княжицький.
Він зазначив, що раніше такі списки складав Мінкульт України, тепер же така можливість буде представлена Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.
За словами Княжицького, фактично ліквідуються всі старі списки, але законопроєкт жодним чином не зобов'язує Нацраду їх формувати.
"Це відкриває шлях до повернення всіх пореченкових та інших негідників на українські екрани", - сказав Княжицький.
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Одна з можливих кандидатів у мери Миколаєва від партії "Слуга народу" Тетяна Домбровська, яку (з їх роз'яснення) обговорювали на скандальному записі Олександр Корнієнко і Давид Арахамія, симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну.
Про це на своїй сторінці в Facebook https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10213739744407751 повідомив співробітник НАБУ Євген Шевченко.
"Корабельна сосна", яку згадував Давид Арахамія - це Тетяна Домбровська, кандидат в мери Миколаєва від партії "Слуга народу". І на скріншотах можна побачити її думки та вподобання. Пане президенте, що скажете з цього приводу?", - написав він.
https://prm.ua/zhinka-yaku-obizvali-robochoyu-baboyu-viyavilas-prihilnitseyu-putina/ Джерело
Іра "Треш" Венедіктова нарешті зізналась, шо в неї взагалі немає мізків!
УВАГА!
Стаття 62 Конституції України:
"Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".
https://twitter.com/ze_benya/status/1277983692892192770 @ze_benya
Но считают что виноваты в этом не они сами, проголосовавшие за зелоха, а Госдеп и Пороха))
Типичное поведение лишенхромосомных ватников: гадить в собственные портки и орать что "виноват госдеп"))
Я навіть свій улюблений фільм Ліквідація не дивлюсь з-за того людського непотрібу - порєченкова та добролюбова (чи як його там в біса, того "свата"). То тепер мене примусять це робити?? Та й діть до біса, зелені придурки !
* пост проплачено Єрмаком
https://censor.net/photo_news/3196084/odnogruppnik_geroya_nebesnoyi_sotni_aleksandra_hrapachenko_otkryl_ofis_partii_shariya_v_rivnom_volonter?fbclid=IwAR21L10qHEVLBs44iXMVYn7jGKYAk_hINgb4pRpa9CWevsEW_Ucw-LwI68Y
Оказалось, он давний друг Зе и всего "квартала".
Мамедов открывает офис шмария:
https://pbs.twimg.com/media/****-spWAAQ6G3H?format=png&name=small
Мамедов и Зеленский, архивное:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=360x360
Мамедов и "квартал", наши дни:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=360x360
Могу понять избирателя востока, он всегда каких-то непонятных фриков из своих подсовывает... типо зека-рецидивиста Януковича, красного деректора Кучма, каммуняк Симаненка и Кравчука.....
Но "патриотические" ЦЕНТР и ЗАПАД... которые всегда выбирали проукраинских и демократических кандидатов.... Вы че совсем кукухой поехали, когда избрали очередного фрика из криворожской подворотни???
PS.... Многие считали, что с уходом избирателя Крыма и Донбасса, Украина будет наконец получать проукраинских, демократических и проевропейских президентов и политиков.... Это был бы единственный плюс от анексии русскими Крыма и Донбасса...Но видимо не судьба... либо у народа чета с головой не то.... например поствоенный синдром, либо чета Беня Коломойшман намутил с серверами ЦИКА!!!!
Ура дебилы! Ми зробили це разом !!!