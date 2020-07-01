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"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" виступає проти законопроєкту про медіа (оновлено)

Політична партія "ЄС" вважає, що законопроєкт "Про медіа" ліквідує "чорні списки" осіб з Росії, які закликали до повалення державного устрою в Україні.

Про це заявив у Верховній Раді депутат "ЄС" Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закон фактично ліквідує так звані чорні списки, які забороняли показувати тих осіб країни-агресора, які закликали до повалення державного ладу, порушували український закон", - сказав Княжицький.

Він зазначив, що раніше такі списки складав Мінкульт України, тепер же така можливість буде представлена ​​Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

Також читайте: Цього року ми почнемо розмову про медіаграмотність, щоб на рівні споживача почати відрізняти фейки, - Ткаченко

За словами Княжицького, фактично ліквідуються всі старі списки, але законопроєкт жодним чином не зобов'язує Нацраду їх формувати.

"Це відкриває шлях до повернення всіх пореченкових та інших негідників на українські екрани", - сказав Княжицький.

Автор: 

законопроєкт (3595) Княжицький Микола (89) медіа (233) Пореченков (35) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+22
https://ibigdan.livejournal.com/25244855.html Як Венедіктова готується посадити Венедіктову

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 1733

Іра "Треш" Венедіктова нарешті зізналась, шо в неї взагалі немає мізків!

УВАГА!

Стаття 62 Конституції України:
"Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".

https://twitter.com/ze_benya/status/1277983692892192770 @ze_benya
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01.07.2020 12:14
+19
вот потому она и провалила простейший тест на атестацию судьи... бо не знает элементарных вещей в юриспруденции, не говоря уже о Конституции
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01.07.2020 12:16
+16
Избиратели Зеленского! Вы до сих пор не видите ползучего кремлёвского реванша в Украине при Зе? Или вы все пророссийские?
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01.07.2020 12:18
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сейчас зебилы массово завоют, требуя допустить эитх "пореченковых" на экраны своих зомбоящиков
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01.07.2020 12:11 Відповісти
"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" і "Голос" виступають проти законопроєкту про медіа - Цензор.НЕТ 633
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01.07.2020 12:35 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25245186.html Путінська сосна

Одна з можливих кандидатів у мери Миколаєва від партії "Слуга народу" Тетяна Домбровська, яку (з їх роз'яснення) обговорювали на скандальному записі Олександр Корнієнко і Давид Арахамія, симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це на своїй сторінці в Facebook https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10213739744407751 повідомив співробітник НАБУ Євген Шевченко.

"Корабельна сосна", яку згадував Давид Арахамія - це Тетяна Домбровська, кандидат в мери Миколаєва від партії "Слуга народу". І на скріншотах можна побачити її думки та вподобання. Пане президенте, що скажете з цього приводу?", - написав він.

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 3727

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 5719

https://prm.ua/zhinka-yaku-obizvali-robochoyu-baboyu-viyavilas-prihilnitseyu-putina/ Джерело
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01.07.2020 12:13 Відповісти
Зелені пхають цю пуйловську сосну в мери Миколаєва.
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01.07.2020 12:17 Відповісти
Ну вот, может тут кто из Николаева пробегать будет -- просветится, если не знал.
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01.07.2020 12:21 Відповісти
"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" і "Голос" виступають проти законопроєкту про медіа - Цензор.НЕТ 9694
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01.07.2020 12:36 Відповісти
А типа ЗЕ и СН не стремятся именно к возвращению Пореченковых.
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01.07.2020 12:14 Відповісти
Наверняка уже им медальки извинительные приготовил. Как же ш -- соратники по сцене! Бл...ь.
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01.07.2020 12:43 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25244855.html Як Венедіктова готується посадити Венедіктову

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 1733

Іра "Треш" Венедіктова нарешті зізналась, шо в неї взагалі немає мізків!

УВАГА!

Стаття 62 Конституції України:
"Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".

https://twitter.com/ze_benya/status/1277983692892192770 @ze_benya
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01.07.2020 12:14 Відповісти
вот потому она и провалила простейший тест на атестацию судьи... бо не знает элементарных вещей в юриспруденции, не говоря уже о Конституции
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01.07.2020 12:16 Відповісти
Пустоголова
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01.07.2020 12:34 Відповісти
Доречі, можливо хтось не знає. Презумпція невинуватості діє тільки у кримінальному праві у цивільному потрібно доводити свою невинуватість.
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01.07.2020 13:12 Відповісти
Трішечки не так. В адміністративному праві немає поняття невинуватості. Там категорія позовів - існує подавач та відповідач. Подавач юридично аргументує свій позов (інакше його просто не приймуть) , відповідач повинен аргументувати свою позицію. Нерідко в справах бувають і зустрічні позови, які розглядаються разом.
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01.07.2020 13:56 Відповісти
Избиратели Зеленского! Вы до сих пор не видите ползучего кремлёвского реванша в Украине при Зе? Или вы все пророссийские?
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01.07.2020 12:18 Відповісти
вони амеби звичайні. Їм просто байдуже. Аби було на горілку та на сватів. От і всі запроси !((
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01.07.2020 12:20 Відповісти
"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" і "Голос" виступають проти законопроєкту про медіа - Цензор.НЕТ 2314
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01.07.2020 12:37 Відповісти
они его отлично видят, все эти подкацапники "днипро, таньки-лайф, фобосы" и прочая шелупонь.
Но считают что виноваты в этом не они сами, проголосовавшие за зелоха, а Госдеп и Пороха))
Типичное поведение лишенхромосомных ватников: гадить в собственные портки и орать что "виноват госдеп"))
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01.07.2020 12:22 Відповісти
Фобос не підкацапник. Він -кацап. Вчора глючило настройки в нього-так він виліз під аквафрешом.
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01.07.2020 12:27 Відповісти
згоден) всі вони з одной клоаки лізуть
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01.07.2020 12:29 Відповісти
Пытру языком тилепать не мешки ворочить, чем он и занимался все 5 лет своего никчемного существования..
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01.07.2020 12:29 Відповісти
то-то ты так рвешь свой тухес на защиту "пореченковых".. мешки ворочаешь, кацап?
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01.07.2020 12:30 Відповісти
Угу, написал с весёлым смайликом понимая что ответил не подумавши)
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01.07.2020 12:32 Відповісти
а чем тебе думать, если тухес ты свой порвал нахрен, отбеливая "`узький мир"
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01.07.2020 12:41 Відповісти
Іди геть, руска курва!
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01.07.2020 12:30 Відповісти
https://censor.net/user/450548

"Шлях до повернення пореченкових", - "ЄС" і "Голос" виступають проти законопроєкту про медіа - Цензор.НЕТ 2456
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01.07.2020 12:39 Відповісти
Глибокодумаючий.
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01.07.2020 20:35 Відповісти
оце нав"язування "миру" з підступним "братом" вже виходить за будь які рамки пристойного! Відверто нам пхають оцих паскудних пореченкових та ахлабистків. Ви ще нам гіркіна в якості "визволителя" запхайте у голови! Кляті зелені шмарклі !!!
Я навіть свій улюблений фільм Ліквідація не дивлюсь з-за того людського непотрібу - порєченкова та добролюбова (чи як його там в біса, того "свата"). То тепер мене примусять це робити?? Та й діть до біса, зелені придурки !
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01.07.2020 12:19 Відповісти
Если так дальше пойдёт - через год Гиркин будет гастролировать по Украине и собирать митинги за восстановление российской империи.
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01.07.2020 12:23 Відповісти
зелна погань саме до цього нас і веде, до "вассаєдінєнія" чергового.
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01.07.2020 12:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25244513.html Стільки справ, а президент один. Шануймо його!*

"Путь к возвращению пореченковых", - ЕС и "Голос" выступают против законопроекта о медиа - Цензор.НЕТ 3269

* пост проплачено Єрмаком
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01.07.2020 12:20 Відповісти
P.S. на правах рекламы😁
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01.07.2020 12:24 Відповісти
Интересно: вот если этого му..ка сейчас спросить об этих вопросах, которые он "взял на себя", -- он назовёт хоть половину?
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01.07.2020 12:45 Відповісти
Так зебуины кипятком писают от кремлядских лядей на сцене. Вавий Оманский там свой был в голубой тусовке, скучает поди за бойфрендами
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01.07.2020 12:22 Відповісти
А помните историю про мудака Мамедова, оператора 112 канала, который открыл офис Шария в Ровно?

https://censor.net/photo_news/3196084/odnogruppnik_geroya_nebesnoyi_sotni_aleksandra_hrapachenko_otkryl_ofis_partii_shariya_v_rivnom_volonter?fbclid=IwAR21L10qHEVLBs44iXMVYn7jGKYAk_hINgb4pRpa9CWevsEW_Ucw-LwI68Y

Оказалось, он давний друг Зе и всего "квартала".

Мамедов открывает офис шмария:
https://pbs.twimg.com/media/****-spWAAQ6G3H?format=png&name=small

Мамедов и Зеленский, архивное:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=360x360

Мамедов и "квартал", наши дни:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=360x360
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01.07.2020 12:26 Відповісти
Все уйня давай по новой© товарищ пэтя
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01.07.2020 12:26 Відповісти
Спєрдоляй, руска курва!
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01.07.2020 12:29 Відповісти
По моєму "спєрдаляй", ні?
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01.07.2020 20:36 Відповісти
Google показує "Spierdalaj"
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01.07.2020 20:38 Відповісти
усе маланєц поступово підводить до того "что хахли самі вінавати...надо сміріцца"
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01.07.2020 12:33 Відповісти
Хотів біло передивитися серіал "Ліквідація". Не витримав від тих кацапських морд, що косять під одеситів
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01.07.2020 13:36 Відповісти
КВН, ведущий в российских шоу, одно время был вхож в российский шоу-биз, снимал совместные фильмы в России.... Вот такой послужной список нашего пре3Едента....

Могу понять избирателя востока, он всегда каких-то непонятных фриков из своих подсовывает... типо зека-рецидивиста Януковича, красного деректора Кучма, каммуняк Симаненка и Кравчука.....
Но "патриотические" ЦЕНТР и ЗАПАД... которые всегда выбирали проукраинских и демократических кандидатов.... Вы че совсем кукухой поехали, когда избрали очередного фрика из криворожской подворотни???

PS.... Многие считали, что с уходом избирателя Крыма и Донбасса, Украина будет наконец получать проукраинских, демократических и проевропейских президентов и политиков.... Это был бы единственный плюс от анексии русскими Крыма и Донбасса...Но видимо не судьба... либо у народа чета с головой не то.... например поствоенный синдром, либо чета Беня Коломойшман намутил с серверами ЦИКА!!!!
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01.07.2020 13:52 Відповісти
Ну теперь уже можно, политическая ситуация изменилась...
Ура дебилы! Ми зробили це разом !!!
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01.07.2020 15:19 Відповісти
 
 