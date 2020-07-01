За добу в Києві зафіксували 101 випадок COVID-19, серед захворілих сім медиків, - Кличко

Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 101 особу. Серед них - 7 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 101 людину. Захворіли, зокрема, і 7 медиків. На сьогодні в столиці вже 5138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 46 жінок віком від 19 до 83 років. Та три дівчинки, яким 1, 6 та 14 років. 48 чоловіків віком від 18 до 83 років. І четверо хлопчиків, від 1 місяця до 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 1598 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському і Дніпровському районах – по 15. У Дарницькому – 14, у Деснянському районі – 11 випадків", - зазначив Віталій Кличко.